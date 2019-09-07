Голландцы смяли Германию

вчера, 10:15

Нидерланды смогли эффектно отомстить Германии за недавнее домашнее поражение. «Соккер.ру» - о преображении «оранжевых» по ходу матча.

Первый тайм уныния

Всю встречу в Гамбурге можно было разделить на две части. Ровно по таймам практически. В первой половине царило уныние и тоска. Обе команды словно не особо-то и хотели играть, вообще не понимали, зачем их на поле вывели. При этом Германии посчастливилось забить быстрый гол усилиями Сержа Гнабри. Это еще больше закрыло игру. Немцы решили, что могут себе позволить отыграть с минимальными затратами, отдали противнику мяч, кусали его контратаками, а в основном спокойно защищались.

Почему спокойно? Потому что голландцы были сами на себя не похожи и просто возились с мячом на дальних подступах к чужой штрафной, стекая на фланги, откуда угрожать воротам совсем не получалось. Любые подходы к штрафной, прострелы или удары блокировались внимательными и надежными защитниками Германии. Даже удивительно было, как Йоахиму Лёву удалось новую оборону так четко натаскать. Впрочем, во втором тайме все прояснилось. Дело было не столько в надежности немецкой защиты, сколько в отсутствии изобретательности и резкости со стороны голландцев. А отход Германии к оборонительному контратакующему футболу – это не хитрый ход, а вынужденная мера, поскольку иначе не получалось. Попробовали иначе в тайме втором.

Угнать за 45 минут

Рональду Куману нужно потом поделиться секретом разговоров с командой в перерыве. На второй тайм вышла совсем другая сборная Нидерландов. Та же по именам, но совершенно иная по сути. Голландцам потребовалось минут пять, чтобы спровоцировать открытый быстрый футбол. Они словно выманивали Германию в азартный обмен стремительными атаками. Для зрителей игра преобразилась кардинально.

Оказалось, что голландцам это только и нужно было. Германия попалась в их ловушку, ввязавшись в опасный обмен наскоками. Конечно, рисковали и сами Нидерланды, потому что приходилось оголять тылы, допускать остроту у своих ворот. Но в этом обмене опасными моментами был их шанс, в нем «оранжевые» чувствовали себя комфортнее, используя пространство. А как только игра ускорилась, немецкая защита начала сбоить то тут, то там, показав, что уверенность и надежность могут быть только с предсказуемыми и медленными противниками, какой была Голландия в первом тайме.

На исходе часа игры прорвало – Нидерланды сделали неизбежное и сравняли счет. Де Йонг показал класс защитнику немецкой сборной. Через пять минут оборона хозяев подчеркнула имеющиеся проблемы – Джонатан Та срезал мяч в свои ворота. Настолько лихо летели «оранжевые» вперед, что как-то неожиданно дернули стоп-кран – назначили пенальти в ворота Яспера Силлессена. Тони Кроос счет сравнял, появилась мысль, что Германия реализует старую поговорку и добудет нужный ей результат при далеко не самой качественной игре. Но у «оранжевых» было свое мнение на этот счет, они снова спровоцировали открытый футбол, в котором молодой Мален вывел команду вперед, а в компенсированное время Вейналдум добил немцев, отомстив им за поражение в группе в первом круге.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 16 (7)

Не самый богатый на удары матч получился, но всему виной первый тайм, когда остроты в принципе было мало. За второй тайм команды настреляли очень много, особенно голландцы, которые угрожали воротам Нойера, используя нехватку подвижности в обороне Германии. Это критический пункт для Лёва, надо задуматься.

Владение мячом (точность передач): 43% (88%) – 57% (89%)

Бросается в глаза невероятная точность пасов, которую показали обе команды – практически девять из десяти передач доходили до адресатов. Это очень высокий показатель, особенно примечательно, что его добились сразу обе команды. Хотя Нидерланды ощутимо больше владели мячом по понятным причинам – они пропустили первыми и пытались доминировать, что в конечном счете им удалось.

Слова

Йоахим Лёв (главный тренер сборной Германии):

Сыграли намного ниже наших способностей. Хоть и вели 1:0, но не было ощущения, что мы контролируем игру. По итогу 90 минут Голландия была лучше, мы заслужили поражение. Уверен, что хорошо отреагируем в понедельник.

Рональд Куман (главный тренер сборной Нидерландов):

Мы играли на победу больше, чем они. Мы сохранили терпение. Хотя у Германии было два хороших шанса после перерыва, они, возможно, немного устали, пока закрывали свободные зоны.

Встреча на самом деле стала показательной и для Германии, и для Нидерландов. Вообще, их многосерийное противостояние в последние два года стало символом возрождения «оранжевых» и тревожным предзнаменованием для переживающей перестройку Германии – дескать не все там ладится. Ведь о возрождении голландцев, которые пропустили Евро-2016 и ЧМ -2018, начали говорить всерьез после прошлогодней победы над Германией со счетом 3:0 в Лиге Наций.

Потом только утвердились в этом, когда была повержена Франция, и «оранжевые» выиграли сложнейшую отборочную группу, после победив и Англию уже на финальном турнире. Только португальцам собственно в финале уступили. Нынешний матч для команды Кумана стал своеобразной проверкой на состоятельность. О кризисе Германии же говорить начали, конечно, еще до той разгромной игры с голландцами, попытались было реабилитировать, когда немцы обыграли в начале отбора Евро-2020 «оранжевых» на их поле, но теперь снова им указали на критические ошибки в работе.