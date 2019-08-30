«Крылья Советов» - «Динамо» Москва: чьи шансы на победу выше?

вчера, 13:46

«Крылья Советов»

В стартовом поединке РПЛ подопечные Миодрага Божовича сумели показать отличную игру и обыграли ЦСКА (2:0). Болельщики с оптимизмом сумели рассмотреть вот такой старт своих любимцев.

Правда дальше гораздо сложнее коллективу из Самары давались набранные очки. «Крылья Советов» уступили в четырех поединках кряду.

После последовала тяжелейшая победа над «Уралом». Очень сложно сейчас «Крыльям Советов» в физическом плане, так как в составе огромное количество травмированных игроков. Сейчас команда расположилась на 13-й позиции в РПЛ .

«Динамо» Москва

Москвичи откровенно не впечатляют качеством своей игры в последних встречах. Весь прошлый сезон команда боролась за выживание. В межсезонье были потрачены серьезные денежные средства на приобретение качественных исполнителей.

В прошлом туре москвичи сумели одержать победу и переиграли «Тамбов» (2:0). «Динамо» сейчас располагается на 11-й позиции Российской Премьер-Лиги.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Крылья Советов – 3,48

Ничья – 3,20

Победа Динамо – 2,22

Интересные факты об игре

«Крылья» выиграли 2 из 3 последних поединков в противостоянии с «Динамо»

Подопечные Миодрага Божовича забивали в каждом из четырех домашних поединков

«Динамо» выиграло 1 из 4 последних поединков

Прогноз

«Крылья Советов» сейчас испытывают серьезные проблемы с составом. Команда вынуждена каждый матч проводить вторым номером. Чувствуется, что физически очень непросто сейчас коллективу из Самары. Они наверняка начнут поединок с «Динамо» на контратаках. Непросто будет гостям, так как при неплохой игре у них есть довольно серьезные огрехи в обороне.

Учитывая подготовку обеих команд к текущему противостоянию рискнем предположить, что одержать победу ни одному коллективу не удастся. Нас ждет встреча примерно равных по классу соперников. Ожидаем, что команды разделят очки в грядущем противостоянии. Сыграть ничью в БК Pinnacle можно с коэффициентом 3,20.