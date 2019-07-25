Озил подвергся нападению с ножом. Колашинац бросился к нему на помощь

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил стал жертвой нападения на улице Лондона. Два человека на скутерах начали преследовать его черный Mercedes G Class 4x4 и заставили его остановиться. Сообщается, что у преступников были ножи.
Озил выскочил из машины и побежал за помощью в турецкий ресторан Likya. Официант сообщил, что футболист выглядел перепуганным и в буквальном смысле спасал свою жизнь. Люди в мотоциклетных шлемах, одетые во всё черное, последовали за ним.
В машине Озила также находился Сеад Колашинац. Защитник не побоялся напасть на вооруженного ножом мужчину, несмотря на то, что сам был безоружен.
Сотрудники ресторана помешали преступникам добраться до хавбека и тем пришлось уехать. В результате инцидента никто не пострадал.
А если без чернухи,то спятили фанаты совсем.
А если без чернухи,то спятили фанаты совсем.
все таки Озил их нормально затролил на счет "комнаты с трофеями"))
ахахахаха
все таки Озил их нормально затролил на счет "комнаты с трофеями"))
ахахахаха
Озил очкошник, переедь их на джипе через их скутера
Озил очкошник, переедь их на джипе через их скутера
А Месуту пора парочку амбалов нанять.
А Месуту пора парочку амбалов нанять.
Опять скажут...Петров и Боширов...
Опять скажут...Петров и Боширов...