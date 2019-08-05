Второе издание «Алкмара»

вчера, 10:54

«Соккер.ру» рассказывает, как чудаковатый тренер Ко Адриансе возродил голландский клуб

В ближайшее время игроком «Спартака» станет капитан «Алкмара» Гуус Тиль. «Соккер.ру» немало писал и ещё напишет о голландском футболисте. Мы же вспомним одну из славных страниц в истории четвёртого по значимости клуба Нидерландов. А именно о сезоне 2004/05, в котором «сыровары» хоть и ничего не выиграли, но навели шороху и у себя в стране, и в Европе.

Закат команды Кесслера

Вы уже могли прочитать, как ведомый немецким тренером Георгом Кесслером АЗ -67 выиграл чемпионат Голландии и едва не взял Кубок УЕФА . Но тот «Алкмар» довольно быстро пришёл в негодность. Во многом из-за финансовых проблем. Клаас Моленар, один из создателей алкмарского чуда, устал нести убытки и продал клуб. Как выяснилось, не в самые хорошие руки.

Новые хозяева сподобились лишь на смену вывески. Из названия исчезло число 67, и клуб обрел имя, под которым он выступает по сей день. Денег катастрофически не хватало, игроки разбежались. Верность хранили лишь форварды Кеес «Пьер» Тол и обладатель забавной фамилии Рулф-Ян Тиктак. Остальные футболисты были не чета тем, что играли при Моленаре. Поэтому не стоит удивляться, что в 1987 году «Алкмар» вылетел из Эре и вернулся туда лишь через девять лет. Уже с новым богатым хозяином – владельцем немецкого банка DSB отставным полицейским Дирком Шерингой (правильнее, конечно, Схерингой).

В Эрсте «Алкмар» чаще обретался в верхушке. Нередко участвовал в переходных турнирах (судя по девятилетней ссылке несложно догадаться, как участвовал), однажды провалился на двенадцатое место. Но яркие игроки в Алкмаре появлялись. В 1990 году из столицы Суринама Парамарибо доставили черного как смоль форварда – по имени Карлос Хассельбайнк. Новобранец в первом же интервью поведал, что приехал в бывшую метрополию для того, чтобы стать звездой. А еще рассказал, что в Суринаме у него есть младший брат Джимми, чуть менее одарённый. Своеобразная надо сказать реклама, если учесть, что в Хассельбайнке-старшем алкмарцы скоро разочаровались. «Чтобы он забил, нужно поставить мяч в полуметре от ворот, убрать защитников и вратаря. Тогда он может быть забьет, если погода будет хорошей. Представьте, что представляет из себя менее одарённый братец», - писала голландская пресса. Джимми Хассельбайнк очень скоро составил компанию старшему брату. Отыграл два сезона, забивал чуть больше Карлоса. Вскоре АЗ расстался с обоими, и Джимми целый год не мог найти себе работу в профессиональном клубе. Тогда никто не мог предположить, что из черной «деревяшки» от которой все мячи отскакивали метра на полтора, получится знаменитый бомбардир, звезда «Челси» и сборной Голландии.

Зато опорный полузащитник Филлип Коку не задержался в Алкмаре по иной причине – уж очень хорош был юный футболист. Отыграв два сезона за АЗ , он перешел в «Витесс». Потом в его карьере были ПСВ , «Барселона» и сборная Голландии, за которую Филлип успел и сыграть больше сотни матчей, и потренировать, пока в качестве помощника Берта ван Марвейка. Кстати тоже бывшего игрока АЗ .

Сумасшедший Ко и носатый Оскар

«Алкмар» вернулся в Эре в 1996 году под руководством тренера Тео Фонка. И хотя «А-Зет» не смог удержаться и сразу же вылетел, команда запомнилась. Во многом благодаря своему вратарю Оскару Мунсу, одной из самых ярких и сложных личностей в голландском футболе. Запоминающаяся внешность – похож на актёра Александра Лыкова – Казанова из «Улиц разбитых фонарей», если кто запамятовал. Отменные данные: реакция, прыгучесть, выбор позиции. И при этом абсолютное неумение играть ногами – в школе «Аякса» не научили, и какое-то маниакальное желание сыграть на публику – ловля мяча одной рукой чего стоит. За это ещё в спортшколах больно бьют по этой самой руке. Вот поэтому ворота «Аякса» и сборной Голландии защищал Эдвин ван дер Сар, а Мунс довольствовался двумя матчами за национальную команду и выступлениями за «Гоу Эхэд Иглз», «Виллем II» и «Алкмар» периода становления. Количество ошибок Мунса зашкаливало. Выручал он тоже много и эффектно. Но какие мячи пропускал. Были еще игроки. Например, Михаэл Бускермулен, будущий рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 399 (не мог до четырех сотен дотянуть, что ли), или будущий сборник Барри Опдам.

После годичной ссылки в Эрсте «Алкмар» вернулся и играет в элите до сих пор. Возвращению немало посодействовали упомянутые выше Мунс, Бускермулен и Опдам, но и новые персонажи – бегунок по левой бровке Барри ван Гален или очень жесткий полузащитник Фернандо Риксен, которому будет суждено выиграть Кубок УЕФА и чемпионат России в составе «Зенита». Вернул же «Алкмар» в высший дивизион голландского футбола знаменитый Вим ван Ханегем, который продержался на посту главного тренера лишь два с половиной сезона.

«Алкмар» от Адриансе

Второй рассвет «Алкмара» (и первый при Схеринге) связан с именем тренера Ко Адриансе, который возглавил команду в 2002 году. Бывший защитник «Утрехта», завершивший выступления в 29 лет, работал без особого успеха в «Зволле» и «Ден Хааге». Заработал же авторитет Якобсон (полное имя тренера) Адриансе в Академии «Аякса», где подготовил немало хороших игроков. Затем вернулся к самостоятельной практике в «Виллеме Втором», и вытащил «королевскую армию» в Лигу чемпионов (второе место в сезоне 98/99). Появилась вакансия в «Аяксе», и Адриансе отправился в Амстердам. С сильнейшим голландским клубом не сложилось – уволили через год с небольшим за слабые результаты. В футбольном мире Адриансе заработал прозвище Сумасшедший Ко. За свои прямо скажем нетрадиционные методы тренировок. Как вам такое занятие? Половина команды ложится на газон один за другим. Вторая половина команды, не разуваясь, бегает по спинам своих товарищей. А потом происходит обмен ролями. Говорят, когда руководители «Аякса» узнали, чем Адриансе занимается со своими футболистами, то хотели его уволить. В «Виллеме Втором» Адриансе поступил еще круче. Заставил всех футболистов сесть в собственные авто и ехать вслед за ним. После того, как кортеж проехал 13 километров, Ко отобрал у игроков ключи и заставил их бежать вслед за его машиной на базу. После этого изнурительного кросса Сумасшедший Ко вернул своим подопечным ключи. Игрокам пришлось пробежать еще 13 километров. Отчебучил Адриансе номер и в «Алкмаре». Как-то после Пасхи он заставил футболистов искать спрятанную на базе корзину с пасхальными яйцами. Тренировка была сорвана, все увлеклись поисками. А потом Ко взял да сообщил искателям яиц, что никакой корзины не было и он просто пошутил.

Вы из Алкмара? В футбол играть умеете?

А ещё Адриансе прославился как острослов. Как вам его оценка тренерского таланта Марко ван Бастена? «Хорошая лошадь редко становится хорошим наездником». Марко наверняка слышал эти слова, но предпочёл пропустить их мимо ушей. Ибо в свою бытность тренером сборной Голландии не просто любил приглашать в команду игроков «Алкмара», а делал это безо всякого чувства меры. Возрастные Барри ван Гален, Барри Опдам и Мартин Меердинк, трезво оценивавшие свои силы, вообще сочли приглашение ван Бастена розыгрышем. Юного защитника Рона Влара позвали в сборную после дебюта в Эре. В 2005 году в Нидерландах была популярна шутка. Стоит ван Бастен у остановки автобуса, прибывающего из Алкмара в Амстердам. И спрашивает выходящих из него молодых людей: «Вы из Алкмара? В футбол играть умеете? Тогда жду вас в сборной Голландии». Получил вызов и Кеннет Перес, который извинился перед Марко и сообщил, что уже заигран за команду Дании. Правда, из почти десятка игроков «Алкмара», приглашенных ван Бастеном в сборную в 2005 году, в ее основе закрепились по сути только защитник Йорис Матейсен и с большой натяжкой его коллега Ян Кромкамп. Кью Ялинс, Денни Ландзаат и Хенк Тиммер довольствовались ролью запасных. Остальные провели по одному-два матча, а обладатель роскошных дредлоков Робин Нелисс вообще не дождался дебюта и завербовался в сборную Нидерландских Антил.

Все это говорит о том, что Адриансе, как и Кесслер, сумел собрать из заурядных по большому счёту игроков очень крепкую, агрессивную команду, играющую в зрелищный, атакующий футбол. Матейсена и Ялинса Адриансе хорошо знал по работе в «Виллеме». «Королевская армия» не стала их удерживать. Защитник Тим Де Клер оказался не нужен «Аяксу», равно как и полузащитник Олаф Линденберг. Адриансе же хорошо помнил про своих учеников.

Носатый клоун Мунс оказался в опале у Схеринги. Президенту надоели не только «приколы» Оскара в воротах, но его похождения за пределами поля, например, игра в амстердамской рок-группе (вратарь оказался ещё и бас-гитаристом), проблемы с уплатами налогов и т.д. Мунса сначала сдали в аренду хилому «Росендалу», а потом и вовсе выставили вон. Ворота же отдали в распоряжение немолодому уже Хенку Тиммеру. До тридцати лет Хенк пахал в воротах у «Зволле» и был знаменит лишь своей женитьбой на однофамилице Марианне Тиммер – знаменитой голландской конькобежке. Тиммер появился в год ссылки Мунса в «Росендал». Отыграл сезон и пошел в аренду – просиживать лавку - сначала в «Фейеноорде», потом в «Аяксе». Адриансе же поверил в возрастного вратаря, вернул его и сделал его первым номером. Уступая Мунсу в большинстве компонентов – реакции, прыгучести, чтении игры, Хенк превосходил «бас-гитариста» в дисциплине, как на поле, так и вне его. К тому же Тиммер сумел выдрессировать линию обороны - Кромкамп, Опдам, Матейсен, Де Клер - так, что она стала сильнейшей в стране. Сам Хенк выдвинулся в дублеры ван дер Сара в сборной Голландии. Сменщиком же Тиммера в клубе был Тео Свартхуд.

Справа в обороне играл темнокожий Кью Ялинс, слева отвергнутый «Аяксом» Тим Де Клер. Пару центральных составляли Йорис Матейсен и Ян Кромкамп. Оба стали весьма заметными личностями в голландском футболе. Стучался в дверь основы юный Рон Влар. Но едва достучавшись, собрал вещи и уехал в «Фейеноорд». Потом Рон много где играл, но больше боролся со своими травмами. Он и сейчас в строю. Вернулся в родной клуб, где цементирует оборону. После ухода Тиля в «Спартак» Рон примерил капитанскую повязку. Ветеран Барри Опдам мог заменить любого из центральных защитников. Что он и делал после того, как травмы выбили из обоймы Кромкампа с Матейсеном.

Ключевым игроком средней линии был опорник Денни Ландзаат, соплеменник Джио ван Бронкхорста, так же молукканец. Чуть впереди располагался плеймейкер Олаф Линденберг. По краям носились Барри ван Гален и Мартин Меердинк. Адриансе постоянно менял сочетание форвардов – уже упомянутый Робин Нелисс, марокканец Али Аль-Хаттаби, бельгиец Стен Хёйсегемс и полудатчанин-полуиспанец Кеннет Перес Йенсен. В итоге команда у Адриансе получилась легкой, подвижной и забивной, и при этом располагающей надежными тылами. В Голландии заговорили о ренессансе «Алкмара», о «втором издании» алкмарцев, появлении четвертой силы, способной выиграть и чемпионат Нидерландов, и европейский трофей.

За шаг до финала

Эти авансы оправдались лишь отчасти. Чемпионом «Алкмар» Адриансе не стал, в сезоне 2004/05 долго лидировал, но на финише оказался третьим, - не выдержал борьбы на два фронта. В Кубке УЕФА «А-Зет» так же выступил прилично, дошёл до полуфинала, обыграв «Осер», «Рейнджерс» и выбив из розыгрыша «Шахтёр» с «Вильярреалом».

В полуфинале налетели на «Спортинг». Адриансе не смог привезти в Лиссабон сильнейший состав. Все потери в обороне – травмы выбили Матейсена и Кромкампа до конца сезона, Опдам пропускал игру из-за красной карточки. Тем не менее голландцы открыли счет, на 36-й минуте Денни Ландзаат вогнал мяч в угол, словно шар в бильярдную лузу. Не прошло и минуты, как равновесие было восстановлено – никто не накрыл удар Дуалы. «А-Зет» мог вернуться из Португалии в хорошем настроении, используй ван Гален хотя бы один из двух выходов один на один с Рикарду. А на 80-й минуте Тиммер лишь взглядом проводил в ворота мяч, пущенный Пинильей с 25 метров. 1:2 в гостях – не самый плохой результат.

Через две недели Перес поразил ворота лиссабонских «львов» уже на шестой минуте. Теперь счет не устраивал уже «Спортинг». Защита «Алкмара» просела, пришлось Тиммеру пахать в поте лица. Но хозяева все же получили гол в раздевалку – отличился лучший бомбардир «львов» Лиедсон.

На 78-й минуте Хёйсегемс забил такой нужный второй гол и перевел игру в дополнительное время. В овертайме полное преимущество «А-Зет», Рикарду тянул удар за ударом. Но против дальнего выстрела Кью Ялинса у него аргументов не нашлось – 3:1. Счастливого Ялинса чуть не раздавили остальные игроки.

Восемь минут голландцы выдержали, но судья Клаус Бо Ларсен не спешил давать финальный свисток. Шла третья добавленная минута, когда Мигел Гарсия воспользовался несогласованностью в действиях голландских защитников. Влар понадеялся на Ялинса, а Ялинс на Влара. В итоге 3:2 и «Спортинг» вышел в финал. Который он проиграл ЦСКА 1:3, даром что встреча прошла в Лиссабоне, причем на арене «львов» «Жозе Алваладе».