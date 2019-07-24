Генеральная репетиция Олимпиады

вчера, 13:37

«Соккер.ру» рассказывает о победе сборной Москвы на VII летней Спартакиаде народов СССР .

Двадцать три года спустя

Спартакиады народов СССР были весьма популярны в стране. Проводившиеся, как правило, за год до Олимпиад масштабные соревнования были не только репетицией предстоящих Игр, но и своеобразным смотром спортсменов из разных регионов СССР . На Спартакиадах выступали сборные союзных республик. Москва и Ленинград были представлены отдельными командами.

Но вид спорта номер один входил в программу только самой первой из Спартакиад – 1956 года. Тогда золотые медали выиграла сборная Москвы, составившей основу команды, победившей на Олимпиаде в Мельбурне. Но потом Спартакиады проходили без футбольного турнира, а сборная СССР никак не могла повторить успех команды Гавриила Качалина. Причин было несколько – и насыщенный календарь футболистов, и изменившиеся приоритеты –сборная СССР начала участвовать в чемпионатах мира и Европы, и организационные проблемы. Но сорок лет назад турнир решили возродить. Матчи должны были пройти с 20 июля по 5 августа. Примерно за год до футбольного турнира московской Олимпиады.

Как и на Играх, в Спартакиаде должны были принять участие 16 сборных. Эстония, не имевшая своей команды мастеров, в турнире не играла. Сборная РСФСР была сформирована без игроков московских и ленинградских клубов, ибо два крупнейших города СССР были представлены отдельными коллективами. Комплектовались сборные из футболистов, игравших на территории республики на момент Спартакиады. Так, Курбан Бердыев, в ту пору полузащитник ростовского СКА , выступал за сборную РСФСР , равно как и вратарь Геннадий Лисенчук, на тот момент футболист «Крыльев Советов». Чемпион СССР в составе «Зари» Александр Ткаченко защищал ворота сборной Ленинграда со своими товарищами по «Зениту».

Старший тренер олимпийской сборной СССР Константин Иванович Бесков руководил сборной Москвы, большую часть которой составляли спартаковцы и динамовцы, ЦСКА , «Торпедо» и «Локомотив» делегировали по одному футболисту. Мощно выглядела сборная Украины. Валерий Лобановский взял не только всю основу киевлян, но и лидеров «Шахтёра», двух игроков «Черноморца» и лучшего бомбардира первой лиги Степана Юрчишина из «Карпат». Сборная Грузии состояла из футболистов тбилисского «Динамо», а в команде Белоруссии играли исключительно минчане. Похожая картина наблюдалась и в сборных Казахстана, Армении, Узбекистана, Азербайджана и большинства других республик. В сборной Ленинграда присутствовали два будущих зенитовца, на тот момент игроки «Динамо» Юрий Тимофеев и Юрий Желудков. И только сборная РСФСР была сборной в классическом смысле. Тренер Владимир Ивашков вызвал 20 футболистов из 9 клубов. Но этот результат был превзойдён через четыре года. В 1983-м Анзор Кавазашвили вызвал в сборную России 20 футболистов из 20 команд.

Успех Литвы, провал Армении и Азербайджана

Формула спартакиадного турнира отличалась от схемы соревнований Олимпиады-80. Скорее это была калька с чемпионатов мира 1974 и 1978 годов. Первый групповой турнир – 4 группы по 4. Затем второй – с участием 8 сильнейших коллективов, разбитых на два сообщества. Победители играли за золотые медали, а команды, занявшие второе место, встречались в утешительном финале. Две первые группы проводили матчи в Москве, третья группа собралась в Киеве, а четвёртая – в Минске.

Сборная Москвы выиграла все три встречи первого группового этапа – 5:1 у Молдавии, 3:0 у Казахстана и 2:1 у Туркмении. Команда Казахстана заняла второе место и также вышла во второй этап. Победителем второй группы стала команда Грузии. На втором месте - и это сюрприз - сборная Литвы, опередившая азербайджанскую команду. При том что «Нефтчи» играл в высшей лиге, а «Жальгирис» только мечтал о первой. Литовцы проиграли грузинам 0:5, сыграли вничью с командой Киргизии, но оказались выше сборной Азербайджана за счёт победы в личной встрече.

Все три встречи выиграла и сборная Украины – 2:1 у Узбекистана, 3:1 у Таджикистана и 5:1 у РСФСР . Сборная Российской Федерации сумела обыграть, а стало быть и опередить, «Пахтакор» и «Памир», представлявшие свои республики. Турнир в минской группе выиграли ленинградцы, опередившие хозяев, а также команды Латвии и Армении. Провал армянской сборной, фактически «Арарата», проигравшей все встречи с общим счётом 2:10, стал главной неожиданностью первого этапа.

Финал досрочный и финал настоящий

На втором этапе группу А составили сборные Москвы, Украины, Литвы и Белоруссии. В группу В отправились команды Грузии, Ленинграда, РСФСР и Казахстана. Матч москвичей с украинской командой заранее назвали досрочным финалом. В обычном финале мог сыграть кто-то один из них. Первом туре московская команда ничего не смогла поделать со сборной Белоруссии – 0:0. Голы Леонида Буряка и Александра Хапсалиса принесли подопечным Валерия Лобановского победу над литовцами 2:0. Во втором туре – как под копирку. Украина – Белоруссия по нулям, а удары Александра Сорокина и Николая Васильева помогли москвичам обыграть литовскую команду. Судьба путёвки в финал определялась в матче сборных Москвы и Украины. Ещё в первом тайме спартаковцы Евгений Сидоров и Фёдор Черенков решили исход встречи.

В группе победила сборная Грузии. С командой РСФСР грузины разошлись с миром – на точный удар Виталия Дараселии ответил Сергей Андреев. Но у команд Казахстана и Ленинграда грузинские футболисты выиграли 3:2 и 4:2. Второй стала сборная Российской Федерации.

Сборные Украины и России встретились во второй раз. И снова победила команда Лобановского. Но на этот раз в дополнительное время - 2:1. Оба гола на счету Степана Юрчишина. Финал Москва – Грузия собрал в «Лужниках» 95 тысяч зрителей. В первом тайме вратарям Ринату Дасаеву и Отару Габелии довелось выручить свои команды в нескольких эпизодах. Но за пять минут до перерыва грузинский голкипер был бессилен против удара головой Александра Максименкова. Ассистировал динамовцу спартаковец Юрий Гаврилов. Через 11 минут после перерыва Гаврилов пробил из-за пределов штрафной. Мяч пошёл по дуге прямо под перекладину. Габелия в отчаянном прыжке дотянулся, отбил куда попало, а там снова Максименков – 2:0. В конце встречи сборная Грузии сумела оживить интригу, – отличился редко забивавший Гоча Мачаидзе. Но москвичи удержали победу 2:1 и стали победителем турнира.

Пора назвать имена чемпионов. Вратари: Ринат Дасаев («Спартак») и Владимир Пильгуй («Динамо»). Защитники: Александр Маховиков (капитан), Александр Бубнов, Александр Новиков, Сергей Никулин – все «Динамо», Виктор Самохин, Вагиз Хидиятуллин – оба «Спартак», полузащитники: Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Сергей Шавло, Александр Сорокин – все «Спартак», Александр Максименков, Андрей Якубик – оба «Динамо», нападающие: Евгений Сидоров («Спартак»), Николай Латыш («Динамо»), Юрий Чесноков ( ЦСКА ), Николай Васильев («Торпедо»), Валерий Петраков («Локомотив»). Победители получили золотые медали и звания мастеров спорта международного класса.

Репетиция была признана успешной. Однако состав сборной СССР , выступавшей на Олимпиаде, отличался от команды, выигравшей Спартакиаду. Например, так и не сыграл на Играх герой финала Максименков.