Привычка становиться первым

вчера, 17:14

«Соккер.ру» рассказывает, как «Реал» снова стал чемпионом, но провалился в Европе.

Даже три чемпионских титула, выигранных Лео Бенхаккером, не спасли голландца от увольнения. Президент клуба Рамон Мендоса остался недоволен тем, что мадридцы снова не смогли выиграть Кубок чемпионов. Полуфинальный барьер виделся каким-то заколдованным.

Хоть горшком назовите

Нового тренера Мендоса присмотрел ещё, когда «Реал» Бенхаккера вёл сражения за чемпионство и Кубок Короля. Преемником Дона Лео предстояло стать наставнику «Реала Сосьедад» Джону Бенджамену. Постойте, скажут читатели, что ещё за Джон Бенджамен? Действительно, валлийского тренера зовут Джон Бенджамен Тошак. Но испанские журналисты переиначили на свой лад, посчитав, что Бенджамен и Тошак – это отцовская и материнская фамилии. И стали называть британца в соответствии с испанскими традициями. Самого Тошака подобное переименование не сильно волновало.

Самое любопытное, что этот Джон Бенджамен был хорошо известен под своим именем как прекрасный нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса. В семидесятые годы рослый форвард наводил ужас на соперников сильнейшего клуба Англии. Джон трижды стал чемпионом Англии, взял два Кубка УЕФА , Кубок Англии и Суперкубок Европы. Тошак входит в сотню сильнейших футболистов в истории «Ливерпуля» под номером 34, забил почти сотню мячей. Но травма вынудила этого здоровяка покинуть команду в 29 лет. В «Суонси» Джон скорее доигрывал, чем играл, и приобщался к тренерскому ремеслу. Помогал этому молодому тренеру опытнейший Гарри Гриффитс. Но тот вскоре скоропостижно скончался, и Джон Тошак уже стал рулить самостоятельно.

Тошак за четыре года вытащил «Суонси» из третьего дивизиона в первый. Более того, в своём дебютном сезоне в высшем обществе «лебеди» даже возглавляли таблицу. Но в итоге заняли шестое место. Кроме того, «Суонси» трижды завоёвывал Кубок Уэльса, что позволило «лебедям» выступать в Кубке кубков.

Но «Суонси» сдулся так же быстро, как и «надулся». По итогам второго сезона валлийцы покинули первый дивизион, а потом продолжили своё падение. Сначала с Тошаком, потом без него. Однако в историю клуба бывший нападающий «Ливерпуля» вписал себя навечно.

Джона позвали в лиссабонский «Спортинг», и валлиец завершил свой единственный португальский сезон на втором месте. Потом были четыре года работы в Сан-Себастьяне. В 1987 году «Реал Сосьедад» Джона Бенджамена выиграл Кубок Короля, а в следующем сезоне баски были главными соперниками «Реала» Лео Бенхаккера и пришли на финиш вторыми. Правда, последний перед уходом в «Реал» сезон у Тошака получился неважным. Всего лишь одиннадцатое место.

В Испании тем временем смягчили лимит на легионеров. Клубам разрешили выпускать на поле не двух, а трёх иностранцев. Вакансию занял чемпион мира аргентинец Оскар Руджери из «Логроньоса», который должен был укрепить центр обороны. Из «Вальядолида» пришёл рослый полузащитник Фернандо Йерро, который должен был освободить Бернда Шустера от черновой работы. На роль третьего вратаря был приглашён баск Хулен Лопетеги. Его Тошак помнил ещё по Сан-Себастьяну. Но тогда не удалось толком поработать. Хулен рано сорвался в Мадрид, играл за вторую команду «Реала» - «Кастилью», а потом получил практику на Канарах в «Лас-Пальмасе». Из «Атлетико» перебрался полузащитник Антонио Парра, более известный по матчам за «Бетис».

Главной потерей стал уход Хосе Антонио Камачо, решившего завершить карьеру. Рикардо Гальего отправился в итальянский «Удинезе». Молодой вратарь Сантьяго Каньисарес был командирован в «Кастилью» набираться опыта.

На первый номер Пако Буйо не покушались ни Агустин Родригес, ни уже упоминавшийся Хулен Лопетеги. Пако привлекался и в сборную, где уже он мирился с ролью запасного при Андони Субисаррете. Джон Тошак остался верен схеме Бенхаккера с тремя центральными защитниками – причём в центр был перемещён Чендо. Два других - Оскар Руджери и Маноло Санчис. Запасные: Мигель Тендильо, Хесус Солана, Эстебан, Хулио Льоренте и Хулио Альгар. Справа в полузащите играл Мичел, слева – Рафаэль Гордильо. В центре Фернандо Йерро, Бернд Шустер и Мартин Васкес. Резервисты Адольфо Альдана, Франсиско Льоренте и Антонио Парра. Основная пара нападающих Уго Санчес и Эмилио Бутрагеньо. На скамейке запасных Себастьян Лосада и Альберт Агила.

Несостоявшийся реванш

Дебют Тошака в «Реале» оказался успешен. Уверенная победа дома над «Спортингом» 2:0. Нулевая ничья в Кастельоне оставила чувство некоей неудовлетворённости. Но уже скоро мадридцам предстояло стартовать в Кубке чемпионов. Люксембургская «Спора» не доставила хлопот, гол Бутрагеньо, парочка Мичела и 3:0 в гостях. А потом в Мадрид приехала «Валенсия». В первом тайме гости оказали отчаянное сопротивление, но «сливочные» забили на гол больше. А после перерыва Хосе Мануэль Очоторена получил от недавних товарищей ещё три безответных мяча. В итоге 6:2.

Ничья с «Мальоркой» не позволила «Реалу» выйти в лидеры. Пришлось ждать встречи с «Кадисом» - 4:1. Попутно была во второй раз разгромлена «Спора» - 6:0. А потом команду Тошака ожидало серьёзное испытание - выезд в Барселону к команде Йохана Кройфа. В первые десять минут команды обменялись голами, причём первыми успеха добились мадридцы – Уго Санчес реализовал 11-метровый. Через пять минут Хулио Салинас сделал счёт равным. Но во втором тайме «Реал» был наказан двумя пенальти. Рональд Куман оба раза едва не порвал сетку за спиной Буйо. Проигрыш в El Clasico 1:3 стал первой, но не единственной неудачей нового тренера.

Уже по традиции в Кубке чемпионов «Реалу» доставался в соперники предыдущий обидчик. С «Баварией» и ПСВ «королевский клуб» рассчитывался за былые обиды. Теперь на пути встретился «Милан». Причём уже в одной восьмой финала.

На «Сан-Сиро» мадридцы проиграли. Не 0:5, как весной, а всего лишь 0:2. Но эти 0:2, обеспеченные голами Франка Райкарда и Марко ван Бастена, загнали команду Тошака в угол. Нужно было обыгрывать клубного чемпиона с разницей в три мяча. Через две недели «Реал» приложил титанические усилия. Но ограничился единственным голом Бутрагеньо. «Милан» отправился дальше, выигрывать Кубок чемпионов. А европейская мечта «Реала» осталась мечтой.

Сто семь голов и шестьдесят два очка

Оставалось сосредоточиться на решении домашних задач. В чемпионате были некоторые шероховатости. Например, проигрыш в Сан-Себастьяне бывшей команде Тошака. Но в большинстве матчей «Реал» выглядел мощно. Особенно на «Сантьяго Бернабеу», где редкий соперник пропускал меньше трёх мячей. Разве что «Майорка» смогла добиться в Мадриде почётной для себя ничьей. Но это уже событие второго круга. А первый «королевский клуб» закончил единоличным лидером, опережая «Барселону» на шесть очков.

Ответный визит «Барсы» пришёлся на 25-й тур. К началу первого тайма каталонцы «горели» 0:3 и могли пополнить список разгромленных на «Сантьяго Бернабеу». Но два удара Хулио Салинаса позволили «сине-гранатовым» сохранить лицо. Может быть и не только лицо, если б не удаления Рональда Кумана и Алоизио в конце встречи. А так – 2:3. Команда Кройфа отставала уже на 9 очков, отступив на четвёртое место.

Но «Барселона» взяла реванш, выиграв у «Реала» в финале Кубка Короля. Йерро к перерыву схватил две жёлтых карточки, чем изрядно усугубил положение мадридцев. Во втором тайме Гильермо Амор распечатал ворота «королевского клуба». Не ушёл с поля без гола и Хулио Салинас, закрепивший победу «Барсы» с результатом 2:0.

В чемпионате оставалось сыграть пять туров. «Реал» опережал ближайшего из соперников «Атлетико» на 9 очков. А уже через две недели «сливочные» принимали поздравления с очередным чемпионством – пятым кряду и двадцать пятым вообще. Радость слегка подпортила домашняя ничья с «Логроньосом» 3:3.

«Реал» на финише опередил «Валенсию» на девять очков. Мадридцы обновили два клубных рекорда. Они 107 раз поражали ворота соперников, кроме того набрали 62 очка (при двух очках за победу). Из 107 голов 38 пришлось на долю Уго Санчеса, мексиканцу досталась Золотая бутса.

Рамон Мендоса забыл о раннем вылете из Кубка чемпионов и неудаче в финале Кубка Короля. Он радовался как ребёнок и называл «Реал» Тошака лучшим за последнюю четверть века. Мендоса также выразил уверенность, что Джон Бенджамен добудет для мадридцев седьмой Кубок чемпионов. Но уже в ноябре 1990-го валлиец был уволен со своего поста.