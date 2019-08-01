Бесславные. «Арсенал» с треском вылетел из Лиги Европы

вчера, 23:15

После поражения в Туле от «Нефтчи» оставались шансы на исправление ситуации в гостях, однако в Баку «Арсенал» рухнул — 0:3. «Соккер.ру» хоронит первого евробойца РПЛ .

«Арсенал» в полном составе мог бы записаться на кастинг к Тарантино, если Квентин еще не снял эту историю. В картину о Голливуде туляки точно не вписываются, ведь создать голливудский сюжет своими собственными ноженьками они не сумели, да и как будто бы не слишком старались. В то же время, признаюсь, что в ответном матче «Арсенал» понравился несколько больше, чем в домашней игре, где не было вообще ничего — ни мысли, ни скорости, ни интересных решений. В Баку команда Игоря Черевченко бежала хотя бы в первом тайме, но на подступах к штрафной площади и внутри нее физический и идейный запас иссякал: каждый пытался убрать элементарным финтом парочку соперников и ударить по воротам. Взаимодействий в атаке у «Арсенала» нет от слова «совсем».

Неудобный «Нефтчи»

«Нефтчи» удалось выдержать грамотную линию поведения на протяжении всего противостояния, за что команде из Азербайджана честь и хвала. «Черно-белые» очень четко ловили ритмы «Арсенала» и в каждый конкретный момент матча превращались в максимально неудобного противника для туляков. Когда «Арсенал» был готов играть первым номером и создавать давление, «Нефтчи» контролировал соперника активным прессингом в средних широтах и грамотной игрой в пас с заполнением пустых пространств по флангам. Как только «Арсенал» утомлялся выловить золотую рыбку в такой игре и пытался отдать инициативу «Нефтчи», чтобы атаковать на встречных курсах, хозяева сдвигались ниже к своим воротам, как бы приглашая «оружейников»: «Эй, ну что, атаковать будем?» «Арсенал» выбрасывался - «Нефтчи» активизировался, возвращался к первой фазе. И так по кругу.

При всех проблемах «Арсенала», известных и неоднократно описанных (потеря ключевых исполнителей в атаке, слабый игровой тонус в начале сезона и т. д.), нужно добавить факт, касающийся конкретного противостояния с «Нефтчи»: тактически и стратегически Игорь Черевченко и его команда были обыграны в одну калитку и в Туле, и в Баку. «Арсенал» так и не понял, как нужно действовать против «черно-белых», которые сыграли с командой из РПЛ в «собачку». Самое печальное, что «Арсенал», попавшись на эту удочку в первом матче, не сделал никаких выводов перед ответной игрой и, очертя голову, продолжил путь к заботливо вырубленной проруби, которую было видно за километр. «Нефтчи» дважды разыграл одну карту, и ловушки команды из Азербайджана оказались смертельными для нашего еврокубкового дебютанта.

Подставили вторую щеку

«Арсенал» знал, что в Баку обязательно нужно было забивать — счет первого матча обязывал, однако по-настоящему опасные моменты у ворот «Нефтчи» возникли уже при счете в пользу хозяев, когда «оружейникам» требовалось, как минимум, два гола для выхода в следующий раунд. Не создав ни одного солидного момента в первом тайме, «Арсенал» пропустил глупейшим образом: Рауф Алиев убежал на рандеву с Левашовым с середины поля и хладнокровно завершил свой выпад ударом в ближний угол. Удивительно и то, что «Арсенал» за несколько секунд совершил две однотипных ошибки, только первая передача не прошла, а вот Алиев уже убежал от расставившей ноги на центральной линии поля обороны российского клуба. Возможно, был мелкий офсайд, но саму ситуацию, в любом случае, создал сам «Арсенал».

Кстати, Рауф Алиев просто образцово проявил себя в борьбе с защитниками, постоянно был в движении, вступал в отбор, «покусывал» - настоящий форвард-стервятник, всегда готовый схватить то, что плохо лежит. Евгений Луценко на его фоне выглядел неповоротливым пингвином, ведь даже попытки принять мяч спиной к воротам то и дело завершались потерями. Удивительно, что при такой игре Игорь Черевченко произвел лишь две замены — на 72-й и 80-й минутах. Вторым был заменен как раз Луценко, вместо него вышел Тудорие. То есть резервисты насколько плохи, что тренерский штаб не решился убирать с поля даже уставших футболистов? Что касается счета 3:0, то скажу так: чисто по-футбольному логичнее была победа 1:0 с победным голом Алиева, но в самой концовке «Нефтчи» подвернулись два стандарта, так что же ими брезговать теперь?! Второй и третий голы — уже для болельщиков, дуэль была выиграна гораздо раньше.

Минус один еврокубковый боец для России