Пионеры из Роттердама

вчера, 17:07

«Соккер.ру» рассказывает, как Кубок чемпионов впервые приехал в Голландию.

Роттердамский «Фейеноорд» заметно уступает своему главному недругу «Аяксу» по числу завоёванных титулов. И вряд ли в обозримом будущем «Фейе» догонит аяксидов. Но есть одно достижение, которое «Аякс» уже не отберёт. Именно «Фейеноорд» в 1970 году стал первым представителем Нидерландов, выигравшим Кубок чемпионов.

Сватовство Хаппеля

И сделано это было под руководством австрийского тренера Эрнста Хаппеля. Ещё не получившего всемирной известности. На родине Хаппеля вообще недооценивали. До отъезда в Голландию он так и не получил возможность реализовать свои задумки на практике. Максимум - доверили бывшему защитнику сборной Австрии должность спортивного директора «Рапида». Поэтому 37-летний Эрнст был рад предложению из Гааги, за считанные часы собрал вещи и отправился тренировать АДО «Ден Хааг».

Нельзя сказать, что Хаппель быстро добился успеха. Напротив, он шёл к своему первому триумфу шесть лет. Но когда «аисты» из Гааги обыграли в финале Кубка «Аякс» Ринуса Михелса, его заметили. Увидели, что за игру пытается прививать австрийский специалист - коллективный прессинг, офсайдные ловушки, персональная опека. Другое дело, что потенциал «Ден Хааг» был не слишком велик, и выигрыш Кубка был потолком «аистов».

«Фейеноорд» долго, почти год уговаривал Хаппеля. За это время роттердамцы сделали дубль под руководством Бена Петерса. Казалось бы, что ещё надо. Но Петерсу пришлось уйти со словами «Это часть нашей профессии». Сам же Эрнст испытывал некую неловкость в отношении предшественника. И понимал, что от него ждут большего. Тем более что Петерс оставил хорошее наследство. «Фейе» обладал вторым по силе составом в Голландии.

Молодой вратарь Эдди Трейтел вытеснил из ворот своего тёзку - Эдди Питерса-Граафланда. Справа в обороне действовал Пит Ромейн, на левый фланг из «Аякса» пришёл Тео ван Дёйвенбоде. Капитан команды «Железный Ринус» - Ринус Исраэл - занимал самый ответственный пост - заднего центрального защитника. Передний был Тео Ласеромс. В резерве ветераны Гус Хак с Куном Верхуном и молодые - Юп ван Дале, Матейс ван Томм.

В опорной зоне трудился Вим Янсен, выполнявший гигантский объём работы. Благодаря Янсену получали возможность творить Вим ван Ханегем и соотечественник Хаппеля Франц Хазиль. Кун Мулейн бегал слева, а Хенк Вери - справа. Обычно Хаппель использовал одного ярко выраженного форварда - шведа Уве Киндвалля. Иногда выходили сразу два нападающих - Киндвалль и Руд Гелс. Гелс, которому приходилось играть и в средней линии, и на флангах, был не в восторге, что им «затыкают дыры». И по окончании сезона 1969/70 ушёл в «Гоу Эхэд Иглз». Также под рукой у тренера были полузащитник Роб Тёйнс, Пит Враудойнт и нападающий Хенк ван Леевен.

Не только один Руд Гелс чувствовал себя неуютно с новым тренером. Конфликтовал и грозил уйти плеймейкер Вим ван Ханегем, которого Хаппель заставлял много работать без мяча и в тренажёрном зале. Вим считал это нечто подобным заколачиванию гвоздей микроскопом. Но Хаппель смог убедить полузащитника, что эти нагрузки необходимы прежде всего самому ван Ханегему. Правда, осенью 1969-го дело доходило до открытых конфликтов и едва не обернулось отчислением Вима.

Вынос «Милана»

«Фейе» начал чемпионат с четырёх побед, а в сентябре команде предстояло начать кампанию в Кубке чемпионов. Первым соперником был «КР Рейкьявик». В столице Исландии роттердамцы разгромили островитян с результатом 12:2, настолько неравны были силы соперников. Дома команда Хаппеля ограничилась четырьмя голами.

В чемпионате Голландии «Аякс» и «Фейеноорд» долго шли без потерь, обыгрывая всех на своём пути. Первым осечку допустил чемпион, не справившийся дома с земляками из «Спарты». Это была первая из 11 ничьих, которые не позволили «Фейе» подтвердить свои чемпионские полномочия. Но тогда мало кто расстраивался из-за первой неудачи. Ведь в одной восьмой финала Кубка чемпионов голландцам противостоял обладатель трофея «Милан». И шансы пройти итальянский клуб были невелики.

В Милане хозяева забили уже на девятой минуте. Франц по паспорту и аргентинец по происхождению Нестор Комбен на девятой минуте распечатал ворота Трейтела. Но этим «Милан» и ограничился. Вим ван Ханегем справился со свалившейся на него черновой работой - связал по рукам и ногам своего коллегу Джованни Лодетти. Вим Янсен нейтрализовал Джанни Риверу.

Через две недели в Роттердаме героями стали два Вима. Янсен распечатал ворота Фабио Кудичини на шестой минуте, а ван Ханегем забил второй мяч, выведший голландцев в четвертьфинал.

В чемпионате страны «Фейе» вернулся на первое место, одержав победу в De Klassieker. Игра катилась к нулевой ничьей, пока левый защитник Тео ван Дёйвенбоде не завершил рейд к воротам аяксидов точным ударом. Но ближе к зиме команда Хаппеля стала всё чаще делить очки. «Аякс» сначала догнал клуб из Южной Голландии, а потом вылез вперёд. Даром что «Фейе» оставался непобедимым. Потом претенденты на чемпионство снова сравнялись, и в таблице воцарилось двоевластие.

Тем временем возобновились матчи Кубка чемпионов. В четвертьфинале предстояло сыграть с берлинским клубом «Форвертс». Первый матч проходил в столице ГДР . Непогода - дождь и заморозки превратили поле в каток. Футболисты обеих команд не играли, а мучились. В итоге нулевая ничья. В Роттердаме немцы бились отчаянно. Но капитулировали после голов Уве Киндвалля и Хенка Вери. Голландцы вышли в полуфинал, где им в соперники досталась польская «Легия». Вторую пару составили британские коллективы - «Селтик» и «Лидс». Шотландцы прошли «Фиорентину», а ранее - «Бенфику» благодаря жребию. В 1/8 финала соперники обменялись победами с одинаковым счётом 3:0. Послематчевые пенальти ещё не изобрели, поэтому пришлось прибегнуть к игре в орла и решку.

В чемпионате «Фейеноорд» начинал отставать. Причина - необязательные ничьи. Например, после 25 туров роттердамцы, не имея в пассиве ни единого проигрыша, отставали от «Аякса» на три очка. Ибо «Фейеноорд» семь раз заключал мир с не самыми сильными оппонентами, «Аякс» же только дважды делил очки. Но приоритетом для команды Хаппеля стал Кубок чемпионов, ещё ни разу не покорявшийся голландским командам.

Матч в Варшаве напомнил встречу в Берлине. Тоже страдания вместо футбола. Но не из-за гололёда, а по причине тропического ливня, обрушившегося на столицу Польши. Система дренажа была далека от совершенства, и разбухший мяч то и дело застревал в лужах. Два нуля на табло стали закономерным исходом первого полуфинала. А в Роттердаме было сухо и светило солнышко. Янсон выключил из игры лидера поляков Казимежа Дейну, а ван Ханегем и Хазиль забили по мячу во ворота Владислава Гротыньского. Дорога в финал была открыта.

А в чемпионате «Фейеноорд» никак не мог выиграть. Ещё пара ничьих, и отставание от «Аякса» выросло до пяти очков. И вот соперники сошлись в Амстердаме. Только победа оставляла южанам малюсенький шанс на подтверждение полномочий. «Фейе» вёл 3:1, но потом нечто несусветное начал вытворять вратарь Эдд Трейтел. Йохан Кройф и Вим Сюрбиер воспользовались ошибками голкипера - 3:3. Судьба чемпионства была предрешена. Тем более что в следующем туре «Фейеноорд» в седьмой (!) раз подряд сыграл вничью. На этот раз с «Утрехтом».

Строка в истории

Фаворитом финала считался «Селтик», двумя годами ранее выигравший «ушастый кубок». Команда Джока Стейна не стала слабее. В полуфинале чемпион Шотландии дважды обыграл «Лидс». Правда, Стейн старался изгонять из команды шапкозакидательские настроения. Ведь недооценка соперника привела к поражению «хупс» в финале Кубка Шотландии от «Абердина».

Игрокам «Фейеноорда» пообещали щедрые премиальные в размере пятой части годового оклада. Хаппель придумывал разные способы нейтрализации лидера «Селтика» Джимми Джонстона. Были и перемены в составе. Растерявшего уверенность Трейтела в воротах сменил ветеран Эдди Питерс-Граафланд.

А тут ещё забастовка в Милане, едва не сорвавшая финал. Вплоть до последнего дня не было известно, состоится ли встреча вовремя. Состоялась. Но такая нервотрёпка не добавила настроения никому из претендентов.

Джимми Джонстон оказался под жёсткой опекой. Правого нападающего, получившего за проворность прозвище Блоха, передавали из рук в руки Янсен, ван Ханегем. ван Дювенбоде и Хазиль. Один раз не углядели, и на 30-й минуте «Селтик» получил право на штрафной. Левый защитник Томми Геммел пробил мимо стенки, а Питер-Граафланд, обзор которому закрыл... судья, увидел мяч в воротах.

И как же вовремя, всего через три минуты отыграл этот мяч Исраэл. «Железный Ринус» пришёл в противоположную штрафную на розыгрыш штрафного и забил важнейший гол в своей биографии. Мяч летал по штрафной «кельтов», пока не нашёл голову голландца.Тяжёлое противостояние продолжилось. Джонстону отбили все ноги. Один раз его завалили в штрафной, но итальянский арбитр Кончетто Ло Белло пропустил этот эпизод.

Основное время кончилось. Дополнительное тоже приближалось к концу. Ничья 1:1 предполагала переигровку. Но «Фейеноорд» не стал откладывать выяснения отношений. За три минуты до окончания четвёртого тайма Уве Киндвалля сбили в штрафной. Пока судья искал свой свисток, Уве остался на ногах и перебросил мяч над вратарём Эваном Уильямсом. «Селтик» был бы рад пенальти, но мяч был доставлен на центр. А через три минуты свисток возвестил об исторической победе «Фейеноорда».

Чемпионат страны «Фейе» доиграл, оставшись на втором месте. Своё единственное поражение роттердамцы потерпели уже в роли клубного чемпиона Европы, уступив в Эйндховене ПСВ 0:3. Но это уже мало кого волновало.

Через год Эрнст Хаппель вернул «Фейеноорду» чемпионский титул и выиграл Межконтинентальный кубок. Правда, в Кубке чемпионов поход закончился, толком не начавшись. «Фейе» сошёл с дороги, уступив чемпиону Румынии «Араду» за счёт мяча, пропущенного дома - 1:1 и 0:0. Но сам трофей остался в Нидерландах. Просто с помощью «Аякса» переехал из Роттердама в Амстердам.