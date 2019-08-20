Англия поставила себя в угол. За и против

вчера, 22:37

Трансферные слухи не утихают, переговоры кипят. А самая богатая лига в мире – в стороне. «Соккер.ру» сомневается в правильности решения английской Премьер-Лиги.

Нынешнее лето стало революционным для высшего дивизиона чемпионата Англии. Клубы Премьер-Лиги договорились, что трансферное окно будет закрываться перед стартом чемпионата. Это давно обсуждалось. И вот теперь сделано. Весь мир с интересом следит за экспериментом, а не выдержавший от слухов про возможный уход Кристиана Эриксена главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уже заявил, что это было ошибкой:

Когда это обсуждали, я не был согласен, но тогда решили, что так будет лучше для клубов. Думаю, теперь люди осознают, что это была большая ошибка. Надеюсь, в следующем сезоне мы это исправим. Мы должны вернуться к тому, как проводят сделки в Европе, потому что это важно для успеха в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я не могу быть доволен, что в последние три или четыре недели лета европейские клубы могут ослабить мою команду.

Так следовало ли это затевать?

За. Меньше трансферной суеты и нервов

Смещение сроков трансферного окна в Англии должно было снизить градус накала при приближении к так называемому дедлайну. Менеджерам клубов следовало заранее определиться с потребностями, с возможностями, спокойно провести переговоры и вступать в чемпионат с полностью укомплектованной командой без нервотрепки. Так оно все задумывалось. И это – благие цели. Поскольку у англичан в сумме действительно денег больше, чем в других лигах, почти всю суету на флажке создавали они. Теперь ее будет гораздо меньше.

Против. Клубы в заложниках у агентов

На деле же оказывается, что агенты футболистов и клубы-продавцы пока не очень понимают, как себя вести в случае поступления предложения из Англии. Британские клубы всегда можно потрясти на предмет дополнительных денег, пошантажировать, поторговаться с ними. Все привыкли так делать до последнего, до дедлайна, после чего только соглашаются на самые выгодные варианты. А теперь вроде как есть осознание того, что из англичан можно больше вытащить, поэтому на их предложения не сразу соглашаются. А пока тянут, и окно закроется. Но агентов и продавцов это не пугает – будут другие предложения из других стран. Английский же клуб оказывается в проигрыше. Это как выступление на каком-то конкурсе. Судьи не любят сразу ставить максимальные баллы, потому что подсознательно ждут более яркого выступления дальше по программе. Так и предложения англичан могут оказаться недооцененными.

За. Понятные составы перед сезоном

Зато как приятно: читаешь заявку условного «Ливерпуля» и понимаешь, что она такой будет до января как минимум. Это делает, так скажем, игру более реалистичной. С чем подошел к сезону – с тем и сражайся. Это как-то честнее по отношению к болельщикам. Ведь нужно напомнить, что стало последней каплей для принятия решения по срокам: когда Алекс Окслейд-Чемберлен в конце августа перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» и заявил, как «здорово, что мы обыграли „Арсенал“ со счетом 4:0». Вот только несколько дней назад, когда этот матч случился, он был игроком «канониров». Чтобы не было в том числе таких комичных и неприятных для кого-то эпизодов, окно сместили.

Против. Нет возможности отреагировать на проблемы

Это все замечательно, но как понять, что состав укомплектован и корректировки не требуется? Почти у всех команд в других лигах есть такой хоть небольшой (а у кого-то и приличный) зазор, чтобы все поправить на случай непредвиденных провалов. У англичан теперь нет такого шанса. А представьте, как выглядел бы «Спартак», появись такое смещение в России? Это была бы совсем другая команда, ведь сезон красно-белые начинали в совершенно иной формации.

За. Футболисты не отвлекаются

Еще одним аргументом – пожалуй, главным – сторонников смещения трансферного окна было то, что игроки в начале сезона не будут витать в облаках и думать о переговорах агентов, а сосредоточатся на футболе. Можно найти немало примеров того, как футболисты филонили, сливали игры и бойкотировали тренировки, чтобы вынудить клубы отпустить их. Проблема в том, что смещение окна работает против других английских клубов.

Против. Клубы АПЛ уступают иностранным