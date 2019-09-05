Румыния – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:06

Румыния

Дорин Ротариу и Михай Пинтилий не смогут помочь команда в противостоянии с испанцами. Сборная Румынии сумела набрать семь баллов в четырех играх отбора. Правда победы были добыты над Мальтой и Фарерскими островами командами, которые нельзя назвать грандами европейского футбола.

Сборная Румынии дома играет строго от обороны в надежде четко структурировать свои действия при переходе в атаку, так как пока слишком много ошибок в передачах.

Испания

Испанцы уже выиграли пять матчей кряду. Именно это помогло команде стать лидером квартета F. Под руководством Роберто Морена очень здорово смотрится команда. Нет практически никаких ошибок при построении игрового процесса.

Педро Родригез и Диего Коста не попали в заявку из-за небольших повреждений. Наверняка с первых минут встречи команда сумеет забить быстрый гол румынам и попробует комфортно построить свою игру в дальнейшем.

Котировки БК Pinnacle на матч Румыния – Испания:

Победа Румынии – 8,00

Ничья – 4,55

Победа Испании – 1,45

Интересные факты об игре:

Румыния на домашней арене уже не проигрывает в четырех последних встречах

Испанцы забивают уже в десяти поединках подряд

Сборная Испании выиграла пять поединков кряду

Прогноз

Мы не видим никаких предпосылок, которые могут помочь хозяевам продлить свою серию без поражений. Все-таки испанцы превосходят своего соперника как в техническом мастерстве, так и в физической готовности. Ожидаем, что испанцы одержат уверенную победу с разницей в два и более мячей, так как все-таки сборная Румынии не сможет удержать атакующий потенциал гостей. Ставка на победу сборной Испании с учетом форы в -1,5 в букмекерской конторе Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 2,01.