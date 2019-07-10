Воскресшие «фиалки»

сегодня, 15:15

«Соккер.ру» вспоминает о стремительном возрождении «Фиорентины».

Вчера из Владикавказа пришла хорошая новость о возрождении «Алании». Чемпион России 1995 года снова обрёл профессиональный статус и будет играть во втором дивизионе. Новый министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов сдержал своё обещание возродить главную команду республики. Новая «Алания» - частный клуб. Все расходы взял на себя местный бизнесмен Даниил Гуриев. Главным тренером назначен Спартак Гогниев. Это пока всё, что мы знаем о возрождённом клубе.

Когда нет денег

Мы же поговорим о наиболее успешном восстановлении клуба, который погиб из-за банкротства. Как вы уже поняли из заголовка, речь пойдёт о «Фиорентине», которая пережила крах всего 17 лет назад. В 2002 году была констатирована смерть клуба из Флоренции. А всего через четыре года «фиалки» заняли четвёртое место в Серии А.

«Соккер.ру» уже писал о блестящей «Фиорентине» середины 90-х. Да и в конце прошлого века флорентийцы были заметной силой в итальянском футболе. Выступали, причём успешно в Лиге чемпионов, поставляли игроков в сборные Италии и в другие страны. Но в 2001 году всё рухнуло. У владельца клуба Витторио Чекки Гори кончились деньги. Зато долг достиг 50 миллионов долларов. Многочисленные попытки спасти клуб успеха не имели. В 2002 году «фиалки» были исключены из Серии А. Было введено внешнее управление. В июле «Фиорентина», чья история насчитывала 76 лет, прекратила своё существование.

Погиб популярный клуб, через который прошли десятки замечательных футболистов. Двукратный чемпион Италии, представитель красивейшего города Флоренции. Для всей Италии случившееся с «Фиорентиной» стало драмой, если не трагедией. Городские власти, те самые, что отвернулись от «фиалок» несколькими месяцами ранее, решили возродить футбольный клуб во Флоренции.

В августе 2002 года было объявлено о создании клуба «Фиоренция Виола», которому предстояло стартовать в Серии С 2 – четвёртом (в порядке убывания) дивизионе итальянского футбола. Все игроки старой «Фиорентины» разбежались. Остался только капитан, 36-летний полузащитник Анджело Ди Ливио. Который, несмотря на то, что провёл свои лучшие годы во враждебном флорентийцам «Ювентусе», согласился играть чуть ли не за «спасибо». Болельщики это оценили.

Немного о болельщиках. Если игроки были вольны уйти с «тонущего корабля», то у «тиффози» такой возможности не было. Были те, кто не принял новодел, равно, как и считавшие возрождение длительным процессом. Но большинством было решено поддержать команду, даром, что та оказалась на задворках, потеряв имя и свою фирменную фиолетовую форму.

Стремительное всплытие

И «Фиоренция Виола» в первом своём сезоне выиграла турнир в Серии С 2 и поднялась, как все думали, ступенькой выше. Но в это время из Серии В была исключена «Катания». Кроме того, второй дивизион итальянского футбола увеличивался с 20 команд до 24, поэтому образовалась вакансия, которую предложили заполнить «Фиорентине». Да-да «Фиорентине», ибо летом 2003 года клуб вернул себя историческое название и традиционные цвета. Президентское кресло занял состоятельный бизнесмен Андреа Делла Валле.

Такой стремительный скачок «фиалок» через лигу в Италии понравился далеко не всем. Даже тем, кто ещё год назад печалился по поводу кончины «Фиорентины». Увидели некую нечестную игру, вытягивание за уши. Они ещё не знали, что через год флорентийцы вернутся в Серию А.

И снова «Фиорентине» помогла реформа чемпионата Италии. На сей раз решено было увеличить Серию А на два клуба. Пять посланцев Серии В выходили в элиту напрямую, а шестой команде предстояло сыграть переходные матчи с 17-й командой высшего общества. Шестое место как раз заняла «Фиорентина», которая по сумме двух встреч взяла верх над «Перуджей» - 1:0 в гостях и 1:1 дома. Путь, который иные проходят десятилетиями, возрождённый клуб преодолел за два года.

Первый после возвращения сезон в Серии А оказался для «фиалок» тяжёлым. Команда вела борьбу за выживание. Сменилось три тренера – Эммануэле Мондонико, Серджо Бузо и Дино Дзофф (два последних – в прошлом вратари). Дзоффу и удалось спасти флорентийцев от вылета. Победа в последнем туре над «Брешией» 3:0 вытащила «Фиорентину» из зоны вылета на 15-е место. Команда набрала 42 очка. Столько же, сколько «Парма», а также покинувшая класс сильнейших «Болонья».

Дино Дзофф сделал своё дело и удалился. На должность главного тренера был приглашён Чезаре Пранделли, опытный тренер, поработавший не только с родной «Аталантой», но и с «Вероной», «Виченцей», «Ромой», «Пармой». Состав тоже подвергся значительным изменениям. Ушли почти все, кто выполнил нелёгкую работу «по всплытию». В том числе и Анджело Ди Ливио, завершивший выступления. Зато влилась целая группа – вратарь Себастьян Фрэй («Парма»), защитник Алессандро Гамберини («Болонья»), игроки средней линии - Рикардо Монтоливо («Аталанта») и Кристиан Брокки («Милан»), нападающий - Лука Тони («Палермо»).

Ворота «фиалок» были отданы в распоряжение француза Себастьяна Фрэя, которого всегда мог подменить румын Богдан Лобонц. На правом фланге обороны хозяйничал чех Томаш Уйфалуши, левая бровка была отдала Мануэлю Паскуалю. Пару центральных защитников чаще всего составляли Марко Ди Лорето и Дарио Дайнелли. В резерв входили Алекссандро Гамберини, Пер Кролдруп, Джузеппе Панкаро, Давиде Бривио и Кристиан Маджо. Опорный полузащитник - Кристиан Брокки, впереди - Марко Донадель. На флангах - Мартин Йоргенсен и Стефано Фиоре. Запасные - Рикардо Монтоливо, Луис Хименес, Микеле Пациенца и Джанни Гигу. Впереди пару мощному Луке Тони составлял либо Валерий Божинов, либо Джампаоло Паццини. Чемпион Европы грек Зизис Вризас и герой переходных матчей Энрико Фантини выходили на поле нечасто.

Как четвёрка стала девяткой

«Фиалки» взяли хороший старт – победили у себя на «Артемио Франки» генуэзскую «Сампдорию» 2:1. Затем последовали выездная ничья с «Мессиной» 2:2, выигрыши у «Удинезе» 4:2 и «Лечче» 3:1. Тони в этих четырёх встречах отличился пять раз. Затем «Интер» и «Лацио» несколько притормозили флорентийцев. Но в целом игра команды Чезаре Пранделли оставляла очень хорошее впечатление. «Фиалки» на классе били середняков и аутсайдеров, могли и обидеть сильных мира сего. Оба миланских клуба вернулись из Флоренции ни с чем.

Лука Тони продолжал свирепствовать. Здоровенный нападающий забил 31 гол и стал самым метким в Серии А. Благодаря своим бомбардирским подвигам Лука закрепился в сборной Италии и летом стал чемпионом мира. И хотя пребывание Тони во Флоренции ограничилось двумя сезонами, Лука отложился в памяти в первую очередь, как футболист «Фиорентины».

За весь длинный и тяжёлый сезон флорентийцы ни разу не опустились ниже пятого места, бывало, что замыкали тройку. Но чаще всего команда Пранделли шла четвёртой. На четвёртом месте она и финишировала. Но в окончательном варианте таблицы «Фиорентина» оказалась на девятом месте. Виной тому Кальчополи – скандал с подкупом матчей, к которому они тоже оказались причастны. «Фиалок» сначала хотели изгнать в Серию В, но потом над ними сжалились и сняли 30 очков. Пришлось спуститься на пять строчек вниз. В Лигу чемпионов «Фиорентину» тоже не пустили. Обидно. Но ведь четырьмя годами ранее во Флоренции даже не мечтали, что будут расстраиваться по такому поводу.

С тех пор «фиалки» неизменно участвуют в Серии А и чаще всего занимают высокие места, позволяющие выступать в еврокубках. Исключением стал прошлый сезон, в котором команда заняла неожиданно низкое шестнадцатое место. Новый сезон даст ответ – было ли это досадной случайностью или наметилась некая тенденция. Финансовое положение клуба достаточно стабильное, а беды 17-летней давности «Фиорентине» не грозят.