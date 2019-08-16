Возвращайтесь! 10 экс-игроков РПЛ, которым пора «домой»

вчера, 13:00

ФК «Сочи» может подписать Натхо, Думбия остался без клуба, а к Караваеву и Комличенко стойкий интерес у московских команд. «Соккер.ру» - о тех, кто может вернуться.

Бибрас Натхо (Израиль)

Поигравший за ЦСКА и «Рубин» израильский полузащитник сейчас мог бы готовиться к кратковременному возвращению в Россию в составе «Олимпиакоса», который сыграет против «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, но Бибрас покинул греческий клуб после всего лишь одного не слишком убедительного сезона. Натхо сейчас — свободный агент. Его представители связывались с ЦСКА , однако армейцы не выразили заинтересованности в возвращении хавбека. Несмотря на это, приоритет Бибраса — РПЛ . Сообщалось об интересе нескольких российских клубов, ближе всех к подписанию Натхо подобрался ФК «Сочи». Старинная казанская связка полузащитников восстановится на берегах Черного моря?

Неманья Пейчинович (Сербия)

Сербский защитник принял участие в 23 матчах чемпионского сезона «Локомотива», а после этого уехал играть в Китай, где надолго не задержался, и сейчас пребывает в поисках новой работы. Пейчинович не старый — только 31 год, он полностью адаптирован в РПЛ , а огромным бонусом является наличие у Неманьи российского паспорта, то есть легионером он считаться не будет, ведь официальных матчей за сборную Сербии на его счету нет. И почему до сих пор никто не подписал квалифицированного центрбека с чемпионским опытом?

Николас Ломбертс (Бельгия)

Николас Ломбертс постарше — ему 34, и он легионер, но в центре обороны «Зенита» на постоянной основе действует 35-летний Иванович, так почему бы не взять Нико, отыгравшего в Санкт-Петербурге 10 лет, игроком подмены и дать болельщикам повод для ностальгии? Тем более Маммана уходит, место освобождается. Ломбертс сейчас в «Остенде», но после своего возвращения в Бельгию не раз и не два говорил, что с радостью снова поиграл бы в России.

Сейду Думбия (Кот-д`Ивуар)

Трехкратный чемпион России и дважды лучший бомбардир РПЛ на днях остался без клуба, попрощавшись с испанской «Жироной». После ухода из ЦСКА дела у форварда вообще идут не лучшим образом, только в «Базеле» был результативный всплеск. Так почему бы не вернуться туда, где все получалось? По документам «дедушке» Сейду всего 31 год, не критичный возраст для форварда. Может быть, еще попылит в наших краях? Слухи о возвращении ходят все лето.

Николай Комличенко (Россия)

Опыт выступления Комличенко в РПЛ ограничивается четырьмя неполными матчами за «Краснодар», зато в Чехии российский форвард сделал себе имя, став лучшим бомбардиром прошедшего сезона. Топ-клубы РПЛ всерьез интересуются Комличенко, но препятствием на пути возвращения Николая в Россию становятся его финансовые требования. «Локомотив» назвал их «выходящими за пределы разумного» и подписал Джорджевича. Гендир «Спартака» Томас Цорн признался, что Комличенко рассматривали, но в переговоры не вступали, на сегодняшний день работу над возвращением Николая в Россию продолжает только ЦСКА .

Кейсуке Хонда (Япония)

После ухода из ЦСКА японец поиграл в «Милане», мексиканской «Пачуке» и австралийском клубе «Мельбурн Виктория». Сейчас «самурай» ищет новый вызов, попутно тренируя сборную Камбоджи по «Скайпу». Приоритет Кейсуке — Западная Европа, но если не найдется вариантов в Англии, Испании и Германии, его можно снова соблазнить РПЛ .

Умар Ниасс (Сенегал)

Ниасс уехал в английский «Эвертон» после мощного отрезка в «Локомотиве», но в АПЛ заиграть так толком и не сумел, хотя пробовал и в «Халле», и в «Кристал Пэлас», куда ездил в командировки. Уже следующим летом контракт Умара с «ирисками» истекает, поэтому «Эвертон» будет рад выручить хоть какие-то деньги за форварда без перспектив в команде. Да и сам сенегалец должен отдавать себе отчет: попробовал — не получилось — пора возвращаться на соответствующий способностям уровень. Вполне вероятно, следующий клуб Ниасса будет из России или Турции, если только не решит остаться в Англии любой ценой, пусть даже не в АПЛ .

Вячеслав Караваев (Россия)

Воспитанник ЦСКА лишь дважды выходил на поле в матчах РПЛ , зато в Чехии и Голландии у него хорошая репутация. Качественный правый защитник из «Витесса» с российским паспортом не может быть невостребованным в РПЛ , особенно на пороге нового лимита. Вячеславом в разное время интересовались «Спартак» и «Локомотив», а сейчас слухи упорно отправляют Караваева в «Зенит».

Понтус Вернблум (Швеция)

Вернблум был настоящей глыбой в РПЛ , за ЦСКА швед поиграл на всех позициях по центральной оси, разве что конкуренцию Акинфееву не составлял. Зато Игорь недавно вспоминал Вернблума: «Нашей молодежи нужен лидер в центре поля, такой дядька. Останься Понтус в ЦСКА , молодые пацаны совершили бы гигантский скачок в развитии за прошедший сезон». Но Вернблум уехал в Грецию, где не обрел счастья: игроком железной основы в ПАОКе не стал, а в конце прошлого года получил травму ахиллова сухожилия, из-за которой не играет до сих пор.

Квинси Промес (Нидерланды)