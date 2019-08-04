Подмастерье стал мастером. Последний успех «Боруссии» в доклоповскую эру

вчера, 14:10

«Соккер.ру» рассказывает, как дортмундская «Боруссия» под руководством Маттиаса Заммера выиграла Бундеслигу и не смогла взять Кубок УЕФА .

Накануне матчем за Суперкубок Германии стартовал сезон в одной из самых футбольных стран Европы. Дортмундская «Боруссия» выиграла со счётом 2:0 у «Баварии», лишив тем самым мюнхенцев возможности собрать весь урожай. Мы же вспомним сезон 2001/02 - один из самых успешных в истории «чёрно-золотых» и тренера Маттиаса Заммера.

Вниз по наклонной

Вы уже имели возможность прочитать, как ведомая Оттмаром Хитцфельдом «Боруссия» стала первой не только у себя на родине, но и выиграла Лигу чемпионов. Хитцфельд почувствовал, что его команда достигла потолка, и решил уйти. Взял паузу на год, отдохнул от футбола, а потом принял предложение «Баварии», с которой выиграл много всего. В том числе и Лигу чемпионов.

Достижение потолка «Боруссией» Хитцфельда вовсе не означало её скорого заката. Тем более что новым тренером стал не абы кто, а итальянский специалист Невио Скала, добившийся немалых успехов с «Пармой». Который выиграл с дортмундцами Межконтинентальный кубок. И всё. «Боруссия» с третьего места откатилась на десятое. В Кубке Германии команда вылетела в одной восьмой финала. Скала сделал ставку на международные турниры. Как было сказано выше, «чёрно-золотые» взяли Межконтинентальный кубок, одолев бразильский «Крузейро» 2:0, но потерпели неудачу в матче за Суперкубок Европы, проиграв «Барселоне» 0:2. В Лиге чемпионов полномочия победителя были сложены в полуфинале, в противостоянии с мадридским «Реалом» 0:2 и 0:0. Завершила «Боруссия» сезон громким проигрышем «Баварии» 0:4. А, как известно, запоминается последняя фраза. К тому же у Скалы не сложились отношения со многими игроками. С итальянцем расстались без особого сожаления.

Нового тренера искать не стали. Воспитали в собственном коллективе. 32-летний в ту пору Михаэль Скиббе помогал и Хитцфельду, и Скале. Вот и доверили команду самому молодому тренеру Бундеслиги. Но «Боруссия» была уже не той. Маттиас Заммер из-за травмы был вынужден завершить выступления в 31 год. Также закончил капитан Михаэль Цорк. В разгар сезона сорвался в «Рейнджерс» вратарь Штефан Клос.

Было немало новичков. Стоит выделить полузащитника Деде, первого из бразильского десанта. Уход Клоса вынудил руководство искать вратаря. И тут подвернулся вариант с Йенсом Леманном, у которого не пошла игра в «Милане». Но это же Леманн, выросший в «Шальке» и впитавший в себя антагонизм к «Боруссии». Однажды во время рурского дерби Йенс на последней минуте прибежал в дортмундскую штрафную и сравнял счёт. Потом болельщики «Боруссии» проводили дезинфекцию раздевалки гостей. А теперь Леманну предстояло прописаться уже в хозяйской раздевалке. Представьте себе Сергея Овчинникова или Игоря Акинфеева в воротах «Спартака»? Вот и приход в «Боруссию» Леманна был примерно тем же явлением.

«Боруссия» поднялась с десятого места на четвёртое. Скиббе получил свою долю комплиментов. Самый молодой тренер провалился уже в сезоне 1999/00. В середине октября начался затяжной спад. В начале второго круга тренер был отправлен в отставку. При Бернде Крауссе команда и вовсе пошла в разнос, опустившись в зону вылета. Спасать «чёрно-золотых» было получено опытнейшему Удо Латтеку, который взял в себе в подмастерья Маттиаса Заммера. Одиннадцатое место и пять очков от зоны вылета. Можно было выдохнуть. Выжили. Во многом и благодаря ненавистному болельщикам Леманну.

Колер и Коллер

Латтек с чувством выполненного долга удалился на покой, передав штурвал Заммеру. Да и состав уже разительно отличался от блестящей команды Хитцфельда. Особенно после ухода Андреаса Мёллера. На правом фланге защиты появился похожий на Деде его соотечественник Эванилсон. Зимой из пражской «Спарты» приехал тщедушный на вид, но чрезвычайно толковый полузащитник Томаш Росицки. Ему предстояло стать новым мозговым центром. Оборону укрепил талантливый Кристоф Метцельдер, выпускник школы «Шальке». Как итог - третье место. Зерна, заложенные Латтеком, дали всходы. Близилось время сбора урожая.

Летом 2001-го состав был укреплён. Пришли ещё два бразильца - атакующий полузащитник Эвертон из «Коринтианса» и нападающий Марсио Аморозо из «Пармы». За последнего была уплачена рекордная для Германии сумма 25 миллионов евро. Из бельгийского «Андерлехта» пригласили двухметрового чешского нападающего Яна Коллера. В столице Бельгии Ян составлял ударный дуэт с польско-канадским нападающий Томашем Радзиньским. В Дортмунде его главным ассистентом тоже стал Томаш с похожей фамилией - Росицки.

Ворота защищал, причём на совесть, Йенс Леманн. Подменить его мог Филипп Ло, над которым Йенс нередко подшучивал - рисовал на вещах сменщика девятки. В бытность голкипером «Ульма» Ло как-то пропустил 9 мячей. Справа в обороне бегал Эванилсон, слева Деде. Центр составляли Кристиан Вёрнс и прославленный ветеран Юрген Колер. В резерве Штефан Ройтер, Кристоф Метцельдер, Йорг Хайнрих и Ахмед Мадуни. Герой финала Лиги чемпионов-1997 Ларс Риккен действовал справа, а Эвертон слева. В опорной зоне трудился уже упомянутый Штефан Ройтер либо молодой Себастьян Кель. Томаш Росицки отвечал за созидание. Резервисты Мирослав Стевич, Сандей Олисе и Отто Аддо. Основная пара нападающих Ян Коллер и Марсио Аморозо. В запасе Хайко Херрлих, преодолевший тяжёлый недуг, и Джузеппе Рейна.

Когда наступает сентябрь

Марсио Аморозо начал отрабатывать потраченные за него миллионы с первого матча, отправив два мяча в ворота «Нюрнберга». Старт вообще выдался замечательным - четыре победы плюс успешно взятый первый барьер Лиги чемпионов в лице «Шахтёра». Но пришёл сентябрь, а вместе с ним спад. Обидные 0:2 на «Вестфалленштадион» от «Баварии». Потом 0:1 в Гельзенкирхене от «заклятых». В Лиге чемпионов, где компанию команде Заммера составили киевское «Динамо», «Ливерпуль» и португальская «Боавишта», тоже всё шло не так, как хотелось рыжеволосому тренеру - два очка в трёх встречах. Из группы «Боруссия» так и не вышла. Заняла третье место и отправилась в Кубок УЕФА .

Но в чемпионате всё пришло в норму. Были, конечно, проколы, типа домашних 0:2 с «Фрайбургом». Поэтому и шёл дортмундский коллектив не первым. Но в игре подопечных Заммера чувствовалась некая стать. Заработала чешская связка. Росицки и Коллер понимали друг друга с полуслова. На славу трудились все четыре бразильца. Ветераны Ройтер, Колер, Хайнрих и Вёрнс тоже старались, словно понимали, - иного случая может и не быть.

«Боруссия» махнула рукой на Кубок, вылетев с ходу, но преследовала по пятам «Байер», собравшийся выиграть всё на свете. В Кубке УЕФА «чёрно-золотые» методично убирали с дороги одно препятствие за другим - датский «Копенгаген», французский «Лилль», чешский «Слован». Вроде бы неказистые соперники. Но и «Боруссия» каких-то пару лет ничего особенного собой не представляла.

Счастье полным не бывает

За пять туров до финиша «Байер» оторвался на четыре очка. Шансы догнать лидера были невелики. Равно как и пройти в полуфинале «Милан». В другой паре встречались «Фейеноорд» и «Интер», поэтому многие прогнозисты поспешили анонсировать миланское дерби в финале. Но оба итальянских гранда сошли с пути.

Марсио Аморозо ещё в первом тайме отправил три мяча в ворота «Милана». После перерыва Хайко Херрлих добавил четвёртый мяч, и «Боруссия» одержала одну из самых ярких побед под руководством Заммера. Но предстоял визит на «Сан-Сиро», где команда Карло Анчелотти готовила немецкому клубу «горячий приём».

К восемнадцатой минуте «Милан» отыграл два из четырёх мячей. Отличились Филиппо Индзаги и Космин Контра. Но забить третий мяч в ворота Леманна у миланцев никак не получалось. Только на 90-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Сержиньо. Оставалось забить ещё один, тем более что судья Жиль Вессьер добавил аж пять минут. И тут Ларс Риккен снова снял все вопросы в противостоянии с итальянским грандом. Победа 3:1 принесла «россонери» разве что моральное удовлетворение. «Интер» тоже не справился с «Фейеноордом» - 0:1 дома и 2:2 в Роттердаме. А именно в этом голландском городе и был запланирован финальный матч второго по значимости еврокубка.

Но вернёмся к Бундеслиге. «Байер» недосчитался двух очков в Гамбурге, но и дортмундцы поскользнулись в игре с «Казерслаутерном» 0:1. Отрыв вырос до пяти очков. Но «Вердер» выиграл в Леверкузене 2:1, а «Боруссия» дожала «Кёльн», благодаря пенальти Марсио Аморозо. И пять очков превратились в два. В 33-м туре «Байер» проиграл в Нюрнберге. Это стоило «аспириновым» и лидерства, и чемпионства. Ибо «Боруссия» на три гола «Гамбурга» ответила четырьмя и вырвалась вперёд. «Байеру» оставалось надеяться на помощь «Вердера». Но бременцы смогли лишь вести в счёте. Сам матч они проиграли, короновав тем самым «Боруссию» шестым чемпионским титулом.

Этот несколько неожиданный успех «Боруссия» хотела подкрепить выигрышем Кубка УЕФА , даром что решающая встреча проходила на поле соперника - роттердамской арене «Де Кёйп». По именам, да и по игре дортмундцы смотрелись предпочтительней «Фейеноорда». Тем более свой последний матч в карьере проводил Юрген Колер, один из лучших защитников в истории немецкого футбола. В коллекции Юргена были золотые медали чемпиона мира и Европы, победы в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА , Межконтинентальном кубке, титулы чемпиона Германии (аж четыре штуки) и Скудетто. Но трофеев много не бывает.

Увы, Колеру суждено было стать антигероем финала. На 31-й минуте заслуженный ветеран завалил в собственной штрафной Йона Даля Томассона. Красная карточка и пенальти, который использовал Пьер ван Хойдонк. Игровое преимущество «Фейе» стало и численным и материальным. На сороковой минуте рослый ван Хойдонк вложил всю свою мощь в штрафной удар. Леманн снова был бессилен - 2:0, и десять против одиннадцати.

В начале второго тайма защитник хозяев Патрик Пауве уложил в штрафной площадке Марсио Аморозо. Поступок голландца был ничем не лучше того, что сделал Колер. Однако португальский арбитр Витор Мелу Перейра не стал удалять игрока роттердамцев, ограничившись жёлтой карточкой. Но мяч на точку поставил, и Марсио Аморозо был безупречен - 2:1.

Но удаление Колера дало о себе знать ещё раз. Оборона «Боруссии» ошиблась, выполняя офсайдную ловушку, и Даль Томассон забил третий мяч. Ян Коллер не вполне свойственным себе дальним ударом один гол отыграл, чем подогрел интригу. Но не более того, Кубок УЕФА остался в Роттердаме, ибо «Фейеноорд» праздновал победу 3:2.

«Боруссия» Заммера достигла своего потолка ещё раньше, чем команда Оттмара Хитцфельда. Ещё год она продержалась на уровне - третье место в Бундеслиге, а потом поблёкла. Заммер ушёл тренировать «Штутгарт», где не преуспел. А у дортмундцев настали тяжёлые времена. Покупки Аморозо и Коллера дали о себе знать. Клубная казна опустела, и один из самых славных клубов Германии оказался на грани финансовой катастрофы. Пришлось продавать не только игроков, но и стадион, брать кредит у «Баварии». Довольно быстро «Боруссия» снова стала середняком. Однако и поднялась весьма скоро. Уже с тренером Юргеном Клоппом.