Озил подвергся нападению с ножом. Колашинац бросился к нему на помощь

вчера, 23:13

Полузащитник «Арсенала» стал жертвой нападения на улице Лондона. Два человека на скутерах начали преследовать его черный Mercedes G Class 4x4 и заставили его остановиться. Сообщается, что у преступников были ножи.

Озил выскочил из машины и побежал за помощью в турецкий ресторан Likya. Официант сообщил, что футболист выглядел перепуганным и в буквальном смысле спасал свою жизнь. Люди в мотоциклетных шлемах, одетые во всё черное, последовали за ним.

В машине Озила также находился . Защитник не побоялся напасть на вооруженного ножом мужчину, несмотря на то, что сам был безоружен.

Сотрудники ресторана помешали преступникам добраться до хавбека и тем пришлось уехать. В результате инцидента никто не пострадал.

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