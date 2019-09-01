Всё будет кучеряво? «Спартак» выкрал Крала

вчера, 17:00

Несмотря на вылет из Лиги Европы, «Спартак» провернул еще один дорогостоящий трансфер, подписав на финише ТО талантливого хавбека из Чехии. «Соккер.ру» - об Алексе Крале.

С чувством, с толком

Были основания полагать, что трансфер еще одного игрока в центр поля будет зависеть от результата противостояния с «Брагой» в плей-офф Лиги Европы: то есть если «Спартак» пробьется в групповую стадию, то появится в команде еще один игрок в среднюю линию, а если играть придется только в чемпионате, то хватит Зобнина, Гулиева и Умярова. Однако «Спартак» провернул дорогостоящую сделку, даже несмотря на вылет из Лиги Европы. Получается, в клубе решили не привязывать важный этап обновления команды к текущим результатам и выполнили все задуманное.

Более того, можно сделать вывод, что Лига Европы вообще не была в приоритете у «красно-белых», ведь отношение к ней получилось пренебрежительным: Тиль и Ларссон появились в команде после того, как были заиграны за свои предыдущие клубы в этом турнире, а Крал и вовсе приходит после завершения еврокубковой кампании. Таким образом, необходимо обновить наше представление о причинно-следственных связях событий, происходящих в «Спартаке».

Во-первых, руководство не ждет сиюминутных результатов в связи с масштабной реконструкцией команды. Во-вторых, кресло под Олегом Кононовым не шатается, по сути, он только сейчас начинает строить «Спартак» своей мечты. Наверное, до сих пор мы ошибочно трактовали процессы в московском клубе. Трансфер Алекса Крала в предпоследний день трансферного окна и после вылета из Лиги Европы подчеркивает, что в «Спартаке» делают большой ремонт с чувством, с толком, с расстановкой, что очень необычно для «красно-белых».

Рекорды и деньги

Оформив трансфер чешского хавбека, «Спартак» установил рекорд по тратам в одно трансферное окно: этим летом «красно-белые» купили игроков на 44 миллиона евро. Что касается самого Крала, то он стал вторым по стоимости игроком, уехавшим из чешской лиги: официальный сайт «Славии» подтвердил, что Алекс ушел за 12 миллионов евро, дороже него в 2001 году «Спарта» продала Томаша Росицки в дортмундскую «Боруссию» - за 14.5 млн.

Нужно сказать, что акции Крала всего за несколько месяцев взлетели в цене до небес. «Славия» купила полузащитника в январе у «Теплице» всего лишь за 900 тысяч евро, через 8 месяцев «Спартак» заплатил за него в 13 раз больше, сломив сопротивление чешского клуба деньгами. Торги начинались с куда более скромных сумм, а в начале августа, когда Томас Цорн впервые посетил Прагу, руководство «Славии» сообщило об отказе даже начинать переговоры «при всем уважении к российскому клубу». Но дар убеждения и 12 миллионов аргументов привели-таки Крала в Москву, где он подписал пятилетний контракт со «Спартаком».

Парень стоит таких денег?

Ответить на этот прямо сейчас, пожалуй, невозможно. В своем недавнем интервью Криштиану Роналду поднял эту тему: «Футбольная индустрия изменилась: сейчас клубы платят за потенциал, а не за реальный уровень. Я с этим не согласен, но приходится уважать правила нашего мира, раз он таков». 12 миллионов за Алекса Крала, который 8 месяцев назад не стоил и миллиона, это плата за перспективу. Не делая таких ставок, в современном футболе невозможно выигрывать, поэтому — да, это риск, но риск оправданный. Если Крал докажет, что действительно является «одним из самых талантливых центральных полузащитников в своем поколении», как представил его Цорн, то «Спартак» только выиграет от этой сделки, и 12 миллионов покажутся не такой уж большой суммой. А если провалится — значит, деньги были пущены на ветер.

Любопытный факт об Алексе Крале: новичок «Спартака» появился на свет в 1998 году в словацком городе Кошице, причем сделал это через 9 месяцев после того, как «Спартак» играл там с одноименным клубом в квалификации Лиги чемпионов. Болельщики теперь в шутку гадают: кто же из тогдашних кудрявых спартаковцев нарушал режим — Дмитрий Ананко или, может быть, его тезка Хлестов?

Что означает приход Крала?

Для самого Алекса это означает, что он променял матчи против «Барселоны», «Интера» и дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов на «Спартак». Но тут никогда не знаешь, куда качнется маятник: а вот как сыграл бы успешно в ЛЧ против грандов, и стоил бы уже не 12, а 30 миллионов, и в сторону России даже не смотрел. В «Спартаке» с приходом Крала повышается конкуренция в центре поля, где на два места уже четыре претендента: помимо новичка, это Зобнин, Гулиев и Умяров. Возможно, это даже перебор, и Наиля стоит отправить в аренду, чтобы талантливый парень не закис в запасе. Во время своих эпизодических появлений на поле Умяров смотрелся здорово и доказал, что готов играть на уровне РПЛ . Но дадут ли ему это делать в «Спартаке»?

По «статусу» основной вроде бы должна стать связка Зобнин — Крал, но есть лимит и Гулиев, которые внесут свои коррективы. Кстати, болельщики ждали «опорнособаку» и «большого потного негра» - такого убийцу в опорную зону, который будет отбирать мяч вместе с ногами противников, но Алекс игрок более тонкой организации. Он дает большой объем работы в центре поля и помогает обороне, но к сильным качествам следует отнести также выход из-под прессинга — как за счет пасов, так и дриблинга. Чех любит предпринимать забеги к чужой штрафной, то есть по сумме показателей он «бокс ту бокс», а не чистый опорный полузащитник. Пожалуй, так даже интереснее, но это значит, что Олег Кононов должен навести порядок в опорной зоне за счет организации игры, а не с помощью игрока-функции. Чем дальше — тем любопытнее, в «Спартаке» подобралась интереснейшая молодая банда, но вырастет ли она в сильную команду?