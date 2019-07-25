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Народный футболист. 60 лет со дня рождения Черенкова

вчера, 17:40

Сегодня могло исполниться 60 лет одному из главных футболистов в истории «Спартака» - Федору Черенкову. «Соккер.ру» дает высказаться тем, кто знал его или восхищался.

Олег Романцев: «Все считали Черенкова эдаким безобидным „одуванчиком“, на которого дунь – и пушинки полетят. Но это не так. В случае необходимости Федор готов был заступиться за команду, хотя драться и не умел. Но от его напора обидчики разбегались. Однажды был в Киеве случай: здоровяк Баранов повздорил с кем-то из наших, и когда к нему подлетел Федор и схватил за грудки, он аж опешил, дал задний ход. И остальные киевляне его быстро после этого успокоили».

Сергей Шавло: «Мы начинали с Федором футбольный путь в 1978-м, можно сказать, возрождали „Спартак“, который только вернулся в высшую лигу после вылета. Он умел на поле все, а вне его был добрым, отзывчивым человеком. Недаром же получил прозвище народный футболист. Его обожали миллионы, причем не только болельщики „Спартака“».

Никита Симонян: «Черенков в „Спартаке“ — это эпоха. Сейчас можно много примеров привести: возьмите нынешнюю „Барселону“, это команда Месси. Та команда „Спартак“, за которую играл Черенков — там еще были Дасаев, Гаврилов, Шавло — но то, что Федя воплотил в себе великого игрока и потрясающего человека, таких примеров не много. Черенков — святой человек. Когда Федор заходил ко мне в кабинет, он всегда постучит, спросит: „Можно?“. Я ему: „Да ты что? Ты — Черенков, ты должен дверь ногой открывать“. Но Федя скромным был. Пока мы будем живы, пока будем ходить по этой земле, мы будем ему благодарны. Благодарны его гению».

Егор Титов: «Мне повезло некоторое время поиграть с кумиром детства, даже забивал с его передач. Мои родители не дадут соврать: я с детства бредил Черенковым, хотел быть похожим на него. Его радости были моими радостями, его трагедии – моими личными несчастьями. Помню, как он получил первую красную карточку в карьере, хотя 15 лет и желтых-то не получал. Видел это своими глазами, был в „Лужниках“ на том еврокубковом матче. Это было потрясение. Когда я попал в дубль „Спартака“, то получил возможность находиться рядом с кумиром, пытался запомнить в деталях все, что он делал. Когда я забил с его передачи – это была исполненная мечта. Федор Федорович подвозил меня домой после тренировок, и мне хотелось, чтобы он ехал помедленнее – просто ради того, чтобы побыть в компании кумира. Такое вот счастье юного идиота. Многие этим грезили, а моя мечта сбылась».

Александр Мостовой: «Я воспитывался в ЦСКА, но для меня Черенков с детства был кумиром, всегда восхищался его талантом. В те времена было трудно достать какие-то фотографии или плакаты с футболистами, но однажды мне в руки попал плакат с Черенковым. Не представляете, какое это было счастье! Потом я попал в „Спартак“ и играл рядом с Федором, мне казалось, что это другой мир, настоящая фантастика. Сейчас весь мир восхищается Месси и Роналду, могу сказать, что для меня Черенков был идолом не меньшего масштаба. Тот же Бесков был тяжелым человеком, немногих любил, но Федор для него был „избранным“. Ни разу не слышал от Константина Ивановича ни слова упрека в его адрес, потому что Черенков все делал так, как того требовал футбол».

Игорь Шалимов: «Когда я начинал карьеру, Черенков уже заканчивал, но мне запомнился запредельный уровень мастерства: техника, мысль, видение поля, принятие решений. Мне посчастливилось играть с Баджо, так вот Черенков – талант такого же масштаба. Роберто, может быть, агрессивнее, резче, по мысли Федор впереди. И он был всегда одинаков: на поле и в жизни. Никакой агрессии, сама доброжелательность».

Валерий Карпин: «Федор Федорович – святой человек, для которого не существовало ничего, кроме футбола. На мой взгляд, лучший игрок за всю историю отечественного футбола. Такие пасы, какие выдавал он, невозможно повторить. Даже не повторить – придумать невозможно. Это игрок, который мог найти изящный выход из любой ситуации на поле. Когда я только приехал в „Спартак“ из воронежского „Факела“, для меня Черенков был Пеле и Марадоной в одном лице. Думал, большая звезда. А оказалось, что спокойный, скромный, адекватный человек. Это тоже потрясло».

Дмитрий Аленичев: «Мне повезло играть с ним в сезоне-1994, гордился, что рядом со мной такой партнер. Черенков восхищал спартаковский народ, да и не только его, своим футбольным мастерством и бесконечной преданностью футболу».

Дмитрий Ананко: «Трудно сравнивать Черенкова с кем-то, потому что он был футбольным гением. По-другому не скажешь. Я принимал участие в прощальном матче Федора, а моя сестра, которая не очень-то увлекается футболом, призналась, что сидела у телевизора и плакала».

Андрей Тихонов: «Когда я только перешел в „Спартак“, меня сначала поселили на базе с Володей Бесчастных, а потом с Федором Федоровичем. Он мне много всего рассказывал, а я, молодой, слушал и слушал, наматывал на ус. Очень много подсказывал, мы обсуждали мою игру. Во многом именно благодаря ему у меня сложилась карьера, удалось чего-то достичь в футболе».

Ринат Дасаев: «Черенков запомнился как блестящий футболист с филигранной техникой и неповторимым стилем игры, а также как добрый человек и прекрасный друг. Ему было свойственно говорить только по делу, причем о себе он чаще всего забывал – никогда не превозносил свои заслуги, всегда хвалил команду и партнеров».

Николай Толстых: «Черенкова можно сравнить с Гарринчей. Уникальный футболист с тонким чутьем, неповторимой техникой и гениальным чувством паса. И говоря о сравнении с Гарринчей, я имею в виду не только футбольный дар, но и народную любовь».

Георгий Ярцев: «Черенков – Легенда, народный футболист. Он принадлежит не только „Спартаку“, но и всему российскому футболу. Когда появился в команде этот маленький щупленький мальчишка, сразу было видно, что это футболист от Бога. Николай Петрович Старостин сразу сказал: „Этот всем вам покажет“. И показал. Память о нем останется в народной памяти навсегда».

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил d_fincher
сегодня в 02:25
А как Зенит мешает, прошу прощения? Слишком голословное сообщение. Заслуги Спартака и его школы оспаривать бессмысленно, но это далеко в прошлом. Нынче Спартак не меньше Зенита тратит и тратит деньги того же "происхождения". Радикализм на пустом месте, извините.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   71 / 808
вчера в 23:25
проекту только мечтать о таких звездах, да и чего говорить, тут ЦА даже не знает, кто такой Федор Черенков
Правдин Семён
Правдин Семён
   113 / 808
вчера в 23:23
Светлая память.
Удалите комментарии, которые с хейтом. Пожалуйста, ребята.
13 RUS
13 RUS
   118 / 808
вчера в 23:07
Эпоха Черенкова ушла..а эпоха фидункова позорит не только весь футбол,но и всю страну
d_fincher
d_fincher
   77 / 808
вчера в 22:25
Да, Спартак - это школа, на которой держится российский футбол. Которая производит футболистов, тренеров, главных тренеров, специалистов всех уровней. Мы видим их во всех лигах, включая РПЛ - тот же Аленичев, Парфенов, Тихонов, не счесть. Всё это благодаря Академии, традициям Спартака, школе.

Жаль, что развитию мешают искусственно придуманные проекты, в которые вбрасываются безумные деньги. Речь, конечно, о Зените. Если бы Зенит со своей сборной легионеров не мешал развитию Спартака, ЦСКА, Краснодара - то российский футбол выиграл бы однозначно. Меньше понтов и денег, больше работы и труда. Но сама атмосфера капиталов Газпрома развращает дух спорта... да что говорить, Мамаев и Кокорин - типичный пример в вереницы множества подобных. По всей России Спартак ищет и воспитывает талантливых ребят, а Зенит ищет и уничтожает их потенциал. А вспомните Новосельцева. А Вспомните Набиуллина. Рязанцева. Где они все? Все они мечтали когда-то об игре в футбол, а в итоге споткнулись о чемодан денег. Теперь, вот, фанаты Зенита ждут от Сутормина. Но мы знаем, что через год-два он тоже будет дремать на лавке, а потом его вывезут куда-нибудь в Сочи или в Оренбург, дремлющего.

Вспомните, как строили стадион Спартака и как стадион Зенита. Так и с нашей лигой. Красно-белые развивают её, лазуревые - развращают и тормозят. Сколько наших денег ушло на Маркизио, Манчини, сборную Аргентины? Лучше не думать про это.

Спасибо великому Спартаку и его истории тех лет, что еще тогда заложили фундамент, на котором крепко стоят наши надежды на футбольное будущее. Черенков - это ТОП-5 лучших игроков России и СССР всех времен. И - одновременно - спартаковец.
spartak kursk
spartak kursk
   201 / 808
вчера в 22:11
С уходом Черенкова ушла не только эпоха...Ушёл сам футбол.....Жаль,что ушёл так рано..Хотя в свете сегодняшних событий он наверное не смог бы наблюдать всю ту беспросветность,царящую в стане Спартака.

Помним!!Спасибо за славную историю и наслаждение игрой...
Vasilev Misha
Vasilev Misha
   526 / 808
вчера в 22:04
Фёдор Черенков, это ЛЕГЕНДА!! Я счастлив, что видел как он играет! Фантастика! Его пасы, просто шедевры! Светлая помять.
Finn88
Finn88
   356 / 808
вчера в 21:30
Не видел, не знаю. Промолчу!
CSKA2012
CSKA2012
   142 / 808
вчера в 21:23
Спартак Спартаком, а Черенков идол, вот на кого молодым ребятам надо равняться и не важно где и за какой клуб ты играешь, с днем рождением Федор Федорович.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   151 / 808
вчера в 20:29
И ещё, для меня Черенков как Цой, Есенин, Высоцкий... Вечная память
mars6791
mars6791
   390 / 808
вчера в 20:27
Да прошла целая эпоха. К сожалению сейчас таких нет. Не очень удачно со сборной сложилось , не слишком подходил под формат Лобановского. Это кстати к спорам о сравнение уровня чемпионатов России и СССР - такой талант не подходил к стилю сборной Лобановского , каков выбор был у тренера.
Варвар7
Варвар7
   678 / 808
вчера в 20:26
Спасибо Фёдор Фёдорович,что ты был!
Тага Дага
Тага Дага
   176 / 808
вчера в 20:26
Гений одним словом....
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   151 / 808
вчера в 20:25
... Как-то Лобановский признался, что не любил Федю, по спортивному, завидовал и боялся. Черенков был единственный, против которого Лобановский не знал как играть
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 20:10
теперь таких не делают (
Gessenschaft
Gessenschaft
   230 / 808
вчера в 19:53
    rvrrrr
    rvrrrr
       467 / 808
    вчера в 19:22
    И футболист был уникальный и человек хороший.
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 808
    вчера в 19:12
    ФЁДОР ЧЕРЕНКОВ - ЧЕЛОВЕК И ФУТБОЛИСТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. ВСЕГДА ВОСХИЩАЛСЯ ЕГО ИГРОЙ И ПОВЕДЕНИЕМ.
    Zlatan35
    Zlatan35
       227 / 808
    вчера в 18:40
    Хорошие тёплые отзывы, но больше всего понравился комментарий Рината Дасаева, самый объективный, без фантазий и преувеличений, как у Валерия Карпина. От себя добавлю, что больше всего Фёдора Черенкова любила, боготворила Москва и москвичи, абсолютно независимо от того, кто за кого болел. Не помню, не знаю, чтобы кто-то плохо к нему относился. Человек, Человечище, Мастер, Маэстро.

    МАЛО ПРОЖИЛ, НО МНОГО ОСТАВИЛ. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ, ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ!
    korn3512
    korn3512
       172 / 808
    вчера в 18:32
    Лучший из Лучших...Помним...
    Serg3.12
    Serg3.12
       27 / 808
    вчера в 18:31
    Светлая память легенде советского футбола
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