Без побед в официальных матчах. Наши против Шотландии

С шотландцами играли сборные СССР, СНГ и России, причем все победы остались в союзных временах. «Соккер.ру» приводит исторические аргументы.
10 мая 1967 года. Товарищеский матч
Шотландия – СССР – 0:2 | Видеообзор
Голы: Джеммелл 17 (автогол); Медвидь 41.
«Простая и ясная победа», - писали об этом успехе сборной СССР в Шотландии. За год до матча в Глазго команда под красным знаменем заняла четвертое место на чемпионате мира в Англии, а теперь снова приехала на Туманный Альбион, чтобы подтвердить свой статус. За месяц до этого матча «скотты» на «Уэмбли» обыграли действующих чемпионов мира и своих самых непримиримых соперников — англичан. Счет 3:2 не в пользу действующих чемпионов мира в матче Британского чемпионата, шотландцы поют и беснуются на «Уэмбли».
Наши футболисты заставили шотландцев грустить в их родных стенах, над «Хэмпден Парк», который посетили в тот вечер почти 55 тысяч зрителей, витала атмосфера безнадежности. Но безнадежно все было только для хозяев, которые забыли о командной игре и пытались атаковать поодиночке, что легко разрушалось подопечными Михаила Якушина. В дебюте матча шотландский защитник Джеммелл забил красивый и дурацкий автогол, перебросив мяч через голову своего вратаря, а незадолго до перерыва хавбек киевского «Динамо» Федор Медвидь изящным ударом в «девять» установил окончательный счет матча — 2:0.
14 июня 1971 года. Товарищеский матч
СССР — Шотландия – 1:0
Гол: Еврюжихин 25.
Прошло четыре года прежде, чем шотландцы отважились нанести ответный визит в СССР. Многое поменялось в командах за это время, завершили карьеры в сборных Лев Яшин и Денис Лоу (позже он вернется в сборную). И снова команда СССР сыграла трезво, грамотно, с большим запасом и не оставила соперникам шансов на итоговый успех, каким бы «скользким» ни казался итоговый счет 1:0. «Тартановая армия» под предводительством Бобби Брауна играла в традиционный британский футбол, однако сборная СССР приспособилась к фланговому давлению, подкорректировала тактический план и заставила шотландцев бегать за мячом, брызгая слюной. Для победы хватило одного гола Еврюжихина в середине первого тайма, хотя были и другие шансы забить. Сборная СССР чисто сработала, победы на классе над такими агрессивными противниками дорогого стоят.
26 июня 1982 года. Чемпионат мира, групповой этап
Шотландия — СССР – 2:2 | Видеообзор
Голы: Джордан 15; Сунесс 86 — Чивадзе 59; Шенгелия 85.
Забегая вперед, скажу, что у сборной Шотландии выигрывала только команда под названием СССР и только в товарищеских матчах. Во встречах, носящих турнирный характер, у нас побед нет — такой вот прискорбный факт. Правда, конкретно эта ничья для шотландцев была, как поражение. Встреча состоялась в заключительном туре группового этапа испанского чемпионата мира. Во главе группы расположилась Бразилия, СССР и Шотландия делили вторую строчку, обладатель которой отправлялся в следующий раунд.
Однако шотландцы уступали по дополнительным показателям: так как у СССР была лучше разница забитых и пропущенных мячей, команду Константина Бескова устраивала ничья. А вот Шотландии требовалась только победа. Матч изобиловал борьбой, соперники буквально измочалили друг друга, а удача долго думала, кому улыбнуться. В итоге, все-таки выбрала сборную СССР, хотя по ходу матча обе команды и вели в счете, и уступали. В концовке, когда забил Шенгелия, и счет стал 2:1, все выдохнули, но Сунесс тут же вернул ничью на табло, и Шотландия пошла в навал, не желая расставаться с чемпионатом мира. И все же пришлось это сделать.
6 февраля 1991 года. Товарищеский матч
Шотландия — СССР – 0:1 | Видеообзор
Гол: Кузнецов 88.
И снова на арене «чемпионы товарищеских матчей» - сборная СССР. Правда, команде под таким названием выходить на эту самую арену оставалось недолго, матч против Шотландии — один из последних в истории сборной Советского Союза, которая не испортила идеальную статистику противостояния со «скоттами» в товарищеских матчах в тот промозглый вечер в Глазго. В первом тайме подопечные Бышовца выглядели увереннее, неплохо контролировали мяч и разыграли несколько симпатичных комбинаций, после перерыва уже шотландцы перехватили инициативу и стали диктовать темп, а в концовке катящуюся к ничьей игру взбодрил поздним голом Дмитрий Кузнецов. Вот бы и сегодня нашелся такой герой.
18 июня 1992 года. Чемпионат Европы, групповой этап
Шотландия — СНГ – 3:0 | Видеообзор
Голы: Макстей 6; Макклейр 17; Маккалистер 84 (пенальти).
Этот матч вошел в историю под названием «поражение от пьяных шотландцев». На Евро-1992 уже не было СССР, но еще не было России, зато выступала команда без флага и гимна под названием СНГ. Ей-то и не посчастливилось крупно проиграть шотландцам, многие из которых сами позже признавались, что вышли на игру с похмелья. Дело в том, что Шотландия перед заключительным туром группового этапа лишилась шансов на выход в полуфинал, в то время как СНГ попало бы в четверку лучших команд Европы в случае победы. Однако немотивированные шотландцы размазали команду Анатолия Бышовца, после чего снова отправились в ближайший паб.
11 ноября 1994 года. Отборочный турнир Евро-1996
Шотландия — Россия – 1:1 | Видеообзор
Голы: Бут 20 — Радченко 25.
23 марта 1995 года. Отборочный турнир Евро-1996
Россия - Шотландия – 0:0 | Видеообзор
Россия уже встречалась с Шотландией в отборочном турнире чемпионата Европы, тогда команды обменялись победами. В Глазго был зафиксирован счет 1:1, кстати, в том матче принимал участие нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В Москве ворота защищал Дмитрий Харин и не пропустил — 0:0. Впрочем, для обеих сборных все закончилось благополучно: мы вышли с первого места и пробились на Евро, шотландцы тоже не могли пропустить турнир в Англии и попали в число счастливчиков, заняв вторую строчку.
Уже проигрываем..
Уже проигрываем..
Продолжите в Шотландии победную серию. Удачи вам.
Продолжите в Шотландии победную серию. Удачи вам.
Сегодня ТОЛЬКО удачи сборной России.
Сегодня ТОЛЬКО удачи сборной России.