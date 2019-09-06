Без побед в официальных матчах. Наши против Шотландии

вчера, 19:57

С шотландцами играли сборные СССР , СНГ и России, причем все победы остались в союзных временах. «Соккер.ру» приводит исторические аргументы.

10 мая 1967 года. Товарищеский матч

Шотландия – СССР – 0:2 | Видеообзор

Голы: Джеммелл 17 (автогол); Медвидь 41.

«Простая и ясная победа», - писали об этом успехе сборной СССР в Шотландии. За год до матча в Глазго команда под красным знаменем заняла четвертое место на чемпионате мира в Англии, а теперь снова приехала на Туманный Альбион, чтобы подтвердить свой статус. За месяц до этого матча «скотты» на «Уэмбли» обыграли действующих чемпионов мира и своих самых непримиримых соперников — англичан. Счет 3:2 не в пользу действующих чемпионов мира в матче Британского чемпионата, шотландцы поют и беснуются на «Уэмбли».

Наши футболисты заставили шотландцев грустить в их родных стенах, над «Хэмпден Парк», который посетили в тот вечер почти 55 тысяч зрителей, витала атмосфера безнадежности. Но безнадежно все было только для хозяев, которые забыли о командной игре и пытались атаковать поодиночке, что легко разрушалось подопечными Михаила Якушина. В дебюте матча шотландский защитник Джеммелл забил красивый и дурацкий автогол, перебросив мяч через голову своего вратаря, а незадолго до перерыва хавбек киевского «Динамо» Федор Медвидь изящным ударом в «девять» установил окончательный счет матча — 2:0.

14 июня 1971 года. Товарищеский матч

СССР — Шотландия – 1:0

Гол: Еврюжихин 25.

Прошло четыре года прежде, чем шотландцы отважились нанести ответный визит в СССР . Многое поменялось в командах за это время, завершили карьеры в сборных Лев Яшин и Денис Лоу (позже он вернется в сборную). И снова команда СССР сыграла трезво, грамотно, с большим запасом и не оставила соперникам шансов на итоговый успех, каким бы «скользким» ни казался итоговый счет 1:0. «Тартановая армия» под предводительством Бобби Брауна играла в традиционный британский футбол, однако сборная СССР приспособилась к фланговому давлению, подкорректировала тактический план и заставила шотландцев бегать за мячом, брызгая слюной. Для победы хватило одного гола Еврюжихина в середине первого тайма, хотя были и другие шансы забить. Сборная СССР чисто сработала, победы на классе над такими агрессивными противниками дорогого стоят.

26 июня 1982 года. Чемпионат мира, групповой этап

Шотландия — СССР – 2:2 | Видеообзор

Голы: Джордан 15; Сунесс 86 — Чивадзе 59; Шенгелия 85.

Забегая вперед, скажу, что у сборной Шотландии выигрывала только команда под названием СССР и только в товарищеских матчах. Во встречах, носящих турнирный характер, у нас побед нет — такой вот прискорбный факт. Правда, конкретно эта ничья для шотландцев была, как поражение. Встреча состоялась в заключительном туре группового этапа испанского чемпионата мира. Во главе группы расположилась Бразилия, СССР и Шотландия делили вторую строчку, обладатель которой отправлялся в следующий раунд.

Однако шотландцы уступали по дополнительным показателям: так как у СССР была лучше разница забитых и пропущенных мячей, команду Константина Бескова устраивала ничья. А вот Шотландии требовалась только победа. Матч изобиловал борьбой, соперники буквально измочалили друг друга, а удача долго думала, кому улыбнуться. В итоге, все-таки выбрала сборную СССР , хотя по ходу матча обе команды и вели в счете, и уступали. В концовке, когда забил Шенгелия, и счет стал 2:1, все выдохнули, но Сунесс тут же вернул ничью на табло, и Шотландия пошла в навал, не желая расставаться с чемпионатом мира. И все же пришлось это сделать.

6 февраля 1991 года. Товарищеский матч

Шотландия — СССР – 0:1 | Видеообзор

Гол: Кузнецов 88.

И снова на арене «чемпионы товарищеских матчей» - сборная СССР . Правда, команде под таким названием выходить на эту самую арену оставалось недолго, матч против Шотландии — один из последних в истории сборной Советского Союза, которая не испортила идеальную статистику противостояния со «скоттами» в товарищеских матчах в тот промозглый вечер в Глазго. В первом тайме подопечные Бышовца выглядели увереннее, неплохо контролировали мяч и разыграли несколько симпатичных комбинаций, после перерыва уже шотландцы перехватили инициативу и стали диктовать темп, а в концовке катящуюся к ничьей игру взбодрил поздним голом Дмитрий Кузнецов. Вот бы и сегодня нашелся такой герой.

18 июня 1992 года. Чемпионат Европы, групповой этап

Шотландия — СНГ – 3:0 | Видеообзор

Голы: Макстей 6; Макклейр 17; Маккалистер 84 (пенальти).

Этот матч вошел в историю под названием «поражение от пьяных шотландцев». На Евро-1992 уже не было СССР , но еще не было России, зато выступала команда без флага и гимна под названием СНГ . Ей-то и не посчастливилось крупно проиграть шотландцам, многие из которых сами позже признавались, что вышли на игру с похмелья. Дело в том, что Шотландия перед заключительным туром группового этапа лишилась шансов на выход в полуфинал, в то время как СНГ попало бы в четверку лучших команд Европы в случае победы. Однако немотивированные шотландцы размазали команду Анатолия Бышовца, после чего снова отправились в ближайший паб.

11 ноября 1994 года. Отборочный турнир Евро-1996

Шотландия — Россия – 1:1 | Видеообзор

Голы: Бут 20 — Радченко 25.

23 марта 1995 года. Отборочный турнир Евро-1996

Россия - Шотландия – 0:0 | Видеообзор

Россия уже встречалась с Шотландией в отборочном турнире чемпионата Европы, тогда команды обменялись победами. В Глазго был зафиксирован счет 1:1, кстати, в том матче принимал участие нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В Москве ворота защищал Дмитрий Харин и не пропустил — 0:0. Впрочем, для обеих сборных все закончилось благополучно: мы вышли с первого места и пробились на Евро, шотландцы тоже не могли пропустить турнир в Англии и попали в число счастливчиков, заняв вторую строчку.