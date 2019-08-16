Зидан пошел на попятную

вчера, 22:37

В современном футболе слова значат многое. Но не стоит придавать им слишком большую ценность. «Соккер.ру» - о том, как «Реал» не смог пристроить Гарета Бэйла.

К менеджменту «Реала» всегда было множество претензий, а в последние годы критики считают, что старина Флорентино Перес совсем утратил хватку. Да, удалось выцарапать из «Челси» Эдена Азара, но с опозданием как минимум на год. Да, удалось приобрести с шантажом Тибо Куртуа, но не все до сих пор понимают, зачем нужно было надрываться ради бельгийца, когда в приоритете должны быть другие цели.

И это еще не говоря о решениях по тренерам. «Реал» штормит, а вместо перезагрузки мадридцы решили сделать откат к прежним настройкам. Но вместо «сгоревшего» элемента – Криштиану Роналду – поставили новую запчасть – Эдена Азара. И надеются, что машина, принесшая три подряд победы в Лиге чемпионов снова начнет давать результат.

Сомнительные мечты, учитывая, что главный творец успеха уже пылит в Турине, а его бывшие товарищи по «Реалу» не молодеют, не становятся резче и не обретают новую мотивацию после многочисленных триумфов. Апофеозом безнадежного отката стало решение сохранить Гарета Бэйла в Мадриде. Уже казалось, что между клубом и валлийцем не только все мосты сожжены, но и выстроены дополнительные стены.

А получилось как у Дональда Трампа со стеной на границе с Мексикой. «Реал» нанес себе сам большой имиджевый удар с точки зрения качества отпускаемых в воздух слов. Да что там «Реал» - на него критиков найдется сполна. Но за этим оказался замечен и сам Зинедин Зидан, к которому благосклонно относится даже большинство рьяных критиков политики мадридцев.

Уж принципиальный француз-то если что сказал, то наверняка сделает. Поэтому когда Зидан очень жестко и уверенно обозначил, что Бэйл ему не нужен, все понимающе закивали головой и позавидовали решительности Зинедина. Даже истерика агента Бэйла Джонатана Барнетта выглядела на фоне солидности и спокойствия Зидана смешной.

Представитель Гарета не унимался, подчеркивая в каждом интервью, что француз просто не любит его клиента, не ценит его, хотя тот – один из лучших футболистов на планете. Зидан это не комментировал, но решения принимал соответствующие, не включая Бэйла в заявку на товарищеские матчи. Впрочем, будущее показало, что не следовало заранее разрывать отношения, пока не удалось пристроить ненужного исполнителя.

Особенно опрометчивы такие слова с учетом невероятного контракта Бэйла, который могли бы потянуть единичные клубы. А с закрытием трансферного окна в Англии шансы «Реала» продать Гарета стали мизерными. Портило картину Зидану и то, что разозленные Барнетт и Бэйл решили идти до конца, поддерживаемые надежным контрактом валлийца. Они говорили с позиции силы не для устрашения через прессу, а для реального давления. И дожали!

Можно сравнить с ситуацией, в которой оказался Мауро Икарди в «Интере». Там похожая ситуация разрешилась иным образом. Точнее, пока толком не разрешилась вовсе. «Реал» же понял, что на аренду Бэйл не согласится – это было сказано прямо. Не согласится он и на экзотические денежные варианты типа Китая – его и в «Реале» неплохо кормят.

Причем будут кормить, даже если он вовсе никуда не уйдет, а останется на голом контракте. Поэтому в Мадриде смекнули, что дергаться уже нет смысла. Позиция стала меняться на глазах буквально несколько дней назад. Все началось с включения Бэйла в заявку на товарищеский матч. А потом Зидан сказал все прямо:

Казалось, что Гарет уйдет, но сейчас он с нами. Произошли перемены, и сейчас я буду прибегать к его услугам так же, как и к услугам любого другого футболиста. Бэйл заявлен на сезон, он хороший игрок.

Это может свидетельствовать еще и о том, что «Реал» выходит из борьбы за Неймара. Очевидно, в Мадриде рассчитывали продать валлийца, выручить деньги, снизить зарплатную нагрузку, что позволило бы придумать условия получше для Неймара и ПСЖ . Похожие планы и на Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

Но упертость и принципиальность Бэйла выкрутили руки Зидану, оставив его с Гаретом. Конечно, еще возможны приобретения, но сама ситуация со стороны кажется победой валлийца, который заставил Зидана опровергать его же слова и терять имиджевые очки. Возможно, француз теперь лукавит, избрал новую тактику.

Поняв, что легко избавиться от Бэйла не получится, он может рассудить вполне логично: зачем отказываться от Гарета насовсем – это все же не бесполезный элемент. Можно пользоваться его услугами, говорить комплиментарные вещи, а параллельно заниматься подбором клуба для него. Не вынося это в публичную плоскость. Но так следовало действовать с самого начала, а не когда пришло осознание, что продать крупный бриллиант гораздо сложнее, чем мелкие – на такой необходим и покупатель соответствующего калибра, а их не так много в мире.

В данном случае под бриллиантовой подразумевается соотношение затрат потенциального покупателя к тому выхлопу, который он может получить. В случае с Бэйлом выгода условного «Манчестер Юнайтед» не так очевидна. Поэтому и не решился. Поэтому же и «Бавария», которая как раз разыскивает крайних атакующих игроков, не была готова ни на что, кроме аренды. «Реал» сам загнал себя в угол. Зидан добавил в этот угол гороха своими словами по ходу лета.