«Крылья Советов» - «Динамо» Москва: чьи шансы на победу выше?

«Крылья Советов»
В стартовом поединке РПЛ подопечные Миодрага Божовича сумели показать отличную игру и обыграли ЦСКА (2:0). Болельщики с оптимизмом сумели рассмотреть вот такой старт своих любимцев.
Правда дальше гораздо сложнее коллективу из Самары давались набранные очки. «Крылья Советов» уступили в четырех поединках кряду.
После последовала тяжелейшая победа над «Уралом». Очень сложно сейчас «Крыльям Советов» в физическом плане, так как в составе огромное количество травмированных игроков. Сейчас команда расположилась на 13-й позиции в РПЛ.
«Динамо» Москва
Москвичи откровенно не впечатляют качеством своей игры в последних встречах. Весь прошлый сезон команда боролась за выживание. В межсезонье были потрачены серьезные денежные средства на приобретение качественных исполнителей.
В прошлом туре москвичи сумели одержать победу и переиграли «Тамбов» (2:0). «Динамо» сейчас располагается на 11-й позиции Российской Премьер-Лиги.
Котировки БК Pinnacle:
Победа Крылья Советов – 3,48
Ничья – 3,20
Победа Динамо – 2,22
Интересные факты об игре
- «Крылья» выиграли 2 из 3 последних поединков в противостоянии с «Динамо»
- Подопечные Миодрага Божовича забивали в каждом из четырех домашних поединков
- «Динамо» выиграло 1 из 4 последних поединков
Прогноз
«Крылья Советов» сейчас испытывают серьезные проблемы с составом. Команда вынуждена каждый матч проводить вторым номером. Чувствуется, что физически очень непросто сейчас коллективу из Самары. Они наверняка начнут поединок с «Динамо» на контратаках. Непросто будет гостям, так как при неплохой игре у них есть довольно серьезные огрехи в обороне.
Учитывая подготовку обеих команд к текущему противостоянию рискнем предположить, что одержать победу ни одному коллективу не удастся. Нас ждет встреча примерно равных по классу соперников. Ожидаем, что команды разделят очки в грядущем противостоянии. Сыграть ничью в БК Pinnacle можно с коэффициентом 3,20.