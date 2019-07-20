Алжир и Марез выиграли Кубок Африки! 

сегодня, 10:15

Победу в Каире бурно празднуют на двух континентах! «Соккер.ру» резюмирует КАН-2019, где МС обыграл «Ливерпуль».

Победили запасные игроки «Манчестер Сити»?

Основные футболисты «Ливерпуля» вылетели, а бывший игрок запаса «Манчестер Сити» Джамел Белмади в качестве тренера и при поддержке Рияда Мареза одержали победу. Салах уступил сборной ЮАР , Мане прошел в финал, где Сенегалу – сборной без единого кубка Африки, возможно, помешала дисквалификация Кулибали. Один из лучших защитников мира пропустил финал, перебрав карточек.

И понятно, что в решающем эпизоде мог сыграть на опыте и удачнее. Но Бунеджа уже на второй минуте каирского финала протащил мяч к штрафной, пробил, и круглый срикошетил от ноги Сане – дублера Кулибали. Получился красивый парашют в дальний угол – у вратаря Гомиса не было ни единого шанса спасти свою команду. А потому у Мане мало что получилось – разок пробил, создал два момента, но в целом ничего особенного не показал.

Впрочем, как и Марез – запасной игрок МС , который за полгода взял четвертый трофей после побед в АПЛ , Кубках Лиги и Англии. И сенегальцы сами виноваты. Если глупо пропускаешь на 79-й секунде финала, а соперник играет плохо – Алжир тупо отдал мяч (владение 38 %), браковал почти каждый второй пас (сложно представить точность в 56 % в серьезном финале, если у победителя все получается). Можно напомнить, что на чемпионство Алжира можно было ставить с коэффициентом 15.0 и даже выше. Это их второй Кубок Африки, а первый завоевали в 1990 году!

Зачем хулиганы громят Париж и Францию?

Любая толпа глупая настолько, как самый тупой человек в ее составе? Вот и получили поджоги, разбитые витрины и карманников в толпе. Французский президент Макрон заимел богатых врагов, не только друзей. Кто-то явно спонсирует и подстегивает протесты, которые ведут к кражам из магазинов и сожжению авто. И когда выход Алжира в долгожданный финал совпал с днем взятия Бастилии, то фанаты заполонили центральные улицы больших городов и начали праздновать.

Но полиция не пускала их в районы, где были толпы туристов и праздничный салют, вроде порта в Марселе. В результате чего начались столкновения. Поскольку по всей 67-миллионой Франции задержали всего 280 человек, то хулиганили точно не все из сотен тысяч фанатов на улицах. Причем праздновали также представители других африканских стран, судя по видео и флагам на их плечах. Народу было много, ведь 15 % детей иммигрантов – из Алжира.

С одной стороны, все легко подать как «бесчинства алжирских хулиганов», с другой – «желтые жилеты» и разного рода провокаторы тоже в деле. Трудно сказать точно, кто и зачем жег авто и бросал камни в полицейских. Попытка примазаться к футбольной толпе выгодна многим, а хмурые алжирцы не склонны уступать полиции и вести себя вежливо, раз катались на крышах авто, что не назвать адекватным поведением. Плохо, что жгли авто и громили витрины, но обошлось без больших трагедий.

Уровень футбола и рефери сильно удивил?

Разве что тех, кто пропускал предыдущие Кубки Африканских Наций. Турнир этот всегда отличался странными действиями рефери – повторы им не сильно помогли подрасти и принимать верные решения, хотя пенальти в ворота Алжира в финале не дали правильно. Плюс были удивительные ошибки голкиперов – еще одна отличительная черта турнира.

Как и глупые выступления фаворитов. Камерун тренера Зеедорфа отказывался лететь в Египет – снова ссора из-за премиальных, а сами хозяева выступили уныло, даже за третье место не зацепились – медальки отхватили нигерийцы. Так что качество футбола от лучших сборных континента в целом огорчило. Египет играл слабо, а в Конго избили министра спорта после возвращения сборной.

Сенегал в плей-офф попал со второго места, в группе уступил Алжиру тоже со счетом 0:1. Обыгрывал всего лишь Уганду, Бенин и Тунис. Организация игры подвела многих… Нигерийцы, ивуарийцы, ганцы, камерунцы и марокканцы тоже не показали ничего крутого. А финал получился однобоким благодаря быстрому голу. В целом точно не порадовал исполнительским мастерством. Рослые сенегальцы не задавили агрессивных в игровых эпизодах алжирцев.

Кто порадовал и выделился на Кубке Африки 2019?

Кроме улыбок арбитра финального матча – камерунца Алиума, солнечного на турнире было мало. Хотя играли в Египте, где традиционно греют кости жители половины Европы, местная сборная не подняла градус внимания к кубку. Быстро вылетела, хотя даже команда Салаха не смогла бы компенсировать очевидные минусы КАН-2019, который не стал ярким праздником ни в одном из смыслов.

Проблема была в пустых трибунах, 74-тысячный стадион на финал, конечно, не заполнили под завязку. Зато были те, кто выделился персонально. Из сборных это Мадагаскар – вылетел от Туниса в четвертьфинале, но до этого даже Нигерию в группе опередили. Команда простенькая, но сделали, что могли. Также делал, что мог, центральный хавбек Беннасер. 21-летний игрок «Эмполи», которого покупает «Милан», отхватил награду лучшего на турнире.

Фанаты «Крыльев Советов» точно могут и должны сейчас поздравить Раиса М’Боли – вратаря-ветерана назвали лучшим в унылом в финале, где у него 3 контакта с мячом. 30-летний нигериец Игало забил 5 мячей и стал лучшим снайпером турнира. У Мареза, Мане и других по три мяча. Кессье сделал хет-трик голевыми передачами – поделил приз лучшему ассистенту с Беннасером, который умеет не только вступать в жесткую борьбу в стиле Гаттузо.

Не сказать, что турнир открыл много новых имен, или появилась толпа игроков, которые скоро выстрелят в больших клубах. Разве что у Сарра с Гейе из Сенегала и у Бунеджа с Аталем из Алжира точно появятся неплохие предложения. И тренеров особо не похвалишь. Белманди и Сиссе когда-то были капитанами своих сборных, а спустя пятнадцать лет – наставники. Но никто не создал команду, которая бы уже казалась будущей сенсацией ЧМ -2022 в Катаре.

Алжир заслужил долгожданный Кубок Африки?

Три победы в группе и ни одного пропущенного мяча, разгром Гвинеи со счетом 3:0, победа по пенальти над ивуарийцами – сейчас не грозным по именам, как раньше, но непростым соперником. Затем нелегкий успех в полуфинале и финале – прошли чемпионский путь, трудный и изнурительный.

Победитель под стать турниру, Алжир выжидал, уповал на удачные действия у чужих ворот – нечастые, ведь в финале счет по ударам 12:1 в пользу Сенегала. Могли отдать мяч, умели терпеть и ждать, часто нарушали правила и провоцировали соперника на реакцию. Алжир не играл с позиции силы со всеми. Это всего 15-я команда по ударам, 11-я команда по владению.

Игроки Алжира ошибались в передачах чаще, чем футболисты из Намибии, а по ударам в створ за игру их обошла Уганда. Получается, кубок домой везет команда, которая точно не была лучшей по игре в футбол? И да, и нет. Рациональность Алжира себя оправдала – счет на табло, и хотя марокканцы и египтяне по классу футбола были не хуже – вылетели до финала. Сенегал тоже далек от идеала, так что кубок достался тому, кто настроился на серию без поражений.

Алжир в 2019 году никому не проигрывал, 8 побед и 2 ничейных результата, «лисы пустыни» - короли Кубка Африканских Наций. Не удивительно, что у представителей североафриканской страны получается играть в футбол, ведь алжирская кровь течет в жилах Мбаппе, Зидана и Бензема, а Рибери вчера был в Каире и праздновал победу родины предков своей жены. Марез десять лет назад брал у матери деньги, чтобы ездить на матчи любительского клуба четвертого дивизиона «Кемпер», и обещал, что обязательно отработает.

Не соврал, а спустя десять лет Рияд привел Алжир к триумфу, хотя родился в Европе, как и многие его напарники по этому составу сборной. Чемпионами и мира, и Африки теперь являются в основном уроженцы Франции.