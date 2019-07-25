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Озил подвергся нападению с ножом. Колашинац бросился к нему на помощь

вчера, 23:13

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил стал жертвой нападения на улице Лондона. Два человека на скутерах начали преследовать его черный Mercedes G Class 4x4 и заставили его остановиться. Сообщается, что у преступников были ножи.

Озил выскочил из машины и побежал за помощью в турецкий ресторан Likya. Официант сообщил, что футболист выглядел перепуганным и в буквальном смысле спасал свою жизнь. Люди в мотоциклетных шлемах, одетые во всё черное, последовали за ним.

В машине Озила также находился Сеад Колашинац. Защитник не побоялся напасть на вооруженного ножом мужчину, несмотря на то, что сам был безоружен.

Сотрудники ресторана помешали преступникам добраться до хавбека и тем пришлось уехать. В результате инцидента никто не пострадал.

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valt134
valt134
   164 / 808
сегодня в 03:31
Что там говорить-«Заграница». В России такие «номера» не проходят. У каждого водилы монтировка под седушкой. Сунься-и считай,что тебе уже нужно другой шлем покупать. Нет,далеко им до нас. А Колашинец-Молодец. С ним можно и в разведку.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
сегодня в 02:22
Они просто хотели попросить у него автограф.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   226 / 808
сегодня в 02:10
мне кажется история не вся, явно есть за Озилом есть какой то косяк))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Jeck Denielse
   598 / 808
сегодня в 01:58
Старый добрый Лондон... Опять скажут...Петров и Боширов...
Москву с Питером ждет то же самое. Хотя, уже.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   428 / 808
сегодня в 01:20
Колашинац красава
Спагетти
Спагетти
   310 / 808
сегодня в 01:18
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       113 / 808
    сегодня в 01:09
    Агенты Венгера?
    А если без чернухи,то спятили фанаты совсем.
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений
       624 / 808
    сегодня в 01:00
    лупоглазый расширил глаза чтобы был обзор больше куда бежать эх повезло озилу что родился с большими глазами был бы китаезе не убежал точно
    4RT
    4RT
       186 / 808
    сегодня в 00:34
    Это коробейники наборы ножей продавали)))
    wingback
    wingback
       254 / 808
    сегодня в 00:34
    Зеньки,небось,выпучил...
    beloff
    beloff ответил Jeck Denielse
       219 / 808
    сегодня в 00:18
    Старый добрый Лондон... Опять скажут...Петров и Боширов...
    у Кокоши с Мамаем алиби хоть реальное есть) , а вот Аяза могут навестить) где он был в этот момент
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
       229 / 808
    сегодня в 00:10
    озил - олицетворение арсенала )))
    Incredulous
    Incredulous
       92 / 808
    сегодня в 00:09
    Один побежал с мокрыми штанами, а другой не побоялся дать отпор вооруженным гопарям. Вот так в одной ситуации каждый проявил свою настоящую внутреннюю сущность.
    lexatver
    lexatver
       349 / 808
    сегодня в 00:06
    И видимо это были фаны Тоттенхэма
    lexatver
    lexatver
       349 / 808
    сегодня в 00:04
    Т.е. Озил выскочил из машины и оставил Колашинаца одного?) Тот наверное вообще не понял в чем дело и просто раздал люлей)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    вчера в 23:59
    В России они получили бы ногами около машины и стульями в турецком ресторане
    311
    311
       38 / 808
    вчера в 23:57
    Озил растворился как всегда!)
    dzvinka
    dzvinka
       42 / 808
    вчера в 23:55
      Байкал-38
      Байкал-38
         12 / 808
      вчера в 23:52
      Озилу срочно надо уезжать куда подальше в Америку, Китай.......
      Ruslan3132
      Ruslan3132 ответил Так Себе Аналитик
         161 / 808
      вчера в 23:52
      Колошинац красава, раскидал бородачей)))
      где ты там бородачей увидел?
      Озил очкошник, переедь их на джипе через их скутера
      cska plus
      cska plus
         13 / 808
      вчера в 23:50
      Трусишка этот Озил, сразу побежал за помошью.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         10 / 808
      вчера в 23:44
      Колошинац красава, раскидал бородачей)))
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
         285 / 808
      вчера в 23:36
      Колашинац красава. Настоящий друг
      marvel777
      marvel777
         239 / 808
      вчера в 23:32
      видимо шутка про титулы болельщикам Тотт-ма не зашла)
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
         91 / 808
      вчера в 23:31
      Колаш еще тот бизон, красава.
      А Месуту пора парочку амбалов нанять.
      dimagas1
      dimagas1
         108 / 808
      вчера в 23:30
      Кокорин с Мамевым имеют алиби,да и почерк не их ,стульев не заметили у нападавших))),
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 808
      вчера в 23:27
      Похоже дзюбо перешел на гоп стоп
      RMUKMU
      RMUKMU
         326 / 808
      вчера в 23:27
      Это просто какой-то нахрен. Колашинац - молодец, нападавшие - ******.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 808
      вчера в 23:27
      Старый добрый Лондон...
      Опять скажут...Петров и Боширов...
      Зидан 1972
      Зидан 1972 ответил Viduka
         395 / 808
      вчера в 23:26
      Балканцам страх неведом:)
      у этого балканца предки тоже турки!
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