«Нефтчи» - «Арсенал» Тула: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:17

«Нефтчи»

Коллектив из Азейбарджана прошлый сезон завершил на второй позиции домашнего первенства. Отрыв от первой позиции составил целых пять пунктов. Отдельно стоит сказать о том, что у «народной команды» удался старт этого сезона. В первом туре удалось переиграть «Сперанцу» 9:0.

В Туле «Нефтчи» за счет грамотной игры от обороны сумел обыграть «Арсенал» 1:0. Теперь в ответном противостоянии Лиги Европы команда должна сосредоточится на обороне собственных ворот, так как гостям придется открываться, иначе по-другому продолжить борьбу в рамках этих соревнований не удастся.

«Арсенал»

«Пушкари» очень здорово провели прошлый сезон добравшись до шестой позиции. Это и позволило сыграть в квалификации Лиги Европы. Игорь Черевченко после поражения от «Нефтчи» признал, что его ребятам не повезло и такой результат является случайностью.

Теперь «Арсенал» должен доказать это на футбольном поле. Любая победа выведет команду в следующий круг. Правда при 1:0 нас ожидает дополнительное время.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Нефтчи» - 3,05

Ничья – 3,20

Победа «Арсенала» - 2,70

Факты об игре

Нефтчи победил в 5 из 6 последних поединках

«Арсенал» выиграл 1 из 6 последних матчах

Прогноз

Тульский «Арсенал» не справился с давлением в первом матче квалификации Лиги Европы и не показал своего реального уровня игры. Сейчас отступать уже некуда команда должна уже в ближайшем поединке исправлять допущенные ошибки. Ожидаем, что гости сумеют собраться и попробовать удивить «Нефтчи». Играем победу гостей с учетом нейтральной форы 0. Не хочется слишком рисковать в этой встрече. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,93.