Матч-переВАРтыш

вчера, 22:10

Группа лидеров в РПЛ сократилась с пяти до трех команд. «Соккер.ру» - о принципиальном, но не самом зрелищном противостоянии «Спартака» и «Зенита».

Роль ВАР в истории

Сегодня сложилось все, чтобы потом этот матч приводили в пример как образец того, насколько важна технология ВАР. Встречались два принципиальных соперника в очень напряженном матче, встречались два представителя лидирующей группы. И именно решение ВАР сыграло ключевую роль в том, как сложился матч. С ВАР и без ВАР это были бы совсем разные игры, разные исходы, разные настроения. Можно осознать, что с приходом ВАР появилась и новая эпоха.

Именно в таких важных матчах приходит это понимание. Ведь без повтора у судей не было бы возможности отменить гол Зелимхана Бакаева, который подчеркнул отрезок активности «Спартака» и придал бы игре совсем другой окрас. Но повтор показал, что полузащитник подыграл себе рукой – никто не оспаривал решение арбитров после применения ВАР, что показательно.

Если же продолжать тему судейства, то можно отметить еще несколько интересных моментов. Например, один из первых голевых моментов у ворот «Спартака». Он был создан в виде опасного удара Дзюбы рядом со штангой. Но перед этим Ригони, отдавший пас Артему, подыграл себе рукой на входе в штрафную. Думаю, если бы гол случился, то и его ждала бы отмена после просмотра арбитрами повтора.

А вот из не относящихся к ВАР эпизодам в работе судей можно отметить выброс эмоций в конце игры, когда Джикия налетел на Оздоева. В любых других условиях такое бодание привело бы к желтым карточкам в обе стороны. И для Магомеда она стала бы второй, то есть случилось бы удаление. Арбитр никого не наказал карточками, исходя из пары интересных моментов. Во-первых, Оздоев не предпринимал нарочно никаких действий против Максименко, который запнулся на его ногу, когда пересеклись их траектории.

А ведь именно за это на Оздоева налетел Джикия. Во-вторых, в действиях Георгия мог быть элемент провокации, поскольку он знал, что у Оздоева есть желтая карточка. И, надо сказать, прекрасно вывел противника на эмоции и конфликт, произошел бы размен желтыми карточками с более тяжелыми последствиями для «Зенита». Судья этот момент учел, не стал наказывать. В-третьих, все происходило в самой концовке игры, когда сути по-игровому это не меняло. Конечно, вряд ли последним аргументом руководствовался арбитр, но психологически этот момент тоже воспринимается.

Цифры

Удары по воротам: 20 (3) – 11 (3)

Надо отметить, что матч получился не слишком острым, опасных моментов было довольно мало, потому что команды внимательно работали в обороне, надежно перекрывали зоны и возможности для комбинаций. Острота возникала изредка на контратаках и в моментах, когда кто-то из защиты не успевал перестраиваться. Поэтому приходилось много бить без подготовки, издали, очень часто удары блокировались. И имеем картину: всего по три попадания в створ при 31 ударе по воротам на двоих. Причем у «Спартака» процент эффективности ударов совсем низкий.

Ощущается, что красно-белым очень не хватает точности и слаженности в организации атакующей игры именно на стадии, предшествующей завершению. Нет выхода атаки в заключительную фазу, что привело бы к точному удару. Поэтому опасность и создавалась, когда соперник просто не успевал на отскоке перестроиться, а не из-за грамотных розыгрышей атакующей команды.

У «Зенита» ситуация немногим лучше, но он мог себе позволить во втором тайме играть от обороны, что откладывает отпечаток на статистику. Гол петербуржцев чем-то по организации похож на незасчитанный гол Бакаева. Тоже вылет мяча к линии штрафной, не очень контролируемый, тоже отсутствие прикрытия зоны от обороняющихся. Только попадание более качественное у бьющего и без участия руки, понятное дело.

Владение мячом (точность передач): 58% (81%) – 42% (74%)

В этом компоненте статистики ничего удивительного, исходя из сценария игры. «Спартак» проигрывал больше половины матча, играл дома, потому лучше контролировал мяч, но не на последней трети поля, не у чужой штрафной. «Зенит», перейдя на контратакующую модель, меньше держал мяч, при этом выходить из обороны старался торопливо, что снижало точность передач.

Слова

Юрий Жирков (автор победного гола «Зенита»): «Всем надо было сегодня победить, играли осторожно в обороне. Было много борьбы. Последнюю встречу мы проиграли „Уфе“, надо было перед болельщиками реабилитироваться. В конце у нас было больше моментов, надо было распорядиться грамотно мячом, мне кажется, мы были ближе ко второму забитому».

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): «Тяжелая игра, нервная, не столь зрелищная, как хотелось бы болельщикам. Мы постарались играть строже в обороне. Потому что знаем, что главное оружие „Спартака“ — быстрые атаки, у них есть хорошие игроки линии нападения. Это нам удалось за исключением штрафных, которые мы допустили. Во втором тайме играли ниже, позволили сопернику контролировать мяч. Жаль, что не использовали свои моменты, нам было бы легче в концовке матча. Да, была проблема в опорной зоне после выхода Ерохина. Когда мяч попадал туда, запаздывали и защитники, и полузащитники наши. Мы не всегда успевали сыграть в мяч. Но сегодня был ВАР, в этом отношении было гораздо спокойнее, чем в матчах, где его не было. Сейчас непростое время. У нас были проблемы с точки зрения состава. Он постоянно меняется. Пришлось использовать Жиркова, он вышел очень хорошо. И качество игры, и красота будут лучше. ВАР помог нам? Игроки сразу заметили, там была явная игра рукой. Хорошо, что есть ВАР. Он ни за кого не играет, просто помогает арбитрам разобраться. Это хорошо. Чем больше матчей с ВАР, тем меньше будет проблем, связанных с судейством».

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»): «Проблема в реализации. Вы видели, какой сумасшедший гол залетел от Юры Жиркова. У нас не залетел. Ну и система ВАР помогла „Зениту“. В первом тайме мы имели преимущество, причем значительное. Всего один угловой, прекрасный удар Жиркова, и 0:1. У нас тоже был гол, но ВАР зафиксировал игру рукой. Второй тайм был равный. Наш график сказался. Это мое субъективное мнение. Тем не менее, ребята старались. По статистике мы превзошли „Зенит“. И по ударам, и по владению, и по острым передачам. Есть только досада от этого проигрыша. Ребята это осознают. Они понимают, что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли сегодня. Нацелены на работу в дальнейшем. Прогрессировать они будут 100%. Нам не хватило голов. И чтобы ребята, которые не играли с „Брагой“, забили. Этого не хватило. Впереди не было мысли? Мысль в атаке была. Я думаю, мы просто не доводили передачи под удар. Били много. „Зенит“ много фолил перед штрафной, и мы не доработали стандартные положения. Позиции были очень хорошие. Будем работать. Как и над тем, чтобы исполнять штрафные. Сегодня у Шюррле и Джикии не пошли удары, особенно у Шюррле».

В общем-то в этом матче обеим командам не хватило слаженности и осмысленности в атаке. Проблемы с конструктивом испытывают и «Зенит», и «Спартак». Причем показала это не только данная игра, но и предыдущие их матчи. Нынешняя же встреча на вопросы не ответила, а лишь усилила их.