Последний полёт «Пахтакора»

вчера, 08:04

«Соккер.ру» вспоминает самобытную команду из Советского Узбекистана, погибшую в авиакатастрофе.

День, когда погибла команда

Сорок лет назад, 11 августа 1979 года в небе над Днепропетровском разыгралась страшная трагедия. Столкнулись два пассажирских самолёта Ту-134. На одном из лайнеров в Минск на матч с местным «Динамо» направлялся ташкентский «Пахтакор».

В катастрофе погибли тренер Идгай Тазетдинов, администратор Мансур Табжанов, врач Владимир Чумаков. И футболисты: вратарь Сергей Покатилов, защитники Алимджан Аширов, Юрий Загумённых, Николай Куликов, полузащитники Михаил Ан, Александр Корчёнов, Равиль Агишев, Владимир Сабиров, Владимир Макаров, Константин Баканов, нападающие Владимир Фёдоров, Виктор Чуркин, Шухрат Ишбутаев, Сирожитдин Базаров. Почти весь основной состав. Были травмированы и не полетели в Минск защитник Анатолий Могильный и нападающий Туляган Исаков. Вратарь Александр Яновский отправился в столицу Белоруссии на день раньше, чтобы сыграть за дубль. Старший тренер Олег Базилевич по семейным обстоятельствам отлучился в Сочи. Олег Петрович уже потом узнал, что его команда погибла.

В Советском Союзе старались не говорить о катастрофах. Но скрыть гибель целой команды высшей лиги было невозможно. Трагедия «Пахтакора» стала горем для всего народа нашей страны. Молодые, здоровые парни ещё вчера выходили на поле, гоняли мяч, забивали голы, радовались и радовали, огорчали и огорчались. И вот теперь их нет. А ведь у каждого остались семьи, родные и близкие.

Михаил Ан считался одним из сильнейших полузащитников страны. Его неоднократно приглашали в другие команды. Если первый кореец в сборной СССР принял бы предложение, то его стаж в главной команде страны не ограничился двумя матчами. Ан мог не лететь в Минск, был травмирован. Но всё же решил поддержать товарищей в гостевой встрече. Хранил верность родному клубу нападающий Владимир Фёдоров. Третий их товарищ, ещё один талант из Ташкента Василис Хадзипанагис за четыре года до трагедии уехал на этническую родину. Воспитанник ташкентского футбола считается одним из сильнейших футболистов Греции. Даром что всю греческую часть карьеры провёл в скромном «Ираклисе». И, сыграв один раз за олимпийскую сборную СССР , Василис уже не мог играть за греков на международном уровне.

Незадолго до беды

«Пахтакор» вернулся в высшую лигу осенью 1977 года вместе со «Спартаком» и занял 11 место. С сезоном-89 в Ташкенте связывали большие надежды. Тем более что сложился интересный ансамбль. Два надёжных вратаря – Александр Яновский и Сергей Покатилов. Крепкая оборона - воспитанник «Пахтакора» Алимджан Аширов справа, бывший игрок «Зенита» Юрий Зугумённых слева, в центре Анатолий Могильный и Николай Куликов. Александр Корчёнов мог сыграть в обороне и средней линии. Полузащитник Владимир Макаров становился бронзовым призёром в составе «Черноморца». Уже упомянутый Михаил Ан за победу на молодёжном чемпионате Европы носил довольно редкое и почётное звание мастер спорта международного класса. Так же, как и его товарищ по молодёжке Владимир Фёдоров. Ещё один полузащитник – техничный, лёгкий Константин Баканов вернулся в футбол после тяжёлой травмы. И сильная линия атака – Владимир Фёдоров, Туляган Исаков, Виктор Чуркин. Тренировал команду Александр Петрович Кочетков.

«Пахтакор» мощно начал чемпионат 1979 года. В первом туре было обыграно московское «Торпедо» 2:1. Затем пришла очередь киевского «Динамо». Виктор Чуркин забил единственный мяч в конце встречи. После победы над «Крыльями Советов» ташкентцы уверено возглавляли таблицу с шестью очками из шести возможных.

Первый выезд предстоял в Москву. «Спартак», ещё не напоминавший будущего чемпиона, с южанами не справился. Но чемпион действующий - тбилисское «Динамо» - нанес «Пахтакору» первое поражение в сезоне. Зато какое. В ворота Яновского влетели четыре безответных мяча.

А потом последовал спад. В восьми следующих турах ташкентцы лишь два раза сыграли вничью. Остальные встречи были проиграны. После домашнего поражения от «Арарата» недавний лидер опустился на 15 место. Но потом дела снова пошли на поправку. Возможно, помогла смена тренера. В июле на должность старшего тренера был приглашён Олег Базилевич, в недавнем прошлом правая рука Валерия Лобановского в Киеве.

На Спартакиаде сборная Узбекистана, составленная из игроков «Пахтакора», выступила неудачно. Третье место в группе. Но Олега Базилевича вряд ли это сильно огорчило. Все надежды ташкентцев были связаны со вторым кругом. Первую половину клуб из Ташкента завершил восьмым.

Второй круг «Пахтакор» начал с победы над «Зарёй» 3:1. Фёдоров, Чуркин и Корчёнов не могли знать, что эти голы – последние в их жизни. Через три дня команде предстояло лететь в Минск…

С миру по нитке

Но жизнь продолжалась. Нужно было срочно создавать новый «Пахтакор». На помощь пришли многие клубы, делегировавшие в Ташкент своих футболистов. Из Ростова приехал младший брат погибшего Виктора Чуркина. Московское «Динамо» командировало Андрея Якубика, «Спартак» - Валерия Глушакова и Сергея Башкирова, ЦСКА – Михаила Бондарева, а «Торпедо» - Анатолия Соловьева. Прибыли минчанин Пётр Василевский, одессит Владимир Нечаев, тбилисец Зураб Церетели, львовянин Сергей Страшненко, Нуритдин Амриев из Душанбе. В главную команду республики влились футболисты из узбекских команд второй лиги, подтянулась собственная молодёжь – Геннадий Денисов, Константин Новиков.

Вылететь «Пахтакор» не мог. Ни в 1979 году, ни в двух следующих сезонах. Но это не означало, что чемпионат можно было доигрывать как попало. Нужно было бороться. Хотя бы ради памяти погибших товарищей.

Новый «Пахтакор» вышел на поле в Ереване через три недели после трагедии. Валерий Глушаков первым добился успеха, но «Арарат» ответил тремя голами. Зато в Ташкенте созданная наспех команда нанесла поражение чемпиону страны тбилисскому «Динамо». 50 тысяч зрителей наблюдали за рождением нового «Пахтакора».

Команда играла по-разному. Могла обыграть «Зенит», дать бой в Киеве, отобрать очки у «Спартака». Могла развалиться в Донецке или в Москве, на торпедовском стадионе, когда пять из шести мячей в ворота южан отправил Николай Васильев. Но в итоговой таблице «Пахтакор» расположился на девятом месте. Перед вылетом в Минск он был восьмым. Не уронили новобранцы честь погибших товарищей.

Но до возрождения «Пахтакора» было ещё далеко. Не все командированные прижились в Ташкенте. Многие помогли в семьдесят девятом и вернулись домой. Приехали новые бойцы – Алексей Петрушин, Манучар Мачаидзе. Андрей Якубик вернулся было в московское «Динамо», но вскоре снова оказался в Ташкенте и стал душой команды. В 1980-м ташкентцы заняли 16 место, а через год – последнее, восемнадцатое. Сохранил прописку благодаря иммунитету от вылета.

Зато в 1982 году, когда ташкентцы уже могли вылететь, команда Йштвана Секеча взлетела на шестое место, показав прекрасную игру. «Соккер.ру» об этом уже рассказывал.