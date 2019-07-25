Первые матчи российских клубов в еврокубках. Как это было?

вчера, 13:40

Сегодня «Арсенал» дебютирует в еврокубках матчем с «Нефтчи». «Соккер.ру» - о том, как брали старт однокашники туляков. Примеры для подражания и плохие дебюты.

«Арсенал» - 28-й клуб из российского чемпионата, завоевавший путевку в турниры европейского масштаба под эгидой УЕФА . Сегодня у туляков особый день – премьера в еврокубках. У всех наших клубов первый матч в Европе. И они такие разные!

1992 год

1. ЦСКА – победа

1-й раунд Лиги чемпионов (1/16 финала). «Викингур» (Исландия) – ЦСКА – 0:1

16 сентября 1992 года стал днем дебюта сразу четырех российских команд в еврокубках. Конечно, многие клубы уже выступали в турнирах под эгидой УЕФА под флагом СССР , но мы говорим именно о российском периоде. В первом евросезоне для самостоятельного российского футбола страну в Лиге чемпионов представляли армейцы, которые выиграли последнее союзное первенство.

Свой первый еврокубковый матч под флагом России ЦСКА сыграл в Рейкьявике против «Викингура». Победу над неуступчивыми исландцами принес гол вышедшего на замену Дмитрия Карсакова на 75-й минуте. ЦСКА выиграл и в домашнем матче (4:2), а в следующем раунде ЛЧ сенсационно выбил действующего чемпиона Европы среди клубов – «Барселону», однако великая победа на «Камп Ноу» оказалась последней для армейцев в том розыгрыше.

2. «Спартак» – ничья

1-й раунд Кубка Кубков (1/16 финала). «Спартак» - «Авенир» (Люксембург) – 0:0

А вот обладатель последнего Кубка СССР «Спартак» начал свой путь в Кубке Кубков с удручающей домашней нулевой ничьей с люксембургским клубом. Впрочем, через две недели команда Олега Романцева выиграла 5:1, а потом выбила из турнира «Ливерпуль» и «Фейеноорд», побеждая и в домашних, и в выездных матчах. «Спартак» дошел до полуфинала и должен был выходить в финал, однако португальский судья Жорже Корраду грудью встал на пути «красно-белых» и не пустил москвичей в решающий матч: назначил липовый пенальти и удалил Виктора Онопко, который вообще не принимал участия в эпизоде.

3. «Торпедо» – ничья

1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала). МЮ - «Торпедо» – 0:0

Запоминающийся дебют в еврокубках был у «Торпедо»: автозаводцы стартовали на «Олд Траффорд» матчем против «Манчестер Юнайтед». И привезли из «Театра Мечты» безголевую ничью. Со счетом 0:0 закончился и ответный матч в Москве, а в серии пенальти футболисты «Торпедо» били точнее и испортили настроение сэру Алексу Фергюсону. Первым соперником «черно-белых» в еврокубках был МЮ , а вторым – мадридский «Реал». Со «сливочными» совладать не удалось – поражение 5:7 по сумме двух матчей.

4. «Динамо» – победа

1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала). «Динамо» - «Русенборг» – 5:1

Великолепно начали свои еврокубковые приключения под флагом России московские динамовцы: в дебютном матче был жестоко разгромлен «Русенборг». Дубль Склярова, голы Тимофеева, Симутенкова и Тетрадзе заставили норвежцев страдать. Гол престижа «тролли» забили уже после того, как «бело-голубые» остались в меньшинстве. В следующем раунде того розыгрыша Кубка УЕФА «Динамо» выбило «Торино», а вылетело в 1/8 финала от «Бенфики».

1993 год

5. «Алания»* – ничья

1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала). «Боруссия» (Дортмунд) - «Алания» – 0:0

Серебряный призер первого чемпионата России получил серьезного соперника для старта еврокубковой истории, однако «барсы» не стушевались в Дортмунде и сыграли на «Вестфаленштадион» вничью с грозной «Боруссией». К сожалению, сотворить сенсацию не удалось: во Владикавказе единственный гол забил Стефан Шапюиза, поэтому дальше пошли дортмундцы.

*клуб из Владикавказа тогда назывался «Спартаком».

6. «Локомотив» (Москва) – поражение

1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала). «Ювентус» - «Локомотив» – 3:0

«Локомотив» стал первым российским клубом, который начал свой путь в еврокубках с поражения, однако винить железнодорожников в той неудаче сложно, ведь дебютировали они гостевым матчем против «Ювентуса». Первый тайм «Локо» продержался – 0:0, а после перерыва игру сделал гениальный Баджо: дважды забил сам, а Раванелли отличился на добивании после удара Роберто. Дома «Локомотив» тоже проиграл, хоть и скромнее – 0:1.

1994 год

7. «Ротор» – победа

1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала). «Ротор» - «Нант» – 3:2

Вице-чемпион России 1993 начал в еврокубках с яркой победы над французским «Нантом» в результативном матче. «Ротор» пропустил первым, потом Геращенко, Веретенников и Нечай сделали счет 3:1 на радость собравшимся на стадионе «Центральный» 35 000 зрителям, но в концовке позволили «канарейкам» сократить разрыв до минимума. Дома «Нант» выиграл 3:0 и выбил волгоградцев.

8. «Текстильщик» (Камышин) – победа

1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала). «Текстильщик» - «Бекешчаба» (Венгрия) – 6:1

В 1994 году в еврокубках дебютировали сразу два клуба из Волгоградской области – «Ротор» и «Текстильщик», причем камышинцы установили рекорд, который держался почти полтора десятилетия, выиграв в стартовом матче европейского турнира с таким крупным счетом. Не поздоровилось венгерской команде, которая пропустила шесть мячей, а огорчить Александра Филимонова сумела лишь однажды, причем «Бекешчаба» открыла счет! Но самое удивительное, что в следующем раунде и этот клуб из Волгоградской области пал после сражения с «Нантом». Вот это злые гении из Франции!

1996 год

9. «Урал»** – победа

Групповой этап Кубка Интертото. «Хибернианс» (Мальта) - «Урал» – 1:2

«Урал» уже играл в еврокубках, пусть и под другим именем. На Мальте екатеринбуржцы вели 2:0, но пропустили в концовке. Из группы вышли, но дальше полуфинала Кубка Интертото не продвинулись.

**название клуба из Екатеринбурга в 1996-м – «Уралмаш».

10. КАМАЗ – победа

Групповой этап Кубка Интертото. КАМАЗ (Набережные Челны) - «Лодзь» (Польша) – 3:0

Аналогичная участь постигла и КАМАЗ , который стартовал с убедительной победы над польским клубом «Лодзь». Все голы были забиты во втором тайме, авторы точных ударов – Клонцак, Евдокимов и Бабенко.

1997 год

11. «Локомотив» (Нижний Новгород) – победа

Групповой этап Кубка Интертото. «Локомотив» - «Пролетер» (Югославия) – 1:0

Нижегородский футбол тоже был представлен в еврокубках, а в дебютном матче победу «Локомотиву» под руководством колоритного «Бормана» Овчинникова принес 18-летний Петр Быстров, который забил в самой концовке матча.

1998 год

12. «Шинник» (Ярославль) – победа

2-й раунд Кубка Интертото. «ТПС Турку» (Финляндия) - «Шинник» – 0:2

Вторая половина 90-х годов ознаменована дебютами российских клубов в Кубке Интертото, через который команды средней руки надеялись пролезть в Кубок УЕФА . Никому сделать этого так и не удалось, зато случались интереснейшие встречи: в Ярославль приезжала «Валенсия», а в Ростов-на-Дону – «Ювентус». Но это будет потом, а начал «Шинник» с выездной победы над финнами, по голу забили Леонченко и Вязьмикин.

13. «Балтика» (Калининград) – победа

1-й раунд Кубка Интертото. «Балтика» - «Спартак» (Болгария) – 4:0

«Балтика» тоже играла в Кубке Интертото, в дебютном матче калининградцы разгромили «Спартак» из Варны. Кстати, матч был под угрозой срыва из-за неготовности стадиона, а на «Балтику» наложили большой штраф, но на поле хозяева выглядели уверенно, да и Руслана Аджинджала сдержать было невозможно.

1999 год

14. «Ростов»*** – ничья

2-й раунд Кубка Интертото. «Цементарница» (Македония) - «Ростов» – 1:1

«Ростов» прервал серию из семи победных дебютов наших команд, «желто-синие» довольствовались ничьей в Скопье. Дебютный матч за «Ростов» в еврокубках забил Владимир Мацигура. В том же розыгрыше Кубка Интертото дончане встретят на своем пути звездный «Ювентус».

*** дебют состоялся под название «Ростсельмаш».

15. «Зенит» – поражение

1-й раунд Кубка УЕФА (1/64 финала). «Зенит» - «Болонья» – 0:3

«Зенит» - 15-й российский дебютант в еврокубках, а начали «сине-бело-голубые» так же плохо, как и «Локомотив» - с поражения 0:3, причем тоже от итальянского клуба. На «Петровском» был аншлаг, но надежды питерской публики не оправдались. Если злым гением «Локо» выступил Роберто Баджо, то «убийцей» «Зенита» стал Джузеппе Синьори, оформивший дубль во втором тайме.

2001 год

16. «Черноморец» – поражение

1-й раунд Кубка УЕФА (1/64 финала). «Черноморец» - «Валенсия» – 0:1

Новороссийцы дебютировали в еврокубках матчем против «Валенсии», которая за три месяца до этого играла в финале Лиги чемпионов. Дома «моряки» отчаянно сопротивлялись и проиграли со счетом 0:1, а вот на «Месталье» были разгромлены 5:0.

17. «Анжи» – поражение

1-й раунд Кубка УЕФА (1/64 финала). «Глазго Рейнджерс» - «Анжи» – 1:0

«Анжи» дебютировал в еврокубках задолго до прихода Роберто Карлоса и Это’О, да и этот дебют был странным. «Глазго Рейнджерс» во главе с Диком Адвокатом наотрез отказались ехать в Дагестан, поэтому УЕФА приняло беспрецедентное решение, назначив один матч вместо двух на нейтральном поле. В Варшаве до 84-й минуты сохранялись нули на табло, пока не забил Контерман. Его гол вывел в следующий раунд шотландцев.

2002 год

18. «Крылья Советов» – победа

2-й раунд Кубка Интертото. «Крылья Советов» - «Динабург» (Латвия) – 3:0

«Крылья Советов» уже в начале этого века играли в Кубке Интертото, в матче с «Динабургом» по голу забили Каряка, Пошкус и Гаушу, но уже в следующем раунде волжане прекратили борьбу.

2004 год

19. «Рубин» – победа

2-й квалификационный раунд Кубка УЕФА . «Рапид» (Австрия) - «Рубин» – 0:2

«Рубин» стартовал с гостевой победы над «Рапидом» (голы забили Рони и Бояринцев), однако в Казани сам «Рубин» проиграл 0:3 и быстро завершил дебютную еврокубковую кампанию.

20. «Ахмат»**** – победа

2-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала). «Ахмат» - «Лех» – 1:0

Дебют «Ахмата» в еврокубках особенный, ведь клуб из Грозного завоевал Кубок России, выступая в ФНЛ , и в Кубке УЕФА играл, не будучи клубом высшей лиги. Тем не менее, стартовали с победы – 1:0 над польским «Лехом», исторический гол в концовке матча забил Дмитрий Хомуха, до этого не реализовавший пенальти. «Лех» был пройден, а вот «Базель» оказался не по зубам «Ахмату».

****под названием «Терек».

2006 год

21. ФК «Москва» – победа

2-й раунд Кубка Интертото. «Москва» - МТЗ-РИПО (Беларусь) – 2:0

Почившая Москва дебютировала в еврокубках под руководством Леонида Слуцкого, по голу забили Петр Быстров и Роман Адамов. Быстров владеет уникальным достижением – забивал в первых еврокубковых матчах двух отечественных команд – нижегородского «Локомотива» и «Москвы».

2008 год

22. «Сатурн» – победа

2-й раунд Кубка Интертото. «Сатурн» - «Этцелла» (Люксембург) – 7:0

Рекорд «Текстильщика» по уверенности стартовой победы побил «Сатурн», которому посчастливилось первым делом сыграть с командой из Люксембурга. Особенно лютовал Дмитрий Кириченко: на его счету покер.

2009 год

23. «Амкар» – поражение

4-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Фулхэм» - «Амкар» – 3:1

«Амкар» занимал четвертое место в РПЛ и принимал участие в первом розыгрыше Лиги чемпионов, пусть и только в квалификации. «Фулхэм» уверенно победил дома, единственный мяч за пермяков забил Виталий Гришин. «Амкар» вылетел, а «дачники» в том сезоне дошли до финала, где уступили «Атлетико».

2010 год

24. «Сибирь» – победа

3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Сибирь» - «Аполлон» (Кипр) – 1:0

«Сибирь» попала в Лигу Европы как финалист Кубка России, в стартовом матче новосибирцы обыграли кипрский клуб с минимальным счетом, гол забил Алексей Медведев. В следующем раунде «Сибирь» нарвется на ПСВ и после минимальной победы дома сгорит в Эйндховене 0:5.

2013 год

25. «Кубань» – победа

3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Мазервелл» (Шотландия) - «Кубань» – 0:2

Даже не один, а два дебютных гола «Кубани» в еврокубках забил Ивелин Попов. В Краснодаре вспомнят и взгрустнут, ведь судьба «Кубани» не совсем завидная: сейчас клуб пытается возродиться во втором дивизионе.

2014 год

26. «Краснодар» – победа

2-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Калев» (Эстония) - «Краснодар» – 0:4

А вот «Краснодар», дебютировавший в еврокубках на год позже «Кубани», с тех пор вырос в топ-клуб по меркам РПЛ , и стал постоянным участником соревнований под эгидой УЕФА . Начались еврокубковые походы «быков» с крупной победы над эстонским «Калевом», по голу в том матче забили Ари, Газинский, Франциску Вандерсон и Владимир Быстров.

2018 год

27. «Уфа» – ничья

2-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Уфа» - «Домжале» (Словения) – 0:0

Год назад свой первый еврокубковый матч сыграла «Уфа». Забитых мячей в нем не было. «Уфа» преодолела два квалификационных раунда Лиги Европы, но в плей-офф уступила шотландскому «Глазго» во главе со Стивеном Джеррардом.

2019 год

28. «Арсенал» (Тула) – ?

2-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Арсенал» - «Нефтчи» (Азербайджан)

Большинство российских клубов выигрывают свои первые еврокубковые матчи – 17 побед, пять команд начинали с ничьих, столько же омрачили премьеры поражениями. «Арсеналу» по силам справиться с «Нефтчи», поэтому пожелаем тулякам не только начать, но и продолжить выступления в Лиге Европы за здравие!