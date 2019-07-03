Битва основ. «Спартак» против ЦСКА

вчера, 21:30

У бывших игроков «Спартака» заочный спор о силе давних врагов. «Соккер.ру» устраивает баттл конкурентов в РПЛ .

Федун четко сформулировал задачу – не ниже второго места. Бакаев говорил о чемпионстве, Цорн – о прямой путевке в ЛЧ . Кононов знает, чего от него ждут. Как и Ганчаренко, ведь без путевки в главный еврокубок Гинер теряет возможность приглашать новых Влашичей и рискует потерять премиальные – в Лиге Европы они скромнее.

При этом за пару дней до первого матча сезона – Суперкубка между «Локомотивом» и «Зенитом», их конкуренты фактически сформировали основные составы, обкатав их на летнем кубке в Австрии. Если у ЦСКА и будет покупка, то с прицелом на новый лимит – возможно, найдут в Бразилии левого защитника, как сделал «Спартак» с Айртоном (да и «Зенит» в процессе).

Клуб Федуна также подпишет максимум одного-двух игроков, поэтому представление об основах имеем и можем их сравнить. Теперь ЦСКА играет в четыре центральных, логично использовать схемы «4-2-3-1» как вероятные и противопоставлять игроков с похожими задачами.

Акинфеев – Максименко

У «Спартака» есть Ребров и Селихов, но любой из этих голкиперов по номиналу ниже, чем Игорь. У самого Акинфеева нет сменщика – и дерби показало, что хорошо бы обзавестись таким на случай травмы основного вратаря или дисквалификации в неподходящий решающий момент, но пока вывод прост. Акинфеев спасал и мелко ошибался в прошлом сезоне, Максименко – спасал, но ляпы были заметнее.

Результат: победа ЦСКА .

Фернандес – Рассказов

Тут все еще проще. Даже если суммировать плюсы Ещенко и Рассказова, хотя одновременно их на фланг не поставишь, разве что на противоположные, то вместе не сдвинут одного Марио. А раз Гинер сказал, как отрезал – бразильский россиянин ЦСКА не продается, то в этом пункте более чем справедливую и обоснованную результатами победу одерживает не «Спартак».

Результат: победа ЦСКА .

Васин – Жиго

Шарлия подписал контракт и, если окажется, что скауты ЦСКА снова заслужили подарки от Деда Мороза в виде дополнительных премиальных в конце года за летние находки, именно хорват будет в основе Ганчаренко. Но пока ставим на Васина. И понимаем, что в этой паре два сильных центральных защитника, переживших сложные травмы. Но Жиго по возможностям выше: и наверху крутой, и пас отличный. А Васин не второй Игнашевич по работе с мячом.

Результат: победа «Спартака».

Магнуссон – Джикия

Здесь мог быть и Дивеев, и еще раз Шарлия, и даже Набабкин. Но результат сравнения пока в пользу капитана «Спартака», независимо от фамилии второго центрального защитника ЦСКА . Георгий допускал и продолжит допускать ошибки, но речь о человеке с лидерскими качествами, умением забить мяч, отдать пас, выбрать позицию. Джикия не случайно стал защитником сборной России, один из самых качественных игроков «Спартака».

Результат: победа «Спартака».

Щенников – Айртон

У Георгия травма, его сменщики не показали класс на сборах, Облякова слева в защиту ставить вряд ли правильно, Кучаев тоже не оборонец, поэтому ЦСКА может до конца лета подписать левого бека. Поскольку есть россияне на разных позициях, то легко могут найти легионера, как уже сделал «Спартак», заменив Комбарова на Айртона. И бразилец кажется парнем, что сможет выделиться на фоне в целом слабых левых беков в РПЛ .

Результат: победа «Спартака».

Ахметов – Фернандо

Бийол или кто-то малоизвестный пока широкой публике в теории может стать основным опорным хавбеком ЦСКА . Но скорее вернется в основу Ахметов, ведь умело сменил позицию и даже в сборную России попал уже как разрушитель. Ильзат – хороший футболист, перспективный, но Фернандо, когда в форме, может сильнее влиять на игру команды, поскольку опытнее и классом повыше. В конце концов, спасет после удара со штрафного, если не уедет в Китай – пошел такой слушок.

Результат: победа «Спартака».

Обляков – Зобнин

Сложно вот так сразу сказать, кто же в этой парочке круче. Поскольку Иван менял позиции, а на результаты Романа в прошлом сезоне влияли травмы, то даже подключение статистики не сильно помогает. Например, Иван намного результативнее, но уступает Роману по защитным показателям. Зато по передачам близки, только Обляков острее как плеймейкер. Но параметры схожие, и есть чувство, что оба в новом сезоне будут лучше, чем в прошлом.

Результат: ничья.

Нисимура – Мельгарехо

Вот где ЦСКА и «Спартак» могут совершить по точечному подписанию. И Кононову пригодится качественный вингер – лучше, чем Ломовицкий, Ташаев или Мельгарехо справа (такой эксперимент тренер уже проводил весной). И Ганчаренко не откажется, если приедет или второй форвард – свой Понсе вместо Эрнандеса, или чистый вингер. А пока выберем такую пару, понимая, что фамилии могут измениться. Зато в этой есть фаворит.

Результат: победа «Спартака».

Влашич – Ханни

Почему Алжир играет на Кубке Африканских Наций – вчера грохнули Танзанию со счетом 3:0, а Софьян Ханни со «Спартаком» обыгрывает десятерых «армейцев» в Австрии? Ответ прост – плеймейкера не считают игроком уровня заявки сборной Алжира. Тогда как Влашич был одним из вожаков ЦСКА . Также старался смягчить провал Хорватии на молодежном Евро-2019 и вызывался в первую сборную. Так что вердикт очевиден, даже если сменить Ханни на Джано.

Результат: победа ЦСКА .

Сигурдссон – Бакаев

Еще одна такая же любопытная дуэль, как Облякова против Зобнина. Исландский форвард ЦСКА разноплановый и юный, должен чаще быть на поле и помогать в будущем сезоне. А Бакаев вернулся в «Спартак» и явно настроился сыграть в основе, ведь набрался опыта за «Арсенал». У них есть плюсы и минусы – Арнор куда лучше работает с мячом, а Зелимхан наколотил мячей за туляков. Хотя и моменты создавал, пусть их и не реализовывали. Пожалуй, тут снова нет явного победителя.

Результат: ничья.

Чалов – Луис Адриано

Зе Луиш уехал, но и опытный бразилец Луис Адриано, если не ставит свои нервы выше командных интересов – нормальный форвард. Но Чалов результативнее и чаще замечает напарников. Поэтому нельзя заявить, что у «Спартака» есть нападающий уровня лучшего снайпера РПЛ . Плюс Федор может и должен расти, ведь перспективен, а Луис вряд ли уже прыгнет выше головы. Хотя попробует!

Результат: победа ЦСКА .

Результат баттла. ЦСКА - «Спартак» - 14:17

За ничью – каждому по баллу, за победу – три, как в футболе. А разница вышла такой, как в последнем матче. Мостовой оказался прав, основа «Спартака» чуть сильнее. Причем учтите, что могут сыграть в два форварда и те, и другие. Тогда за «красно-белых» появляется Понсе – вместо Мельгарехо или Ханни, но они круче Нисимуры или Бийола в роли форварда.

Команды близки, их нужно сравнивать, ведь у соседей похожие задачи на сезон. В стрессовом сценарии ЦСКА и «Спартак» воюют между собой за четвертое место, в идеальном – в первой тройке, но вряд ли одновременно. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» за лето не развалились. Лидеров теряли только «быки» из-за травм, но все вернутся.

У «Спартака» и ЦСКА не будет количественно мощного усиления, одновременно Гинер и Федун не хотят видеть, как небедные клубы с любопытными составами ведут борьбу лишь за 4-5 места. Еще и переживают, как бы «Динамо» и «Ростов» не сделали шаг вперед в игре? Первые после получения денег на трансферы и переезда на новую арену, а вторые – из-за того, что Карпин учтет ошибки прошлого чемпионата.

В любом случае, «доверяем молодым» - девиз и «Спартака», и ЦСКА . Никаких новых Промесов, максимум – выкуп Влашича при поддержке Усманова, который убедил «Эвертон» не заламывать цену. Так что московские клубы сейчас это не только опытные Акинфеев, Фернандес, Фернандо или Луис Адриано, но и Ахметов, Чалов, Максименко и Бакаев – таланты с перепадами в игре.

Сравнение показало, что прогноз Ловчева, что «Спартак» не обойдет ЦСКА на дистанции, может оказаться неверным. Не забывайте, как именно Кононов отдал путевку в группу Лиги Европы. Влетели 0:2 «Оренбургу», зная, какому клубу соперник хотел доставить моральное удовольствие. Даже в прошлом сезоне, когда «Спартак» в основном ругали, а ЦСКА осенью хвалили, а весной – критиковали, разницу в таблице сформировали лишь в 30-м туре.