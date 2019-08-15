Трудные отношения. «Спартак» и квалификация еврокубков

вчера, 12:30

«Соккер.ру» не спешит приветствовать «Спартак» в раунде плей-офф Лиги Европы, ведь «Тун» может преподнести неприятный сюрприз, как до него это делали другие.

«Спартак» в 13-й раз пытается пробиться в основную сетку еврокубков сквозь сито отбора, которое не раз и не два становилось для «красно-белых» камнем преткновения. Даже после гостевой победы над скромным «Туном» со счетом 3:2 ни в чем нельзя быть уверенным, ведь у москвичей за плечами печальная вереница вылетов от соперников, уступающих в статусе и классе. Историю нужно помнить хотя бы ради того, чтобы не повторять уже совершенные ошибки.

1. Сезон 1996/97

Квалификационный раунд Кубка УЕФА

«Кроация» (Хорватия) - «Спартак» — 3:1

«Спартак» - «Кроация» (Хорватия) — 2:0

Дебютный заход «Спартака» в квалификацию еврокубков оказался успешным и очень изматывающим эмоционально. Команда Георгия Ярцева после поражения в Загребе 1:3 должна была исправлять ситуацию на своем поле. К счастью, это удалось: голы Мелешина и Аленичева вкупе с автоголом Галича из первого матча обеспечили «Спартаку» преимущество при общем равенстве забитых мячей. «Красно-белые» прошли дальше благодаря правилу выездного гола. Приключения начались!

2. Сезон 1997/98

2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Кошице» (Словакия) - «Спартак» — 2:1

«Спартак» - «Кошице» (Словакия) — 0:0

Долгое время именно «Кошице» был символом еврокубкового провала, отчаянные болельщики после этого вылета требовали, чтобы Олег Романцев поступил по-мужски и ушел в отставку, настолько велико было разочарование. Все ждали, что «Спартак» уберет чемпионов Словакии со своего пути «одной левой», но уже в первом матче «Кошице» заставил москвичей страдать, причем счет мог быть и крупнее. А в Москве словаки сплотили ряды, включили тактику мелкого фола и весь матч висели на ногах у спартаковцев, лишив тех и пространства, и воли. В итоге, сенсационный вылет и море разочарования. Не попав в Лигу чемпионов, «Спартак» в том еврокубковом сезоне переместился в Кубок УЕФА , где в качестве извинений перед болельщиками дошел до полуфинала и уступил только «Интеру» и феноменальному Роналдо.

3. Сезон 1998/99

2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Литекс» (Болгария) - «Спартак» — 0:5

«Спартак» - «Литекс» (Болгария) — 6:2

Чучело «Кошице» помогало «Спартаку» в следующих сезонах уважать всех противников в Европе. В противостоянии с «Литексом» все было решено в первом матче на выезде, где «Спартак» забил пять безответных мячей, причем все во втором тайме. В Москве болгарского чемпиона ждала еще одна экзекуция, общий счет противостояния говорит о подавляющем преимуществе «Спартака» - 11:2!

4. Сезон 1999/2000

2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Спартак» - «Партизан» (Югославия) — 2:0

«Партизан» (Югославия) - «Спартак» — 1:3

«Партизан» на следующий год не развалился так, как «Литекс», сербы оказались покрепче, но все равно уступили в обоих матчах в два мяча. В Москве забили Ширко и Тихонов, в Белграде Ширко оформил дубль, а точку с пенальти поставил Титов. Единственный мяч в составе «Партизана» забил 20-летний Матея Кежман. Это противостояние примечательно еще и тем, что с него началась дружба фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды».

5. Сезон 2006/2007

2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Шериф» (Молдова) - «Спартак» — 1:1

«Спартак» - «Шериф» (Молдова) — 0:0

3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Слован» (Чехия) - «Спартак» — 0:0

«Спартак» - «Слован» (Чехия) — 2:1

Пусть и через продолжительную паузу в семь лет, но «Спартак» в третий раз подряд прошел лигочемпионскую квалификацию и добрался до группового этапа, причем на этот раз пришлось убрать с пути двух соперников. «Шериф» Леонида Кучука обыграть так и не удалось, но «Спартак» вышел в следующий раунд благодаря голу на выезде. В Либереце команда Владимира Федотова в третий раз в том отборе сыграла вничью, а вот в «Лужниках» уже была победа 2:1 с голами Моцарта и Павлюченко.

6. Сезон 2007/2008

3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Спартак» - «Селтик» (Шотландия) — 1:1

«Селтик» (Шотландия) - «Спартак» — 1:1 (по пенальти 4:3)

Из своих первых пяти отборов в еврокубках «Спартак» успешно прошел четыре, но потом все поменялось. Переломным моментом стало упорное соперничество с «Селтиком», в котором удача улыбнулась шотландцам. В Москве была зафиксирована ничья 1:1, хотя «Спартак» играл с преимуществом и несколько раз небезосновательно претендовал на пенальти, которые ни в какую не хотел назначать немецкий арбитр Фандель. В Глазго были нереализованные пенальти в обе стороны по ходу матча, удаление Штранцаля, 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии одиннадцатиметровых ошиблись самые опытные спартаковцы — Титов и Калиниченко. Так Станислав Черчесов упустил шанс выступить со «Спартаком» в основной сетке Лиги чемпионов, да и чемпионство он в тот год проиграл «Зениту». Вернется, чтобы реваншироваться?

7. Сезон 2008/2009

3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Спартак» - «Динамо» (Украина) — 1:4

«Динамо» (Украина) - «Спартак» — 4:1

На следующий год «Спартак» подошел к квалификации Лиги чемпионов в растрепанном состоянии и уже в домашнем матче сгорел со счетом 1:4. Киевлянами, к слову, руководил Юрий Сёмин. После крупного поражения в Москве Станислав Черчесов отправился в отставку, в Киеве «красно-белыми» руководил временщик Ледяхов, но и итог тот же — 4:1. В сумме получается 8:2 и позорный вылет из Лиги чемпионов от принципиального еще с союзных времен противника.

8. Сезон 2011/2012

Раунд плей-офф Лиги Европы

«Легия» (Польша) - «Спартак» — 2:2

«Спартак» - «Легия» (Польша) — 2:3

В следующий раз «Спартак» пылил в квалификации уже при Валерии Карпине, и это была Лига Европы, а не Лига чемпионов. От попадания в групповой раунд москвичей отделяла польская «Легия», а приключения начались уже в Варшаве, где хозяева дважды выходили вперед, а Ари дважды сравнивал счет. В Москве «Спартак» начал за здравие — с двух голов братьев Комбаровых, но потом позволил «Легии» перевернуть ход встречи и выиграть 3:2, причем решающий мяч был забит на последних секундах. Что любопытно, все три автора голов в составе «Легии» позже приехали играть в РПЛ : Януш Гол пять лет отбегал за «Амкар», Мацей Рыбус играл за «Ахмат», а после командировки во Францию присоединился к «Локомотиву», а Михал Кухарчик этим летом подписал контракт с «Уралом».

9. Сезон 2012/2013

Раунд плей-офф Лиги чемпионов

«Спартак» - «Фенербахче» (Турция) — 2:1

«Фенербахче» (Турция) - «Спартак» — 1:1

Между двумя фиаско под руководством Валерия Карпина «Спартак» преодолел квалификацию, причем в Лиге чемпионов, ведомый Унаи Эмери. Битву с «Фенербахче» «красно-белые» начали с домашней победы 2:1 (отличились Эменике и Дмитрий Комбаров), в Стамбуле быстрый гол забил Ари, но турки не планировали сдаваться, поэтому «Спартаку» пришлось туго, особенно в концовке после удаления Деми де Зеува. Однако нужный результат москвичи отстояли.

10. Сезон 2013/2014

Раунд плей-офф Лиги Европы

«Санкт-Галлен» (Швейцария) - «Спартак» — 1:1

«Спартак» - «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 2:4

После короткого периода работы Унаи Эмери на тренерский мостик вернулся Валерий Карпин, чтобы снова потерпеть фиаско в раунде плей-офф Лиги Европы. На выезде «Спартак» добился приемлемого результата — 1:1, причем Юра Мовсисян открыл счет. В Москве другой армянский футболист — Арас Озбилис, отличился уже на 1-й минуте, но после этого «Спартак» развалился, пропустив три мяча уже к перерыву.

11. Сезон 2016/2017

3-й квалификационный раунд Лиги Европы

АЕК (Кипр) - «Спартак» — 1:1

«Спартак» - АЕК (Кипр) — 0:1

А вот этот вылет и шокирующий гол Ивана Тричковски на последних минутах московского матча спустя время болельщики «Спартака» стали вспоминать с теплотой и благодарностью. Дело в том, что после этого позора отправился в отставку Дмитрий Аленичев, а на тренерский мостик взобрался Массимо Каррера, который впервые за 16 лет сделал «Спартак» чемпионом.

12. Сезон 2018/2019

3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

ПАОК (Греция) - «Спартак» — 3:2

«Спартак» - ПАОК (Греция) — 0:0

Впрочем, Массимо Каррера тоже замазался квалификационной неудачей. «Спартак» в последнем туре сезона 2017/18 упустил вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов, а в квалификации проиграл греческому ПАОКу. В первом матче «красно-белые» вели 2:0, но уступили 2:3, а Промес не реализовал пенальти. В Москве команду подставил Луис Адриано, удалившийся за неспортивное поведение, вдесятером «Спартак» на гол не наиграл и отправился в Лигу Европы.

Резюме

«Спартак» 12 раз пытался пробиться в основные сетки еврокубков через квалификационные раунды и провалил больше половины попыток — 7. Причем в последнее время картина просто ужасная: только один из семи последних заходов в квалификации завершился успешно — когда обыграли «Фенербахче» под руководством Эмери. Чтобы достигнуть цели в этом сезоне, нужно пройти не только «Тун», но и еще одного противника в раунде плей-офф (вероятнее всего, «Брагу»). Но задумываться о будущем рано, потому что даже победа со счетом 3:2 на выезде и невысокий, казалось бы, класс «Туна» не являются гарантией продолжения борьбы в Лиге Европы. Не расслабляйся, «Спартак»!

Побежденные в квалификации еврокубков соперники: «Кроация», «Литекс», «Партизан», «Шериф» и «Слован» (в рамках одного сезона), «Фенербахче».