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Матч-переВАРтыш

вчера, 22:10

Группа лидеров в РПЛ сократилась с пяти до трех команд. «Соккер.ру» - о принципиальном, но не самом зрелищном противостоянии «Спартака» и «Зенита».

Роль ВАР в истории

Сегодня сложилось все, чтобы потом этот матч приводили в пример как образец того, насколько важна технология ВАР. Встречались два принципиальных соперника в очень напряженном матче, встречались два представителя лидирующей группы. И именно решение ВАР сыграло ключевую роль в том, как сложился матч. С ВАР и без ВАР это были бы совсем разные игры, разные исходы, разные настроения. Можно осознать, что с приходом ВАР появилась и новая эпоха. 

Именно в таких важных матчах приходит это понимание. Ведь без повтора у судей не было бы возможности отменить гол Зелимхана Бакаева, который подчеркнул отрезок активности «Спартака» и придал бы игре совсем другой окрас. Но повтор показал, что полузащитник подыграл себе рукой – никто не оспаривал решение арбитров после применения ВАР, что показательно. 

Если же продолжать тему судейства, то можно отметить еще несколько интересных моментов. Например, один из первых голевых моментов у ворот «Спартака». Он был создан в виде опасного удара Дзюбы рядом со штангой. Но перед этим Ригони, отдавший пас Артему, подыграл себе рукой на входе в штрафную. Думаю, если бы гол случился, то и его ждала бы отмена после просмотра арбитрами повтора. 

А вот из не относящихся к ВАР эпизодам в работе судей можно отметить выброс эмоций в конце игры, когда Джикия налетел на Оздоева. В любых других условиях такое бодание привело бы к желтым карточкам в обе стороны. И для Магомеда она стала бы второй, то есть случилось бы удаление. Арбитр никого не наказал карточками, исходя из пары интересных моментов. Во-первых, Оздоев не предпринимал нарочно никаких действий против Максименко, который запнулся на его ногу, когда пересеклись их траектории. 

А ведь именно за это на Оздоева налетел Джикия. Во-вторых, в действиях Георгия мог быть элемент провокации, поскольку он знал, что у Оздоева есть желтая карточка. И, надо сказать, прекрасно вывел противника на эмоции и конфликт, произошел бы размен желтыми карточками с более тяжелыми последствиями для «Зенита». Судья этот момент учел, не стал наказывать. В-третьих, все происходило в самой концовке игры, когда сути по-игровому это не меняло. Конечно, вряд ли последним аргументом руководствовался арбитр, но психологически этот момент тоже воспринимается.

Цифры

Удары по воротам: 20 (3) – 11 (3)

Надо отметить, что матч получился не слишком острым, опасных моментов было довольно мало, потому что команды внимательно работали в обороне, надежно перекрывали зоны и возможности для комбинаций. Острота возникала изредка на контратаках и в моментах, когда кто-то из защиты не успевал перестраиваться. Поэтому приходилось много бить без подготовки, издали, очень часто удары блокировались. И имеем картину: всего по три попадания в створ при 31 ударе по воротам на двоих. Причем у «Спартака» процент эффективности ударов совсем низкий. 

Ощущается, что красно-белым очень не хватает точности и слаженности в организации атакующей игры именно на стадии, предшествующей завершению. Нет выхода атаки в заключительную фазу, что привело бы к точному удару. Поэтому опасность и создавалась, когда соперник просто не успевал на отскоке перестроиться, а не из-за грамотных розыгрышей атакующей команды. 

У «Зенита» ситуация немногим лучше, но он мог себе позволить во втором тайме играть от обороны, что откладывает отпечаток на статистику. Гол петербуржцев чем-то по организации похож на незасчитанный гол Бакаева. Тоже вылет мяча к линии штрафной, не очень контролируемый, тоже отсутствие прикрытия зоны от обороняющихся. Только попадание более качественное у бьющего и без участия руки, понятное дело.

Владение мячом (точность передач): 58% (81%) – 42% (74%)

В этом компоненте статистики ничего удивительного, исходя из сценария игры. «Спартак» проигрывал больше половины матча, играл дома, потому лучше контролировал мяч, но не на последней трети поля, не у чужой штрафной. «Зенит», перейдя на контратакующую модель, меньше держал мяч, при этом выходить из обороны старался торопливо, что снижало точность передач.

Слова

Юрий Жирков (автор победного гола «Зенита»): «Всем надо было сегодня победить, играли осторожно в обороне. Было много борьбы. Последнюю встречу мы проиграли „Уфе“, надо было перед болельщиками реабилитироваться. В конце у нас было больше моментов, надо было распорядиться грамотно мячом, мне кажется, мы были ближе ко второму забитому».

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): «Тяжелая игра, нервная, не столь зрелищная, как хотелось бы болельщикам. Мы постарались играть строже в обороне. Потому что знаем, что главное оружие „Спартака“ — быстрые атаки, у них есть хорошие игроки линии нападения. Это нам удалось за исключением штрафных, которые мы допустили. Во втором тайме играли ниже, позволили сопернику контролировать мяч. Жаль, что не использовали свои моменты, нам было бы легче в концовке матча. Да, была проблема в опорной зоне после выхода Ерохина. Когда мяч попадал туда, запаздывали и защитники, и полузащитники наши. Мы не всегда успевали сыграть в мяч. Но сегодня был ВАР, в этом отношении было гораздо спокойнее, чем в матчах, где его не было. Сейчас непростое время. У нас были проблемы с точки зрения состава. Он постоянно меняется. Пришлось использовать Жиркова, он вышел очень хорошо. И качество игры, и красота будут лучше. ВАР помог нам? Игроки сразу заметили, там была явная игра рукой. Хорошо, что есть ВАР. Он ни за кого не играет, просто помогает арбитрам разобраться. Это хорошо. Чем больше матчей с ВАР, тем меньше будет проблем, связанных с судейством».

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»): «Проблема в реализации. Вы видели, какой сумасшедший гол залетел от Юры Жиркова. У нас не залетел. Ну и система ВАР помогла „Зениту“. В первом тайме мы имели преимущество, причем значительное. Всего один угловой, прекрасный удар Жиркова, и 0:1. У нас тоже был гол, но ВАР зафиксировал игру рукой. Второй тайм был равный. Наш график сказался. Это мое субъективное мнение. Тем не менее, ребята старались. По статистике мы превзошли „Зенит“. И по ударам, и по владению, и по острым передачам. Есть только досада от этого проигрыша. Ребята это осознают. Они понимают, что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли сегодня. Нацелены на работу в дальнейшем. Прогрессировать они будут 100%. Нам не хватило голов. И чтобы ребята, которые не играли с „Брагой“, забили. Этого не хватило. Впереди не было мысли? Мысль в атаке была. Я думаю, мы просто не доводили передачи под удар. Били много. „Зенит“ много фолил перед штрафной, и мы не доработали стандартные положения. Позиции были очень хорошие. Будем работать. Как и над тем, чтобы исполнять штрафные. Сегодня у Шюррле и Джикии не пошли удары, особенно у Шюррле».

В общем-то в этом матче обеим командам не хватило слаженности и осмысленности в атаке. Проблемы с конструктивом испытывают и «Зенит», и «Спартак». Причем показала это не только данная игра, но и предыдущие их матчи. Нынешняя же встреча на вопросы не ответила, а лишь усилила их.

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Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок ответил Sergo_ural
   191 / 955
сегодня в 13:22
а как это оправдывает Спартак, который не смог, атакуя, создать опасный момент?)
Сп62
Сп62
   282 / 955
сегодня в 13:13
ВАР необходимо срочно отменять. Игра перестала быть интригующей. Всё теперь под микроскопом. (Шутка).
Sergo_ural
Sergo_ural ответил СаняШумок
   925 / 955
сегодня в 11:05
Кононов походу за игрой не следил))Больше моментов у спартака? Единственный расчет с дальнего удара,что срикошетит))ну нет у Спартака сейчас игрока с хорошим и сильным дальним ударом) Замену Бакаева ну совсем не понял,он очень опасно выглядел и был везде. а по острым моментам зенит явно переиграл,потому как кроме Вара с голом и первого штрафного Немца, ну сооовсем ничего не было у Спартака..в то время как штанга Дзюбы(пусть и после Вара его бы не засчитали) и гол Жиркова, удар головой Дзюбы рядом со штангой, выход один на один Оздоева и куча приемов мяча в штрафной Спартака, где сами зенитовцы запарывали моменты. Спартак же почти не был в штрафной соперника.
Уважаемый, моменты в основном у Зените появлялись, когда он вел, а это подразумевало Спартак атаковать. Ситуация была бы противоположна если бы Зенит отыгрывался.
Roger Young
Roger Young
   155 / 955
сегодня в 11:02
плохая игра в исполнении обоих клубов. С такой игрой в Европе делать нечего. Именно поэтому Спартак из нее уже вылетел, а Зенит еще соберет шишек осенью.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   114 / 955
сегодня в 10:45
    Беланов
    Беланов ответил spartach n1
       640 / 955
    сегодня в 09:12
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР ответил spartach n1
         352 / 955
      сегодня в 08:41
      Брага, старый Жирков, несчастный спартак
      удав
      удав ответил spartach n1
         120 / 955
      сегодня в 08:30
      конечно ужас -судя по фото спартаку может забить даже 70-летний)
      cska plus
      cska plus
         8 / 955
      сегодня в 08:12
      Интересно, почему до сих пор дедушка рейнгольд не разгневался.
      cska plus
      cska plus
         8 / 955
      сегодня в 08:11
        Aniva
        Aniva
           277 / 955
        сегодня в 07:16
        Главное, счет на табло, полностью отражающий состояние команд.
        Мишаня Дмитриев
        Мишаня Дмитриев
           114 / 955
        сегодня в 07:01
        Ничья была бы логичнее, при чем нулевая ничья. Ни одна команда не наиграла на гол. Плюха жиркова случайность и фарт - дайте сто попыток ему, не забьет такой же. Вар? мать его))) тут тоже вопросов нет - рука была видна с игры без повторов. Обидно досадно - Спартак не заслужил проигрыша как впрочем и победы - учитесь штрафные исполнять...
        Аксинья
        Аксинья
           83 / 955
        сегодня в 06:07
        Эй на Соккере может хватить пиарить паршивенькую серенькую игру двух команд...Если бы не раздутое разрекломирование этой игры то можно было подумать что играли два убогих середняка из пердива...
        RamonCSKA
        RamonCSKA
           135 / 955
        сегодня в 05:55
        Да Бакаев поступил как свинья, подыграл рукой иди сразу скажи как мужик, как это делал Клозе, а не жди ошибки судей
        112910415
        112910415
           42 / 955
        сегодня в 04:51
        так себе матч
        Рыжая Борода
        Рыжая Борода
           95 / 955
        сегодня в 03:44
        Скоро в форму будут вышивать десятки датчиков, фиксирующих любое нарушение, и арбитры не нужны будут... И футбол исчезнет
        Nick Ch
        Nick Ch ответил Alex Rosi
           529 / 955
        сегодня в 02:29
        Зенит тоже не показал ничего похожего на хорошую игру. Единственная надежда, что Дриусси с Малкомом успеют вернуться и набрать форму...
        Alex Rosi
        Alex Rosi ответил Алексей Филин
           566 / 955
        сегодня в 01:20
        донная игра двух ущербных команд
        А ты не ущербный???
        Alex Rosi
        Alex Rosi ответил Nick Ch
           566 / 955
        сегодня в 01:19
        С таким футболом нечего ловить в ЛЧ
        А спартака нету в Лиге Чемпионов
        spartach n1
        spartach n1
           5 / 955
        сегодня в 00:46
        Nick Ch
        Nick Ch
           529 / 955
        вчера в 23:45
        С таким футболом нечего ловить в ЛЧ
        Алексей Филин
        Алексей Филин
           285 / 955
        вчера в 23:43
        донная игра двух ущербных команд
        СаняШумок
        СаняШумок
           191 / 955
        вчера в 22:56
        Многие пишут, что ничейный результат был бы справедливее, но ставка зенита сыграла, а следовательно они выиграли по своему плану и своей задумке.
        СаняШумок
        СаняШумок
           191 / 955
        вчера в 22:55
        Кононов походу за игрой не следил))Больше моментов у спартака? Единственный расчет с дальнего удара,что срикошетит))ну нет у Спартака сейчас игрока с хорошим и сильным дальним ударом) Замену Бакаева ну совсем не понял,он очень опасно выглядел и был везде. а по острым моментам зенит явно переиграл,потому как кроме Вара с голом и первого штрафного Немца, ну сооовсем ничего не было у Спартака..в то время как штанга Дзюбы(пусть и после Вара его бы не засчитали) и гол Жиркова, удар головой Дзюбы рядом со штангой, выход один на один Оздоева и куча приемов мяча в штрафной Спартака, где сами зенитовцы запарывали моменты. Спартак же почти не был в штрафной соперника.
        blitz
        blitz
           91 / 955
        вчера в 22:31
        Пора VAR вводить во всех матчах РПЛ.
        номер 12
        номер 12 ответил Союзник противников
           337 / 955
        вчера в 22:28
        И без ВАРева все увидели,а судьи-нет. Матч был достаточно посредственный,украсившийся голом Жиркова,пусть и "незапланированным",что он и сам признал.Ну попал так попал!А претензий к судейству не уменьшилось,у обеих сторон.
        А какие у тебя претензии к судейству? У меня только ко второй желтой Айртона в первом тайме.
        номер 12
        номер 12
           337 / 955
        вчера в 22:27
        Автору поставил тройку, уж больно текст похож на чемпионатовский
        Союзник противников
        Союзник противников
           93 / 955
        вчера в 22:27
        И без ВАРева все увидели,а судьи-нет. Матч был достаточно посредственный,украсившийся голом Жиркова,пусть и "незапланированным",что он и сам признал.Ну попал так попал!А претензий к судейству не уменьшилось,у обеих сторон.
        В еврокубках бессилен
        В еврокубках бессилен
           102 / 955
        вчера в 22:23
        Для свиней нежданчик. Всегда им можно было руками играть, а тут не разрешили.
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
           49 / 955
        вчера в 22:22
        Да здравствует VAR всегда и во всех играх РПЛ!

        Ига была равной с небольшим превосходством СпаМа, но сумашедший удар Жиркова склонил чашу весов в пользу Зенита.
        Победителей не судят, хоть и есть за что.
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