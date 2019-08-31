Чернов день. «Ростов» на первом месте! 

вчера, 21:47

Мариу дебютировал за «Локо», Шомуродов оформил дубль, а главным героем матча стал защитник Чернов, сотворивший чудо в концовке. «Соккер.ру» - о победе «Ростова» в Москве.

Величайший сэйв защитника в истории футбола

Позвольте сначала поделиться эмоциями, ведь то, что сделал Евгений Чернов на последних минутах матча «Локомотива» и «Ростова», феноменально. Не одна тысяча человек у экранов своих телевизоров прищелкивала языком и восхищалась чумовым спасением защитника «Ростова», а несколько болельщиков «Локо» наверняка в этот вечер поняли, что они глорихантеры и решили завязать с увлечением футболом. Но прежде чем петь дифирамбы Чернову, позвольте поддержать неудачника этого эпизода — Луку Джорджевича. Такая ошибка человеку не слишком стойкому может сломать карьеру, самоедство загубило многих талантливых ребят, поэтому черногорцу желаем просто выкинуть эту неудачу из памяти. В футболе иногда такое случается. Сильным спортсменом становится не тот, кто избегает ошибок, а тот, кто идет дальше, несмотря ни на что.

Но хватит о грустном, давайте воздадим почести герою! Честно сказать, впервые в жизни вижу, чтобы футболист вот так геройски спасал свои ворота. На счету Евгения в примечательном эпизоде два сэйва: сначала он подстраховал неудачно сыгравшего на выходе Бабурина, а потом явил настоящее чудо. Чернов выпрыгнул из-за линии ворот спиной вперед и успел как раз вовремя, чтобы отразить мяч на самой линии. Прыткий на выдумки «Ростов» теперь просто обязан выпустить какой-нибудь специальный мерч, организовать автограф-сессию героя и устроить конкурс среди болельщиков на лучшее повторение сэйва Евгения. Это неординарный момент, шикарная иллюстрация к избитой, но не теряющей смысла фразе «Никогда не сдавайся!»

Шомуродов мог стать антигероем, забив два мяча

Ну, ладно, может быть, это громко сказано, но в самой концовке матча при счете 2:1, но еще до сэйва Чернова нападающий из Узбекистана обязан был забивать третий гол. Гильерме ошибся с вводом мяча в игру, бросив его в ноги отвернувшемуся Игнатьеву, мяч отлетел к Шомуродову, и Элдор должен был просто попасть в ворота верхом, так как Гильерме занимал положение где-то на полпути между ним и воротами. Шомуродов упустил роскошный шанс прикончить «Локомотив», а в следующей атаке «Ростов» мог поплатиться и упустить победу, но Чернов не запутался в плаще супергероя и сделал все, как нужно.

Неприятность матча. Травма Алексея Миранчука

Событие, которое тоже, вполне возможно, повлияло на исход встречи. В середине первого тайма Матиас Норманн ценой желтой карточки сорвал атаку «Локомотива», однако железнодорожники заплатили еще дороже за этот эпизод: Алексей Миранчук получил травму бедра, потребовалась экстренная замена, и Семин решил бросить в бой звездного новичка Жоау Мариу. Португалец не оставил целостного впечатления своей игрой, хотя в голевой атаке классно раскачал Романа Еременко и ассистировал Антону Миранчуку, но с двумя братьями на поле выпады «Локо» наверняка получились бы опаснее, а так атакующая «химия» распалась, в последних стадиях москвичах вечно чего-то не хватало — то финального паса, то решающего удара. К сожалению, Алексей теперь на три недели вне игры, не поможет он и сборной России в сентябрьских матчах.

Статистический экскурс

Удары: 23 (7) — 14 (4)

«Локомотив» перестрелял «Ростов», но «желто-синие» к своим моментам отнеслись прилежнее, поэтому и победили. Согласно xG – коэффициенту ожидаемых голов, обе команды наиграли на два взятия ворот, причем показатель «Локо» даже чуть выше — 2.03 против 1.85. В дополнение к голу Антона Миранчука у хозяев был тот самый огненный шанс на последних минутах, завершившийся двойным спасением Чернова, еще разок мертвый мяч вытащил Бабурин после удара Баринова. Впрочем, и «Ростов» не ограничился только двумя моментами: тот же Шомуродов имел шансы для хет-трика, а иногда «Ростов» катал мяч по чужой штрафной, забывая ударить.

Владение мячом: 56.6% - 43.4%

Точность передач: 75% - 67%

«Локомотив» пытался доминировать, играть в давление, в то время как «Ростов» предпочитал искать шансы для встречных атак, но и команда Карпина выдавала отрезки, когда запирала «Локо» на его половине поля. Это были короткие двухминутки ярости, но они здорово помогали остужать пыл москвичей, особенно во втором тайме.

Отборы: 14 — 17

Перехваты: 10 — 16

Очень любопытно было наблюдать за противостоянием команд на каждом участке поля. Игра была очень быстрая, из каждого отбора или перехвата в середине поля рождались потенциально опасные выпады. «Ростов» больше преуспел в этой игре, тактически подопечные Карпина лучше сработали и регулярно загоняли «Локомотив» в позиции для потерь. Собственно, победная атака «желто-синих» началась с отбора в середине поля.

Итог матча. «Ростов» на первом месте!

Обыграв прямого конкурента на выезде, «Ростов» выбрался на чистое первое место, как минимум, до завтрашних матчей. Опять же, «Краснодар», «Зенит» или «Спартак» смогут только догнать команду Карпина, но не сместить с первой строчки, так что на паузу для матчей сборных «Ростов» уйдет лидером или одним из лидеров. Позади четверть чемпионата, так что это уже вполне серьезно. «Ростов» - претендент на попадание в еврокубки по итогам сезона.