Наши на «Драгау»: трижды по 0:0, победа «Зенита», 1:5 «Спартака»

вчера, 13:00

Сегодня «Краснодару» предстоит сыграть один из важнейших матчей в своей непродолжительной, но бурной истории – на «Драгау» против «Порту». «Соккер.ру» верит в «быков».

Хотя вера эта дается непросто, особенно если изучить статистику матчей российских команд в логове «драконов» - на «Драгау». Этот стадион был открыт в ноябре 2003-го, а уже через год на нем высадился первый десант из России – ЦСКА . С тех пор наши клубы регулярно пересекаются с «Порту» в еврокубках и заглядывают на «Драгау»: «Краснодар» сегодня проведет 8-й матч для представителей РПЛ на этом стадионе за последние 15 лет. То есть в среднем каждые два сезона наши клубы заглядывают в гости к «Порту». И только однажды в семи матчах полпреду РПЛ удалось добиться счета, который сегодня даже не выведет «Краснодар» в следующий раунд отбора Лиги чемпионов, а только даст шанс.

1. «Порту» - ЦСКА – 0:0

Сезон, турнир и стадия: 2004/05; групповой этап Лиги чемпионов, 1 тур.

ЦСКА открывал групповой этап Лиги чемпионов матчем на поле действующего победителя Лиги чемпионов и добился почетной ничьей. И пусть состав «Порту» тем летом лишился ряда лидеров золотой эпохи (Моуриньо ушел в «Челси», прихватив с собой Карвальо и Феррейру, а Деку перебрался в «Барселону»), ничья на поле столь статусного противника все равно стала положительным результатом. В группе ЦСКА пропустил вперед «Челси» и «Порту», но сумел опередить ПСЖ и с третьего места отправился в весеннюю часть розыгрыша Кубка УЕФА , чтобы завоевать этот трофей. Впрочем, это уже совсем другая история.

2. «Порту» - ЦСКА – 0:0

Сезон, турнир и стадия: 2006/07; групповой этап Лиги чемпионов, 1 тур.

Два года спустя. Тот же стадион, те же команды, та же стадия того же самого турнира, даже дата почти та же самая – 13 сентября вместо 14-го, тот же результат! ЦСКА снова начал поход в Лиге чемпионов с нулевой ничьей на «Драгау» и снова завершил выступления на групповой стадии на третьей строчке, вот только весенний поход в Кубке УЕФА получился бесславным, в отличие от кампании 2004/05: армейцы в 1/16 вылетели от «Маккаби» из Хайфы. Возвращаясь в сентябрьский день 2006 года на «Драгау», хочется напомнить состав ЦСКА , чтобы болельщики могли ностальгировать: Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич, Шемберас, Алдонин, Жирков, Красич, Дуду, Вагнер Лав, Олич, Карвальо, Гусев. Главный тренер – Валерий Газзаев.

3. «Порту» - ЦСКА – 2:1 | Видео

Голы: Халк 1; Гуарин 25 – Тошич 30.

Сезон, турнир и стадия: 2010/11; 1/8 финала Лиги Европы.

Первые два матча на «Драгау» не принесли зрителям голов, а командам – побед и поражений, с третьего раза «Порту» все-таки выиграл у гостей из России на своем поле, причем это снова был ЦСКА . «Драконы» в звездном составе (Моутиньо, Гуарин, Хамес Родригес, Халк, Фалькао) уверенной походкой двигались к победе в Лиге Европы, по пути устранили два российских барьера. Первым оказался ЦСКА , который приехал на «Драгау» после поражения 0:1 в Москве. Уже на 1-й минуте команда Леонида Слуцкого получила пробоину от Халка, вскоре Акинфеев подарил «драконам» еще один гол, а ответ Зорана Тошича ничего не мог изменить.

4. «Порту» - «Спартак» – 5:1 | Видео

Голы: Фалькао 37, 84, 90+2; Варела 65; Д. Комбаров 70 (автогол) – К. Комбаров 71.

Сезон, турнир и стадия: 2010/11; 1/4 финала Лиги Европы.

Выбив ЦСКА , «Порту» встретился в четвертьфинале с другим московским клубом – «Спартаком», и обошелся с «красно-белыми» жестоко. Команда Карпина в обоих матчах пропустила по 5 мячей (общий счет дуэли – 3:10), после поражения в ответном московском матче Валерий Георгиевич сказал культовую фразу: «Фалькао к нам не поедет!» Но если в «Лужниках» Радамель забил лишь однажды, то в домашнем для «Порту» матче он трижды поразил ворота «Спартака», который потерпел самое сокрушительное поражение на «Драгау» из всех российских команд.

5. «Порту» - «Зенит» – 0:0 | Видео

Сезон, турнир и стадия: 2011/12; групповой этап Лиги чемпионов, 6 тур.

Если ЦСКА гонял «нулевки» с «Порту» в первых турах Лиги чемпионов, то «Зенит» таким результатом на «Драгау» завершил групповой этап. И эта ничья была сродни победе! Турнирная ситуация в группе обязывала «драконов» выигрывать, чтобы выйти в плей-офф, «Зенит» устраивала ничья. На нее «сине-бело-голубые» и играли, за весь матч дойдя до ворот Элтона раза полтора. Если вынести за скобки результат, «Зенит» играл ужасно, это был лютый антифутбол, и если бы не превосходная игра Вячеслава Малафеева, то питерцы увезли бы домой полную котомку голов и разочарование от непопадания в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Но Слава был против и втащил свою команду в плей-офф! Возможно, это вообще лучшая игра Малафеева в карьере. Согласны, болельщики «Зенита»?

6. «Порту» - «Зенит» – 0:1 | Видео

Гол: Кержаков 87.

Сезон, турнир и стадия: 2013/14; групповой этап Лиги чемпионов, 3 тур.

Через два года после матча имени Малафеева «Зенит» снова играл на «Драгау» на групповой стадии Лиги чемпионов. На этот раз Халк уже был на стороне российского клуба, именно бразилец в концовке матча выполнил изумительную передачу на Кержакова, который кивком головы принес «Зениту» столь важную победу. В этом матче петербуржцы одержали единственную победу той лигочемпионской осени и набрали ровно половину очков от своего финального багажа. Удивительно, но шести баллов хватило, чтобы выйти из группы, снова оставив позади «Порту». Это единственная победа российского клуба на «Драгау», если сегодня «Краснодар» сумеет в основное время забить гол и не пропустить, то выяснение отношений с «драконами» перекочует в овертайм и, возможно, в серию пенальти.

7. «Порту» - «Локомотив» – 4:1 | Видео

Голы: Эррера 2; Марега 42; Корона 67; Отавио 90+3 – Фарфан 59.

Сезон, турнир и стадия: 2018/19; групповой этап Лиги чемпионов, 4 тур.

В прошлом сезоне в расписании российских команд тоже значился «Порту» и выезд на «Драгау», хотя правильнее сказать, что в меню «драконов» попало блюдо из России. «Порту» уверенно выиграл у действующего на тот момент нашего чемпиона и в гостях, и дома – 3:1 в Черкизове, 4:1 на своем поле. Да уж, брать пример со «Спартака» с «Локомотивом» «Краснодару» точно не стоит. Как видите, «Порту» на своем драконьем камне никому не дает спуску, задача перед «Краснодаром» сегодня архисложная, но ничего невозможного в футболе нет, пока не прозвучал финальный свисток. Удачи нашему клубу!