Сарри: обвинение в предательстве

сегодня, 11:00

В Италии на одну неиссякаемую тему в предстоящем сезоне будет больше. Предатель Маурицио Сарри или нет? «Соккер.ру» наблюдает новую волну ненависти.

Казалось, что шум от перехода Сарри в «Ювентус» улегся, все проанализировали этот шаг и со спортивной, и с морально-этической стороны. Однако периодически всплывают заявления не только яростных болельщиков «Наполи», но и весьма видных людей из системы клуба, которые заставляют задуматься о природе этой ненависти и о том, справедлива ли она вообще. На этот раз набросил поводов Лоренцо Инсинье:

Я уже говорил это и повторю снова. Для нас, неаполитанцев, это было предательство. Сейчас мы должны сосредоточиться на самих себе и постараться его победить. Скудетто – это мечта для всех нас, и мы ещё раз попробуем его завоевать.

Обычно футболисты стараются воздерживаться от таких эмоционально окрашенных оценок того или иного действия коллег, тренеров. Но Инсинье может найти оправдание своей резкости в том, что тон этому задал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, который за словом в карман не лезет и одним из первых начал эту неаполитанскую травлю Сарри:

Маурицио – хороший тренер, я давно его знаю. Я не удивлён [этому назначению], ведь в футболе больше нет верности клубным цветам. Он не выигрывал титулы с «Наполи», и может не выиграть их и с «Ювентусом». Он наш соперник, и я могу пожелать ему только этого. В Неаполе Сарри считают предателем? Я за свободу выбора, поэтому с уважением отношусь к его решению. Каждый делает то, что хочет, но и сам несёт за это ответственность. Я никогда не верил в абсолютную любовь Сарри, и время доказало мою правоту. Я часто говорю о том, что я за моногамию. Я верю в брак и нахожусь в этом клубе уже 15 лет, хоть часть болельщиков и пыталась препятствовать этому. Недопонимания будут всегда, но важно оставаться верным своему делу и преданным голубым цветам. «Наполи» – выбор моего сердца, и это по-прежнему так.

Немногие умеют сказать в одном заявлении и об уважении к выбору, и назвать человека между строк предателем. Де Лаурентис смог, дав вполне четкий сигнал одобрения и игрокам, и болельщикам. «Наполи», который не может очень долго выиграть чемпионат Италии, очень удобно искать внешнего врага, искать место, куда можно сливать свой негатив. Де Лаурентис периодически этим занимается.

Пока «Ювентус» проводит работу и строит один чемпионский состав за другим, «Наполи» тратит эмоциональную и психологическую силу еще и на склочные элементы, которые не красят солидный клуб и руководителя солидного клуба. Кто-то считает, что именно из-за этой провинциальной мелочности и какой-то даже озлобленности, существующей в духе «Наполи», эта команда не сможет при Де Лаурентисе выиграть титул.

Он не впервые отыскивает причины на стороне, а иногда и внутри своей команды. Говоря о таких вещах, он отвлекает, сбивает концентрацию у своих же подопечных. Среди тех же, кто трезво оценил переход Сарри в «Ювентус», оказался Фабио Каннаваро, который предлагает не обращать внимания на эту суету:

Не берите в голову проблемы предательства, потому что мы говорим о профессионализме. На мой взгляд, после ухода Сарри из «Наполи» разрыв с «Ювентусом» увеличился. Неаполитанцы с Сарри больше наслаждались футболом и мечтали о титуле.

Слова и намеки о предательстве в современном футболе, особенно когда речь идет о тренере, это лишняя мелочность, которая показывает незрелость тех, кто говорит об этом. Если бы Де Лаурентиса так волновала этическая сторона вопроса, то он бы в свое время предложил Сарри пожизненный контракт, чтобы клуб тоже однажды не предал тренера, не предложив ему продление договора и выбросив на улицу в один момент.

Этого, конечно, могло не случиться. Но сам клуб оставляет же себе всегда возможность «предать» того или иного игрока или тренера, расставшись с ним. Почему же тренер или футболист не может сделать выбор, не столкнувшись с осуждением? Ведь это всего лишь договорные отношения работника и работодателя. Да, иногда это превращается в настоящий «служебный роман» и жизнь «до гроба».

Но потому эти случаи у всех на виду, потому эти случаи входят в историю, потому они и умиляют, что являются большой редкостью и носят уникальный характер. Расставаться тоже можно по-разному, но Сарри не прыгнул в «Ювентус» прямо из «Наполи», он прошел через «Челси» и оставался всегда корректным по отношению к неаполитанцам. Любой на его месте не стал бы отказываться от предложения всей жизни, коим можно назвать вариант с «Ювентусом».

Если бы того же Инсинье позвали в Турин, то в Неаполе увидели бы, как сверкают пятки Лоренцо. Поэтому всегда легко осуждать тех, кто чего-то добивается, если сам прыгнуть выше не можешь, но хочешь сделать вид, что тебе не особо-то и нужно, как бы подспудно прикрывая эту неспособность мнимым нежеланием: предавать, переезжать и так далее.