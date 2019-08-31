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Чернов день. «Ростов» на первом месте! 

вчера, 21:47

Мариу дебютировал за «Локо», Шомуродов оформил дубль, а главным героем матча стал защитник Чернов, сотворивший чудо в концовке. «Соккер.ру» - о победе «Ростова» в Москве.

Величайший сэйв защитника в истории футбола

Позвольте сначала поделиться эмоциями, ведь то, что сделал Евгений Чернов на последних минутах матча «Локомотива» и «Ростова», феноменально. Не одна тысяча человек у экранов своих телевизоров прищелкивала языком и восхищалась чумовым спасением защитника «Ростова», а несколько болельщиков «Локо» наверняка в этот вечер поняли, что они глорихантеры и решили завязать с увлечением футболом. Но прежде чем петь дифирамбы Чернову, позвольте поддержать неудачника этого эпизода — Луку Джорджевича. Такая ошибка человеку не слишком стойкому может сломать карьеру, самоедство загубило многих талантливых ребят, поэтому черногорцу желаем просто выкинуть эту неудачу из памяти. В футболе иногда такое случается. Сильным спортсменом становится не тот, кто избегает ошибок, а тот, кто идет дальше, несмотря ни на что. 

Но хватит о грустном, давайте воздадим почести герою! Честно сказать, впервые в жизни вижу, чтобы футболист вот так геройски спасал свои ворота. На счету Евгения в примечательном эпизоде два сэйва: сначала он подстраховал неудачно сыгравшего на выходе Бабурина, а потом явил настоящее чудо. Чернов выпрыгнул из-за линии ворот спиной вперед и успел как раз вовремя, чтобы отразить мяч на самой линии. Прыткий на выдумки «Ростов» теперь просто обязан выпустить какой-нибудь специальный мерч, организовать автограф-сессию героя и устроить конкурс среди болельщиков на лучшее повторение сэйва Евгения. Это неординарный момент, шикарная иллюстрация к избитой, но не теряющей смысла фразе «Никогда не сдавайся!»

Шомуродов мог стать антигероем, забив два мяча

Ну, ладно, может быть, это громко сказано, но в самой концовке матча при счете 2:1, но еще до сэйва Чернова нападающий из Узбекистана обязан был забивать третий гол. Гильерме ошибся с вводом мяча в игру, бросив его в ноги отвернувшемуся Игнатьеву, мяч отлетел к Шомуродову, и Элдор должен был просто попасть в ворота верхом, так как Гильерме занимал положение где-то на полпути между ним и воротами. Шомуродов упустил роскошный шанс прикончить «Локомотив», а в следующей атаке «Ростов» мог поплатиться и упустить победу, но Чернов не запутался в плаще супергероя и сделал все, как нужно. 

Неприятность матча. Травма Алексея Миранчука

Событие, которое тоже, вполне возможно, повлияло на исход встречи. В середине первого тайма Матиас Норманн ценой желтой карточки сорвал атаку «Локомотива», однако железнодорожники заплатили еще дороже за этот эпизод: Алексей Миранчук получил травму бедра, потребовалась экстренная замена, и Семин решил бросить в бой звездного новичка Жоау Мариу. Португалец не оставил целостного впечатления своей игрой, хотя в голевой атаке классно раскачал Романа Еременко и ассистировал Антону Миранчуку, но с двумя братьями на поле выпады «Локо» наверняка получились бы опаснее, а так атакующая «химия» распалась, в последних стадиях москвичах вечно чего-то не хватало — то финального паса, то решающего удара. К сожалению, Алексей теперь на три недели вне игры, не поможет он и сборной России в сентябрьских матчах. 

Статистический экскурс

Удары: 23 (7) — 14 (4)

«Локомотив» перестрелял «Ростов», но «желто-синие» к своим моментам отнеслись прилежнее, поэтому и победили. Согласно xG – коэффициенту ожидаемых голов, обе команды наиграли на два взятия ворот, причем показатель «Локо» даже чуть выше — 2.03 против 1.85. В дополнение к голу Антона Миранчука у хозяев был тот самый огненный шанс на последних минутах, завершившийся двойным спасением Чернова, еще разок мертвый мяч вытащил Бабурин после удара Баринова. Впрочем, и «Ростов» не ограничился только двумя моментами: тот же Шомуродов имел шансы для хет-трика, а иногда «Ростов» катал мяч по чужой штрафной, забывая ударить. 

Владение мячом: 56.6% - 43.4% 

Точность передач: 75% - 67% 

«Локомотив» пытался доминировать, играть в давление, в то время как «Ростов» предпочитал искать шансы для встречных атак, но и команда Карпина выдавала отрезки, когда запирала «Локо» на его половине поля. Это были короткие двухминутки ярости, но они здорово помогали остужать пыл москвичей, особенно во втором тайме. 

Отборы: 14 — 17 

Перехваты: 10 — 16 

Очень любопытно было наблюдать за противостоянием команд на каждом участке поля. Игра была очень быстрая, из каждого отбора или перехвата в середине поля рождались потенциально опасные выпады. «Ростов» больше преуспел в этой игре, тактически подопечные Карпина лучше сработали и регулярно загоняли «Локомотив» в позиции для потерь. Собственно, победная атака «желто-синих» началась с отбора в середине поля. 

Итог матча. «Ростов» на первом месте! 

Обыграв прямого конкурента на выезде, «Ростов» выбрался на чистое первое место, как минимум, до завтрашних матчей. Опять же, «Краснодар», «Зенит» или «Спартак» смогут только догнать команду Карпина, но не сместить с первой строчки, так что на паузу для матчей сборных «Ростов» уйдет лидером или одним из лидеров. Позади четверть чемпионата, так что это уже вполне серьезно. «Ростов» - претендент на попадание в еврокубки по итогам сезона.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   689 / 921
сегодня в 03:16
Чернову игры против Локо удаются. Чего стоит его игра за Тосно против Локо)
Indian
Indian
   433 / 921
сегодня в 01:36
Чернов сказал - гола не будет, и всё тут!
Tostao
Tostao
   73 / 921
сегодня в 01:16
Дважды герой Ростова! ))
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил Dominators
   398 / 921
вчера в 23:25
Какое бы место не занял Ростов в итоге , на данный момент он показывает самую зрелищную игру .
Ты на 100% прав дружище!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   53 / 921
вчера в 23:12
Вот, что значит Защитник!!!
NYJ
NYJ
   423 / 921
вчера в 23:09
Молодец, вот что значит играть эпизод до конца
drive45
drive45
   597 / 921
вчера в 22:57
Футбол это командная игра сегодня наша команда в очередной раз это доказала.Каждый играл и бился на своем участке и месте в итоге победил наш Ростов.Очень напряжённая и вместе с тем очень зрелещной была игра,огромное спасибо команде и каждому игроку лично за такой яркий и зрелещный футбол .Верим в команду в наш ФК Ростов.!!!
Roger Young
Roger Young
   162 / 921
вчера в 22:46
хороший результат для Ростова
Serg3.12
Serg3.12
   6 / 921
вчера в 22:38
Замечу, что Чернов не центральный защитник
Ген Геныч
Ген Геныч
   9 / 921
вчера в 22:22
Да и вообще чудес не бывает!!!!!Удача да но не чудеса!!!!!!С чудесами-это к Гарри Поттеру !!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
   9 / 921
вчера в 22:20
Ну не такое это уж и чудо.На ютубе полно подобных спасений!!!!То что парень выручил-да,но это ни чудо а рабочая ситуация!!!!!!Чудо-это когда с метра бьешь мимо пустых ворот,вот это настоящее чудо или когда ворота пустые а ты падаешь в это время,вот это чудо!!!Или когда ты собираешь все штанги и перекладины,а соперник имея 2 момент за матч их реализовывает!!!!!!!!
Dominators
Dominators
   51 / 921
вчера в 22:08
Какое бы место не занял Ростов в итоге , на данный момент он показывает самую зрелищную игру .
Правдин Семён
Правдин Семён
   95 / 921
вчера в 22:07
Ростов, конечно же, с победой !
Но судя по результатам матчей в целом -сегодня день букмейкера! Все 4 матча РПЛ,матчи Барселоны,Боруссии,Челси,МЮ закончились неожиданно!
112910415
112910415
   30 / 921
вчера в 22:06
Валере ура !
liverpооl2014
liverpооl2014
   205 / 921
вчера в 21:58
Давай Ростов! Сотвори чудо. Однажды уже были в шаге от триумфа.
Очень рано конечно надеяться,но верим в Валеру!
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