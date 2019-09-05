Гуарин, Хонда, Коэнтрау. Топ-10 свободных агентов

вчера, 20:58

Кто сказал, что трансферы за пределами трансферного окна исключены? «Соккер.ру» напоминает, что клубы могут подписывать свободных агентов и называет лучших из них.

Свободным агентом считается футболист, который оказался свободным от контрактных обязательств до или во время трансферного окна.

Маркель Сусаета (Испания, 31 год)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 6 миллионов евро.

Этим летом Сусаета покинул «Атлетик» из Бильбао после 22 лет нахождения в этом клубе. 10-летним пацаном он пришел в «Атлетик», а попрощался в родной командой в еще не критичном для футбола возрасте «чуть за тридцать», сыграв за басков более полутысячи матчей, в которых забил 56 голов. Квалифицированный вингер, способный сыграть на обоих флангах, мечтал стать «человеком одного клуба», но обстоятельства сложились иначе. Впрочем, до сих пор Сусаета не подписал контракт с другой командой. Ау, классный футболист без работы!

Атем Бен Арфа (Франция, 32 года)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 6 млн евро.

Бен Арфа провел хороший сезон в «Ренне» и даже был номинирован на приз лучшему игроку Лиги 1 наравне со звездами ПСЖ и Николя Пепе. «Красно-черных» он покинул (контракт был всего на сезон), но воодушевляющего предложения так и не получил. «Ни один клуб не сумел привлечь моего внимания. Это как с женщиной: если она тебя не заводит, то какой смысл?», - резюмировал Атем на своей страничке в «Инстаграм». «Фиорентина», «Фенербахче», «Ницца» и «Вест Хэм» проявляли интерес к французу, и у них еще есть шанс соблазнить Бен Арфа за пределами трансферного окна.

Вилфрид Бони (Кот-д`Ивуар, 30 лет)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 5.5 млн евро.

Последним клубом экс-форварда «Манчестер Сити» был катарский «Аль Араби», за который он забил 5 голов в 7-ми матчах. В стране будущего чемпионата мира африканец играл на правах аренды из «Суонси», а по возвращении из командировки его контракт с «лебедями» истек. Четыре с половиной года назад Бони стоил больше 30 миллионов евро, а сейчас никому не нужен. Не мог же форвард разучиться играть в футбол к тридцати годам? Еще не поздно реанимировать карьеру, если сам Вилфрид сделает все возможное для этого.

Фредди Гуарин (Колумбия, 33 года)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 4.5 млн евро.

О полузащитнике с «пушкой страшной» когда-то мечтал «Зенит», а сейчас Гуарин сидит без дела, и никто его не зовет. Три последних года Фредди провел в Китае, где заработал достаточно денег, но не обрел футбольного счастья. В начале года колумбиец признавался, что пошел бы на пятикратное понижение зарплаты, если бы только снова появилась возможность надеть футболку «Интера». Сейчас он свободен, но «нерадзурри», конечно, не позовут парня, который на своей шкуре убедился в истинности поговорки «не в деньгах счастье».

Кейсуке Хонда (Япония, 33 года)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 3.5 млн евро.

После ухода из «Мельбурна» в июле Хонда остается без работы, и как будто бы сам скептически смотрит на свои шансы найти новый клуб: «Я уже немолод, у меня большая зарплата, а еще я тренирую сборную Камбоджи». Сборную Камбоджи Кейсуке тренирует дистанционно, по «Скайпу» - уникальная, конечно, работа, но если он еще захочет поиграть в футбол, то наверняка сократит свои аппетиты и найдет команду по душе. А может, обратно в ЦСКА ? Армейцы как раз не успели или не смогли подписать полузащитника.

Жонатас (Бразилия, 30 лет)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 3 млн евро.

А этот форвард прямо-таки мечтает снова поиграть в России! Если помните, Жонатас выступал за «Рубин», причем весьма недурно: забил 13 голов в 31 матче РПЛ . Из Казани бразилец отправился в Германию, где играл за «Ганновер» и даже стал автором 2000-го гола, пропущенного «Баварией» в Бундеслиге. В последний день лета Жонатас расторг контракт с «Ганновером», а сейчас он с агентом находится в Москве, надеясь привлечь внимание клубов РПЛ .

Фабиу Коэнтрау (Португалия, 31 год)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 2.5 млн евро.

На счету Фабиу более 100 матчей за мадридский «Реал» и две победы в Лиге чемпионов, временами он усаживал в запас самого Марсело, но потом его карьера свернула не туда во многом из-за травм. Предыдущий сезон Коэнтрау провел в «Риу Аве», отдал 5 результативных передач в 21 матче чемпионата Португалии. Летом Фабиу планировал присоединиться к греческому ПАОКу, но трансфер не состоялся, и защитник остается на свободе.

Джо Ледли (Уэльс, 32 года)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 3 млн евро.

Бывший капитан сборной Уэльса с начала года без клуба, но бородатый Джо еще не закончил, его бутсы пока не нашли свой гвоздь. На самом деле, для Ледли в порядке вещей оказываться в статусе свободного агента, это уже третий случай в карьере, пусть и самый продолжительный. В 2010-м он перешел в «Селтик» после окончания контракта с «Кардиффом», а с «Дерби» два года назад подписал соглашение 20 сентября. Провернет этот трюк и в третий раз?

Иньяцио Абате (Италия, 32 года)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 2 млн евро.

Иньяцио оказался на рынке свободных агентов после десяти лет и 300+ матчей в «Милане». Как и Маркель Сусаета, Абате рассчитывал завершить карьеру в родном клубе, но жизнь заставила поменять планы. «Милан» навсегда в сердце у Иньяцио, это неоспоримый факт, но сейчас интересно, какой клуб оденет защитника в свою форму.

Жереми Менез (Франция, 32 года)

Стоимость по «Трансфермаркт»: 1 млн евро.

Бывший футболист «Монако», «Ромы», ПСЖ и «Милана» в конце августа расторг контракт с мексиканской «Америкой», за которую в этом году сыграл в общей сложности 106 минут. Факт печальный, однако у Жереми были на то основания: прошлым летом он порвал крестообразную связку колена, и это надолго выбило его из строя. Иногда после таких травм футболист уже вернулся на поле, а его скиллы запаздывают, возможно, так произошло и с Менезом. Хочется верить, что он еще блеснет, ведь Жереми — футболист талантливый и нетривиальный.

Свободные россияне