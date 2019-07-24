Десант, который делает АПЛ ярче

вчера, 19:00

Раз Зидан подтвердил вероятность новой порции гуманитарной помощи англичанам, «Соккер.ру» вспоминает легенд.

Английская Премьер-Лига давно не английская и не британская. В прошлом сезоне Азар, Салах, Агуэро, Ван Дейк, Мане, Динь, Фернандиньо, Шер, Давид и Бернарду Силвы, Сане, Андерсон, Заха, Фирмино, Ляказетт, Обамеянг, Сигурдссон, Гейе, даже Погба делали АПЛ магнитом для пытливых футбольных глаз по всему миру.

Не сказать, что англичане Стерлинг, Кейн, Александер-Арнольд не звезды футбола. Звезды. Но никто давно не спорит, что на самом деле чемпионат логичнее называть ИПЛ - Интернациональная Премьер-Лига. Не отбрасывая вклад французов или аргентинцев, бразильцев, итальянцев или голландцев, выделить нужно также испанцев.

Уже предприняли 128 попыток заиграть в Англии, у десятков футболистов получилось. Зидан теперь подтвердил, что Себальос – чемпион Европы 2019 и лидер испанской молодежки, близок к переходу в «Арсенал», пусть не такой смелый Эмери переживает после травмы Асенсио о судьбе трансфера.

Но если сделку клубы уже обсудили, а Себальос не хочет сидеть на скамейке в «Реале» – аренде быть, Зинедин слова на ветер не бросает. И самое время вспомнить о тех испанцах, что писали яркую историю АПЛ , влияли и влияют на большие клубы.

54 футболиста из Испании забивали мячи в Английской Премьер-Лиге. От Адама Траоре – игрока «Вулверхэмптона», до Фернандо Торреса, Педро и Льоренте – чемпионов мира и Европы.

85 мячей в высшей английской лиге – единоличный испанский рекорд. Фамилию его автора вы прочитали чуть выше, Эль Ниньо никто не обошел. И вряд ли сумеет, ведь остальные голеадоры заметно отстали.

54 и 52 мяча на счету Давида Силвы и Диего Косты соответственно. Также в пятерке Мата, что еще может улучшить свой показатель в МЮ и конкурировать с Давидом из МС , а также Сеск – после 50 голов покинул АПЛ и вряд ли вернется.

16 голов Маркоса Алонсо делают его самым результативным испанским защитником в истории АПЛ . Для сравнения – столько же голов забил форвард Мората, чья карьера в «Челси» сложилась не настолько удачно, как у Алонсо, хотя его контракт обошелся лондонцам в огромную сумму.

111 ассистов – вклад Сеска в победы «Арсенала» и «Челси». Делает хавбека королем голевых передач среди испанцев, которые играли в АПЛ . Поскольку Давид Силва сделал 83 паса, но после этого сезона уходит из «Ман Сити», то рекорд Фабрегаса устоит.

2 место занимает Сеск в общем списке лучших ассистентов в истории АПЛ . Лидирует Гиггз, который сыграл больше матчей и сезонов, в первой пятерке – Руни, Лэмпард и Бергкамп, но Фабрегас опередил каждого в этом списке легенд. Давид Силва на 7-й строчке, но вряд ли успеет обойти хотя бы Джеррарда – нужен сказочный сезон с 10 ассистами.

50 ассистов у Маты, 42 – у Артеты, 35 – у Санти Касорлы, 29 – у Торреса. Как видите, в АПЛ часто пользовались талантами крутых плеймейкеров из Испании, хотя и у форварда Фернандо показатель по передачам невероятный, ведь даже Навас и Рейес отдали 22 и 21 пас соответственно.

25 голевых передач – рекорд среди защитников из Испании в АПЛ . Принадлежит капитану «Челси» Аспиликуэте. Сезар сочинил больше голевых пасов, чем Бельерин, Монреаль, Хосе Энрике и Маркос Алонсо, хотя у всех здесь больше десятка голевых передач. Дель Эрно, Альберт Феррер и Альберто Морено отдали по 5 ассистов.

7 голов в АПЛ голевыми передачами создали испанские голкиперы. Если сами никогда не забивали, то с передачами сложилось. Жоэль Роблес сделал один голевой пас, у Альмунии сразу две передачи, а королем ассистов среди вратарей стал Пепе Рейна. На его счету сразу четыре последних паса – впечатляет!

114 «сухарей» - испанский рекорд в АПЛ . Думаете, знаете его автора? Если проскочила мыслишка о Де Хеа – ошибаетесь. У Давида пока 100 матчей без пропущенных, уступает Пепе Рейне. Хотя со временем обойдет его, ведь ему предложили столько денег, что он не уйдет из «Манчестер Юнайтед».

38 «сухарей» - Алмуния, 35 – Адриан, 17 – Роблес, 14 – Кепа. Пока такой список с 3 по 6 место, а у Вальдеса, Гуаиты и Рико показатели еще скромнее. Только у этих испанских вратарей были «сухари» в АПЛ , а вот Фабри и Рикардо сыграли 2 и 1 матч, но пропускали в те вечера.

350 сыгранных матчей – индивидуальный рекорд АПЛ для испанца. Гвардейцем оказался Фабрегас. Дальше идет Хосеп Рейна – 285 матчей, затем Микель Артета – 284 игры и лишь потом Силва – 282 матча. Но Давид из «Манчестер Сити» обязательно выйдет на второе место, ведь ему осталось всего четыре поединка.

275 матчей провел Давид Де Хеа. Потенциальный лидер на будущее, ведь рядом нет никого, кто мог бы играть так долго, как голкиперы. Рекорды Бэрри и Гиггза испанцу вряд ли покорятся – надо провести еще 10 долгих лет в воротах МЮ , но если задержится, то 400 матчей точно сыграет.

4 красных карточки – рекорд по удалениям среди испанцев. Такой у помощника Гвардиолы темперамент – выиграл в сомнительной номинации Микель Артета. Три раза удаляли Фабрегаса и Чико Флореса, когда экс-игрок «Рубина» выступал за «Суонси». Также по два удаления у защитника Кампо и у голкиперов Рейны и Адриана – много для их позиции.

71 желтая карточка – объяснение, почему Сеск на критические комментарии в сети лично отвечает. Фабрегаса легко вывести из себя, Кампо, Артета, Ромеу и Давид Силва по предупреждением далеко позади. Даже у Диего Косты всего 26 «горчичников», но ему не хватило матчей, чтобы поставить рекорд.

19 187 пасов отдал Сеск в АПЛ , что выводит его на второе место после Бэрри, хотя у Гарета намного больше сыгранных матчей. Давид Силва среди испанцев ожидаемо второй – 17 318 передач, дальше идут Артета, Аспиликуэта, Мата, Анхель Ранхель (играл за «Суонси»), Монреаль, Касорла и Хосе Энрике. Испанцы умеют играть в пас, ведь в первой двадцатке за все времени их сразу трое – Сеск, Давид Силва и Артета.

Будет 27 испанцев, сыгравших 100-е матчи в АПЛ . Пока 26, но Жерару Деулофеу осталась одна игра. А поскольку хавбек вроде бы никуда из «Уотфорда» не собирается, то присоединиться к уже упомянутым игрокам, а также к Эррере, Айосе Пересу и Ивану Кампо. Последний замыкает первую десятку испанских гвардейцев в АПЛ с показателем в 172 матча.

143 матча, 14 голов – в том числе с центра поля, и 17 ассистов. Такой показатель у чемпиона мира и Европы Хаби Алонсо, легенды «Ливерпуля». Баск сейчас стал тренером второй команды «Реал Сосьедада», и если карьера наставника сложится, то Алонсо может и «Ливерпуль» в будущем возглавить.

Альваро Арбелоа вряд ли станет тренером, но он тоже среди 128 испанских легионеров в истории АПЛ . Это разные футболисты, от Яго Фальке, сыгравшего в АПЛ один матч, до рекордсмена по многим показателям Сеска – кстати, даже по отборам лидирует среди испанцев. Но часто речь о выдающихся мастерах. Навас, Луис Гарсия, Рейес, Негредо, Сальгадо, Мендьета, Мичу и Морьентес на разных этапах карьеры заглядывали в АПЛ .

Не все, но многие не разочаровали, ведь Де Хеа, Силва, Сеск, Артета или Алонсо в списке самых высококлассных легионеров в истории АПЛ . Можно было бы целую символическую сборную составить из легенд, если бы центральные защитники из Испании чаще гостили в АПЛ . А так перебор легенд на других позициях, но список отменный: Де Хеа, Рейна, Аспиликуэта, Хаби Алонсо, Сеск, Касорла, Мата, Давид Силва и Торрес.

Молодой хавбек «Реала» Себальос, если пойдет по стопам Санти Касорлы и Сеска Фабрегаса в Лондоне, может круто заиграть в «Арсенале», ведь работает живее и заполняет больше пространства, чем невероятно сильный Месут Озил, о чьих игровых плохих привычках все в «Арсенале» наслышаны, поэтому его уход ожидается многими и идут торги.

Зато должен появиться еще один видный испанец в АПЛ , снова талантливый и подающий надежды. Может выгореть, ведь показатели легенд из южной страны доказывают, что английскому футболу представители «Красной Фурии» многое дали. Сделали АПЛ более элегантной и современной, ведь часто речь о хавбеках «золотой эры», как Алонсо или Сеск.