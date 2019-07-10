Трансферный аукцион. Звезды Копа Америка под прицелом

сегодня, 13:00

Не только скандалами славен кубок за океаном! «Соккер.ру» отмечает, что объединяет многих героев яркого турнира.

Чилаверт считает, что Бразилии помогли выиграть Кубок Америки на родной земле? Но первая за 12 лет победа «селесао» стала заслугой и их соперников. Команда Тите объективно была фаворитом. Играла хорошо без Неймара – кстати, еще одной звезды из Южной Америки, которая подходит в наш список, и превосходила соперников в технике и прессинге.

Были неудачные отрезки матчей, но Даниэль Алвес пришел к сороковому трофею в карьере с позиции силы. А вот если посмотрите на список героев и открытий турнира, то он любопытный. Там Коутиньо, Хамес, Алвес, Кавани, Эвертон, Пульгар, Тапия, Санчес, Фариньес, Лаутаро Мартинес, Трауко, Флорес и Барриос.

Объединяет всех или очевидная потребность сменить клуб – как у Санчеса, Хамеса или Коутиньо, или наличие новых предложений после удачного Кубка Америки.

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Может стать разменной монетой при трансфере Неймара – хотя в ПСЖ предпочитают взять деньгами, поэтому «Барселона» в экстренном порядке будет искать очень дорогому хавбеку новый клуб. На МЮ вряд ли согласится, но удачный Кубок Америки повышает шансы на переход… Вероятно, все-таки в ПСЖ .

Хамес Родригес (Колумбия)

Анчелотти заявил, что пока Родригес не игрок «Наполи». Тренер хочет видеть колумбийца в команде, но неожиданно вмешался другой кандидат. Симеоне смотрел Кубок Америки, удачная игра плеймейкера привела к мысли, что еще один игрок «Реала» не помешает. Цена – 42 млн евро, не считая бонусов, но в «Атлетико» ждут денег за Гризманна, чтобы провернуть трансфер.

Дани Алвес (Бразилия)

Формально без клуба, ведь покинул ПСЖ , но может выбирать. Алвес хочет обратно в «Барселону» - к другу Месси, с которым заочно спорил о скандале вокруг Кубка Америки. Дани 36 лет, что усложняет переговоры с любым грандом, но речь о главном герое турнира. Может, в «Севилью» надо вернуться? Было бы красиво, хотя в АПЛ ему тоже найдут местечко.

Эдинсон Кавани (Уругвай)

Кавани не сыграл шикарно, хотя забил два мяча. Но тоже летом думает, куда податься. С одной стороны, Мбаппе может быть частью атакующего трио – возможно, на этот раз с участием Коутиньо вместо Неймара, с другой – Килиану нужна свобода в атаке. Прирожденный снайпер Кавани может чувствовать себя неуютно в роли Фирмино. Но тут сделка может сорваться, ведь вариант с «Атлетико», судя по всему, отпал.

Эвертон Соарес (Бразилия)

Дублер Неймара неожиданно стал лучшим снайпером Кубка Америки и показал себя в атаке. В деле сразу оказались «Милан» и «Шахтер», но Эвертон может дождаться и более вкусного предложения – от клуба из топ-5, но с путевкой в Лигу чемпионов, которую «россонери» не завоевали. Соарес – интересный игрок, ему всего 23 года, поэтому торги будут жаркими. Кстати, когда-то «Спартак» им интересовался, но отказались.

Эрик Пульгар (Чили)

Давно на виду, ведь выступает за «Болонью», но про Эрика как восходящую звезду до Кубка Америки говорили редко. Мончи включил его в список интересов «Ромы» в прошлом году – якобы собирались заменить им Даниэле Де Росси. У Фонсеки свои вкусы и взгляды, но Пульгару пора уходить из «Болоньи» - способен на большее.

Ренато Тапиа (Перу)

Говорили, что Сёмин хотел видеть в «Локомотиве» сразу несколько перуанских игроков, но поскольку знаем, сколько денег осталось – 3 миллиона евро, то вряд ли «Фейеноорд» отпустит 23-летнего центрального хавбека в Москву за такие деньги. С другой стороны, Ренато в голландском клубе не очень ценили – можно поверить, что сменит клуб.

Вуйлькер Фариньес (Венесуэла)

Поскольку у голкипера «Мильонариса» были ошибки на турнире, то многие вычеркнули его из списка тех, кто может уехать в Европу. И зря, ведь Венесуэла хорошо держала удар, грамотно огрызалась, а ее юный голкипер не потерял шанс стать вторым Очоа. Да, всего 181 сантиметр – очень мало для вратаря в Европе, но ведь 21 год – вдруг вырастет немного. Прогресс не исключен, в Бельгии или Франции может заиграть.

Лаутаро Мартинес (Аргентина)

Конечно, новость о переходе в «Барселону» за 112 млн евро – бред, ведь Мартинесу не будет места в команде, где и так надо, если выгорят все сделки, соединить четырех эгоистов в атаке. Лаутаро не эгоист, тащил сборную Аргентины в финал, ему всего 21 год, так что может прибавить и на клубном уровне. Или в «Интере» - если Конте в него поверит, или в другой команде, ведь покупатели найдутся.

Мигель Трауко (Перу)

О Мигеле говорили еще до ЧМ -18, где сборная Перу тоже играла. Но тогда Трауко не смог убедить. Сейчас попал в официальную символическую сборную Копа Америки наряду с Паредесом, Артуром, Алиссоном и Герреро. И теперь левый защитник «Фламенго» может перебраться в Европу. В чемпионатах Испании или Италии ему найдут местечко.

Эдисон Флорес (Перу)

Двадцатипятилетний форвард после травмы Фарфана оказался в основе и помог Перу зайти в финал. Забивал Боливии и Чили в полуфинале. Достаточно молодой, чтобы покупатели из Европы не обращали внимания на неудачный опыт во второй команде «Вильярреала». И не переживали, что Флорес уехал из «Ольборга» в Мексику. Эдисон может вернуться в Европу, хотя не кажется игроком для гранда. Но для приличного клуба – вполне.

Вильмар Барриос (Колумбия)

Среди невоспетых героев Кубка Америки есть футболист «Зенита». Колумбия вылетела слишком рано, чтобы Вильмара только хвалили, но при этом сам опорник показал блестящий футбол. Невелики шансы, что Семак позволит продать человека, на котором строится фундамент защиты – очевидно, что другие хавбеки прессингуют хуже и один в один играют слабее. Но Барриос под прицелом скаутов богатых клубов из топ-5.

Алексис Санчес (Чили)

Список получился представительным, ведь рядом с людьми, о которых знают скорее скауты, чем все болельщики, звезды первой величины. Но Санчес, как и Хамес с Коутиньо, должен искать новый вызов. Удачная игра на Копа Америка лишь напомнила, что МЮ ему не подходит. Если снизит требования по зарплате, то окажется в «Интере» или даже в «Баварии».