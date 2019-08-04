Еще один финал ЛЧ. Открытие английского сезона

вчера, 10:00

Соперники могли повоевать в Мадриде, но продолжат борьбу за титулы в Лондоне. О Суперкубке Англии – на «Соккер.ру».

Желают того, что есть у соперника – характеристика подходит тем и другим. «Ливерпуль» получил спустя долгих 14 лет кубок чемпионов, не будучи королем футбольной Англии, а Гвардиола может повторить рекорд МЮ – три победы в АПЛ подряд.

Очевидно, что именно эти две команды в числе главных фаворитов. «Манчестер Сити» именно благодаря ничьей 0:0 и победе над «Ливерпулем» в прошлом сезоне смог защитить чемпионское звание, о котором так мечтали фанаты «красных» и которое команда сама трагически потеряла.

А в трех официальных поединках с Гвардиолой до этого Клопп одерживал победы. «Ливерпуль» переигрывал «Манчестер Сити» в ярком стиле – 4:2 в АПЛ , был разгром – 3:0 в Лиге чемпионов, и даже в гостях «красные» победили 2:1. Также был шанс на успех в январе – 1.12 сантиметра не хватило, чтобы мяч полностью пересек линию ворот Эдерсона.

Впрочем, не нужна статистика, чтобы понимать статус матча. Пусть на кону самый мелкий из английских трофеев – «Community Shield», он же Суперкубок Англии, встречаются на самом «Уэмбли» и открывают сезон. «Манчестер Сити» сейчас как «Манчестер Юнайтед» Фергюсона, а «Ливерпуль» - как «Арсенал» Венгера, если искать аналогии о чемпионской борьбе.

И хотя «красные» не бывали на троне, в отличие от команды с лидером Анри, и не дерутся в каждом матче, друг друга не калечат, как порой случалось в прошлом между «канонирами» и «дьяволами», поединок за Суперкубок, куда «Ливерпуль» попал после золотого дубля соперника как второй призер лиги, очень важен.

Матч покажет, есть ли разница между командами, или они равны? Психологически тонкий момент, когда речь о фаворитах с почти идентичными показателями в недавнем прошлом.

Составы претендентов на титул

Многие считают, сколько у Мареза было рабочих дней без нормального отдыха, но Рияд не ключевой игрок «Манчестер Сити», и без него сыграют. Но устал не только алжирец. Фирмино рубился на Копа Америка и победил, а Мане и Салах представляли свои страны на Кубке Африканских Наций и проиграли.

В прошлом году ЧМ -18 не помешал «Ливерпулю» настроится на сказочный сезон с рекордными показателями в АПЛ и успехом в Лиге чемпионов, но если сегодня увидите уставшую после сборов команду – не судите строго. Вернее, две команды, ведь Гвардиола уже возмущается графиком.

Календарь убивает футболистов – очевидно. Всем грандам АПЛ нужна колоссальная глубина состава. И хорошо, что финансово могут себе ее обеспечить. Впрочем, «Ливерпуль» сейчас как прошлогодний «Тоттенхэм» - не собирается совершать громкие трансферы.

Тогда как у «Манчестер Сити» идет набор команды, готовой к прорыву в Лиге чемпионов. Пусть в один голос представители «горожан» повторяют лицемерную ложь – что им якобы АПЛ важнее. Сказка для местных фанатов, чтобы несли свои фунты на стадионы в дни АПЛ , ведь шейхи хотят «ушастого».

Для этого отдали 70 млн евро за Родри. Плюс выкупили Анхелиньо у ПСВ . Хотя если Зинченко в порядке, а у Менди новая травма, то скорее Александра увидим слева в обороне. В оптимальной основе «Манчестер Сити» пока одна перемена – Родри в центре поля.

А у «Ливерпуля» разве что внутренние резервы, вроде Окслейда-Черберлена и молодых футболистов. Хотя Алекс может не сыграть из-за плохой готовности, как и Мане и Лаллана. У «Манчестер Сити» тоже может быть существенная потеря, если Ляпорт не готов выйти с первых минут.

Впрочем, людей хватает, да и схемы вряд ли будут меняться. Обе команды используют «4-3-3», хотя подход немного отличается. Будем наблюдать за экспериментами, ведь Клопп и Гвардиола летом готовили парочку сюрпризов. Впрочем, делать категоричные выводы по товарищеским матчам – себя не уважать.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матип), ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Милнер), Фабиньо, Кейта (Вейналдум) – Шакири, Фирмино, Салах.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко – Де Брюйне, Родри (Фернандиньо), Д. Сильва – Стерлинг, Агуэро, Б. Силва.

Интересные факты накануне матча

- в честь клубного 125-летия – день рождения у них был 16 апреля, «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в специальной форме в стиле ретро. Посмотрим, принесет ли одежка удачу на «Уэмбли»;

- не исключено, что в стартовом составе «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не будет ни одного летнего новичка. Родри не обязательно сыграет с первых минут, хотя может, а у Клоппа банально нет знаковых подписаний, чтобы заместить уставшего Мане. Остальные победители ЛЧ 2019 готовы сыграть;

- после этого сезона Гвардиола точно выйдет на второе место в списке тренеров, против которых чаще всего играл Клопп. Юрген встречался с командами испанца 16 раз. И стоит признать, у немца хорошая статистика – 8 побед при 6 поражениях и всего 2 ничьих. Как видите, мировые не очень любят;

- начиная с 1893 года «Ливерпуль» 90 раз обыграл «Манчестер Сити» - у них есть преимущество после 184 поединков. Десятилетиями команды не были конкурентами в таблицах, но манкунианцы взяли 46 побед и 48 раз были ничьи;

- если брать игры последних лет, то можно сказать, что у Клоппа получилось продолжить традиции других наставников «Ливерпуля». В 10 официальных матчах у «красных» 5 побед при 2 поражениях в основное время;

- многие собираются заряжать на «тотал больше 2.5», судя по линиям специалистов по ставкам? Так было в 6 из последних 7 случаев, хотя важное уточнение – последние матчи чаще завершаются с тремя голами, счет 2:1 – самый популярный;

- также «красные» уступили «горожанам» из Манчестера в серии пенальти в Кубке Лиги в 2016 году после ничьей 1:1. Сегодня новый финал, и если команды доберутся до серии, то увидим схватку двух бразильских голкиперов. В сборной Алиссон обыгрывает Эдерсона, но в клубах может получиться иначе.

Прогноз «Соккер.ру»: рассчитываем на голы и большое количество ошибок с двух сторон? Бабка надвое сказала. Сборы были сложными, игроки на стартовой отметке сезона, а уже устали. Будет или шоу, или вязкая разведка, а поставим на минимальную победу «Манчестер Сити».

Хотя зря считают, что не совсем удачные по результатам сборы «Ливерпуля» что-то значат. Классика игры на три результата, команды слишком сильные, чтобы выдавать категорические оценки без 5-6 официальных матчей в исполнении Клоппа и Гвардиолы.