Мечты откладываются. «Марсель» огорчил Черчесова, но остановился в шаге от триумфа

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Марселе» времён Бернара Тапи.

В первом рассказе вы узнали, как бизнесмен и политик Бернар Тапи подобрал клуб, терпящий бедствие, и вернул ему достойный статус. «Марсель» финишировал вторым в чемпионате-86/87 и дошёл до финала Кубка Франции. Но этого было мало. Хозяин мечтал о больших победах. И они пришли. Пусть и не сразу.

Затем вы прочитали о том, как «Марсель» после долгого перерыва взял и сделал золотой дубль в сезоне-89/90. Но и этого показалось мало Бернару Тапи. Он мечтал об установлении гегемонии во французском футболе. И о победе в Кубке чемпионов. Ибо считал несправедливым, что турнир, придуманный французом Габриэлем Ано, ни разу не выигрывали соотечественники.

Вперёд, к новым подвигам

Чемпионат-1989/90 «Олимпик» выиграл, опередив «Бордо» на два очка. В домашнем Кубке марсельцы дошли до полуфинала. Но европейская мечта Тапи не осуществилась. В полуфинале Кубка чемпионов дорогу перебежала «Бенфика», которая в финале уступила «Милану». Но эта относительная неудача лишь подхлестнула марсельцев на новые подвиги. Задачи на сезон-1990/91 были максимальными. Выиграть всё. И для этого был приглашён новый тренер.

Сборная пока ещё только Западной Германии в 1990 году выиграла чемпионат мира. А вскоре тренер победителей Франц Беккенбауэр получил выгодное предложение от Бернара Тапи. Переговоры шли тяжело, и на вахту Кайзер Франц заступил только в сентябре, сменив Жерара Жили.

И без того мощный состав марсельцев был усилен. Последний рубеж занял эмоциональный корсиканец Паскаль Ольмета, игравший в одряхлевшем парижском «Расинге». Пополнил вратарскую бригаду опытнейший Жан Кастанеда, поигравший за «Сент-Этьен» и сборную Франции. Темнокожий здоровяк Базиль Боли укрепил центр обороны. Его напарником стал Бернар Казони из «Тулона». Вернулся из «Лилля» атакующий полузащитник Абеди Пеле. В «Црвене Звезде» приглядели ещё одного игрока средней линии Драга Стойковича. Вернулся строптивец Эрик Кантона.

Что получилось в итоге. В воротах Паскаль Ольмета, на лавочке Ален Казанова, приглашённый из «Гавра». Справа в обороне Манюэль Аморо, слева - Эрик Ди Меко. В центре Базиль Боли и бразилец Мозер. Иногда к ним присоединялся Бернар Казони. Запасные защитники Вильям Аяш, Фредерик Татарян и Эрик Мура. Роскошный выбор полузащитников - Лоран Фурнье, Ален Богоссян, Драган Стойкович, Жан Тигана, Брюно Жермен, Жан Тигана, Филипп Веркрюисс. На флангах действовали Абеди Пеле и Крис Уоддл. Любой из них мог помочь впереди Жану-Пьеру Папену, напарником которого в начале сезона был Эрик Кантона. Марк Либбра выходил на поле нечасто.

«Марсель» начал чемпионат мощно, и к приходу Беккенбауэра уверенно занимал первое место. Только дважды за весь чемпионат он отступал на второе место, и то не надолго. Не было проблем и в Кубке чемпионов. Первый соперник - «Динамо» из столицы Албании Тираны - был разгромлен 5:1 на «Велодроме». Нулевая ничья в гостях только подтвердила выход «Олимпика» в одну восьмую финала. «Лех» в Познани сумел нанести чемпионам Франции поражение 2:3. Однако в ответной встрече поляки попали под пресс - 6:1. «Марсель» оформил выход в четвертьфинал, где его поджидал победитель двух предыдущих розыгрышей «Милан».

Старый «Маг» вместо молодого «Кайзера»

Но в январе грянула сенсация. Франц Беккенбауэр, которого Тапи с таким трудом сумел затащить в Марсель, решил покинуть пост главного тренера. На немецкого специалиста подействовал обидный, но при этом мало что решавший проигрыш «Осеру» 0:4. В декабре кайзер Франц переместился на пост спортивного директора, освободив капитанский мостик для 67-летнего бельгийца Раймона Гуталса. Любопытно, но в начале сезона «Маг» Гуталс, будучи тренером «Бордо», весьма скептически отнёсся к назначению Беккенбауэра. Но бельгийский специалист ещё осенью лишился своего поста, а потом заменил Кайзера Франца. Конечно, недавний триумфатор чемпионата мира ничего не забыл. Но виду не подал.

Гуталс извлёк из дальнего резерва ветерана Тигана. Зато строптивец Кантона угодил в немилость к «Магу». Тем более что передвинутый в атаку Абеди Пеле успешно заменил Эрика. При Гуталсе «Марсель» лишь раз проиграл в чемпионате и уверенно дошёл до финиша, выиграв третий титул к ряду. В Кубке Франции «Олимпик» также уверенно шагал к финалу.

Но направлением главного удара был выбран Кубок чемпионов. И от Гуталса требовалось невозможное - пройти «Милан». Первая встреча проходила на «Сан-Сиро». Руд Гуллит распечатал ворота гостей из Франции на 14 минуте, но дальше дело у миланцев не пошло. И через 12 минут Жан-Пьер Папен восстановил равенство. «Милан» не пропускал дома в еврокубках более двух лет, но серия прервалась. Ничья 1:1 заметно повысила шансы «Олимпика».

Два выгодных марсельцам нуля продержались на табло «Велодрома» вплоть на 75 минуты. А там «Волшебный Крис», под этим прозвищем скрывался англичанин Уоддл, нанёс точный удар по воротам гостей. При этом Крис получил травму. Одного гола могло не хватить для победы. Но итальянская сторона перехитрила саму себя. За несколько минут до конца погасла одна из осветительных мачт «Велодрома». Тренер гостей Арриго Сакки увёл команду в раздевалку. Миланцы требовали переигровки.

Но минут через двадцать свет починили. Однако игроки «Милана» стояли на своём и не захотели возвращаться на поле. В итоге УЕФА влепил миланцам техническое поражение 0:3 с годичной дисквалификацией в придачу. «Марсель» вышел в полуфинал, где ему достался московский «Спартак».

Спартаковские болельщики даже обрадовались подобному жребию. Чемпион Франции, в отличие от «Баварии», виделся им «съедобным» после «Наполи» и «Реала». Поэтому в нашей стране многие считали реальным выход «красно-белых» в финал. Но медвежью услугу москвичам оказали политики. Президент СССР Михаил Горбачёв собрался с визитом в Японию, и спартаковцам пришлось составить компанию главе государства. В программу визита входил матч «Спартака» с японским клубом. Пришлось ехать в Японию. Естественно, вояж на Тихий океан и обратно, многочасовой перелёт, смена часовых поясов не способствовали хорошей подготовке команды Олега Романцева.

Все иллюзии «Спартака» были перечёркнуты в «Лужниках» в середине первого тайма. Абеди Пеле и Жан-Пьер Папен забили по мячу в ворота Станислава Черчесова. Игорь Шалимов после перерыва один гол отыграл. Но гости выглядели заметно сильнее, гол Филиппа Веркрюисса только подчеркнул их превосходство - 3:1.

Встреча в Марселе превратилась в формальность. «Олимпик» выиграл и на «Велодроме» 2:1 и впервые в истории вплотную подобрался к творению Габриэля Ано. Вторым финалистом вопреки прогнозам стала не «Бавария», а «Црвена Звезда», представлявшая ещё единую Югославию.

Скучный вечер в Бари

Финал, проходивший в Бари, оказался довольно скучным. За 120 минут команды не забили ни одного мяча. Но помог марсельцам выход выздоровевшего Драгана Стойковича. За восемь минут югослав не успел сделать ничего против бывшего клуба. Дело дошло до пенальти. И один из самых опытных в рядах «Марселя» Мануэль Аморо запорол свою попытку, не сумев переиграть Стевана Стояновича. Мануэль бил первым у французов, но это обстоятельство не спасло «Олимпик». Все игроки «Црвены Звезды» были безупречны, и Кубок чемпионов уехал в Белград.

Расстроенный «Марсель» проиграл ещё один финал - Кубка Франции - «Монако» с результатом 0:1. Но эти неудачи только завели провансальцев. Гуталс сохранил свой пост и в итоге осуществил мечту Бернара Тапи и не только его.