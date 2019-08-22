Жертвоприношение

вчера, 13:40

«Соккер.ру» рассказывает, как «Ювентус» выиграл Кубок чемпионов. И о страшной цене, которую пришлось заплатить его болельщикам.

Европейский вектор

К 1984 году «Ювентус» благодаря тренеру Джованни Трапаттони уже успел выиграть Кубок УЕФА и Кубок кубков. Но в коллекции «старой синьоры» явно не хватало самого главного экспоната - Кубка чемпионов. Да и Суперкубок бы не помешал. Поэтому в сезоне-1984/85 главный упор был сделан на европейскую кампанию. Дела итальянские отошли на второй план.

Конечно, «Юве» не собирался по доброй воле складывать чемпионские полномочия. Но бороться на два фронта было тяжело. В предыдущем сезоне успешные встречи в Кубке кубков соседствовали со спадами в Серии А. А это был Кубок кубков, где соперники не столь сильны, как в главном турнире. Поэтому решено было не драматизировать возможные неудачи в первенстве страны.

Состав чемпионов претерпел небольшие изменения. Ушёл в «Фиорентину» чемпион мира Клаудио Джентили. Всего год поиграл в чёрно-белой футболке и отправился в «Наполи» Доменико Пенцо. Снова покинул команду полузащитник Роберто Тавола, присоединившийся к «Авеллино».

Трое из четверых новобранцев оказались защитниками - Лучиано Фаверо и Бруно Лимидо раньше играли в «Авеллино», а Стефано Пиоли - в «Парме». Четвёртый рекрут - один из лидеров «Дженоа» Массимо Бриаши - усилил линию атаки.

Начинал и заканчивал сезон вратарь Стефано Таккони. Но в итоге основным голкипером впервые за всё пребывание в «Ювентусе» оказался Лучиано Бодини. По словам Вальтера Дзенги, - «лучший из вторых вратарей Италии». Гаэтано Ширеа по-прежнему поддерживал репутацию лучшего либеро мирового футбола. В паре с ним играли либо Серджио Брио либо Никола Карикола. Справа в оброне действовал Лучано Фаверо, слева - Антонио Кабрини. В запасе Стефано Пиоли, Бруно Лимидо и Винченцо Мастротаро.

Пару опорных по-прежнему составляли Массимо Бонини и Марко Тарделли. Мишель Платини дирижировал атаками, а рядом с ним действовал один из героев прошлого сезона Беньямино Виньола. В резерве по прежнему томились Чезаре Пранделли и Джованни Кёттинг. Паоло Росси по-прежнему был результативен и опасен, поэтому место главного героя ЧМ -82 на поле не обсуждалось. А вот к Збигневу Бонеку у Трапаттони были претензии. Поэтому вместо поляка всё чаще и чаще выходил Массимо Бриоши. Однако Збигнев всё же забил несколько важных мячей. Например, его голы принесли Суперкубок.

«Ювентус» начал чемпионат с нулевой ничьей с «Комо» на выезде. Через три дня «бьянконери» стартовали в Кубке чемпионов, разгромив на выезде финский «Ильвес» 4:0. Три гола провёл Росси, один - Платини. Как видим, «Хака» весной доставила «Юве» больше хлопот, чем сильнейший клуб Финляндии.

Первый раз перед родной публикой «старая синьора» сыграла с «Аталантой». Бонеку хватило 32 секунд, чтобы поразить ворота «богини». Во втором тайме оборона бергамасков развалилась, в итоге крупная победа туринцев 5:1. Но поездка в Авеллино принесла лишь очко.

Дубль Платини констатировал победу над «Ильвесом» и в ответной игре, и суммарную. Дальше путь лежал в Цюрих, к «Грассхопперу». В чемпионате же «Ювентус» разошелся миром с «Миланом» (1:1) у себя на «Коммунале», а потом проиграл со счётом 0:2 в Вероне. Как оказалось, будущему чемпиону. После пяти туров «Юве» занимал непривычное для себя седьмое место.

Швейцарских «кузнечиков» прошли без проблем 2:0 дома и 4:2 в Цюрихе. Виньола забил по мячу в каждой из встреч. В Турине ему помог Росси, в Швейцарии ещё мяча записал на свой счёт Платини, один - Бриоши. А вот в чемпионате всё шло туго. Особенно после разгрома, учинённого в Милане «Интером» 0:4 и домашнего поражения в дерби от «Торино» 1:2. Безобразно сыграл в этих матчах Таккони. Кандидат в сборную Италии присел на лавочку, уступив место Бодини. А «Юве» уже свалился на 11-е место с отрицательной разницей мячей. Потом удалось чуточку поправить дела, и первый круг «Ювентус» завершил шестым с отставанием в пять очков от лидера - «Вероны».

Суперклубу - Суперкубок

Суперкубок должен был разыгрываться в двух встречах. Но договориться с победителем предыдущего Кубка чемпионов о проведении двух встреч не получилось. В итоге решили ограничиться одним матчем, причём в Турине. Два гола Збигнева Бонека принесли «Ювентусу» не только победу, но и трофей. Соперники ещё не знали, что в конце мая им предстоит встретиться вновь. Тиффози «Юве» довольно жёстко встретили гостей из Англии. Те пообещали отомстить при встрече. Ещё никто не подозревал, какой страшной окажется эта месть.

Зимой «старая синьора» гналась за «Вероной», но отрыв не сократился, наоборот - стал больше. При этом туринцы проиграли лишь однажды - «Милану» на «Сан-Сиро» 2:3. А там и четвертьфиналы Кубка чемпионов подоспели. Жребий свёл «Ювентус» с пражской «Спартой». На «Коммунале» Тарделли, Росси и Бриоши создали хороший задел. Словно чувствовали, что в Праге придётся тяжело. Так оно и вышло. Только благодаря отличной игре обороны итальянцы проиграли всего лишь 0:1 и вышли в полуфинал. Навстречу к «Бордо», который с большим трудом прошёл наш «Днепр».

В чемпионате «бьянконери» набрали хороший ход. Отомстили «Интеру» и «Торино», обыграли «Удинезе». Вышли на второе место. «Верона» выглядела недосягаемой, но шансы туринцев прийти на финиш вслед виделись наиболее весомыми. Но нужно было сосредоточится на полуфинальных баталиях.

Обладавший мощным составом «Бордо» вовсе не собирался капитулировать перед чемпионом Италии. Тренер жирондинцев Эме Жаке понимал, что одолеть «Юве» можно нейтрализовав Платини. К Мишелю был приставлен португалец Шалана. Несколько необычное решение, ведь Шалана в первую очередь был игроком атакующим и созидательным. И на 28-й минуте Шалана не смог помешать лидеру «Юве» сделать голевую передачу Бонеку. Счёт 1:0 продержался сорок минут игрового времени. А там Бриоши обыграл Гернота Рора и забил второй мяч. Не прошло и двух минут, как Платини после передачи Бонека довёл преимущество до 3:0. Первый раунд за «Ювентусом».

Команда Трапаттони махнула рукой на чемпионат. Главное было выстоять во Франции. А там пришлось ой как нелегко. В середине первого тайма Дитер Мюллер реализовал выход один на один с Бодини, а во втором тайме Патрик Баттистон метров с 30 застал врасплох голкипера туринцев. Остаток встречи прошёл при яростном штурме «Бордо». Страсти кипели, испанский арбитр Лама Кастильо раздавал жёлтые карточки налево и направо. Но забить третий мяч чемпион Франции не смог и был вынужден уйти с пути.

Кровавый финал

«Ювентус» откровенно слабо провёл остаток чемпионата, опустившись со второго места на шестое. Всё было брошено на алтарь победы на «Эйзеле». Тогда никто не предполагал, что будут принесены и человеческие жертвы.

Финал между «Ливерпулем» и «Ювентусом» был запланирован в столице Бельгии, на брюссельском стадионе «Эйзель». Сначала УЕФА выбрал этот стадион, а потом уже выяснилось, что главная арена бельгийской столицы находится в аварийном состоянии. Предложения перенести встречу не были поддержаны.

В Брюссель приехали тысячи болельщиков из обеих стран. Фанаты «Ливерпуля», которым досталось в 1984 году в Риме, а в январе и в Турине, ехали с намерением рассчитаться. Не все, конечно. Но у самых хулиганистых давно чесались руки.

Третьей причиной трагедии стала алчность организаторов. Которые решили продавать болельщикам «Ювентуса» билеты в сектор Z, расположенный по соседству с самыми агрессивными англичанами. Причём в этот злополучный сектор попали не организованные тиффози, - тех, как полагается, усадили на противоположной от ливерпульских фанов стороне стадиона, а простые болельщики. Говоря по-нашему - «кузьмичи».

Кто первый начал, уже не так важно. Но перед матчем фанаты «красных» рванули в сектор Z. И под их натиском не выдержала стена. Под её обломками оказались сотни зрителей. Маленькие отряды бельгийских полицейских не смогли предотвратить ни стычки, ни аварии, ни давки.

39 человек, преимущественно итальянцы, не дожили до начала встречи. Их окровавленные тела вынесли со стадиона и сложили штабелями перед входом. Конечно, матч должен был быть отменён. Но УЕФА не решился. То ли испугался продолжения беспорядков, то ли просто хотел закончить этот кошмар как можно скорее.

«Ювентус» выиграл этот кровавый финал. На 58-й минуте Бонек упал около штрафной «Ливерпуля». Швейцарский судья Андре Дайна, находившийся далеко от места событий, отважился назначить пенальти, который реализовал Платини. Радость Мишеля и его товарищей по поводу гола выглядела особо неуместной. Ведь трупы ещё не остыли. Команды доиграли этот злополучный матч, Гаэтано Ширеа быстро взял в руки Кубок и ушёл с ним подальше с этой кровавой арены.

«Старая синьора» осуществила свою мечту, но какой ценой. Тридцать девять жизней были принесены в жертву. Конечно, сам туринский клуб не был виноват в их гибели. Но эти люди поехали навстречу смерти ради любимой команды. И они не увидели этой победы. Поэтому выигрыш Кубка чемпионов был воспринят буднично. Праздновать было бы кощунством.

Английская сторона поспешила взять вину на себя и извиниться устами самой Маргарет Тэтчер. Но это не спасло родоначальников футбола от сурового наказания. Все, за исключением «Ливерпуля», английские клубы были отстранены от еврокубков на пять лет. «Ливерпулю» добавили ещё год.

«Ювентус» кое-как довёл до конца сезон. Уже в ранге клубного чемпиона Европы он уступил «Милану» в Кубке Италии. После «Эйзеля» футболистам уже не игралось. слишком много всего накопилось за этот год.