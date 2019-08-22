Ведь были схватки боевые! Наши клубы в раунде плей-офф Лиги Европы

вчера, 20:02

Сегодня «Спартак» приступает к выполнению задачи, с которой никогда не справлялся сам. «Соккер.ру» - о бурных отношениях клубов РПЛ с раундом плей-офф Лиги Европы.

Сезон 2009/2010 - «Динамо» (-), «Амкар» (-), «Зенит» (-)

В сезоне 2009/10 на смену Кубку УЕФА пришла Лига Европы, изменилась формула отбора, появился четвертый квалификационный раунд, получивший гордое название «раунд плей-офф». В первом розыгрыше Лиги Европы сразу три российских клуба штурмовали эту высоту, и все разом опалили крылья.

«Динамо». Как бронзовый призер предыдущего чемпионата «бело-голубые» начали евросезон в квалификации Лиги чемпионов, где уступили «Селтику», но и в Лиге Европы до групповой стадии не добрались, проиграв софийскому ЦСКА по сумме двух встреч: 0:0 на выезде 1:2 дома.

«Амкар». Пермякам в соперники достался английский «Фулхэм», который после домашней победы 3:1 позволил себе проиграть 0:1 на «Звезде», правда, Мартин Кушев поздно забил единственный мяч. Знакомство «Амкара» с еврокубками получилось коротким, а «дачники» в том розыгрыше добрались до финала, где уступили «Атлетико».

«Зенит». Обидчиком «сине-бело-голубых» стал португальский «Насьонал». Проиграв в гостях 3:4, в домашнем матче «Зенит» вел с устраивающим счетом 1:0 после гола Фатиха Текке до 89-й минуты, когда Рубен Микаэл забил гол, прекративший еврокубковый поход петербуржцев уже в августе.

Сезон 2010/2011 - «Сибирь» (-), «Локомотив» (-), ЦСКА (+)

«Сибирь». В домашнем матче раунда плей-офф «Сибирь» одержала сенсационную победу над ПСВ со счетом 1:0, забив гол в добавленное время второго тайма, но в Эйндховене все встало на свои места: фаворит разгромил скромного представителя России 5:0.

«Локомотив». А вот железнодорожники своим статусом фаворита воспользоваться не смогли и уступили «Лозанне» в серии пенальти после двух матчей, завершившихся со счетом 1:1. Швейцарский соперник «Локо» был даже не из высшей лиги своего чемпионата, «Лозанна» играла во втором дивизионе, а в Лигу Европы попала как финалист кубка, причем в финале уступила 0:6 «Базелю».

ЦСКА . Армейцы стали первой российской командой, преодолевшей раунд плей-офф Лиги Европы. ЦСКА без проблем разобрался с кипрским «Анортосисом» - 4:0 и 2:1. Половину голов забил Сейду Думбия.

Сезон 2011/2012 - «Алания» (-), «Спартак» (-), «Локомотив» (+)

«Алания». Проиграв 0:3 «Бешикташу» в Стамбуле, «Алания» забила два мяча во Владикавказе, но для подвига этого не хватило.

«Спартак». «Красно-белые» никогда не проходили раунд плей-офф Лиги Европы, в первый свой заход они проиграли варшавской «Легии» (2:2 в гостях, 2:3 дома).

«Локомотив». Железнодорожники выбили из ЛЕ еще один «Спартак» - тот, который из Трнавы. Этому мы порадовались. После победы 2:0 дома в Словакии «Локо» сыграл вничью 1:1. Представьте себе, из девяти первых заходов в раунд плей-офф Лиги Европы для клубов РПЛ удачными оказались лишь два!

Сезон 2012/2013 - «Анжи» (+), «Динамо» (-), ЦСКА (-)

«Анжи». Махачкалинцы скромно выиграли дома у АЗ , а в Алкмаре устроили голландцам разнос — 5:0.

«Динамо». Немецкий «Штутгарт» оказался не по зубам динамовцам — 0:2 и 1:1.

ЦСКА . Армейцы беспечно уступили шведскому АИКу, причем ничто не предвещало беды после гостевой победы 1:0, вот только дома команда Леонида Слуцкого уступила 0:2.

Сезон 2013/2014 - «Спартак» (-), «Рубин» (+), «Кубань» (+)

«Спартак». В том сезоне впервые сквозь раунд плей-офф в основную сетку Лиги Европы протиснулось больше одного клуба. Но «Спартака» в их числе не было, ведь «красно-белые» беззаботно уступили скромному «Санкт-Галлену», причем в Швейцарии была ничья 1:1, а дома команда Карпина проиграла 2:4.

«Рубин». Казанцы спокойно с общим счетом 5:0 по сумме двух матчей переиграли норвежский «Мольде» под руководством Оле-Гуннара Сульшера.

«Кубань». Краснодарцы сумели оставить за бортом именитый голландский «Фейеноорд» - 1:0 и 2:1.

Сезон 2014/2015 - «Локомотив» (-), «Ростов» (-), «Динамо» (+), «Краснодар» (+)

«Локомотив». Железнодорожники с позором вылетели от кипрского «Аполлона», проиграв на своем поле 1:4.

«Ростов». Обладатель Кубка России не сдюжил в дуэли с «Трабзонспором» - 0:2 и 0:0.

«Динамо». Команда под руководством Станислава Черчесова не без труда прошла кипрскую «Омонию». Решающий гол Крис Самба забил на 90+3 минуте.

«Краснодар». Больше всех в том сезоне порадовал «Краснодар», который был «андердогом» противостояния с «Реалом Сосьедад». Тем не менее после поражения в Сан-Себастьяне 0:1 «быки» разбили басков в родных стенах 3:0. Руководил «Краснодаром» Олег Кононов, который сейчас доказывает свою состоятельность у руля «Спартака».

Сезон 2015/2016 - «Краснодар» (+), «Рубин» (+)

«Рубин». Впервые российские клубы показали стопроцентный результат в раунде плей-офф Лиги Европы, правда, в боях участвовали только «Краснодар» и «Рубин». Казанцы справились с «Работничками» из Македонии (1:1; 1:0).

«Краснодар». У «быков» тоже был не грозный противник — ХИК . В столице Кубани финны были повержены со счетом 5:1, так что ответная игра превратилась в формальность и завершилась нулевой ничьей.

Сезон 2016/2017 - «Краснодар» (+)

«Краснодар». «Спартак» провалился в третьем квалификационном раунде, проиграв кипрскому АЕКу, а «быки» в третий раз подряд прошли в группу сквозь дебри отбора. Албанский «Партизани» выступил по методичкам ХИКа: поражение в четыре мяча в Краснодаре, затем 0:0 дома.

Сезон 2017/2018 - «Краснодар» (-), «Зенит» (+)

«Краснодар». В четвертый раз подряд пройти раунд плей-офф Лиги Европы «Краснодару» было не суждено, ведь на пути встала «Црвена Звезда». Сербы проиграли 2:3 в Краснодаре, а дома выиграли 2:1. При равенстве забитых мячей именно «звездаши» получили преимущество по голам на выезде.

«Зенит». Петербуржцам противостоял голландский «Утрехт», который начал с победы 1:0 и мог забить больше в домашнем матче, если бы не Андрей Лунев. А вот неделю спустя все изменилось, и «Зенит» выиграл 2:0.

Сезон 2018/2019 - «Уфа» (-), «Зенит» (+)

«Уфа». На пути к раунду плей-офф «Уфа» прошла двух соперников, но с «Глазго Рейнджерс» Стивена Джеррарда «горожане» не справились, хотя в домашнем матче имели двойной численный перевес (0:1; 1:1).

«Зенит». Еще одна победа российского клуба над командой Оле-Гуннара Сульшера в раунде плей-офф Лиги Европы. «Мольде» уступил в Санкт-Петербурге 1:3, после чего выиграл дома 2:1, чего, естественно, не хватило для попадания в основную сетку.

Подведем итоги! За 10 сезонов у российских клубов набралось 26 участий в раундах плей-офф Лиги Европы, причем только 12 попыток оказались успешными — меньше 50%! Если быть точным — 46%, в то время как в 54% случаев российские клубы прекращали борьбу на этой стадии турнира. Что касается «Спартака», за который мы болеем сегодня, то «красно-белые» запороли обе свои попытки.

Кто участвовал в раунде плей-офф Лиги Европы от РПЛ ?

Команда Количество участий Выходы в групповой этап Вылеты Баланс «Краснодар» 4 3 1 +3 «Рубин» 2 2 0 +2 «Зенит» 3 2 1 +1 «Кубань» 1 1 0 +1 «Анжи» 1 1 0 +1 ЦСКА 2 1 1 0 «Локомотив» 3 1 2 -1 «Динамо» 3 1 2 -1 «Амкар» 1 0 1 -1 «Алания» 1 0 1 -1 «Сибирь» 1 0 1 -1 «Ростов» 1 0 1 -1 «Уфа» 1 0 1 -1 «Спартак» 2 0 2 -2 Всего 26 12 14 -2

Соперники по раунду плей-офф