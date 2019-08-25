Общая проблема лидеров РПЛ

вчера, 17:30

Удивительное и неприятное для футбольных фаворитов совпадение. «Соккер.ру» находит дело, которое даже Шерлок-Слуцкий не раскроет.

Леонид Викторович нашел «Спартаку» плеймейкера после отказа Гастона Перейро перебраться в Москву – Гууса Тиля. В недавнем интервью Федун заявил, что подписание голландца было его инициативой, но кто-то ведь посоветовал хавбека АЗ изначально.

Впрочем, даже скаут под кодовым именем Лил Биг Мак – наверное, такое прозвище было бы у тренера, уйди вслед за сыном в хип-хоп, не спасет «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» от одной общей беды. У части фаворитов нет работающего варианта в центре атаки. У других люди есть – голов нет.

Существует и третья группа, где вроде бы Чалов имеется, атаки через Фернандеса идут. Но что будет с ЦСКА , если Федор или уедет – вдруг агент найдет в Серии А клуб, где очень, очень, очень нужен форвард такого формата, или Федор банально не сможет сыграть? Вот и получается, что РПЛ страдает от нехватки голов неспроста.

Например, если посчитать качество моментов на одну команду за одну игру в среднем в прошлом сезоне, то получите 1.127 xG. Если сравнить с Бундеслигой, то там уже 1.592 на брата за матч. То есть в РПЛ можно ждать от силы 2.254 гола за поединок в среднем, а у немцев – 3.184. Вы будете смеяться, но в Бундеслиге средняя реальная результативность была 3.04, а в РПЛ – 2.26.

Математическая модель отражает реальную среднюю результативность? Так совпало, но для нас важнее сама разница. В РПЛ нет форвардов, которые бы или подняли само качество моментов – объем, который есть у немцев, или же при нынешних скромных цифрах добились роста результативности за счет класса и реализации. Без голов скучно!

«Зенит». Основной вариант рабочий, а запасного нет

У Сердара в карьере частенько бывали отрезки, когда иранский форвард, которого Артем любя называет туркменом – корни вправду имеются, играет нерезультативно. Так что не стоит обольщаться весеннему старту, ведь осенью в ЛЧ у центрального нападающего могут закончиться голы. А у Кокорина закончится срок, если сработает прошение об условно-досрочном…

Но вряд ли Александр мгновенно подпишет контракт с «Зенитом» и выйдет на пик формы. Заболотный и Джорджевич работают на других, фактически у чемпиона два нападающих при схеме «4-4-2». Это не по правилам хорошего тона при формировании состава, ведь своего Шюррле у «Зенита» нет – Дриусси и Малком на острие не сыграют. А форвард Ерохин – перебор.

«Локомотив». Три кандидата – ни одного любимца

Сильно сомневаемся, что трансфер Джорджевича был личной инициативой Семина. Скорее рассматривал кого-то более похожего на Павлюченко, вроде Комличенко. Но Николай с «железнодорожниками» контракт не подписал, а вот Лука перебрался в Москву. Но заиграет ли успешно, если в «Зените» не получилось? У Юрия Павловича пока три здоровых форварда, и ни один не подходит команде идеально.

У Смолова то хорошие матчи, то плохие – недорабатывает, у Эдера скорее плохие, пусть умение забить из ничего после выхода на замену у португальца остается. Но хватит у «Локомотива» средств, чтобы оплачивать его контракт, если иностранец будет игроком скамейки? Попытки Миранчуков компенсировать нехватку голов радуют, но в ЛЧ идут со Смоловым, у которого на гол меньше, чем у центрхава Крыховяка.

«Краснодар». Выбор богатый, но есть странная ставка

Сулейманов спасает, но не может делать это всегда и не в центре играет. Игнатьев через раз готов к большим матчам, нет пока опыта и физики. У Ари и возраст сказывается, и перепады были, ведь не случайно бразилец играл за «Краснодар», часто имея подстраховку-конкурента – например, Смолов был в команде параллельно. Так что Иван и Ари не решали задачи, поставленные главным тренером, и скауты привели Берга.

Сейчас на Маркуса после провала в Греции и шуток за триста от эксперта Быстрова – подписал фотографию дерева фамилией шведа, повалят кирпичи критики. За дело, конечно, но не стоит перебарщивать со свистом. Опытный нападающий должен иначе работать на острие команды, которая обычно без видимых проблем создает моменты, но ему нужно время на адаптацию. И тут вопрос к «быкам». Видели в Берге аналог Смолова лучших времен? Пока Маркус не попал в игру команды, вот и все.

ЦСКА . Чалов и пустота – Ганчаренко паникует

Одновременно никому нет места в основе, если Чалов на поле, и нужны варианты усиления игры. Виктор Михайлович точно общался с Гинером после дерби, поскольку очевидно, что кадровый дефицит душит надежды «армейцев» на удачный сезон. Нужен человек на левый фланг – крутость Марио лишь усиливает контраст при сравнении. Необходимо поискать опорного хавбека – Ахметов не той позиции игрок, и как только к эксперименту привыкли враги – начались проблемы.

Наконец, ЦСКА нужны варианты в центре атаки, где из номинальных форвардов два человека – Чалов и Нисимура. К Федору вопросов нет, но открыто мечтает об отъезде в более серьезную лигу, а за спиной у российского снайпера вообще никого результативного нет. Не удивительно, что мечтают взять Игбуна – можно ставить рядом с Влашичем, если играть «4-3-2-1», но у нигерийца из «Уфы» также есть навыки работы в центре. У ЦСКА в нападении недобор, хоть Вернблума возвращай и ставь в атаку.

«Спартак». Эксперимент и Мелкадзе – путеводная звезда

Вряд ли все фанаты «красно-белых» готовы поставить на кон родные дома, что до конца сезона эксперимент с Шюррле в качестве центрального нападающего будет работать постоянно. Андре и сам любит уходить в стороны от вратарской и не располагает качествами стервятника или дылды, чтобы стать классическим центральным форвардом. Такого человека у «Спартака» вообще нет.

У Понсе будут проблемы с адаптацией в составе, поскольку совсем не похож пока на нового Веллитона – хотя явно больше в эту сторону, чем в сторону стилей Зе Луиша, Дзюбы или Павлюченко. Причем «Спартак» вряд ли подпишет еще одного нападающего до конца трансферного окна, то есть Понсе и Мелкадзе – единственные номинальные центральные нападающие на осень, а у Ларссона смежные задачи. Скупой выбор…

Не случайно пока лучшим центральным нападающим «Спартака» является центрбек Жиго. Самуэль забил три мяча в РПЛ , играл в классическом стиле для физически крепкого форварда, но его голы стали намеком для Кононова – нужно перестраивать команду. Шюррле не всегда сможет быть идеальной «ложной девяткой», Ларссон пока не адаптировался, как и Понсе. Голы нужны и сегодня, и в четверг, но у «Спартака» те же проблемы, что у всех из топ-5 клубов РПЛ .

Понятно, что результативные игроки не из центра в моде. В 2019 году больше всех в мире в рамках национальных лиг забил Карлос Вела (26 голов). У Месси и Мбаппе по 21 мячу, и в их командах есть классические центральные нападающие – Суарес и Кавани. Килиан, конечно же, человек с данными для острия, но в РПЛ футболистов таких возможностей нет. Нет и своих Левандовски – у поляка 17 голов в Бундеслиге, на два больше, чем у вингера Мане в АПЛ .

А лучшим игроком РПЛ в перечне является Азмун – отличился 11 раз, забил на гол больше, чем Кавани, пропускавший матчи ПСЖ из-за травмы. Второе место делят Соболев, Антон Миранчук и Чалов – отличились по 8 раз, но эти показатели далеки даже от цифр Златана – в 37 лет швед придумал 20 мячей в 21 сыгранном матче. Показательно! У хава Сутормина столько же голов, как у Смолова за год в РПЛ , у Панченко всего на два меньше, чем у Чалова.

«Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» уже набрали форвардов. «Зениту» будет сложно найти человека, который согласится на роль Заболотного прошлого сезона – неохота сильным сидеть на лавке. А ЦСКА привычно не будет тратить много денег и должен учитывать, что Чалову нужна поддержка, а не замена. Форварды вроде есть, а голов мало даже у лучшего снайпера прошлого сезона. Что такое 8 голов с января месяца в РПЛ ?

Не хватает результативных людей. А поскольку голевые машины еще и стоят немало, и зависят от качества командной игры напрямую – не удивляйтесь, что все фавориты будут экспериментировать. Мусаев начнет тасовать тройку нападающих, как и Кононов. Ганчаренко дождется форварда и может сыграть с двумя – Эрнандес ведь покупался, чтобы поддерживать Чалова. И у Семина сейчас три человека на место. Все ищут идеальные сочетания, ведь голов маловато.