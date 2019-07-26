Литва молодая. Как прибалты стали лучшими в Союзе

вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о неожиданной развязке Спартакиады народов СССР 1983 года.

После довольно успешного футбольного турнира VII летней Спартакиады было решено сохранить спорт номер один в программе следующих Всесоюзных игр. Однако в несколько ином формате. Сезон-83 был и без того тяжёл. Первая сборная вела борьбу в отборочном турнире чемпионата Европы, олимпийцы сражались за путёвку на Игры в Лос-Анджелесе. Поэтому дополнительная нагрузка среди лета была сильнейшим футболистам ни к чему.

Двадцать двадцатилетних

Поэтому было принято компромиссное решение. К турниру Спартакиады допускались футболисты, чей возраст не превышал 20 лет. С одной стороны, молодые игроки получали возможность проявить себя в серьёзном деле. С другой, чемпионат СССР среди союзных республик оставался живым и довольно представительным. Ведь среди участников было немало футболистов, уже игравших в основных составах коллективов высшей и первой лиг. В отличие от «Переправы», где могли выступать только игроки второй лиги.

В соревнованиях принимали участие 17 команд. Даже не имевшая команды мастеров Эстония смогла собрать 20 юных футболистов. Как и прежде, Москва и Ленинград были представлены отдельными командами, что не могло не ослабить сборную РСФСР . Старший тренер сборной России Анзор Кавазашвили сформировал сборную в самом широком смысле слова – 20 футболистов представляли 20 клубов. Среди них были и те, кто впоследствии стали известными игроками – вратари Александр Жидков и Евгений Крюков, полузащитники Валерий Заздравных и Алексей Ерёменко (отец братьев Ерёменко), нападающий Валерий Шмаров.

Тренер москвичей Виктор Разумовский тоже поставил «под ружьё» немало уже получивших известность игроков – вратарь ЦСКА Юрий Шишкин, его одноклубники - защитники Дмитрий Галямин и Андрей Афанасьев, динамовцы Игорь Буланов и Владимир Демидов, спартаковцы Альмир Каюмов и Валерий Попелнуха. В средней линии Игорь Куракин ( ЦСКА ), Гоча Ткебучава («Динамо»), Владимир Гречнев ( ЦСКА ), нападающие Михаил Русяев и Сергей Аргудяев (оба - «Спартак»).

За Ленинград играли Сергей Дмитриев, Сергей Колотовкин, Пётр Нейштетер (отец Романа Нойштедтера), Геннадий Тимофеев.

Немало интересных игроков было в других командах – Евгений Яровенко, Фанас Салимов, Эдуард Сон (Казахстан), Гела Кеташвили, Сосо Чедия, Гия Гурули, Дмитрий Кудинов, Гоча Гогричиани (Грузия), Назим Сулейманов, Юнис Гусейнов (Азербайджан), Виталис Левандраускас, Вальдас Иванаускас, Игорь Панкратьев, Владимир Бузмаков, Ромас Мажейкис (Литва), Альбер Саркисян (Армения), Андрей Мананников, Рашид Рахимов, Хаким Фузайлов, Олег Малюков, Олег Ширинбеков (Таджикистан), Сергей Савченко, Игорь Спельников (Молдавия), Игорь Шквырин (Узбекистан), Александр Метлицкий, Андрей Шалимо, Игорь Криушенко (Белоруссия), Арманд Зейберлиньш (Латвия).

Мощь Украины, сюрприз от Молдавии

Фаворитом турнира считалась сборная Украины. В распоряжении тренера Евгения Котельникова имелись Геннадий Литовченко и Олег Протасов (оба «Днепр»), Евгений Драгунов и Игорь Петров (оба «Шахтёр») одесситы Сергей Третьяк и Валерий Паламарчук, симферопольцы Владимир Горилый и Юрий Гуляев, основной защитник «Металлиста» Сергей Кузнецов, его коллега из «Металлурга» Александр Спицын, лидер атак СКА «Карпаты» Ярослав Лендел, а также целое созвездие молодых киевлян – Павел Яковенко, Алексей Михайличенко, Вадим Каратаев, Сергей Процюк. Победа украинской команды виделась делом техники. Особенно после мощно проведенного группового турнира. Все три встречи команда Украины выиграла с крупным счётом – 4:1 у сборной Узбекистана, 4:0 у армянских футболистов и 3:0 у азербайджанских. Второе место в группе 2 заняла сборная Армении.

Из первой группы вышли сборные Москвы и России, причём обе команды сохранили ворота в неприкосновенности. В группе 3 играли сразу пять команд – Белоруссия, Туркмения и три прибалтийских. Первой стала сборная Литвы, обошедшая белорусский коллектив благодаря лучшей разнице мячей. Неожиданно завершился турнир в 4 группе. Первое место заняла сборная Молдавии (и это на фоне провала «Нистру» в чемпионате). Сборная Грузии благодаря голу Гурули обыграла ленинградцев и стала второй. Слабо выступила крепкая на вид сборная Таджикистана, проигравшая все три встречи.

Неожиданная развязка

На втором этапе восемь сильнейших команд были распределены на две группы. Победители однокругового турнира выходили в финал, а вторые команды разыгрывали третье место и так далее. Группа А – Москва, Грузия, Литва и Армения. Группа Б – Украина, РСФСР , Белоруссия и Молдавия. Если б в 1983-м в Союзе бы существовали букмекерские конторы, то они бы прогнозировали финал Украина – Москва. Но фавориты сошлись только в игре за третье место.

Москвичи выдали сверхрезультативную ничью с грузинами – 4:4. Литовцы уверенно обыграли армян 3:1, причём дубль сделал капитан, центральный защитник Робертас Тауткус. Москвичи разгромили армянскую сборную 3:0, но и литовская сборная ограничилась одним голом Роландаса Бубляускаса в ворота сборной Грузии. Тот же Бубляускас принёс ничью с Москвой, а вместе с ней и первое место в группе. Если в 1979 году Литва сотворила сенсацию, заняв пятое место, то выход в финал стал суперудачей. Тем более что далеко не все игроки входили в состав «Жальгириса» и «Атлантаса».

Украинская сборная не заметила сопротивления со стороны белорусов - 3:0, но ничего не смогла сделать со сборной РСФСР . Шесть раз (!) Олег Протасов выходил один на один с Александром Жидковым, но всякий раз победителем выходил российский вратарь. Надо сказать, что один из лучших снайперов советского футбола Протасов так и не подобрал ключей к воротам Александра и в дальнейшем. Забивал разве что на тренировках, когда оба оказались в киевском «Динамо». Россиянам для победы хватило одного гола Валерия Шмарова.

В последнем туре сборные России и Белоруссии сыграли вничью 1:1, и этот результат принёс команде Анзора Кавазашвили путёвку в финал. Сборная Украины нанесла поражение молдавским футболистам, но этот выигрыш принёс ей второе место. Расстроенная украинская команда не лучшим образом провела утешительный финал с москвичами. Ничья 1:1, а в серии пенальти Юрий Шишкин отразил три удара и принёс столичной команде бронзу.

А литовская сборная сотворила ещё одну сенсацию. В финале гол Виталиса Левандраускаса принёс победу над сборной Российской Федерации. Молодые литовские футболисты получили золотые медали и причитающиеся к ним звания мастеров спорта. Для многих из них победа в «Лужниках» стала пропуском в большой футбол. Игорь Панкратьев, Робертас Мажейкис, Вальдас Иванаускас, Владимир Бузмаков и Виталис Левандраускас вскоре стали игроками основы «Жальгириса», который в тот год успешно прописался в высшей лиге – занял пятое место. Впоследствии станут основными игроками главного клуба Литвы Альвидас Концявичус, Вальдемарас Мартинкенас и Робертас Тауткус. А вот один из героев Спартакиады Роландас Бубляускас так и не заиграл.

Футбол входил в программу Спартакиады-1986. Сборная Украины стала победителем, обыграв в проводившемся в Киеве финале сверстников из Узбекистана. Однако уровень соревнований был уже не тот. Да и после чемпионата мира спартакиадный футбол не смотрелся. Поэтому этот успех остался практически незамеченным.