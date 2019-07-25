Повзрослевший сын полка

вчера, 14:30

«Соккер.ру» вспоминает выдающегося футболиста Фёдора Черенкова, которому в эти дни исполнилось бы 60 лет.

Вы уже неоднократно читали про Фёдора Фёдоровича в материалах, посвящённых «Спартаку», первой и олимпийской сборной страны, а вчера могли узнать, как Черенков в составе сборной Москвы победил на Спартакиаде народов СССР . Теперь же вы узнаете, как Фёдор стал основным игроком «красно-белых» и помог клубу стать чемпионом в 1979 году.

Воспитанник «Спартака» Фёдор Черенков стал привлекаться к матчам спартаковского дубля в 1977 году, когда москвичи проводили свой единственный сезон в первой лиге. А в следующем 1978 году хрупкого, выглядевшего, как школьник Фёдора, Константин Бесков стал приобщать к основе. Константин Иванович довольно быстро понял, с каким талантом имеет дело. Но при этом не спешил бросать молодого полузащитника в бой, вводил Черенкова постепенно. В сезоне-78 Фёдор сыграл семь неполных матчей. Мячей не забивал, но запомнился своими умными пасами и искусными финтами.

Звёздный час молодого спартаковца пробил в 1979 году. Правда, не сразу. Игроком основы Черенков стал летом. И очень скоро выяснилось, что Фёдор – ключевая фигура в том бесковском «Спартаке». Что именно его техники и интеллекта не хватало москвичам в середине 70-х. Да и сейчас Черенкова очень не хватает. Даром, что Фёдор Фёдорович закончил с футболом 25 лет назад.

Всё потеряно, кроме чести

Прежде чем начать рассказ о возрождении «Спартака», нельзя не сказать, что же за беда стряслась с «красно-белыми». Осенью 1976 года «Спартак» впервые в своей истории покинул высшую лигу. Первым из больших клубов СССР . Причин тому много. И эксперимент с формулой футбольного первенства - в семьдесят шестом вместо полноценного чемпионата проводилось два укороченных - весенний и осенний. Можно усмотреть происки конкурентов, стремившихся подтолкнуть именитый столичный клуб к падению. Но главная причина таилась в самом «Спартаке».

С начала семидесятых команду лихорадило и неудачных сезонов было больше, чем успешных. Курировавшее «Спартак» московское отделение ВЦСПС часто и неразумно вмешивалось в дела клуба. Так, например, в 1975 году за 11-е место в чемпионате были отстранены от своих должностей начальник команды Николай Старостин и главный тренер Николай Гуляев. Профсоюзных деятелей не смутил тот факт, что годом ранее спартаковцы заняли второе место, а в семьдесят пятом немало игроков сражались на два фронта, завоевывая путёвку на олимпийский турнир в Монреале. Кураторы решили резко омолодить руководство «Спартака». Начальником команды был назначен Иван Варламов, а на должность старшего тренера был назначен не так давно завершивший карьеру игрока Анатолий Крутиков. Помощником Крутикова был назначен другой знаменитый спартаковец, но при этом не имеющий тренерского опыта Галимзян Хусаинов.

Эксперимент оказался провальным. Крутиков тасовал состав, использовал множество игроков, что не способствовало рабочей атмосфере внутри коллектива. Команда стремительно теряла лицо. В весеннем чемпионате «Спартак» занял четырнадцатое место, в осеннем - пятнадцатое и был вынужден покинуть высшую лигу.

Конечно, можно было задействовать админресурс, попросить федерацию футбола СССР оставить «Спартак» в классе сильнейших, тем более приближался 60-летний юбилей Великого октября. В шестьдесят седьмом году вылетевший было «Зенит» был амнистирован по случаю юбилея. Но «Спартак» отверг этот путь. «Всё потеряно, кроме чести», - заявил Андрей Старостин, возглавлявший московскую федерацию футбола. «Спартак» отправлялся в первую лигу, чтобы вернуться как можно скорее.

Боевой тандем

Андрей Петрович Старостин стал тем человеком, благодаря которому зимой в «Спартаке» произошли те судьбоносные перемены. Именно Андрею Петровичу принадлежит идея пригласить на должность главного тренера «Спартака» Константина Бескова. Старостин и Бесков дружили со времён сборной СССР , когда первый был начальником команды, а второй - старшим тренером. Знаменитый динамовец Бесков без энтузиазма отнёсся к идее возглавить «Спартак». Потребовалось даже вмешательство Политбюро ЦК КПСС и главного коммуниста Москвы Виктора Гришина. Константин Иванович не сразу, но согласился возглавить «красно-белых». На должность начальника команды был возвращён Николай Петрович Старостин. Старший из братьев Старостиных весьма прохладно относился к Бескову, в основном из-за динамовского прошлого последнего. Но Андрей Петрович взял на себя роль посредника между братом и тренером. И два трудно совместимых, казалось бы, человека образовали мощный, работоспособный тандем.

Константин Бесков получил полную свободу действий в создании новой команды. И действия нового тренера могли восприниматься неоднозначно. Так, не стали удерживать от завершения карьеры ветерана, нападающего Николая Осянина. «Спартак» расстался с сильным, но не слишком дисциплинированным защитником Николаем Абрамовым. Но самым неожиданным было расставание с лидером полузащиты Виктором Папаевым. Сильный игрок не вписывался в ансамбль Бескова, где постепенно обживались новые исполнители. Самыми известными были два нападающих из московского «Динамо» - блеснувший и погасший Вадим Павленко и прочно осевший в запасе Юрий Гаврилов. Из костромского «Спартака» Бесков пригласил нападающего Георгия Ярцева, которому шёл тридцатый год. В рижской «Даугаве» тренер «Спартака» присмотрел полузащитника Сергея Шавло, в волжском - фактурного защитника Александра Сорокина. Получили шансы молодые футболисты - Виктор Самохин, Евгений Сидоров, Вагиз Хидиятуллин, Олег Романцев. Последний было собрался в родной Красноярск, но Константин Иванович настоял на возвращении.

Ссылка была недолгой

Союзная первая лига была продолжительным и непростым турниром. Многие клубы «варились» там годами и имели свои специфические отношения. «Спартаку» предстояло окунуться в этот омут и выйти из него сухим. А было это очень непросто. Начал бесковский «Спартак» тяжело - уже во втором туре проиграл в Кишинёве местному «Нистру». Да и дальше девятикратный чемпион страны частенько спотыкался.

Вот как писал об этом непростом периоде Андрей Петрович Старостин в книге «Встречи на футбольной орбите».

А беда всё нарастала. И достигла критической точки к началу второго круга. В поисках лучшего выражения ещё неустоявшейся игры, вынуждено меняя состав, к половине дистанции наша команда значительно отставала от своих конкурентов, понеся существенный урон в очках. В Свердловске «Уралмашу» проиграли со счётом 1:2, а в Кемерово «Кузбассу» и вовсе 1:4.

Но руководство проявило мудрость и терпение, дав Бескову продолжить работу. И «Спартак» заиграл. С каждым матчем футбол в исполнении москвичей становился всё более зрелищным и привлекательным. Короткий пас, стенки, хитрые комбинации. Матчи «красно-белых» стали собирать на трибунах приличную зрительскую аудиторию. Набирало мощь спартаковское фан-движение.

Были и срывы. Например, в домашнем матче с «Кузбассом» спартаковцы перегорели и проиграли 1:2. Но концовку чемпионата «Спартак» провёл блестяще и сумел добыть заветную путёвку в высшую лигу. Ссылка оказалась недолгой.

Дала плоды и селекционная политика Бескова. Ярцев забил 17 мячей, Павленко 12, и больше половины этих голов были проведены после передач Гаврилова. Константин Иванович нашёл Юрию новую позицию - атакующего полузащитника. И тут тот Гаврилов, на которого махнули рукой в «Динамо» расцвёл. Вписался в игру команды техничный блондин Сергей Шавло, зрелым мастером проявил себя юный Вагиз Хидиятуллин.

Перемены продолжаются

Но пробиться в высшую лигу мало, надо там ещё закрепиться. Новому «Спартаку» предстоял очень непростой сезон в компании сильнейших. Начало чемпионата 1978 не сулило ничего хорошего. В середине мая после семи туров «красно-белые» шли предпоследними - одна победа, одна ничья и пять поражений. Кроме того, в команде наметился раскол на две группировки. Испортились отношения между двумя самыми именитыми игроками - лучшим футболистом 1972 года полузащитником Евгением Ловчевым и Александром Прохоровым, лучшим вратарём СССР 1974 и 1975 годов.

Ещё в апреле взорвалась бомба - Ловчев принял решений уйти в «Динамо». Никакие уговоры не подействовали. В мае, в матче против ворошиловградской «Зари» в воротах москвичей появился мало кому известный темноволосый паренёк из Астрахани - Ринат Дасаев. Ему предстояло и вытеснить навсегда Прохорова из ворот, и стать многолетним стражем ворот «Спартака» и сборной СССР .

Снова обратимся к книге Андрея Старостина.

В каждом матче шла бескомпромиссная борьба. Верные намеченному курсу москвичи широко, маневренно развёртывались в атаке как на чужом поле, так и на своём. Постепенно дело выправлялось. Сначала спартаковцы выбрались в полуподвал. Нервозное состояние от соседства с опасной зоной их покинуло. Потом обосновались на средних этажах. Уверенности всё прибавлялось. Сезон же завершили на пятом месте.

Лучшим бомбардиром с 19-ю голами стал тридцатилетний Георгий Ярцев. Вчерашний игрок второй лиги, «старик» по тем понятиям сумел оставить позади и тбилисца Рамаза Шенгелия, и киевлянина Олега Блохина. Летом Георгий забил семь мячей в двух матчах - три в ворота «Пахтакора» и четыре в ворота «Кайрата».

Десятая высота

Начало чемпионата-79 не впечатлило. Нет, первый матч – сложнейший выезд в Баку – москвичи выиграли 2:0 благодаря голам Валерия Глушакова и Георгия Ярцева. Но уже во втором туре последовали 0:2 в Донецке. «Шахтёр» был очень силён в тот год, наверное, проводил свой лучший сезон в Союзе. Тяжёлая победа в гостях над «Зарёй» 2:1, - спасибо Дасаеву, отразившему пенальти. Потом две невыразительные домашние ничьи по 1:1 – с «Пахтакором» и «Черноморцем». И проигрыш по всем статьям «Арарату» на «Раздане» 0:2. После шести туров «Спартак» шёл десятым (с отрицательной разницей мячей). Первую строчку делили «Шахтёр» и действующий чемпион «Динамо» (Тбилиси), выигравшие по пять встреч из шести.

В мае в «Спартаке» появился новобранец. Вообще-то опытный Александр Мирзоян, поигравший и в «Нефтчи», и в «Арарате», ехал в «Торпедо», но «Спартак» оказался расторопнее. Так «красно-белые» приобрели и надёжного центрального защитника - либеро, и меткого пенальтиста. Уже на заре своей спартаковской карьеры Александр ударом с точки принёс новому клубу победу над киевлянами. С этой встречи и началось восхождение «красно-белых». Вот только ничьих было многовато - шесть в первом круге. В ту пору действовал очень жёсткий лимит на мирные результаты - очки присуждались только за восемь ничьих. Девятый и следующий ничейные результаты ничем не отличались от поражений.

Летом в «Спартак» пригласили нападающего «Памира» Эдгара Гесса, обладавшего пушечным ударом с левой ноги. И не ошиблись, этнический немец быстро вписался в спартаковскую игру. И всё увереннее и увереннее чувствовал себя в основе собственный воспитанник 20-летний Фёдор Черенков, в котором сразу были видны задатки большого мастера. Повзрослевший сын полка, как называл его Андрей Старостин. Мало того, что Фёдор превосходно работал с мячом и обладал отличной техникой, он был очень командным игроком, без лишних подсказок понимавший, что и как нужно делать на поле. Игра «Спартака» с его появлением всё больше и больше становилась похожей на чемпионскую. Но и конкуренты не дремали. На звание сильнейшей команды страны претендовали киевские и тбилисские динамовцы, а также «Шахтёр». Финиш обещал быть горячим. А к матчу в Киеве «Спартак» исчерпал лимит ничьих. Предстояло играть только на победу.

Константин Бесков приготовил сюрприз Валерию Лобановскому. Взял да перевёл защитника Виктора Самохина в среднюю линию. Мощный Самохин не только разбивал атаки киевлян, но и сам принял непосредственное участие в голевой атаке на 10-й минуте. Конечно, киевляне предприняли немало попыток отыграться, но Ринат Дасаев был неподражаем. Незадолго до перерыва спартаковский вратарь не позволил забить Бережному. Во втором тайме картина не изменилась. Динамовцы атаковали, спартаковцы отбивались и отвечали контратаками. Одна из них завершилась точным ударом Георгия Ярцева. Победа с результатом 2:0 вывела «Спартак» в лидеры. Но до конца первенства оставалось еще семь туров.

Итак, четыре тура до финиша, а ничего неясно. У «Спартака» - 44 очка, у киевлян – 43, у «Шахтёра» - 42, а у Тбилиси – 40. Играть вничью могут только киевские динамовцы, все остальные выработали лимит. «Спартак» легко обыграл «Нефтчи» 3:0, но Киев и Донецк свои матчи тоже выиграли. В 32-м туре «Спартак» принимал «Шахтёр». В первом тайме Гаврилов после углового, поданного Шавло, распечатал ворота Юрия Дегтерёва. После перерыва «карманный миноносец», как называл Андрей Петрович Старостин Евгения Сидорова, сделал дубль. Дончане смогли лишь провести гол престижа – 3:1.

В предпоследнем туре сложившие чемпионские полномочия тбилисские динамовцы подложили свинью киевским одноклубникам. «Спартаку», чтобы досрочно стать чемпионом, нужно побеждать в Одессе. Не вышло. Вячеслав Головин и Вагиз Хидиятуллин в дебюте встречи обменялись точными ударами – ничья 1:1 из серии ни себе, ни людям, ибо соперники очков не получили. Зато «Шахтёр» обыграл ЦСКА 3:2. За тур до конца у «Спартака» 48 очков, у киевлян 47, у «горняков» 46.

Киевляне откололись первыми – проиграли «Кайрату» 0:1. Но оставался «Шахтёр», принимавший в Донецке слабенькое в том сезоне «Торпедо». «Спартаку» же предстоял непростой выезд в Ростов.

Встрече основных составов предшествовала встреча дублёров, на которую спартаковские резервисты едва не опоздали – часть команды и Николай Петрович Старостин застряли в лифте. С трудом нашли слесаря, который вызволил футболистов и начальника команды. Но спартаковский дубль выиграл. Поэтому никто из игроков основы, застрявших в лифте на следующий день, особо не расстроился. Сочли хорошей приметой. И слесаря долго искать не пришлось.

Матч в Ростове начался удачно для гостей. Уже на пятой минуте Юрий Гаврилов ударом из-за пределов штрафной поразил ворота ростовчан. Через 20 минут цели достиг удар спартаковского защитника Владимира Букиевского. Но преимущество в два гола – ещё не победа. Армейцы пошли на штурм. В одном из эпизодов получил травму и не смог продолжить встречу Ринат Дасаев. Бескову пришлось в срочном порядке отправлять в ворота 19-летнего Алексея Прудникова, до этого лишь раз выходившего на замену. После этого лидер СКА Сергей Андреев отыграл один гол.

Хозяева продолжали атаковать и несколько раз были близки к успеху. Защитник ростовчан Сергей Яшин вышел один на один с Прудниковым. Гол казался неминуем, но молодой спартаковский вратарь спас команду. А там и третий спартаковский гол поспел. Александр Мирзоян реализовал 11-метровый. Сергей Андреев также с пенальти снова сократил отставание в счёте. На последней минуте Прудников снова спас москвичей. «Спартак» в тяжелейшей борьбе выиграл и в десятый раз стал чемпионом страны. Более того, в нашем футболе снова появилась грозная сила.

Фёдор Черенков начал золотой сезон запасным, а завершил его с престижным десятым номером на футболке. Он забил четыре первых мяча из более чем ста двадцати. Черенкова ждало большое будущее – без малого 500 встреч за родной клуб, четыре чемпионских титула, а главное – любовь болельщиков. Которая не остывает до сих пор.