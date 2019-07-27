«Ювентус» vs «Интер»: сражение за снайпера

вчера, 18:30

Сыграли между собой, а теперь воюют на трансферном рынке. «Соккер.ру» изучает попытку Недведа огорчить бывшего начальника и знакомого тренера.

Кассано считает, что контракт Лукаку не стоит 85 млн евро, поскольку форвард как игрок не нравится Антонио. Железная логика! Вот только Дзола похвалил Ромелу на днях. Моуриньо в МЮ занимался тем же – выделял бельгийца, не только ругал. Конте, Маротта, а теперь и вся королевская рать «Ювентуса», от Недведа и Паратичи до Аньелли и Сарри, легко могут поставить тяжелому нападающему другую, высокую оценку.

Настоящие специалисты, вроде многократных чемпионов Италии и людей, совершавших сделки на сотни миллионов евро, смотрят на цифры и возможности. Сравнивают и понимают, что не так много на рынке крутых доступных центральных форвардов. Лукаку всего 26 лет, что мало для Серии А. Например, Манджукичу уже 33 года, а с ним подписали контракт до 2021 года. А Игуаину в конце года исполнится 32 года.

Как видите, у «Ювентуса» может найтись причина, чтобы повоевать именно за Лукаку. Зачем им скандальный Икарди? Форвард хороший, но Ромелу выдерживает конкуренцию. Одного возраста, но за всю карьеру бельгиец забил уже 235 голов, а у аргентинца всего 136. У Лукаку большой международный опыт – много матчей за Бельгию и медаль чемпионата мира. У Икарди есть один очень результативный сезон с 29 мячами, но Лукаку никогда не играл в основе такой команды, как «Ювентус».

«Юнайтед» не смог провести сезон так успешно, чтобы Ромелу показал максимум и поставил голевой рекорд. Зато в команде многие забили более 10 мячей в АПЛ – атака не была эгоистичной. Конечно, отдельные промахи бельгийца стали легендарными. Но в Манчестере у Лукаку не получилось найти свой «Наполи», как Игуаин в свое время. Но на работу Конте и Сарри именно с Лукаку было бы интересно посмотреть.

Речь о парне, что к 26 годам забил 113 раз в АПЛ . Чтобы вы понимали, это больше, чем Алан Ширер в том же возрасте! Только Руни (126 мячей), Кейн (125), Оуэн (122) и Фаулер (114) немного обошли Ромелу. И это с учетом, что Лукаку тратил время в «Челси», где не был в своей тарелке, и играл за не самые успешные команды АПЛ – «Эвертон» и МЮ . «Ювентус» это точно шаг вперед.

А если сравнивать Игуаина, Манджукича, Лукаку и Икарди как возможную цель команды Сарри, то бельгиец победит. Почему тренеры так ценят увальня? Ответ прост – универсальный солдат. 23 мяча в АПЛ забил головой, 31 гол – левой ногой, 57 мячей – правой. При этом всегда сбросит мяч головой на Роналду. Если нужно, уступит место в атаке, поскольку и в сборной, когда тренер попросил, ушел на правый фланг и получилось. Моуриньо дал Лукаку многое в плане понимания тактики, но плохой прошлый сезон в МЮ запутал тех, кто оценивает Ромелу.

Так он форвард экстра-класса, или просто парень, который забивает «мусорные голы» за счет физики? Ответ даст переезд в Италию, на который нападающий настроен. Лукаку явно хочет работать с Конте в «Интере», ведь хвалил Антонио публично. Кроме того, надо учесть, что Ромелу в прошлом году уволил Мино Райолу и подписал контракт с новой агентской конторой. Вот только имя и фамилия его агента – Федерико Пасторелло, что как бы намекает, к какому варианту склоняется.

Если «Ювентус» проявит инициативу, показав Вудворду на Дибалу как часть большого обмена, то у «Интернационале» останется мало аргументов. Особенно если в Турине Сарри планирует расстаться с Игуаином. Ведь Лукаку, учитывая ценник на его контракте, не может быть форвардом обоймы, только игрок под основу. Ромелу нужно одобрение Роналду, чтобы попасть в «Ювентус», но в «Интере» его уже ждут с нетерпением.

Это молодой и результативный форвард, который за клубы и сборную выдает от 29 до 32 голов за сезон. Тактическая сложность АПЛ его вряд ли испугает, мыслит неплохо. Физически стал медленнее, когда начал бороться с полнотой и «перекачался», но Игуаин бегал с лишним весом и стоил «Ювентусу» 90 млн евро. Чемпионы Италии, особенно если при этом огорчат «Интер» - одного из основных конкурентов, способны провернуть такую сделку.

У них есть козырь - Дибала, и хотя фанаты МЮ справедливо отмечают, что до конца трансферного окна в АПЛ очень мало времени, а Вудворд, продавая Лукаку в Италию, не озаботился подписанием сильного центрального форварда, это уже проблемы англичан. «Ювентус» всегда рационально подходит к трансферам. Набрав свободных агентов по привычке – Буффона, Рабьо и Рэмзи, не скупились, подписывая Ромеро, Пеллегриги или Де Лигта.

«Интеру» будет сложнее финансово обеспечить трансфер Лукаку по цене, которую требует «Манчестер Юнайтед» - 75 млн фунтов (примерно 83 млн евро), но эти деньги под крылом Конте или Сарри форвард способен отработать голами. Манджукич в таком случае перейдет в режим джокера – будет выходить за важными яркими голами в решающих этапах Лиги чемпионов, а Игуаин, скорее всего, найдет себе другую команду.

Сделка близка и забавно возмущаться вероятной стоимостью трансфера хорошо всем знакомого и сто раз проверенного молодого форварда Ромелу Лукаку, если Пепе может обойтись «Арсеналу» в 80 млн евро, хотя у вингера «Лилля» за плечами фактически один сильный сезон. «Ювентус» и «Интер» прекрасно знают, что делают, когда начинают войну за Ромелу Лукаку. Центральный форвард, который забивает правой, левой и умеет играть головой – редкий лот на торгах.

А поскольку по формату можно представить себе тактику Сарри с крупным центральным нападающим, то Конте пора волноваться. Если в «Ювентусе» поняли, что с Дибалой стоит расстаться именно сейчас – или сам Пауло настаивает на трансфере, опасаясь оказаться на скамейке, то «Интеру» будет сложно убедить МЮ , что их предложение интереснее. А туринцы в любом случае в выигрыше. Могут включиться в торги хотя бы для того, чтобы «Интер» заплатил больше.

Или думают, что опрометчиво вооружать Конте таким мощным танком, как Лукаку? В матче «Ювентуса» и «Интера», который завершился ничьей 1:1 и бенефисом Джиджи Буффона в серии пенальти (взял три удара), уже прослеживался стиль Антонио в игре миланского клуба. «Ювентус» всегда может забрать Икарди – он Конте точно не нужен на поле, и не прогадать. Но если выбирать между Ромелу и Мауро, то с учетом скандальности аргентинца и тактической выучки бельгийца переплата в десять миллионов может окупиться.

Ведь «Ювентусу» нужно завершенное трио в атаке. Бернардески, Коста и Кин могут играть правее центра, Роналду – на своем месте левее, ведь Сарри уже сказал, что видит Криштиану там, поскольку лучших результатов в карьере португалец добивался, когда уводил за собой, обыгрывал и смещался в центр. Игуаин и Манджукич – хорошие форварды, но немолодые. Они не прибавят, а Лукаку после сложного для него сезона, оказавшись в команде гегемонов и чемпионов, способен показать класс.