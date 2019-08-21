Украшения для «старой синьоры»

вчера, 15:52

«Соккер.ру» рассказывает о двойном триумфе «Ювентуса» в сезоне 1983/84.

Но прежде, чем рассказать о том, как «Юве» вернул себе Скудетто и выиграл свой второй европейский трофей, давайте вспомним, как туринцы завершили сезон 1982/83.

Далее без Дзоффа

Команда, в которой играли шесть чемпионов мира – Дино Дзофф, Клаудио Джентиле, Гаэтано Ширеа, Антонио Кабрини, Марко Тарделли, Пауло Росси, плюс Мишель Платини и Збигнев Бонек, вопреки ожиданиям не смогла подтвердить своих чемпионских полномочий. «Ювентус» пришёл на финиш вторым, уступив четыре очка «Роме». Возможно, «старая синьора» несколько отвлеклась от домашнего чемпионата, сосредоточившись на победе в Кубке чемпионов. Туринцы были очень близки к покорению футбольного Монблана, но в финале проиграли «Гамбургу». Единственной радостью стал выигрыш Кубка Италии.

Сразу в конце сезона объявил о завершении карьеры великий вратарь Дино Дзофф. Его мечта о победе в Кубке чемпионов так и не осуществилась. Ещё один лидер «Юве» Роберто Беттега отправился доигрывать в Канаду. В «Верону» ушли защитник Массимо Сторгатто и нападающий Джузеппе Гальдеризи. Джованни Трапаттони, которого некоторые журналисты поспешили отправить в отставку, остался у руля команды на восьмой сезон.

Главной проблемой лета стал поиск преемника Дзоффа. Попробуй замени капитана чемпионов мира. Из «Авеллино» был приглашён рослый и плечистый Стефано Таккони. В юности Стефано входил в состав «Интера», но большая часть биографии 26-летнего вратаря пришлась на «Ливорно», «Санбенедеттезе» и «Авеллино». Естественно, работы у Стефано было выше крыши, и он справлялся с ней. Но существовало опасение, - сможет ли голкипер, не обладающий психологией победителя, вписаться в элитную команду. В том же «Авеллино» Таккони мог пропустить три, четыре, пять мячей. В «Ювентусе» каждая ошибка вратаря могла стать роковой, поэтому к игре первого номера предъявлялись особые требования. Таккони предстояло заново создавать свою репутацию. К счастью Дино Дзофф согласился поработать с новичком на сборах, поэтому Стефано получил весьма ценные уроки.

Таккони пришёл из «Авеллино» не один. Пополнил состав вице-чемпионов атакующий полузащитник Беньямино Виньола. Невысокого, подвижного и техничного футболиста в юности сравнивали с Джанни Риверой. Но Риверы из него не получилось. Переход в «Юве» был для Беньямино шансом что-то исправить в своей карьере. Конечно, ему было тяжело конкурировать со звёздами туринского клуба, но своё приглашение Виньола оправдал. Как – узнаете позже.

Пришедший из «Бари» защитник Никола Карикола рассматривался как дублёр Гаэтано Ширеа. Из «Вероны» пригласили 30-летнего нападающего Доменико Пенцо. Рослый центрфорвард, сменивший с десяток команд, очень хотел выиграть хоть что-нибудь. Поэтому был рад надеть чёрно-белую футболку.

Основным вратарём стал Стефано Таккони. Дублёр Дзоффа Лучино Бодини оставался вторым голкипером. Линию обороны составляли три чемпиона мира - Клаудио Джентиле, Гаэтано Ширеа и Антонио Кабрини, а также примкнувший к ним высокий Серджио Брио. Новый капитан Ширеа был свободным центральным защитником, Кабрини играл слева, Джентиле действовал персонально по игроку или справа. Брио с его габаритами размещался в центре. Мог залатать брешь в обороне новичок Никола Карикола.

В центре полузащиты трудились чемпион мира Марко Тарделли и Массимо Бонини, которому «Соккер.ру» посвятил отдельный рассказ. «Макс с двумя сердцами» тоже был достоин играть в сборной Италии, но предпочёл оставаться сан-маринцем. Однако благодаря двойному гражданству он не считался легионером, которых могло быть лишь двое.

Первый из иностранцев Мишель Платини был мозговым центром «Юве». Француз прекрасно вписался в игровые схемы маэстро Трапа. Редкая атака проходила без его участия. Мишель мог начать комбинацию, раскрутить её в нужном направлении и ритме, а также завершить. Рядом с Платини старался Беньямино Виньола. Чезаре Пранделли в основном выходил на замену, а два других полузащитника - 37-летний ветеран Джузеппе Фурино и молодой Джованни Кёттинг появлялись на поле эпизодически.

Основную пару нападающих составили самые результативные игроки ЧМ -82 – Паоло Росси и Збигнев Бонек – 6 и 5 голов соответственно. Но если Платини сразу себя нашёл в новой команде, то адаптация Бонека шла тяжело. От поляка ждали большей результативности. Поэтому его всё чаще подменял Доменико Пенцо.

Битва на два фронта

«Юве» стартовал двумя победами с одинаковым счётом 7:0. Сначала всю мощь атак туринцев испытал на себе «Асколи». По два раза отличились Платини, Росси и Пенцо, ещё один гол добавил Бонек. Потом в первом матче 1/16 Кубка Кубков семь безответных мячей побывали в воротах гданьской «Лехии». Пенцо положил аж четыре, два добавил Платини, один Росси. Но за двумя разгромами последовала скучная безголевая ничья в Пизе.

Далее были обыграны «Наполи», «Лацио», снова пострадала с результатом 2:3 «Лехия». Досталось «Милану» - 2:1. Платини и Росси редко уходили с поля без голов. Бонек пока вёл себя скромнее, но гол соотечественникам всё же положил.

Но потом на пути «Юве» возник «Пари Сен-Жермен». Ради борьбы с обладателями Кубка Франции туринцы пожертвовали двумя матчами чемпионата, проиграв два раза подряд землякам из «Торино» и дома «Сампдории». Победить ПСЖ не удалось, однако в четвертьфинал прошёл итальянский клуб. В Париже «Юве» упустил победу, не доглядев за Мишелем Н’Гомом на последней минуте. В Турине команде Трапаттони хватило нулевой ничьей.

Проложив мостик в весеннюю часть еврокубков, нужно было поправлять дела в домашнем первенстве. Тем более что два поражения отбросили «Ювентус» на третье место - вслед за «Ромой» и «Вероной». Вот с «Вероны» и начали. Удар Бонека и дубль Росси обеспечили победу 3:1, благодаря которой «Юве» обошёл поверженного соперника. Потом Росси и Платини огорчили «Катанию», и вот «старая синьора» уже первая. Три результативных ничьих - с «Фиорентиной» (3:3), «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (2:2), но не помешало лидерству туринцев. Правда, пришлось делить его с «Ромой».

Но уже в следующем туре чемпионы не досчитались очка во Флоренции, а «Юве» за счёт голов Платини и Виньолы обыграл «Интер» и остался один на вершине. А там подоспели праздники - Рождество и Новый год. «Юве» встретил праздники во главе таблицы всей с преимуществом в два очка от «Ромы».

Разгромленный на старте «Асколи» выстоял дома, чем оказал услугу «Торино». «Гранатовые» обошли «Рому» и подкрались к соседям вплотную. Но у второго туринского клуба наступило головокружение от успехов. В следующем туре «Торино» был бит «Фиорентиной» 1:4. А «Ювентус» отдал долги «Пизе». Мишель Платини показывал какой-то фантастический футбол, забивая в каждом матче. В туринском дерби капитан сборной Франции отличился дважды, разрушив все мечты «Торино» о Скудетто.

Но приближалась пора четвертьфиналов Кубка Кубков. «Ювентусу» противостояла финская «Хака», само попадание которой в восьмёрку было прыжком выше головы. Однако противостояние с финнами заставило отвлечься от дел домашних. В матчах с «Сампдорией» и «Вероной» туринцы взяли одно очко. А «Хаку» прошли, правда, со скрипом - два раза по 1:0. По голу записали на свой счёт Виньола и Тарделли.

Гол Виньолы, совпавший с финальным свистком, принес «Юве» два важнейших очка в игре с «Фиорентиной». И отрыв в три очка от «Ромы» остался в силе, а «фиалки» вслед за «Торино» утратили последние иллюзии на Скудетто. Нулевая ничья лидеров в Риме также оказалась в пользу «Ювентуса».

Но перед поездкой в Рим, туринцы совершили очень непростой визит в Манчестер. Паоло Росси распечатал ворота «Юнайтед» на исходе первой четверти часа. Валлиец Аллан Дэвис забил свой единственный гол за МЮ , но какой. Ничья 1:1 сделала фаворитом итальянскую команду, но шанс английского клуба тоже не были мизерными.

«Удинезе» был обыгран на морально-волевых. После первого тайма удинцы вели 2:1. Напомнил о себе Зико. «Юве» хотел купить бразильца, но потом отдал предпочтение Платини. Вот и вывел Зико свою команду вперёд. Но выручил живчик Виньола. Сначала сравнял счёт, а потом провёл победный гол - 3:2. «Рома» же не справилась с «Авеллино» - 2:2. Четыре очка отрыва за три тура до конца.

Второй полуфинал с «Манчестер Юнайтед» выдался тяжелейшим. «Ювентус» вышел вперёд на 12-й минуте после редкого гола Бонека. Но юный Норман Уайтсайд обнулил преимущество представителей Италии. Время шло, дополнительное время казалось неизбежным. Но лучший футболист чемпионата мира 1982 года Паоло Росси сумел нанести точный удар, который вывел его команду в финал.

Голы Кабрини и Платини принесли «Юве» победу в Милане над «Интером» и приблизили туринцев к Скудетто. «Рома» могла только догнать по количеству очков. Разница мячей - +29 у «бьянконери» и +19 у «джаллоросси» говорила, что скорее летающая тарелка сядет в центре Рима, нежели клуб из Вечного города сохранит чемпионский титул.

Кубок Кубков едет в Турин

Чемпионство было оформлено как-то буднично. «Ювентус» не удержал преимущество в игре с «Авеллино», довольствовался ничейным результатом 1:1, но и этого оказалось достаточно. Скудетто вернулось в Турин после паузы в один год. Кубок Италии на этот раз не покорился. Ещё в 1/8 финала «Юве» сложил свои полномочия, проиграв «Бари».

Но оставался финал Кубка Кубков, куда прорвался ещё и дерзкий «Порту». Матч в Базеле оказался непростым, но сказался более высокий класс «Ювентуса». Первый гол в ворота «Порту» сотворили Платини и Виньола. Первый дал отличный пас, а второй обводящим ударом отправил мяч в сетку.

«Порту» отыгрался с помощью гола Антониу Соузы. Мяч, пущенный метров с 20, ударился о газон и перепрыгнул руки Стефано Таккони. Но за пять минут до перерыва Виньола вывел Бонека один на один с Зе Бету, и поляк своего шанса не упустил - 2:1. Больше голов зрители не увидели. «Ювентус» взял свой второй европейский трофей - Кубок Кубков. В комплекте не хватало одного трофея. На его завоевание новый чемпион Италии решил бросить все силы в новом сезоне.