Его прощальный поклон

вчера, 15:31

«Соккер.ру» рассказывает о последнем сезоне Эрика Кантона в футболке «Манчестер Юнайтед».

Наш последний рассказ об истории «Манчестер Юнайтед» был посвящён сезону 1995/96, в котором команда Алекса Фергюсона вернула себе чемпионский титул. Во многом благодаря смелому решению тренера бросить в бой «птенцов Ферги», - молодых Дэвида Бекхэма, Пола Скоулза, Никки Батта, братьев Гари и Фила Невилла.

Убийца с лицом ребёнка и другие новички

Реконструкция состава продолжилась и летом девяносто шестого. Ушёл в «Бирмингем Сити» постаревший капитан Стив Брюс. Пол Паркер стал футболистом «Дерби Каунти». Ли Шарп перебрался во враждебный «Лидс». Вратарь Тони Котон, не сыгравший ни одной встречи, был продан «Сандерленду».

Главным приобретением считался чешский полузащитник Карел Поборски, один из героев недавно прошедшего в Англии чемпионата Европы. За него было уплачено три с половиной миллиона фунтов. Ещё один игрок средней линии голландец Хорди Кройф тоже сыграл на Евро, но не так ярко как чех. Поэтому сын великого Йохана Кройфа и стоил в два раза меньше. Пополнили ряды два норвежца. Довольно опытный защитник «Бешикташа» Ронни Йонсен должен был заменить Брюса в центре обороны. Фамилию второго до сих пор произносят по-разному. Вы уже догадались, что речь идёт о нынешнем тренере МЮ Оле-Гуннаре Сульшере или Оле-Гуннаре Сольскьяере. Кому как больше нравится. Автор этих строк когда-то пытался выяснить у самого скандинава, как же правильно его звать-величать. Услышал труднопроизносимое, нечто среднее между упомянутыми выше двумя версиями. Новому нападающему, купленному у «Мёльде» за полтора миллиона, было тогда 22 года. На вид же Оле-Гуннар выглядел школьником даже не старших классов. В скором времени к нему приклеится прозвище «убийца с лицом ребёнка». Вратарь Раймонд ван дер Гоув стал «Чистым свитером» ещё в Голландии, где на совесть защищал ворота «Витесса». В Англию он перебрался с простой целью – быть дублёром своего ровесника Петера Шмейхеля.

Шмейхель по-прежнему глыбой возвышался в воротах «красных дьяволов». Упомянутый выше ван дер Гоув покорно занял место на лавочке. Гари Невилл мог делить должность правого защитника с младшим братом Филом. Фил Невилл мог подменить Денниса Ирвина слева, если была на то надобность. В центре Фергюсон выбирал различные сочетания из Ронни Йонсена, Гари Паллистера и Дэвида Мэя.

Справа в полузащите Дэвид Бекхэм, стремительно обретавший звёздный статус. На левом краю носился неутомимый Райан Гиггз. Рой Кин трудился в опорной зоне, но когда ирландца подводило здоровье, его успешно подменял рыжий Никки Батт. Ещё один рыжеволосый – Пол Скоулз располагался ближе к линии атаки. Естественно, Фергюсон пытался ввести в состав Карела Поборски и Хорди Кройфа. Но чех напрочь проиграл конкуренцию Бекхэму, а голландец и не особо соперничал со Скоулзом. Разве что в самом начале сезона Кройф-младший забил два мяча и погас. Оба приобретения оказались по сути бесполезными.

Капитанская повязка перекочевала от Стива Брюса к Эрику Кантона. Французу было тридцать лет, он находился на пике карьеры. С годами к мастерству прибавилась мудрость. В напарники «Короля Эрика» планировался Энди Коул, который едва не покинул коллектив. Его хотели обменять на лидера «Блэкберна» Алана Ширера, но сделка сорвалась. Алан предпочёл вернуться в «Ньюкасл». Коул остался, даже получил свой фирменный девятый номер. Но в матче с резервистами «Ливерпуля» Энди постигло несчастье. Защитник мерсисайдцев Нил Раддок сломал нападающему «Юнайтед» ногу в двух местах, чем испортил Коулу сезон.

Вот тут-то и пригодился Сульшер, быстро нашедший общий язык с Кантона. Норвежец проявил себя, как умелый бомбардир. Забивал много и все важные голы. Надобности в услугах ветерана Брайана Макклера уже не было. Некогда грозный шотландец довольствовался выходами на замены.

Три проигрыша на ровном месте

Главный соперником «красных дьяволов» снова виделся «Ньюкасл», упустивший чемпионский титул. Тем более что за «сорок» теперь играл Алан Ширер. Но в матче за Черити Шилд превосходство чемпионов было подавляющим. Два безответных гола до перерыва, два – после. Да и стартовая встреча чемпионата внушила оптимизм – крупная победа над «Уимблдоном» в Лондоне. А потом вдруг последовали три ничьи – с «Эвертоном», «Блэкберном» и «Дерби Каунти». Но даже следующего отрезка – четыре победы и ничья оказалось недостаточно для того, чтоб вернуться на первое место. Наверху друг друга сменяли «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасл». Но отставание не выглядело каким-то серьёзным. Тем более что МЮ предстоял скорый визит на север Англии, в город на реке Тайн.

«Ньюкасл» припомнил и упущенный титул, и 0:4 в игре за Черити Шилд. Алекс Фергюсон уже забыл, когда его команду громили с разницей в пять мячей. Начало разгрому положил Даррен Пикок, потом добавил Давид Жинола. Во втором тайме Петер Шмейхель вытащил из сетки ещё три мяча – после ударов Леса Фердинанда, Алана Ширера и Филиппа Альбера. Большой Датчанин тоже запамятовал, когда ему забивали пять мячей.

Но через несколько дней Шмейхель пропустил шесть. Уже от «Саутгемптона». Чемпионы ответили тремя голами, сделав разгром менее крупным – 3:6. Причём сильнейший игрок «святых» в 90-е Мэтт Ле Тиссье ограничился одним точным попаданием. Три раза отличился Эгиль Остестад, дважды – Эйял Беркович.

Но двумя разгромами беды «Манчестера» не ограничились. Команда Фергюсона проиграла в третий раз подряд, уже дома, «Челси» - 1:2. «Красные дьяволы» переместились на шестое место, а отставание от «Ньюкасла» составило уже 8 очков. В Лиге чемпионов тоже всё было весьма сумрачно – две победы, два проигрыша. И шансы МЮ и «Фенербахче» занять второе место (первое забронировал «Ювентус») были примерно равны.

Спокойствие, только спокойствие

Но Алекс Фергюсон не видел повода для паники. Даже после проигрыша «Юве» в домашней встрече и вылета из Кубка Лиги от «Лестера». Тренер знал, что скоро дела пойдут на лад. Старались вчерашние «птенцы», исправно забивал Сульшер, а главное - горели глаза у Кантона. Эрик был настоящим капитаном. И на поле, и в раздевалке. И если игра не складывалась, то он сам вносил необходимые коррективы.

В Лиге чемпионов из группы вышли, сумев опередить «Фенербахче». В чемпионате тоже всё наладилось. Тот злосчастный проигрыш «Челси» оказался точкой отсчёта для беспроигрышной серии из 17 встреч. Новый год «красные дьяволы» встретили третьими, в январе переместились на второе место, а 1 февраля уже красовались во главе таблицы. Правда, пришлось пожертвовать Кубком Англии – уступили «Уимблдону». Выздоровели Коул и Кин, игра обрела былую стройность.

В четвертьфинале Лиги чемпионов ощутил силу чемпионов Англии на себе «Порту», получивший четыре пробоины на «Олд Траффорд». Ответный матч превратился в формальность. В первенстве страны «Ньюкасл» пытался наступать на пятки, но к марту «сороки» выдохлись. Ещё раньше отказались от претензий на чемпионство «Арсенал» с «Ливерпулем». Даже необязательные проигрыши «Сандерленду» и «Дерби Каунти» не стали помехой на пути к очередному чемпионству.

Прощай, Король

Мечту о выигрыше Лиги чемпионов снова пришлось отложить до лучших времён. В полуфинале «Юнайтед» дважды проиграл дортмундской «Борусссии». Тем злее были «красные дьяволы» в Премьер-Лиге. Биты в гостях «Блэкберн» и «Ливерпуль». И за три тура до финиша «Манчестер Юнайтед» снова стал недосягаем. Матч с «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд», которому предрекали роль чуть ли не кульминационного, превратился в товарищеский. И завершился с самым скучным счётом на свете.

Но радость от победы в чемпионате – четвёртой под предводительством Фергюсона, оказалась с горчинкой. Объявил об уходе из футбола Эрик Кантона. В тридцать лет, пребывая в отличной форме.

Я просто утратил страсть к игре. Ещё в юности, когда мне было лет 20, я решил, что закончу карьеру сразу же, как потеряю удовольствие от игры. Я бы это сделал, в любом возрасте, даже ещё будучи молодым. Мне тогда не верили, но я сделал именно так.

Вот такое признание сделал Эрик через 20 лет, что побудило его принять столь неожиданное решение, которое, возможно, стоило ему и нескольких чемпионских титулов, и выигрыша Лиги чемпионов. Да что там стесняться и золотой медали чемпиона мира. Тренер сборной Франции Эме Жаке мог бы найти общий язык со строптивцев, но Кантона не передумал, и ушёл из большого футбола чемпионом.

Несмотря на все уговоры остаться, Эрик был твёрд и последователен. После его внезапного ухода, «Манчестер Юнайтед» срочно понадобился новый нападающий. И такой был найден очень быстро в лице ровесника Кантона Тедди Шерингема из «Тоттенхэма». Тогда этот переход казался стопроцентной неудачей. Однако Тедди суждено было стать одним из героев клуба.