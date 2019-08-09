«Ливерпуль» - «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:27

«Ливерпуль»

На втором месте финишировали мерсисайдцы в прошлом сезоне. Только один раз за весь чемпионат команда уступила «Манчестер Сити» (1:2). Именно это поражение и сказалось на том, что догнать «горожан» в чемпионской гонке им не удалось. Триумф в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне это главный успех «Ливерпуля».

Целый ряд футболистов покинули команду – Симон Миньоле, Адам Богдан, Альберто Морено, Рафаэль Камачо и другие. Травмированы – Натаниэл Клайн, Джеймс Милнер и Садио Мане.

«Норвич»

Спустя три сезона выступления в Чемпионшип команде все-таки удалось вернуться в АПЛ . «Канарейки» четвертый раз за 20 лет возвращаются в Премьер-Лигу, но задержаться в ней более чем на сезон не удается.

Подопечные Даниэля Фарке в Чемпионшип гораздо лучше играла в гостях нежели на домашней арене. Травмированы в «Норвиче» Кристоф Циммерманн, Тимм Клозе, Луис Томпсон и Александр Теттти.

Котировки БК Pinnacle на матч «Ливерпуль» - «Норвич»:

Победа Ливерпуля – 1,15

Ничья – 9,15

Победа Норвича – 15,87

Интересные факты об игре

«Ливерпуль» ни разу в истории не проигрывал «Норвичу»

Мерсисайдцы сумели 10 раз победить «канареек» и еще две встречи завершились вничью

Прогноз

Ожидаем, что «Ливерпуль» сумеет воспользоваться преимуществом домашней арены и поддержки своих собственных болельщиков. Тяжело будет хозяевам добыть разгромную победу, но, по нашему мнению, в два мяча подопечные Клоппа должны выигрывать, так как все-таки «Норвич» пока вряд ли готов к тому, чтобы дать бой мерсисайдцам. В букмекерской конторе Pinnacle сделать ставку на фору в -1,5 на хозяев можно будет с коэффициентом 1,50.