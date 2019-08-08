Эй, вы трое. Подвиньтесь!

вчера, 17:10

«Соккер.ру» рассказывает о том, как Луи ван Гал сделал «Алкмар» чемпионом Голландии.

Вы уже знаете, как в 1981 году ведомый Георгом Кесслером АЗ -67 выиграл первое место. Но с тех пор чемпионом Голландии становились представители большой тройки – «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд». Монополия «трёх толстяков» продлилась 28 лет и была прервана опять же «Алкмаром».

Братец Луи, Луи, Луи

Предыдущий рассказ о «А-Зет» завершился тем, как Ко Адриансе уехал в «Порту». Президент Дирк Схеринга после некоторой паузы пригласил на должность главного тренера Луи ван Гала. Со сборной Голландии не получилось – «оранжевые» не попали на ЧМ -2002. Второе пришествие в «Барселону» также не принесло ван Галу ничего, кроме репутации самодура – выгнал Ривалдо, третировал аргентинцев и вообще создал нездоровую обстановку внутри команды. Устроился техническим директором в «Аякс» и там со всеми переругался. И вот про ван Гала вспомнили в клубе, где он заканчивал карьеру игрока.

Сначала изменений было немного. Ван Гал привел с собой Шоту Арвеладзе, забивавшего у него «Аяксе» не менее десятка за сезон и двух центральных полузащитников – Стейна Схарса из «Витесса» и Деми Де Зеува из «Гоу Эхэд Иглз». У «Спарты» приобрели форварда Данни Куверманса. Исландца Грейтара Стейнссона взяли в качестве замены уходившему в «Вильярреал» Яну Кромкампу. Кромкамп оказался не единственной потерей. В «Аякс» вернулся Линденберг, так и не заигравший в родном клубе. Нелисс понял, что после прихода Арвеладзе ему мало что светит, и собрал вещички в «Утрехт».

Увидеть переходный «Алкмар» - уже не адриансевский, но еще не вангаловский, мы могли видеть осенью 2006 года. Ибо АЗ достался в соперники по Кубку УЕФА самарским «Крыльям Советов»

Встреча в Самаре выдалась феерической - гол в один ворота, гол в другие. Восемь голов на любой вкус. «Крылышки» забили на два больше – 5:3. Приятно обыграть команду ван Гала, отгрузить пусть второму, но все же вратарю сборной Голландии пять штук и вообще выиграть с разницей в два гола. Однако три мяча, пропущенные дома, утянули волжан на дно. В ответной встрече «Крылья» вели после гола Бабы Адаму, получили гол в раздевалку и пропустили два мяча в конце встречи. К тому времени россияне играли в меньшинстве – Баба Адаму заработал очень глупое удаление. Кампания самарцев на этом завершилась. АЗ дошел до 1/16 финала, а там его выбил «Бетис».

В чемпионате Голландии «Алкмар» занял второе место. В регулярном чемпионате, ибо голландцы устроили еще после 34 туров дополнительный турнир за путевку в Лигу чемпионов. В полуфинале этого соревнования «Алкмар» неожиданно уступил «Гронингену» 1:3 и 2:1, и билет в Лигу достался «Аяксу». «А-Зет» довольствовался выходом в Кубок УЕФА . 22 гола Шоты Арвеладзе не принесли ему титул лучшего снайпера, разве угонишься за Хунтеларом, наколотившим 33 штуки.

Летом произошло много чего интересного. Дирк Схеринга выстроил новый стадион в южной части Алкмара. Арена получила название DSB – в честь главного спонсора, и могла принять 17 тысяч зрителей. Немного, на первый взгляд, но ведь АЗ приходилось долгое время ютиться на девятитысячной, морально устаревший «Хуте». Естественно, владельцу пришлось пойти на затраты, и чтобы как-то возместить был продан ряд игроков.

Сильнейший защитник Йорис Матейсен перешел в «Гамбург», восходящая звезда Рон Влар еще зимой оказался в «Фейе». Туда же отправился и Тиммер. Кстати, решение отпустить старика Хенка было весьма опрометчивым. Пришедший из «Аякса» австралиец Джоэй Дидулица очень скоро получил сильный удар по голове, и ворота АЗ на протяжении сезона защищали еще три голкипера. Темнокожий воспитанник «Аякса» Бой Ватерман своей рискованной игрой при отсутствии всякого повода рисковать напомнил носатого Оскара Мунса. Марокканец Халид Сину, еще более нестабильный и непредсказуемый товарищ, и ветеран Роналд Ватеррёйс, наконец-то принесший спокойствие на последний рубеж.

Сразу несколько новых бойцов появилось в полузащите – универсал Давид Мендиш, выходец с Островов Зеленого Мыса, немец Симон Циоммер, так и не нашедший применения своим силам в родном «Шальке», зато уже засветившийся в Голландии, бельгийский левша Мартин Мартенс, воспитанник «Андерлехта», засветившийся в «Валвейке». Бегунка Муссу Дембеле, самого быстрого на тот момент футболиста Европы, ван Гал присмотрел в «Виллеме». И как разместить всю эту братию в средней линии и залатать дыры в обороне? Ван Гал откомандировал в защиту Де Зеува и Мендиша, но их в любой момент могли подменить и Циоммер, и Схарс, ставший капитаном команды. Это уже был новый «Алкмар», «Алкмар» Луи ван Гала. От команды Сумасшедшего Ко не осталось ничего и почти никого.

Благословившие «Зенит»

И этот вангаловский АЗ едва не повторил подвиг кесслеровского АЗ -67 – был очень близок к победе в чемпионате и Кубке. Всему научил ван Гаал алкмарцев, кроме одного – побеждать в решающих матчах. В итоге: а) «Алкмар» уступил ни на что не претендовавшему «Эксельсиору» в последнем туре и упустил чемпионство; б) проиграл «Аяксу» в серии пенальти в финале Кубка Голландии; в) опять же потерпел поражения от «Аякса» в другом финале – турнира за путевку в Лигу чемпионов. Остается сделать вывод – главный соперник «Алкмара» не ПСВ и ни «Аякс», а… сам «Алкмар». Точнее, проблемы с психологией.

Сезон 07/08 оказался провальным – 11 место и отрицательная разница мячей. Даром что команду пополнили левый защитник Себастьен Поконьоли, бразильский форвард Ари (тот самый), здоровенный итальянец Грациано Пелле, вратарь Серхио «Чикито» Ромеро (а говорили, что у ван Гала аллергия на аргентинцев) и Мунир Эль-Хамдауи. Забракованный «Тоттенхэмом» и «Дерби Каунти», он вернулся из Англии и ничем не проявил себя в «Виллеме». Тем не менее, ван Гал рискнул пригласить Мунира и терпеливо ждал, пока он заиграет. Но без Схаарса, а капитан повредил лодыжку во время предсезонных сборов, вся конструкция ван Гала оказалась непрочной и рассыпалась.

В Кубке УЕФА тоже ничего путного не получилось. Ограничились групповым этапом. Одним из соперников оказался будущий победитель турнира «Зенит». Матч в Питере получился очень нервным. Ари вывел гостей вперед на 20-й минуте. Вскоре он мог удвоить счет, но выход один на один погасил Камил Чонтофальский. Еще до перерыва Ари схлопотал красную карточку за удар Мартина Шкртела. А перед самым перерывом Анатолий Тимощук реализовал 11-метровый. Больше голов не было, зато игроки «Алкмара» нахватали кучу желтых карточек.

Но тот же АЗ открыл «Зениту» дорогу к Кубку УЕФА , неожиданно проиграв дома «Эвертону». Выиграй «Алкмар» у немотивированного соперника, и у трофея был бы другой хозяин. Не «Зенит».

Сам ван Гал наверняка собирался еще раз попытать счастья со сборной Голландии, думал, что после Евро-2008 его позовут на смену ван Бастену, но кто же его пригласил бы после 11-го места-то. Луи и из «Алкмара» хотели уволить.

Ходоки у президента

В способностях именитого тренера специалисты тоже как-то разуверились. Дескать, был тренер ван Гал, да вышел вон, пора ему на пенсию. И как-то забывался тот факт, что голландец прославился не только своими провалами в сборной и «Барселоне», но и работой в «Аяксе» 90-х, где у него получалось весьма недурно. Летом 2009-го президент «Алкмара» Дик Схеринга подписал было распоряжение об увольнении ван Гала, но за тренера вступились самые уважаемые игроки – Стейн Схаарс, Давид Мендиш и Кью Ялинс пошли просить за тренера и отстояли его. Весьма примечательно присутствие в числе ходоков Кью Ялинса, пожалуй, единственного игрока, оставшегося со времён Ко Адриансе.

Вместо увольнения ван Гал получил полную свободу действий и в короткий срок собрал весьма симпатичную команду. Не менее яркую, чем была у Адриансе четыре года назад, но более крепкую. Очень кстати залечил свои болячки ключевой полузащитник Стейн Схаарс. Молодые помощники ван Гала – в прошлом прекрасные форварды Патрик Клюйверт и Шота Арвеладзе на совесть поработали с форвардами – Муниром Эль-Хамдауи, Муссой Дембеле и Ари. В воротах обжился Серхио Ромеро. «Чикито» именно там заработал репутацию одного из сильнейших аргентинских вратарей. Наспех созданная оборона – бельгийцы Свертс и Поконьоли по краям, финн Мойсандер и игрок голландской сборной Ялинс в центре – оказалась самой надежной в чемпионате. Но предметом особой гордости ван Гала стала средняя линия – два опорника – созидатель а-ля Тимощук Схаарс и враг всего живого Де Зеув, а также универсал Мендиш развязали руку техничному левше Мартинсу – главному диспетчеру «Алкмара». Кроме того, АЗ располагал длинной скамейкой запасных. Ван Галу было кем подменить травмированных и уставших. Дав порезвиться на старте «Бреде» и «Гронингену», «Алкмар» по-хозяйски взгромоздился на первое место уже в восьмом туре и больше его никому не отдавал. За три тура до финиша АЗ стал недосягаемым. Символично, что королевскую корону новому чемпиону вручил победитель предыдущих четырех первенств « ПСВ Эйндховен», сокрушивший «Аякс» 6:2.

Сложившееся десятилетиями правление большой тройки в голландском футболе нарушено. Впервые за 28 лет и во второй за 45 лет подобное удалось АЗ «Алкмару». За три тура до финиша футболисты из небольшого города в Северной Голландии застолбили за собой первое место.

Выиграв Эре, Луи ван Гал утёр нос своим недоброжелателям, поспешившим отправить несносного голландца на пенсию. Ван Гала позвали тренировать «Баварию», а от таких предложений не отказываются. Его место занял Рональд Куман, рекомендованный ван Галом. И это при том, что в «Аяксе», где Куман был главным тренером, а ван Гал спортдиректором, между ними возникали неслабые тёрки. Вот и верь после в мстительность братца Луи. Кстати, с собой в «Баварию» ван Гал не перетащил никого из своих бывших подопечных.

Ушел в «Аякс» шароголовый крепыш Де Зеув, объяснивший свой уход желанием играть в большом клубе. Нарушил гламурный индонезиец клубных кодекс, - игроки «Алкмара» в «Аякс» не переходят. И без этой важнейшей детали в механизме АЗ начались сбои. Отсюда и потери в чемпионате, - ряд незапланированных проигрышей. Чего стоит серия из трех баранок кряду – от «Ден Хаага», «Неймегена» и «Утрехта», потом 2:4 дома от «Аякса». В Лиге чемпионов «А-Зет» играл так же плохо, и в начале декабря Схеринга указал Куману на дверь. «Алкмар» по-кумановски не состоялся.

У самого Дирка Схеринги дела шли неважно. Его банк обанкротился, и «Алкмар» стал тяжким грузом. Надо было либо устраивать распродажу игроков, либо продавать клуб. В голландской прессе мелькали сообщения о скорой покупке АЗ «Газпромом». Но дальше слухов дело не пошло, и «Алкмар» не стал побратимом «Зенита».