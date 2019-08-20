Англия поставила себя в угол. За и против

Трансферные слухи не утихают, переговоры кипят. А самая богатая лига в мире – в стороне. «Соккер.ру» сомневается в правильности решения английской Премьер-Лиги.
Нынешнее лето стало революционным для высшего дивизиона чемпионата Англии. Клубы Премьер-Лиги договорились, что трансферное окно будет закрываться перед стартом чемпионата. Это давно обсуждалось. И вот теперь сделано. Весь мир с интересом следит за экспериментом, а не выдержавший от слухов про возможный уход Кристиана Эриксена главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уже заявил, что это было ошибкой:
Когда это обсуждали, я не был согласен, но тогда решили, что так будет лучше для клубов. Думаю, теперь люди осознают, что это была большая ошибка. Надеюсь, в следующем сезоне мы это исправим. Мы должны вернуться к тому, как проводят сделки в Европе, потому что это важно для успеха в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я не могу быть доволен, что в последние три или четыре недели лета европейские клубы могут ослабить мою команду.
Так следовало ли это затевать?
За. Меньше трансферной суеты и нервов
Смещение сроков трансферного окна в Англии должно было снизить градус накала при приближении к так называемому дедлайну. Менеджерам клубов следовало заранее определиться с потребностями, с возможностями, спокойно провести переговоры и вступать в чемпионат с полностью укомплектованной командой без нервотрепки. Так оно все задумывалось. И это – благие цели. Поскольку у англичан в сумме действительно денег больше, чем в других лигах, почти всю суету на флажке создавали они. Теперь ее будет гораздо меньше.
Против. Клубы в заложниках у агентов
На деле же оказывается, что агенты футболистов и клубы-продавцы пока не очень понимают, как себя вести в случае поступления предложения из Англии. Британские клубы всегда можно потрясти на предмет дополнительных денег, пошантажировать, поторговаться с ними. Все привыкли так делать до последнего, до дедлайна, после чего только соглашаются на самые выгодные варианты. А теперь вроде как есть осознание того, что из англичан можно больше вытащить, поэтому на их предложения не сразу соглашаются. А пока тянут, и окно закроется. Но агентов и продавцов это не пугает – будут другие предложения из других стран. Английский же клуб оказывается в проигрыше. Это как выступление на каком-то конкурсе. Судьи не любят сразу ставить максимальные баллы, потому что подсознательно ждут более яркого выступления дальше по программе. Так и предложения англичан могут оказаться недооцененными.
За. Понятные составы перед сезоном
Зато как приятно: читаешь заявку условного «Ливерпуля» и понимаешь, что она такой будет до января как минимум. Это делает, так скажем, игру более реалистичной. С чем подошел к сезону – с тем и сражайся. Это как-то честнее по отношению к болельщикам. Ведь нужно напомнить, что стало последней каплей для принятия решения по срокам: когда Алекс Окслейд-Чемберлен в конце августа перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» и заявил, как «здорово, что мы обыграли „Арсенал“ со счетом 4:0». Вот только несколько дней назад, когда этот матч случился, он был игроком «канониров». Чтобы не было в том числе таких комичных и неприятных для кого-то эпизодов, окно сместили.
Против. Нет возможности отреагировать на проблемы
Это все замечательно, но как понять, что состав укомплектован и корректировки не требуется? Почти у всех команд в других лигах есть такой хоть небольшой (а у кого-то и приличный) зазор, чтобы все поправить на случай непредвиденных провалов. У англичан теперь нет такого шанса. А представьте, как выглядел бы «Спартак», появись такое смещение в России? Это была бы совсем другая команда, ведь сезон красно-белые начинали в совершенно иной формации.
За. Футболисты не отвлекаются
Еще одним аргументом – пожалуй, главным – сторонников смещения трансферного окна было то, что игроки в начале сезона не будут витать в облаках и думать о переговорах агентов, а сосредоточатся на футболе. Можно найти немало примеров того, как футболисты филонили, сливали игры и бойкотировали тренировки, чтобы вынудить клубы отпустить их. Проблема в том, что смещение окна работает против других английских клубов.
Против. Клубы АПЛ уступают иностранным
И тут мы подходим к главному аргументу против. Англичане в свойственной себе манере вдруг решили, что в мире существует только их лига, поэтому если ввести ограничения для себя, внутри лиги, то и жизнь наладится. И футболисты не будут хандрить, просясь в другие клубы. Но они забыли, что в то же время трансферное окно открыто в других странах, а там, конечно, не так много платежеспособных клубов, как в АПЛ, но имеются «Реал», «Барселона», «Бавария», ПСЖ, «Ювентус» и еще единицы, которые способны переманить того же Эриксена, например. И «Тоттенхэм» ничего не сделает с тем, что Кристиан может начать выламывать руки клубу, и не сможет его до зимы заменить, если тот уйдет. Хорошо быть ПСЖ или «Интером», которые бьются за будущее без Неймара и Мауро Икарди – у них есть пространство для маневра, когда те уйдут. А английские клубы себя лишили его, решив, что только они сами могут создать себе проблемы с трансферным окном по ходу сезона. В итоге создали, но с другим подтекстом. А подобные решения стоило принимать консолидированно с другими ведущими лигами. Пока же англичане загнали себя в угол и надеются, что их примеру последуют прочие лиги. Но это вряд ли.
Особенно с Покетом смешно, учитывая то, что он говорил про VAR)
Этим летом английские клубы замечательно точечно укомплектовались, как и хотели, и ранний дедлайн им не помешал.
Особенно с Покетом смешно, учитывая то, что он говорил про VAR)
Этим летом английские клубы замечательно точечно укомплектовались, как и хотели, и ранний дедлайн им не помешал.