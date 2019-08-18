Замечательные, но не великие

вчера, 19:30

Отхватили с помощью легионеров еврокубки, но в сборной величие не заслужили. В день завершения карьеры Коула «Соккер.ру» вспоминает о звездах АПЛ .

Испанец Адриан не великий голкипер, что подтвердил и во втором матче за «Ливерпуль», и в серии пенальти против «Челси» работал плохо. Но Лэмпарду на роду написано проигрывать по пенальти в еврокубках. Кроме московского финала ЛЧ , Фрэнк проиграл Суперкубок УЕФА и как футболист, и как тренер.

А вот испанский резервный голкипер принес «Ливерпулю» победу, как четырнадцать лет назад – быстро время пролетело, поляк Ежи Дудек дикими сэйвами в основное время и в серии помог Бенитесу превратить 3:0 в 3:3 и победу в Лиге чемпионов в Стамбуле. Тот великий «Ливерпуль» строился на таланте Джеррарда, конечно, но не только Стивена.

Из англичан на поле в основе было всего два человека – Каррагер и капитан Джеррард. На замену выходили тоже иностранцы, так что тот успех сродни победе МЮ в Москве. Мало того, что обыграли «Челси» - команду с семью очень важными легионерами, так еще у самих были Роналду, Тевес, Эвра, Видич и Ван дер Сар. И сэр Алекс шотландец – не англичанин.

Нельзя сказать, что Фердинанд, Скоулз, Каррик и Руни не влияли на игру – очень даже, как через четыре года Коул и Лэмпард повлияли на ход финала против «Баварии» (Терри пропустил решающий матч). Но за «Ливерпуль» в Стамбуле забивали Шмицер и Алонсо – без их голов удара Джеррарда было бы мало. За МЮ отличился в финале Роналду, а за «Челси» - Дрогба на 88-й минуте.

Как видите, даже знаковые победы английских грандов в прошлом десятилетии в Лиге чемпионов, как и проигранный финал «Арсенала» в 2006 году – там влияли Жилберту, Сеск и Анри, обеспечивали далеко не всегда англичане. При этом никто не спорит, что ребята из заявок «Трех львов» на турниры между ЧМ -2006 и Евро-2012 были крутыми.

Защитники Невилл, Коул, Фердинанд и Терри – легенды сборной Англии и АПЛ . Джеррард, Бекхэм, хотя Дэвид на пять лет старше, чем Стивен, помогали команде, как и Лэмпард. А вот у Скоулза карьера в сборной не была яркой и длительной – инопланетный Пол сыграл всего 66 матчей, что мало для игрока его калибра. Например, сравните с 107 поединками Эшли Коула или с 115 у Бекхэма. Да что там, Каррик в итоге наиграл всего 34 матча – могли разбрасываться хавбеками МЮ .

Впрочем, названных людей с Уэйном Руни в качестве «сына полка» (редкий в списке, кто не завершил пока карьеру) или Майклом Оуэном – в качестве последнего англичанина с «Золотым мячом», более чем хватает для вывода. У Англии в начале 21 века были футболисты запредельного уровня, которые играли рядом с лучшими в мире легионерами в АПЛ , выигрывали главный еврокубок, но не повторили судьбу поколения братьев Чарльтон.

Те стали чемпионами мира в 1966-м не без везения и правильного лайнсмена, но ведь стали. А эти для английского фаната в широком смысле – без клубной привязки, навсегда останутся неудачниками крупных турниров для сборных. Англия в прошлом году впервые за двадцать восемь лет оказалась в четверке лучших сборных планеты. Был еще полуфинал домашнего Евро-1996, но к этому поколению отношения не имеет – тогда были свои великие неудачники.

Возможно, ошибались с главными тренерами – иногда с Коулом, Терри, Фердинандом, Лэмпардом и Джеррардом работали странные персонажи. Не исключено, что в этом списке хватало хулиганья без должной для коротких марафонов дисциплины. Руни ведь не случайно мечтает забросить пьянство, чтобы сохранить семью с кучей детей. Терри не красит решение закрутить роман с подругой напарника по клубу и сборной. А Лэмпард не случайно получал на орехи за насмешки над жертвами страшного теракта – разумеется, на пьяную голову.

В этом поколении были также профессионалы, вроде Оуэна, которым не повезло со здоровьем – Майкл не реализовал потенциал, как тот же Харгривз – победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии». Были ребята, которых футбол на 100 % не увлекал – например, Дэвид Бекхэм вывел на новый уровень попсу в игре, за что его ненавидели истинные ценители британского стиля. А вот Невилл или Каррагер, чего скрывать, работяги, но не такие одаренные, как Коул.

Эшли, как многие из названных, не сумел сохранить идеальную репутацию – уход из «Арсенала» в «Челси» даже сегодня фанаты припоминают, в день, когда один из эталонных левых защитников в истории АПЛ завершает двадцатилетний путь в футболе. В его жизни тоже были скандалы, он не отказывал себе в роскоши, отвлекался и увлекался. Но за «Челси» играл достаточно долго, чтобы собрать два главных еврокубка. В «Роме» не задержался, зато в «Лос-Анджелес Гэлакси» пилил до прошлого года.

Затем перешел в «Дерби Каунти» под крыло давнего знакомого – тренера Лэмпарда, но Фрэнка быстро забрали в «Челси», «бараны» не вышли в АПЛ и 38-летний защитник одним из последних в своем футбольном поколении завершает карьеру. Вроде бы один Руни остался, будет играющим тренером как раз «Дерби» с января месяца 2020 года. Невилл был тренером и больше не хочет, Терри – помощник в «Астон Вилле», Лэмпард – сами знаете где.

Бекхэм строит свой клуб за океаном, Джеррард – наставник «Рейнджерс», Крауч недавно тоже завершил карьеру – не пропадет, может найти себя на ТВ. А Оуэн давно разводит лошадей и наслаждается жизнью. Все названные заработали до сорока лет достаточно денег, чтобы не переживать о безбедной старости, и хотя когда будут вспоминать матчи за сборную Англии – скривятся, ведь в итоге придется вспоминать все те серии пенальти и вылеты, они скорее чемпионы, чем проигравшие.

Эшли Коул в день ухода из футбола напомнил о прекрасных футболистах. Их нельзя отрывать от Чеха, Дрогба, Эссьена, Роналду, Ван дер Сара, Видича, Анри, Пиреса, Вьейра и других прекрасных легионеров в истории АПЛ , но Оуэн, Лэмпард, Джеррард, Бекхэм, Скоулз, Каррагер, Терри, Фердинанд, Невилл, Джеймс и Эшли Коул были в составах английских клубов, которые побеждали в Лиге чемпионов, дарили невероятные сюжеты и матчи в этом турнире и чемпионате Англии. Спасибо им за это и удачи в новых профессиях. Футбольная пенсия случается в середине жизни, а это значит, что еще можем услышать о каждом – как об эксперте на ТВ, селекционере, директоре клуба или тренере.

Интересно, кто из этого поколения окажется лучшим наставником? На Эшли Коула точно не ставим – не похож на вдумчивого и конструктивного человека, который все до мелочей выверяет. Но не исключено, что в обозримом будущем сможем увидеть бой команд Лэмпарда и Джеррарда в АПЛ , пускай второй вряд ли сможет выбить Клоппа из «Ливерпуля». Но есть более скромные, зато интересные клубы и вызовы. Спасибо легендарным англичанам, что долго радовали классной игрой. Для многих увлечение АПЛ совпало с расцветом команд Венгера, Фергюсона и Моуриньо начала 21 века.

И хотя сборную Англии истинные поклонники Премьер-Лиги частенько не жалуют, сегодня уходит человек, который объединяет два мира. Один – с вечными поражениями, второй – с яркими победами.