Всё будет кучеряво? «Спартак» выкрал Крала

Несмотря на вылет из Лиги Европы, «Спартак» провернул еще один дорогостоящий трансфер, подписав на финише ТО талантливого хавбека из Чехии. «Соккер.ру» - об Алексе Крале.
С чувством, с толком
Были основания полагать, что трансфер еще одного игрока в центр поля будет зависеть от результата противостояния с «Брагой» в плей-офф Лиги Европы: то есть если «Спартак» пробьется в групповую стадию, то появится в команде еще один игрок в среднюю линию, а если играть придется только в чемпионате, то хватит Зобнина, Гулиева и Умярова. Однако «Спартак» провернул дорогостоящую сделку, даже несмотря на вылет из Лиги Европы. Получается, в клубе решили не привязывать важный этап обновления команды к текущим результатам и выполнили все задуманное.
Более того, можно сделать вывод, что Лига Европы вообще не была в приоритете у «красно-белых», ведь отношение к ней получилось пренебрежительным: Тиль и Ларссон появились в команде после того, как были заиграны за свои предыдущие клубы в этом турнире, а Крал и вовсе приходит после завершения еврокубковой кампании. Таким образом, необходимо обновить наше представление о причинно-следственных связях событий, происходящих в «Спартаке».
Во-первых, руководство не ждет сиюминутных результатов в связи с масштабной реконструкцией команды. Во-вторых, кресло под Олегом Кононовым не шатается, по сути, он только сейчас начинает строить «Спартак» своей мечты. Наверное, до сих пор мы ошибочно трактовали процессы в московском клубе. Трансфер Алекса Крала в предпоследний день трансферного окна и после вылета из Лиги Европы подчеркивает, что в «Спартаке» делают большой ремонт с чувством, с толком, с расстановкой, что очень необычно для «красно-белых».
Рекорды и деньги
Оформив трансфер чешского хавбека, «Спартак» установил рекорд по тратам в одно трансферное окно: этим летом «красно-белые» купили игроков на 44 миллиона евро. Что касается самого Крала, то он стал вторым по стоимости игроком, уехавшим из чешской лиги: официальный сайт «Славии» подтвердил, что Алекс ушел за 12 миллионов евро, дороже него в 2001 году «Спарта» продала Томаша Росицки в дортмундскую «Боруссию» - за 14.5 млн.
Нужно сказать, что акции Крала всего за несколько месяцев взлетели в цене до небес. «Славия» купила полузащитника в январе у «Теплице» всего лишь за 900 тысяч евро, через 8 месяцев «Спартак» заплатил за него в 13 раз больше, сломив сопротивление чешского клуба деньгами. Торги начинались с куда более скромных сумм, а в начале августа, когда Томас Цорн впервые посетил Прагу, руководство «Славии» сообщило об отказе даже начинать переговоры «при всем уважении к российскому клубу». Но дар убеждения и 12 миллионов аргументов привели-таки Крала в Москву, где он подписал пятилетний контракт со «Спартаком».
Парень стоит таких денег?
Ответить на этот прямо сейчас, пожалуй, невозможно. В своем недавнем интервью Криштиану Роналду поднял эту тему: «Футбольная индустрия изменилась: сейчас клубы платят за потенциал, а не за реальный уровень. Я с этим не согласен, но приходится уважать правила нашего мира, раз он таков». 12 миллионов за Алекса Крала, который 8 месяцев назад не стоил и миллиона, это плата за перспективу. Не делая таких ставок, в современном футболе невозможно выигрывать, поэтому — да, это риск, но риск оправданный. Если Крал докажет, что действительно является «одним из самых талантливых центральных полузащитников в своем поколении», как представил его Цорн, то «Спартак» только выиграет от этой сделки, и 12 миллионов покажутся не такой уж большой суммой. А если провалится — значит, деньги были пущены на ветер.
Любопытный факт об Алексе Крале: новичок «Спартака» появился на свет в 1998 году в словацком городе Кошице, причем сделал это через 9 месяцев после того, как «Спартак» играл там с одноименным клубом в квалификации Лиги чемпионов. Болельщики теперь в шутку гадают: кто же из тогдашних кудрявых спартаковцев нарушал режим — Дмитрий Ананко или, может быть, его тезка Хлестов?
Что означает приход Крала?
Для самого Алекса это означает, что он променял матчи против «Барселоны», «Интера» и дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов на «Спартак». Но тут никогда не знаешь, куда качнется маятник: а вот как сыграл бы успешно в ЛЧ против грандов, и стоил бы уже не 12, а 30 миллионов, и в сторону России даже не смотрел. В «Спартаке» с приходом Крала повышается конкуренция в центре поля, где на два места уже четыре претендента: помимо новичка, это Зобнин, Гулиев и Умяров. Возможно, это даже перебор, и Наиля стоит отправить в аренду, чтобы талантливый парень не закис в запасе. Во время своих эпизодических появлений на поле Умяров смотрелся здорово и доказал, что готов играть на уровне РПЛ. Но дадут ли ему это делать в «Спартаке»?
По «статусу» основной вроде бы должна стать связка Зобнин — Крал, но есть лимит и Гулиев, которые внесут свои коррективы. Кстати, болельщики ждали «опорнособаку» и «большого потного негра» - такого убийцу в опорную зону, который будет отбирать мяч вместе с ногами противников, но Алекс игрок более тонкой организации. Он дает большой объем работы в центре поля и помогает обороне, но к сильным качествам следует отнести также выход из-под прессинга — как за счет пасов, так и дриблинга. Чех любит предпринимать забеги к чужой штрафной, то есть по сумме показателей он «бокс ту бокс», а не чистый опорный полузащитник. Пожалуй, так даже интереснее, но это значит, что Олег Кононов должен навести порядок в опорной зоне за счет организации игры, а не с помощью игрока-функции. Чем дальше — тем любопытнее, в «Спартаке» подобралась интереснейшая молодая банда, но вырастет ли она в сильную команду?
жаоьль что нет совести ни у судеек ни у админов..банят за любое против спартака..
жаоьль что нет совести ни у судеек ни у админов..банят за любое против спартака..
у нас в Питере на гимн больше пришло,чем пупсиков на закрытие арены..
Зенит с победой!!!!!!!!!!!!!!
у нас в Питере на гимн больше пришло,чем пупсиков на закрытие арены..
Зенит с победой!!!!!!!!!!!!!!
Променял ЛЧ и топ трансфер на бесперспективность.
Променял ЛЧ и топ трансфер на бесперспективность.
рука НЕ ПРИЖАТА.. значит игра рукой!!!
правильно отменили гол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зенит Чемпион!!!
рука НЕ ПРИЖАТА.. значит игра рукой!!!
правильно отменили гол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зенит Чемпион!!!
Кстати, сегодня на арене новый изврат от Нольтрофеича. Когда-то команда вышла в футболках Иуды № 8, Сегодня команда собирается выйти на после в спинджаках с карманАми. И что, у Спинджака от этого мозгов или характера прибавится?
Кстати, сегодня на арене новый изврат от Нольтрофеича. Когда-то команда вышла в футболках Иуды № 8, Сегодня команда собирается выйти на после в спинджаках с карманАми. И что, у Спинджака от этого мозгов или характера прибавится?