«Базель» - ПСВ: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

вчера, 08:57

«Базель»

Коллектив из Швейцарии не лучшим образом провел прошлый сезон, заняв вторую позицию. Теперь приходится начинать квалификацию Лиги Чемпионов с четвертьфинала. Старт этого сезона пока вряд ли «Базель» может занести себе в актив. Команда сумела выиграть «Сьон» (4:1), но проиграла «Санкт-Галлену» (1:2).

Серьезные проблемы в обороне у подопечных Марселя Коллера, что очень опасно перед домашним противостоянием с ПСВ , где в идеале постараться удержать свои ворота на замке.

ПСВ

Главным тренером коллектива из Эйндховена является Марк ван Боммел. Команда на внутренней арене не справляется с конкуренцией с «Аяксом». ПСВ финишировал на втором месте. В этом сезоне команда уже проиграла противостояние «Аяксу» за Суперкубок (0:2).

В первом матче четвертьфинала квалификации Лиги Чемпионов «крестьяне» обыграли «Базель» со счетом (3:2). Важно избегать провалов в обороне, иначе добиться успеха будет действительно трудно.

Котировки букмекерской конторы Pinnacle на матч «Базель» - ПСВ :

«Базель» – 2,65

Ничья – 3, 65

ПСВ – 2,40

Интересные факты об игре

«Базель» уступил в 3 из 4 последних играх

ПСВ проиграл в 3 из 5 последних поединках

проиграл в 3 из 5 последних поединках Во всех очных встречах команды забивали друг другу не менее пяти голов

Прогноз

«Базель» устроит любая победа, поэтому с первых минут встречи команда попытается захватить контроль над мячом. Мы считаем, что нас ждет остро-атакующий футбол в исполнении обеих команд, но это и предвидят букмекеры, поэтому ставка на итоговый тотал меньше выглядит действительно привлекательным решением для ставки. В букмекерской конторе Pinnacle сделать ставку на тотал меньше 3,5 голов можно с коэффициентом 1,76.