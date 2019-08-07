«Краснодар» - «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Краснодар»
«Быки» очень здорово поработали на трансферном рынке, укрепив свой состав приобретя Маркуса Берга, Юнеса Намли, Тонни Вилену и Реми Кабелля.
Теперь коллектив Мурада Мусаева способен на равных противостоять многим даже топовым командам из Европы. «Краснодар» в РПЛ сумел выиграть два поединка, еще одну встречу проиграл и одну завершил вничью.
В игре с «Порту» крайне важно суметь надежно отработать на задней линии избегая большого количества невынужденных ошибок.
«Порту»
Подопечные Сержиу Консейсау провалили прошлый сезон. Команда проиграла борьбу за чемпионство «Бенфики» и в финале Кубка Португалии – уступили «Спортингу».
«Порту» в этом сезоне еще не проводил официальных встреч. В рамках товарищеских поединков команда весьма неплохо себя проявила.
Команда как всегда была очень активна на трансферном рынке. Были проданы Эдер Милитан, Фелипе и Олвиер Торрес. Им на смену пришли Зе Луиш, Матеус Урибе и Сея Накадзима.
Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:
Победа «Краснодара» - 2,98
Ничья – 3,32
Победа «Порту» - 2,49
Интересные факты об игре
- «Краснодар» проиграл 1 из 10 последних поединков
- «Порту» сумел не пропустить только в 1 из 6 последних матчей
- «Краснодар» не забивал в 1 из 14 последних игр
Прогноз
По нашему мнению, хозяева выглядит однозначными фаворитами грядущего противостояния. Они уже успели провести четыре официальных поединка на старте сезона, показав хорошую игру. «Порту» продал своих лидеров и сейчас стремится к тому, чтобы наладить игровые сочетания. Ожидаем, что у «Краснодара» есть шансы зацепится за победу в грядущем противостоянии. Немного подстрахуем свой выбор нейтральной форой 0. Текущий исход в БК Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 2,02.