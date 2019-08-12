Танцуйте, Леонид Викторович

вчера, 11:45

Безжалостный «Аякс», волевой ПСВ , мирный «Фейеноорд», стопроцентные «Алкмар» и «Утрехт», везучая «Фортуна», а также поход Леонида Слуцкого на концерт Пинк - в обзоре «Соккер.ру».

Второй тур чемпионата Голландии остался не столь богат на сюрпризы, как стартовый. К неожиданности стоит отнести разве что гостевую победу «Твенте» над «Гронингеном». Однако учитывая, что все мячи были забиты после перерыва, когда хозяева имели на двух игроков меньше, и этот результат не выглядит сенсационным. Помимо двух удалений, в этой встрече было назначено сразу три пенальти, причём два в ворота хозяев. Реализован же был только один. Испанский полузащитник «Твенте» Айтор Канталальера первую попытку не использовал, но затем подошёл к точке второй раз и был точен.

«Твенте» довольно уверенно смотрится в Эре, словно и не вылетал два года назад. Ссылка в дивизион рангом ниже, видимо, имела терапевтический эффект. Очень прилично выглядит ещё один вернувшийся в компанию сильнейших коллектив - роттердамская «Спарта». Пропустив в первом тайме мяч от «Венло», спартанцы после перерыва ответили четырьмя. Набрав по 4 очка, два новичка стали соседями «Аякса», ПСВ , «Херенвена» и «Витесса».

«Витесс» Леонида Слуцкого более чем удачно съездил в Тилбург, где положил на лопатки «Виллем II». Счёт 2:0 - это ещё по-божески, гости могли забить раза в два больше. Но голов Джея-Рота Грота и Тима Матавжа оказалось достаточно. Вячеслав Караваев на этот раз отметился жёлтой карточкой, полученной за неправильную атаку вратаря хозяев. Леонид Слуцкий становится специалистом по «королевской гвардии», третья победа над «Виллемом Вторым» в трёх встречах. Сделал дело - гуляй смело. После игры Леонид Викторович отправился на концерт Пинк, где даже станцевал. Причём очень недурно. Слуцкий в очередной раз показал, что обладает и чувством юмора, и музыкальным слухом.

Leonid Slutsky's dancing to Pink is everything I needed to see tonight 😭 pic.twitter.com/9WFaIlvJgg — Kai (@Kai_Connell) 11 августа 2019 г.

«Аякс», недосчитавшийся двух очков в игре с командой Слуцкого, на этот раз сыграл по-чемпионски. Тем более, противостоял ему довольно слабенький «Эммен». Гостей хватило на половину первого тайма. При счёте 3:0 на поле появились Квинси Промес и Клас-Ян Хунтелар. Последний забил ещё парочку, причём в одном случае ветерану помог бывший спартаковец.

Выиграл и ПСВ . Правда брабантцы заставили своих болельщиков поволноваться, пропустив первыми от «Ден Хааг». Бывший армеец Томаш Нецид постарался. Потом хозяева отыгрались и вышли вперёд. Но скользкий счёт 2:1 держался вплоть до 90 минуты. Пока вице-чемпионам явно не хватает на поле Люка де Йонга, проданного «Севилье». Нападающих в Эйндховене немало, но почти все они - фланговые. Единственный центрфорвард - Коди Гакпо, который, выйдя на замену, как раз и забил третий мяч, снявший все вопросы.

«Фейеноорд» в отличие от двух упомянутых выше «китов» играл на выезде, и его соперником был куда более крепкий «Херенвен». Уже на 13 минуте в ворота «Фейе» был назначен пенальти, но нападающий фризов Йенс Одгор не смог переиграть Кеннета Вермеера. Когда же перед самым перерывом 11-метровым были наказаны уже хозяева, Стивен Бергёйс был безупречен. Но этого гола оказалось маловато. В конце встречи Ибраим Дрешевич вынудил «Фейеноорд» начать с центра поля. В итоге ничья 1:1 - вторая для роттердамцев. Вряд ли новый тренер «Фейе» Яп Стам доволен стартом.

Стопроцентный результат пока у двух команд тренера Джона ван ден Брома - бывшей и нынешней. Покинутый Джоном «Алкмар» в гостях разобрался с третьим новичком Эредивизиона «Валвейком» 2:0. Оба гола провёл Уссама Идрисси после передач Майрона Боаду. Теперь марокканец возглавляет список снайперов с тремя мячами. На отсутствие Гууса Тиля никто не жаловался. Вратарь «А-Зет» Марко Бизо оказался единственным, кто второй раз сыграл «на ноль». Может, мелочь, а может, и нет. Ведь главный тренер сборной Голландии Рональд Куман ещё не определился окончательно с первым номером.

Нынешний коллектив ван ден Брома «Утрехт» снова выиграл, уступая по ходу встречи. На этот раз у «Зволле» с результатом 3:1. На этот раз никакой помощи в виде автоголов не понадобилось. Один мяч был забит со штрафного, второй - с 11-метрового. Причём с интервалом в две минуты. «Утрехт» набрал шесть очков, но «Алкмар» находится выше благодаря лучшей разнице мячей.

«Фортуна» начинает соответствовать своему имени. Команда из Ситтарда была на грани поражения на своём поле. На шестой добавленной минуте «Хераклес» вёл 1:0, а его игроки смотрели на судью. Хозяева же продолжали атаковать. И после прострела Клинта Эссерса, мяч угодил в руку защитника «Хераклеса». Судья назначил пенальти, который был реализован Марком Димерсом. Однако перед тем, как встретиться с рукой, мяч уже побывал за лицевой линией. Так «Фортуна» не без помощи фортуны смогла уйти от поражения в домашней встрече и завоевать первое очков в турнире.