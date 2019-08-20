Разрушитель для «Спартака»

вчера, 10:45

«Спартак» продолжает активную трансферную кампанию. Следующий на очереди – Адриен Тамез. «Соккер.ру» - о камерунском опорнике, который родился во Франции.

Биография 25-летнего Тамеза вполне стандартна для темнокожего футболиста во Франции. Через футбол ребенок с африканским происхождением хотел добиться признания, и у него это получилось. Как у многих других – правда, у еще большего числа попытавшихся ничего не вышло. Тамезу повезло родиться в футбольном городе Лилле, где он попрыгал по местным клубам, включая одноименный и самый известный.

Но шанс проявить себя получил не в нем, а в «Нанси», который подписал его в 15-летнем возрасте. Впрочем, в академии «Нанси» проявить себя Тамез не смог, в основном выступал за резервистов. В то же время тренерский штаб юношеской сборной Франции перспективного опорника отметил и стал приглашать в команду.

Так он прошел несколько возрастов национальной французской сборной. Однако в какой-то момент уперся в потолок, поэтому принял решение выступать за сборную Камеруна в уже зрелом возрасте. У французов в нынешнем поколении слишком много талантливых игроков, чтобы Тамез мог получить шанс. Собственно, за сборную Камеруна после принятия решения хавбек тоже еще не сыграл пока.

По-настоящему во взрослый футбол Тамез окунулся в сезоне-2015/16, когда дебютировал в составе «Валансьена». Этот клуб подписал его для вполне конкретных задач, а не на вырост, как это ранее сделал «Нанси». Поэтому Тамез стал регулярно играть в Лиге 2 и даже забил гол в ворота «Ред Стар» ровно четыре года назад.

Тот мяч стал, кстати, всего одним из двух в профессиональной карьере Тамеза. Так что голы – это точно не то, для чего можно покупать Тамеза. Закрепившись в основном составе «Валансьена», опорник привлек внимание клубов Лиги 1 и был подписан «Ниццей» в 2017 году всего за 800 тысяч евро. Он перебрался в стан «орлят» очень вовремя – те как раз выдали блестящий сезон и выступали в Лиге Европы, где в ворота «Зюльте Варегем» Тамез забил свой второй гол в профессиональной карьере.

Опорник быстро стал игроком основного состава в «Ницце», которая впечатляла своей организованной игрой. Именно благодаря такому прогрессу команды и стоимость самого Тамеза выросла на глазах. Футболист обрел зрелость, стал более умным и читающим игру, что для опорного полузащитника имеет ключевое значение. Сейчас он оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро.

Интересно, на каких условиях «Спартаку» удалось договориться с «Ниццей». «Орлята» не хотели никого продавать нынешним летом, поскольку у них в клубе происходит настоящая перестройка. Процесс перехода прав новым владельцам оказался в подвешенном состоянии, из-за этого очень тяжело вести с кем-либо переговоры.

Однако это не помешало «Ницце» продать главную свою звезду прошлого сезона – Аллана Сен-Максимена, который отправился в «Ньюкасл» за 18 миллионов евро. Больше заметных продаж «Ницца» не делала, а что самое главное – не совершала почти никаких покупок. Все из-за той же ситуации с владельцами.

Так что можно себе представить, как тяжело пришлось «Спартаку» на переговорах. Не зря Томас Цорн лично летал во Францию, чтобы для начала найти того, с кем нужно вести переговоры, а потом и убедить его в продаже Тамеза. В прошлом сезоне «Ницца» была уже не так успешна, как тогда, когда Тамез впервые обратил на себя внимание.

Однако именно его стоимость ощутимо возросла снова. С чем это связано? В первую очередь нужно благодарить Патрика Виейра, который знает толк в игре опорного полузащитника. В прошлом сезоне «Ницца» стала восьмой в чемпионате Франции, но пропустила всего 35 мячей – столько же пропустил только ПСЖ , и лишь «Лилль» отхватил на два гола меньше.

«Орлята» Патрика Виейра стали образцом дисциплинированной организованной игры, основанной на строгом взаимодействии в обороне. Поэтому не стоит удивляться особой роли, которая была отведена Тамезу. Он находился как раз перед линией защиты и должен был смотреть, чтобы вражеские атаки не получили разгон в средней зоне.

В такой надежной игре «Ниццы» в обороне заслуга не только и не столько непосредственно защитников. Вклад сделала вся команда. А один из наиболее весомых кирпичиков положил как раз Тамез, на котором заканчивалось множество атак соперников. Ключевая характеристика Тамеза – цепкость и жесткость, но при этом он достаточно рассудителен.

Порой из-за жесткости перебирает желтых карточек. Например, в обоих матчах Лиги 1 в нынешнем сезоне Тамез получил по карточке. Но ему хватает ответственности и рассудительности, чтобы не подводить команду удалениями. Их в карьере Адриена еще не было. В то же время Тамез хорошо читает игру, перемещается перед линией обороны, перекрывая зоны для развития атак противника.

Это настоящий глубокий опорник, который редко появляется в атаке, занимаясь зачисткой. Его появление впереди очень ситуационно и случайно, можно сказать. «Спартаку», безусловно, игрок с такими характеристиками, который сможет развязать руки партнерам по полузащите и взять на себя оборонительные функции, очень подойдет. Но вопрос в другом. Тамез раскрылся в «Ницце», которая играет строго от обороны.

Там вся расстановка и вся схема построена под это. Это очень закрытая команда. «Спартак» действует иначе. Вообще невозможно себе представить, чтобы красно-белые играли так, как при Виейра играют «орлята». Поэтому интересно, насколько Тамез способен не просто адаптироваться, а быть эффективным в игре, которая больше нацелена на атаку. Не будет ли пробелов?