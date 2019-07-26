+ Кабелья. Топ-10 французов РПЛ

вчера, 10:30

Французские игроки – не такая уж редкость в наших краях. Кабелья станет уже 17-м французом в клубах РПЛ . «Соккер.ру» вспоминает лучших из его соотечественников.

Не вошли в топ-10: Жоанн Дюво («Торпедо»), Себастьян Пюйгренье («Зенит»), Себастьен Сансони («Химки»), Мунир Эль Хаймур («Алания»), Филиппе Азеведу («Локомотив»), Габриэль Обертан («Анжи»).

Кроме того, французами могли бы считаться Крис Мавинга («Рубин») – родился во Франции, есть гражданство, но на международном уровне представляет родину предков – ДР Конго. Есть французский паспорт и у Петруса Бумаля из «Урала», но он родился в Камеруне и уже выходил на поле в футболке «неукротимых львов». Поигравший за «Амкар», «Мордовию» и «Анжи» Тома Фибел тоже имеет два гражданства, но родился он в Гваделупе, а Францию на международной арене не представлял.

10. Флоран Синама-Понголь («Ростов»)

Как и Сиссе, о котором речь пойдет ниже, Флоран выигрывал трофеи с «Ливерпулем» времен Рафы Бенитеса, потом играл за «Атлетико» и «Спортинг», но нигде особых успехов не добился. В 2012-м его попутным ветром занесло на берега Дона, и Флоран иногда даже напоминал о том, почему в свое время был на контрактах в больших клубах. Но делал это очень редко! Француз забил за «Ростов» два мяча, но его любимым местом был лазарет. В прошлом году Синама-Понголь закончил футбольную карьеру в 33 года, последний его клуб – из Таиланда.

9. Стив Жозеф-Ренет («Сибирь» и «Крылья Советов»)

А этот парень завершил карьеру в 29 лет прямо в России. Последним его пристанищем были «Крылья Советов». До этого Жозеф-Ренет неплохо зарекомендовал себя в «Сибири», куда приезжал из Болгарии на правах аренды. На самом деле, когда был здоров, демонстрировал неплохой уровень игры, но под конец травмы его доконали, поэтому Стив решил свернуть футбольную лавочку и вложить заработанные в России деньги в бизнес.

8. Джибриль Сиссе («Кубань»)

Форвард, побеждавший в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и дважды забивавший в матче за Суперкубок УЕФА в ворота ЦСКА (один из голов с явным нарушением правил, из-за чего Газзаев хотел «застрелить» арбитра), приехал в Россию на излете карьере. Классно провел время в Краснодаре, свел знакомство с местными «чиками», даже забил 5 мячей в 25 встречах, после чего отправился на родину, чтобы закончить карьеру в «Бастии».

7. Йоан Молло («Крылья Советов» и «Зенит»)

Еще один француз, который играл в Самаре. Особенно яркой у Молло получилась первая половина сезона-2016/17, когда он забил 5 голов и сделал 5 «ассистов» в 12 матчах, сыграл решающую роль в декабрьском разгроме будущего чемпиона «Спартака» со счетом 4:0 и заслужил приглашение из «Зенита». А вот это уже было ошибкой: в Санкт-Петербурге Йоан не потянул, попал в скандал и через полгода сбежал. В начале прошлого сезона вновь оказался в «Крылышках», но войти дважды в одну реку не удалось.

6. Самуэль Жиго («Спартак»)

У мастера победных голов в первых турах есть все шансы подняться вверху по списку, ведь Жиго – качественный защитник, который выделяется в РПЛ , но пока на счету Самуэля только 11 матчей за «Спартак», хотя он и пришел в команду год назад. Всему виной тяжелая травма, полученная в матче с «Зенитом» прошлой осенью. Если Жиго будет в порядке, то еще принесет немало пользы «красно-белым».

5. Вильям Ванкер («Динамо»)

Ванкер оставил неоднозначное впечатление за сезон, который он провел в «Динамо»: иногда француз казался почти «топом», а в других матчах танцевал медленные танцы вокруг мяча. Но все-таки Вильям постоянно играл в основе и из «Динамо» поехал не куда-нибудь, а в «Рому». Потом еще был неплохой сезон в «Марселе» и отъезд в Турцию. Ванкер – тот еще «летун», нигде не задерживается подолгу, вот и этим летом перешел из «Антальяспора» в «Тулузу» на правах аренды, а ведь только что – в первой половине года играл за «Монако» вместе с Головиным.

4. Янн М'Вила («Рубин»)

Среди французов М'Вила – лидер по количеству матчей в РПЛ , и, хотя игрок он классный, но с «пулей в голове», да еще и лентяй. «Рубин» покупал Янна за 12 миллионов евро, но это внушительное вложение казанцев он и близко не отбил: покатался по арендам и ушел в «Сент-Этьен», где стабильно играет в основе. М'Вила должен был играть еще и за «Динамо», «бело-голубые» заключили с ним контракт, но из-за смены руководства было принято решение отказаться от услуг француза. На ровном месте москвичи потеряли почти 1 миллион евро из-за разрыва только что заключенного соглашения.

3. Дамьен Ле Таллек («Мордовия»)

Воспитанник «Ренна» даже провел некоторое время в дортмундской «Боруссии», тогда он еще считал себя форвардом. Перелом в карьере Ле Таллека наступил именно в России, где он переквалифицировался из никчемного нападающего в эффективного опорного полузащитника – спасибо Юрию Павловичу Сёмину за это! После этого и карьера пошла вверх: из «Мордовии» Дамьен уехал в «Црвену Звезду», где дважды стал чемпионом Сербии, а прошлым летом перебрался в «Монпелье». Сезон-2018/19 провел в основе своей новой команды, которая заняла 6-е место в чемпионате Франции. Достоин похвалы.

2. Лассана Диарра («Анжи» и «Локомотив»)

Диарра – француз топ-уровня, Лассану заманил в Россию «Анжи», где несколько лет назад куры денег не клевали, а потом полузащитник играл за «Локомотив». Футболист с опытом выступлений за «Челси» и «Реал» демонстрировал феноменальную игру, правда, совсем недолго: «Анжи» вскоре после его прихода обеднел, а в «Локомотиве» у Ласса приключился конфликт с Леонидом Кучуком и руководством, вследствие которого он покинул клуб железнодорожников. После России играл за «Марсель» и ПСЖ , а слухи несколько раз отправляли Диарра в еще один российский клуб – московский «Спартак».

​1. Матье Вальбуэна («Динамо»)

Вальбуэна провел в РПЛ только сезон, но из всех французов оставил самое яркое и цельное впечатление. Еще бы – Матье приезжал в Россию в ранге действующего футболиста сборной Франции! Потом у «Динамо» порезали бюджет, и Вальбуэна вернулся на родину, причем в «Лион», за что фанаты «Марселя» его прокляли. После этого еще играл в Турции, а этим летом присоединился к «Олимпиакосу» на правах свободного агента.