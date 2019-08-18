Он улетел, но обещал вернуться

вчера, 15:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Реале» Лео Бенхаккера.

Два сезона руководил Лео Бенхаккер «королевским клубом» и оба раза приводил мадридцев к победе в чемпионате. Весной 1988 года даже «Барселона» и враждебный «Камп Ноу» чествовали «Реал», подтвердивший свои полномочия. Но президенту Рамону Мендосе было мало домашних побед. Летом восемьдесят восьмого он ещё раз озвучил голландскому тренеру задачу номер один – выиграть Кубок чемпионов, который не давался в руки мадридцам уже 22 года.

Лео Бенхаккер всё понял. «Не выиграете Кубок чемпионов – не обессудьте». И принялся готовиться к новому сезону, который обещал быть непростым. В «Барселону» вернулся Йохан Кройф. Уже в качестве тренера. Двум голландским специалистам предстояло сойтись довольно рано, в сентябре – в матчах за Суперкубок Испании.

Принимайте «Белокурого Ангела»

Ряды «Реала» пополнили три футболиста. Бернд Шустер окончательно разругался с президентом «Барсы» Хозепом Нуньесом. «Сине-гранатовые» попытались пристроить «Белокурого Ангела» в «Ювентус», но в Турине не нашлось немецкой школы для трёх детей Бернда. А в Мадриде такая школа имелась. И Шустер, отыграв восемь сезонов в сине-гранатовой футболке, облачился в белые одежды. Свиную голову в него никто не кидал, до такого фанаты «Барсы» додумались уже намного позже. Но обструкция бывшему кумиру на «Камп Ноу» была гарантирована. На фоне появления одного из лидеров «Барселоны» подписание контрактов с защитником «Спортинга» Эстебаном Гуттьересом и полузащитником «Эспаньола» Мигелем Лосадой прошло незамеченным.

Приход немца означал расставание с Миланом Янковичем. Зачем иметь двух легионеров на одной позиции? Югослав уехал в «Андерлехт», где отыграл два года и закончил карьеру в 31 год. Ушёл в «Валенсию» третий вратарь Хосе Мануэль Очоторена. На освободившуюся вакансию был зачислен юный Сантьяго Канисарес. Так и не оправдавший надежд защитник Мино подался в «Севилью». И самое грустное – завершил карьеру любимец болельщиков Сантильяна.

Однако схема игры «Реала» претерпела изменения. Бенхаккер перешёл на модную схему с тремя защитниками и пятью футболистами в средней линии. А это означало, что опытнейшие ветераны Чендо и Хосе Антонио Камачо присаживались на лавочку. Игравшие «по старинке» крайние защитники лишились игровой практики.

Ворота по-прежнему охранял Пако Буйо. В запасе - Агустин Родригес, в глухом запасе – Сантьяго Канисарес. В центре обороны Эстебан составил компанию Маноло Санчису и Мигелю Тендильо. Камачо, Хулио Льоренте и Хесус Анхель Солана были всегда готовы прийти на помощь. Бернд Шустер заведовал теперь опорной зоной и не только – вёл всю игру новой команды. Ему помогали Рикардо Гальего и Мартин Маскес. Возросла нагрузка на крайних полузащитников – правого Мичела и левого - Рафаэля Гордильо. Иногда на поле появлялись молодые Франсиско Льоренте, Адольфо Альдана и Хуан Хосе Македа. Основную пару нападающих составляли Эмилио Бутрагеньо и Уго Санчес. Уже не было в команде Сантильяны, но на выручку мог прийти Мигель Лосада.

Под руку с «Барселоной»

Старт чемпионата сезона-1988/89 стал не самым чемпионским – три ничейных результата с одинаковым счётом 2:2 – с «Осасуной», «Спортингом» и «Сосьедадом». При этом только один матч прошёл на выезде – в Хихоне. Зато в двух встречах на «Сантьяго Бернабеу» отличился Шустер, которого тепло приняла мадридская публика. Поход за Кубком чемпионов начался с домашнего разгрома норвежского «Мосса» 3:0.

Первый матч за Суперкубок, проходивший в Мадриде, «Реал» выиграл 2:0. На «Камп Ноу», Бутрагеньо быстренько вывел гостей вперёд. Хозяева ответили дублем Хосе Марии Бакеро, но итоговый счёт 2:1 устроил команду Бенхаккера. Первый трофей отправился в корзину. С «Моссом» сложностей не возникло. В Норвегии всё решил точный удар Эмилио Бутрагеньо.

Ничейная серия в трёх стартовых турах вскоре была забыта. «Реал» выдал серию побед и догнал рванувшую вперёд «Барселону». В восьмом туре командам предстояло сыграть в третий раз за осень. «Реал», в рядах которого не оказалось Шустера, проиграл первый тайм домашней встречи. Бакеро понравилось забивать в Эль Класико. После перерыва мадридцы провели два гола за полторы минуты. И если точный удар Уго Санчеса никого не удивил, то мяч Альданы стал своего рода камушком в огород тех, кто радовался отсутствию отбывавшего дисквалификацию Шустера. Лобо Карраско, выйдя на замену, не упустил случая поразить ворота «сливочных». Но последнее слово оказалось за «Реалом», а точнее за Гордильо, который забил последний мяч в противостоянии грандов. Мадридцы выиграли 3:2 и вышли на первое место. После этого команда в прекрасном настроении отправилась в польский город Забже на матч Кубка чемпионов с местным «Гурником». Игра выдалась нелёгкой. Но в конце сказался более высокий класс гостей. Уго Санчес с пенальти забил единственный гол.

В ответном матче мадридцы чуть было не доигрались. Забив в середине первого тайма (Санчес), они расслабились. Пропустили один мяч, другой. Ценой огромных усилий удалось вернуться в игру. Бутрагеньо и Санчес превратили фатальные 1:2 во вполне пригодные 3:2. Бенхаккер выкурил, наверное, две пачки за матч. Можно было отдохнуть от дел европейских и заняться внутренними.

Оторваться от «Барселоны» долгое время не получалось. Непримиримые недруги шагали под руку вплоть до Рождества. Но в новом 1989 году «Реал» вырвался вперёд. Сначала на два очка. Так они и пришли на промежуточный финиш. Причём у мадридцев в таблице гордо светился нолик в графе поражений. В Кубке Короля всё тоже складывалось неплохо. Пройден «Эльче», потом два сумасшедших матча со «Спортингом» – 5:5 в Хихоне и 5:2 в Мадриде.

К марту мадридцы опережали каталонцев на четыре очка. Не Бог весь какой отрыв, но в один прыжок преодолеть его невозможно. Можно было сосредоточиться на Кубке чемпионов. Как и год назад, в четвертьфинале достался прежний обидчик. На этот раз ПСВ , которому в итоге и достался главный трофей европейского клубного футбола. Ряды команды Гуса Хиддинка пополнил серебряный призёр Олимпиады в Сеуле Ромарио Фариас. Или просто Ромарио. Бразилец отметился в воротах «Реала» в первом матче, ответив на гол Бутрагеньо. Но ничья 1:1 больше устроила мадридцев.

В ответном матче Бутрагеньо вдруг остался на скамейке запасных. Бенхаккер предпочёл «Стервятнику» Франсиско Льоренте, чем озадачил всех. В том числе и президента Мендосу, который, не дожидаясь окончания встречи, передал тренеру, что ждёт его в кабинете. Матч складывался очень тяжело. Только на 72-й минуте Уго Санчес с пенальти размочил счёт. Но оборона хозяев не уследила за Ромарио, и «Коротышка» поразил ворота «Реала», который в этот раз защищал Агустин. После 90 минут те же 1:1, что и в Эйндховене. Но чемпион Испании всё же дожал соперника благодаря голу Мартина Васкеса перед самым обменом воротами. Бутрагеньо вышел на пять минут и, наверное, помог удержать победный счёт.

Но вызов на ковёр последовал. И напрасно Лео уверял президента, что в команде не должно быть неприкасаемых. Мендоса был иного мнения. Возможно, в этот мартовский день Бенхаккер задумался о смене места работы.

В первый апрельский день «Реал» играл на «Камп Ноу». Фанаты «Барсы» устроили заочную обструкцию Шустеру. Немец был травмирован и на поле не вышел. Нервный матч завершился нулевой ничьёй. Дистанция в четыре очка сохранилась, равно как и уже упомянутый нолик. Но через несколько дней «Реал» ждал в гости «Милан».

Назло рекорду

Поправился Шустер, с первых минут вышел Бутрагеньо, но игра шла очень тяжело. Однако Санчес подобрал ключ к миланским воротам за три минуты до перерыва. Это с трудом добытое преимущество было бездарно растрачено во втором тайме. Марко ван Бастен спокойно принял мяч в штрафной и пробил головой. Всегда надёжный Тендильо находился рядом, но … смотрел футбол. Гордильо же беспрепятственно позволил Роберто Донадони выполнить голевую передачу. Мяч полетел по дуге, но Буйо всё равно должен был брать. Однако Пако был неловок, как никогда. Ничья 1:1 – явно не тот результат, который ожидали зрители, заполнившие «Сантьяго Бернабеу».

Ноль в графе поражения «стёрла» скромная «Сельта», обыгравшая чемпиона 2:0. Но с учётом матчей прошлого сезона, беспроигрышная серия «Реала» составила 34 матча, что стало рекордом. Это достижение продержалось почти 28 лет. Только в 2016 году «Реал» Зинедина Зидана смог превзойти показатель команды Бенхаккера.

Но это была маленькая неприятность. Большая поджидала на «Сан-Сиро», где «Милан» порвал гостей из Испании в клочья 5:0. Три мяча из пяти забили соотечественники тренера – Руд Гуллит, Марко ван Бастен и Франк Райкард. Очередной поход за Кубком чемпионов закончился ничем, и Бенхаккер понял, что его судьба решена.

«Реал» пришёл на финиш первым, опередив «Барсу» на пять очков. В четвёртый раз подряд «королевский клуб» стал чемпионом страны. И три титула были добыты Лео Бенхаккером. Мало. Так он ещё и Кубок Короля взял, одолев «Сельту», «Атлетико», а потом и «Вальядолид» в финале.

Все домашние трофеи оказались собраны в одном месте – на «Сантьяго Бернабеу». Но главная цель оказалась невыполненной, поэтому эта неудача перевесила всё. К сезону 1989/90 команду готовил уже валлиец Джон Тошак. А Лео Бенхаккер отправился тренировать «Аякс». Он улетел, но обещал вернуться. И обещание выполнил. Но об этом в другой раз.