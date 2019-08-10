Взросление гегемона

вчера, 13:10

«Соккер.ру» рассказывает, как «Лион» под руководством Поля Ле Гуэна подтвердил свои чемпионские полномочия.

Наш первый рассказ о «Лионе» был посвящён команде Жака Сантини, выигравшей в 2002 году титул чемпиона. Но после этой победы и неудачи сборной Франции на чемпионате мира Жак Сантини оставил «ткачей» ради национальной команды. Президенту Жану-Мишелю Ола пришлось в срочном порядке искать нового тренера.

Упрямый бретонец

Выбор пал на Поля Ле Гуэна, бывшего полузащитника «Пари Сен-Жермен», а ранее «Бреста» и «Нанта». Бретонец не был звёздным игроком, однако являлся одним из тех, на ком держался ПСЖ девяностых. Упрямый, работоспособный, выносливый, исполнительный. Завершив карьеру футболиста, Поль Ле Гуэн возглавил «Ренн», где проработал два года. Поставил скромной команде вполне осмысленную игру, нашёл и раскрутил двух африканских звёзд - бурундийца, затем конголезца Шабани Нонда и сенегальца Эль-Хаджи Диуфа. Вытащив «красно-чёрных» на шестое место, Поль вдруг взял перерыв в работе сроком на один год. Отдохнув хорошенько, он принял предложение «Лиона», - клуба, к которому ранее не имел никакого отношения.

Состав чемпионов за лето скорее ослаб, чем усилился. Два ведущих игрока - полузащитник Марк-Вивьен Фоэ и нападающий Стив Марле - уехали в Англию - соответственно в «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Защитник Яцек Бонк стал игроком «Ланса», а игрок средней линии Пьер Легль примерил форму «Монпелье». Пополнил ряды лидер «Гавра» Викаш Дорасо. Невысокий полузащитник индийского происхождения должен был усилить опорную зону. Равно как и 21-летний малиец Мамаду Диарра. Молодой африканец уже имел солидный опыт выступлений за греческий ОФИ и голландский «Витесс». Третьим новичком стал молодой вратарь «Монпелье» Реми Веркутр, которому предстояло заменить на лавочке завершившего выступления Анджело Юга.

Наследство Сантини

И всё же Ле Гуэн получил очень достойное наследство от Сантини. Ворота защищал один из лучших голкиперов Франции Грегори Купе. Его давно прочили в основу сборной, ибо Фабьен Бартез уже утомил своей нестабильностью. Реми Веркутр покорно присел на лавочку. Линия защиты не претерпела больших изменений. Справа налево - Эрик Дефляндр, Патрик Мюллер, Касапа, Жереми Бреше. По сравнению с прошлым годом только Касапа прочно выдавил из стартового состава Жана-Марка Шанле. Помимо Шанле Ле Гуэн мог рассчитывать на Кристофа Дельмота, Жереми Берто и Флорана Лавилля.

В центре поля мощный кулак - мощный Мамаду Диарра и маленький Викаш Доразо выполняли черновую работу в опорной зоне. Жуниньо Пернамбукано успевал и в отборе, и в созидании. Кроме того, бразилец уже прослыл одним из лучших исполнителей штрафных. После его пушечных ударов рассыпались стенки и рвались сетки. Эрик Карьер был освобождён от оборонительных действий. Его задачей было замышлять и созидать. А также доказывать, что он второй после Зинедина Зидана плеймейкер Франции. Но тренеры сборной не уделяли Эрику много внимания. В резерве ждали своей очереди бразилец Эдмилсон, ветеран Филипп Виоло, молодняк в лице Бриана Бергоню и Флорана Бальмона. После ухода Стива Марле основной парой нападающих стала связка Сонни Андерсон - Сидней Гову. Им могли помочь Пегги Льюндула, Тони Верель и Фредерик Не.

Премьера Ле Гуэна на посту тренера «Лиона» пришлась на матч в Генгаме. Жуниньо Пернамбукано уже на третьей минуте пустил в ход своё дальнобойное оружие. Чемпионы вели по ходу встречи 3:1, но выпустили победу из рук. Секундомер арбитра отсчитывал 94 минуту, когда мало ещё кому известный Дидье Дрогба восстановил равенство.

В домашней игре с «Седаном» лионцы устроили настоящую охоту на «кабанов», разгромив тех с результатом 6:1. Пять из шести голов на счету бразильской бригады - Андерсон и Жуниньо по два мяча, ещё один точный удар произвёл Касапа. Ничья в Марселе тоже не могла испортить настроения. После трёх туров «Лион» шёл шестым. Но что такое два очка отставания после трёх игр. Тем более что в четвёртом туре благодаря хет-трику Андерсона была растерзана «Бастия» 4:1. Тем неожиданнее было первое поражение от «Сошо». Очередной штрафной Жуниньо принёс три очка в игре с «Лансом».

Болезни роста

А потом что-то пошло не так. Проигрыш «Нанту», - как же некстати получил красную карточку Диарра. А потом жёсткие 1:3 дома от «Монако». Чемпион сполз на десятое место. Там же и остался после ничьей с «Труа». После девяти игр 12 очков – по три победы, ничьи и поражения. Возник повод усомниться в правильности приглашения Ле Гуэна. Но «Лион» очень вовремя выиграл в Милане у «Интера» во втором туре Лиги чемпионов (в первом ступил «Аяксу»). Потом «ткачи» обыграли в гостях бывшую команду своего тренера – «Ренн». Единственный мяч в ворота Петра Чеха отправил Сидней Гову. Потом «ткачи» обыграли в гостях бывшую команду своего тренера – «Ренн». Единственный мяч в ворота Петра Чеха отправил Сидней Гову. А три безответных мяча в ворота лидера, «Осера», позволили несколько исправить общую картину. Шестое место и минус три очка от «Ниццы» с «Осером».

Тони Верель обеспечил выигрыш у «Аяччо», и вот «Лион» уже четвёртый. Драматично сложилась игра с «Ниццой» на домашней арене «Жерлан». Команда Ле Гуэна проигрывала 0:1, потом вырвалась вперёд и не удержала победный счёт - 2:2. Потеряв два очка, «ткачи» упустили возможность выйти на первое место.

В Лиге чемпионов пришлось довольствоваться третьим местом – вслед за «Аяксом» и «Интером». Третье место оставило лионцев в Европе – в Кубке УЕФА . Но ненадолго. Уже в декабре чемпион Франции уступил дорогу турецкому «Денизлиспору» – 0:0 и 0:1. Команда сосредоточилась на чемпионате страны. Красивая победа над «Бордо» 4:2, важные выигрыши у «Гавра» и «Страсбура». Казалось, вот уже в следующем туре чемпионы вырвутся вперёд из-за спины «Ниццы». Однажды выскочили. Но после проигрыша в Париже снова пришлось спуститься. Первый круг «Лион» завершил четвёртым, уступая два очка возглавившему чемпионскую гонку «Марселю». Плотность в таблице предполагала жаркую битву во второй половине чемпионата.

Приказ без подписи

Разгромленный в первом круге «Седан» дал бой на своём поле и не позволил себя обыграть. Пэгги Льюндула, славившийся умением забивать нужные голы, помог обыграть «Марсель». Но штурм вершины был отложен из-за неудачи на Корсике. «Бастия» как-то внешне легко обыграла чемпиона со счётом 2:0. Вперёд вырывались то «Ницца», то «Осер», то «Марсель». «Лион» же, проиграв, «Монако» во второй раз отступил на пятое место. Президент Ола дал команду искать нового тренера. Ле Гуэна планировалось уволить после завершения чемпионата. Соответствующее распоряжение, правда, без подписи первого лица, уже лежало в клубном офисе, и тренер знал о его существовании. А щель, отделявшая «ткачей» от лидера, росла. За десять туров до финиша два «Олимпика» - марсельский и лионский - находились на расстоянии в шесть очков. Притормозил «Марсель», но вперёд вырвался «Монако». Из всех претендентов на чемпионский титул команда Дидье Дешама виделась самой серьёзной. Исправно забивал Шабани Нонда, прекрасный сезон проводил маленький Людовик Жюли.

Но и монегаски не были безгрешны. Домашний проигрыш «Бордо», и большого отрыва как ни бывало. «Лион» подтянулся на третье место и уже отставал от команды из княжества и марсельских одноклубников всего на очко.

Наверное, «Марсель» должен был обыгрывать на «Велодроме» «Генгам», а «Монако» справиться на «Луи Втором» с соседями из «Ниццы». Но и те, и другие покинули домашние арены побеждёнными. А Эрик Карьер забил такой важный мяч в ворота «Гавра» и вытащил лионцев вперёд. Надолго ли? Ведь нестабильная игра команды Ле Гуэна предполагала, что это лидерство не окажется крепким.

Но «Лион» выиграл в Бордо. Затем сыграл вничью с «Лиллем» и позволил «Монако» себя догнать. Разница мячей - +28 против +20 была на стороне чемпиона. И как же помог «Пари Сен-Жермен», обыгравший монегасков в ничего не значившим для себя матче. А «Лион» перед этим удачно съездил в Страсбург, выиграв там 4:0. За три тура до финиша «ткачи» опережали ближайшего преследователя «Марсель» на два очка, а «Монако» – на три. От Ле Гуэна требовалось одно – вырулить в сложнейшей ситуации.

«Марсель» получил три мяча от «Сошо» и на этом успокоился. «Лион» же благодаря голу Андерсона победил ПСЖ . Чемпионство становилось всё более осязаемым. А в 37 туре стало реальностью после того как «Генгам» расправился с «Монако» 3:1. Ничья с «Монпелье» стала золотой, равно как и гол Жуниньо из штата Пернамбуко. Поль Ле Гуэн справился со своей миссией – защитил чемпионский титул. Можно было и проиграть в заключительный игровой день «Генгаму». Даже со счётом 2:4.

Жан-Мишель Ола порвал документ, на котором не хватало его подписи. Кредит доверия Ле Гуэну был продлён. Время подтвердило правильность этого шага. Три года бретонец командовал «ткацким цехом» и каждый раз приводил «Лион» на финиш первым.