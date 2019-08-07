«Краснодар» - «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:13

«Краснодар»

«Быки» очень здорово поработали на трансферном рынке, укрепив свой состав приобретя Маркуса Берга, Юнеса Намли, Тонни Вилену и Реми Кабелля.

Теперь коллектив Мурада Мусаева способен на равных противостоять многим даже топовым командам из Европы. «Краснодар» в РПЛ сумел выиграть два поединка, еще одну встречу проиграл и одну завершил вничью.

В игре с «Порту» крайне важно суметь надежно отработать на задней линии избегая большого количества невынужденных ошибок.

«Порту»

Подопечные Сержиу Консейсау провалили прошлый сезон. Команда проиграла борьбу за чемпионство «Бенфики» и в финале Кубка Португалии – уступили «Спортингу».

«Порту» в этом сезоне еще не проводил официальных встреч. В рамках товарищеских поединков команда весьма неплохо себя проявила.

Команда как всегда была очень активна на трансферном рынке. Были проданы Эдер Милитан, Фелипе и Олвиер Торрес. Им на смену пришли Зе Луиш, Матеус Урибе и Сея Накадзима.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Краснодара» - 2,98

Ничья – 3,32

Победа «Порту» - 2,49

Интересные факты об игре

«Краснодар» проиграл 1 из 10 последних поединков

«Порту» сумел не пропустить только в 1 из 6 последних матчей

«Краснодар» не забивал в 1 из 14 последних игр

Прогноз

По нашему мнению, хозяева выглядит однозначными фаворитами грядущего противостояния. Они уже успели провести четыре официальных поединка на старте сезона, показав хорошую игру. «Порту» продал своих лидеров и сейчас стремится к тому, чтобы наладить игровые сочетания. Ожидаем, что у «Краснодара» есть шансы зацепится за победу в грядущем противостоянии. Немного подстрахуем свой выбор нейтральной форой 0. Текущий исход в БК Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 2,02.